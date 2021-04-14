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Около 40 украинских женщин и детей удерживают в сирийских лагерях, - Human Rights Watch

Около 40 украинских женщин и детей удерживают в сирийских лагерях, - Human Rights Watch

На северо-востоке Сирии незаконно удерживают около 40 украинских женщин и детей в лагерях в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Human Rights Watch.

Большинство из удерживаемых  - дети, некоторым всего два года.

В письме от 25 марта 2021 Human Rights Watch призвали министра иностранных дел Дмитрия Кулебу принять незамедлительные меры по оказанию помощи и репатриации украинских женщин и детей. Организация также направила письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с той же просьбой.

"Украинские женщины и дети содержатся в ужасных условиях, в то время как их правительство предпочитает смотреть в другую сторону", - сказала Юлия Горбунова, старший научный сотрудник Human Rights Watch по Украине.

"Правительство Украины должно выполнить неоднократные призывы региональных властей к странам вернуть домой своих граждан, отдавая приоритет наиболее уязвимым", - добавила она.

Отмечается, что никто из удерживаемых украинцев не был в суде, не состоял под следствием и не был осужден за какое-либо преступление.

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Автор: 

Human Rights Watch (75) Сирия (3151) украинцы (3873)


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Топ комментарии
+16
А что мешало этим шлюхам жить и рожать детей в Украине?! Захотели черномордого муженька и черномазых деток? Ну так пускай сами расхлебывают свои залеты. Почему Украина должна тратить ресурсы на сирийских личинок и дешевых шлюх!
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14.04.2021 15:08 Ответить
+9
Они как бы сделали свой выбор. Аллах поможет. Или не поможет.
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14.04.2021 15:29 Ответить
+8
Жорстко,але справедливо.
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14.04.2021 15:13 Ответить
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крымские татарки?
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14.04.2021 15:00 Ответить
А як вони там опинились?
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14.04.2021 15:06 Ответить
А что мешало этим шлюхам жить и рожать детей в Украине?! Захотели черномордого муженька и черномазых деток? Ну так пускай сами расхлебывают свои залеты. Почему Украина должна тратить ресурсы на сирийских личинок и дешевых шлюх!
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14.04.2021 15:08 Ответить
Жорстко,але справедливо.
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14.04.2021 15:13 Ответить
ну вот если у вас, например, папа был алкаш - то небухающий чючьмєк вам покажется идеальным вариантом
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14.04.2021 15:17 Ответить
а что мало не бухающих мужиков, тут дефицит женщин адекватных - вот это проблема
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14.04.2021 16:44 Ответить
Адекватных женщин в нашем обществе действительно мало, как впрочем и адекватных мужчин.
Ето собственно и есть главная причина, почему у нас тут всратый Пакистан.
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14.04.2021 17:14 Ответить
Это их право и их дело. Но правительство должно что то делать, тем более что они там с детьми. Не стоит уподобляться лаптеногим.
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15.04.2021 05:15 Ответить
Эти дети - граждане другой страны. Почему нас они должны интересовать? И у этих шмар по-любасу есть еще одно гражданство. Так пускай новая родина их и защищает
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15.04.2021 11:15 Ответить
Они как бы сделали свой выбор. Аллах поможет. Или не поможет.
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14.04.2021 15:29 Ответить
За що боролися, на те й напоролися...
Співчуття немає. Вони самі забажали проміняти європейську цивілізацію на середньовіччя муслімів.
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14.04.2021 16:04 Ответить
Насмотрелись дуры сериалов про Роксолану ...
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14.04.2021 17:24 Ответить
Эти женщины уже не украинки. Они приняли сирийское гражданство и нарожали детей-сирийцев от сирийских мужей. Пусть в Сирии и остаются. Там их новая Родина.
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14.04.2021 18:49 Ответить
К тому же эти женщины, при замужестве с мусульманами обязаны были принять ислам. Какие они украинки?
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14.04.2021 18:51 Ответить
Вони вже не українки
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14.04.2021 19:06 Ответить
 
 