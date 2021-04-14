Около 40 украинских женщин и детей удерживают в сирийских лагерях, - Human Rights Watch

На северо-востоке Сирии незаконно удерживают около 40 украинских женщин и детей в лагерях в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Human Rights Watch.

Большинство из удерживаемых - дети, некоторым всего два года.

В письме от 25 марта 2021 Human Rights Watch призвали министра иностранных дел Дмитрия Кулебу принять незамедлительные меры по оказанию помощи и репатриации украинских женщин и детей. Организация также направила письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с той же просьбой.

"Украинские женщины и дети содержатся в ужасных условиях, в то время как их правительство предпочитает смотреть в другую сторону", - сказала Юлия Горбунова, старший научный сотрудник Human Rights Watch по Украине.

"Правительство Украины должно выполнить неоднократные призывы региональных властей к странам вернуть домой своих граждан, отдавая приоритет наиболее уязвимым", - добавила она.

Отмечается, что никто из удерживаемых украинцев не был в суде, не состоял под следствием и не был осужден за какое-либо преступление.

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