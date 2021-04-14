Россия перебросила 15-25 тыс. военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины, - представитель миссии США в ОБСЕ Австриан

Россия перебросила дополнительно в оккупированный Крым 15-25 тысяч своих военных.

Об этом представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Остриан сообщила на специальном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.



В своем выступлении представитель США отметила, что согласно информации, полученной из доступных источников, "сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года".

"Россия перебросила 15-25 тысяч военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО. Эти силы добавляют к уже значительно возросшим боевым возможностям России в Крыму. В Крыму, по нашим оценкам, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны", – сообщила она.

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По информации Остриан, вдоль международно признанной границы с Украиной с 2015 года "Россия значительно увеличила численность своих войск, разместив десятки тысяч военнослужащих, повторно активировав подразделения, обновив базы и разместив более мощную наземную, воздушную и противовоздушную оборону".

Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.