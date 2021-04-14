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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия перебросила 15-25 тыс. военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины, - представитель миссии США в ОБСЕ Австриан

Россия перебросила 15-25 тыс. военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины, - представитель миссии США в ОБСЕ Австриан

Россия перебросила дополнительно в оккупированный Крым 15-25 тысяч своих военных.

Об этом представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Остриан сообщила на специальном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В своем выступлении представитель США отметила, что согласно информации, полученной из доступных источников, "сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года".

"Россия перебросила 15-25 тысяч военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО. Эти силы добавляют к уже значительно возросшим боевым возможностям России в Крыму. В Крыму, по нашим оценкам, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны", – сообщила она.

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По информации Остриан, вдоль международно признанной границы с Украиной с 2015 года "Россия значительно увеличила численность своих войск, разместив десятки тысяч военнослужащих, повторно активировав подразделения, обновив базы и разместив более мощную наземную, воздушную и противовоздушную оборону".

Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

армия РФ (19665) Крым (26425) ОБСЕ (4883) россия (96157)


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Топ комментарии
+4
И куда эти переброшенные-недоношенные дойдут? 10, 20, 50 тысяч, куда они дойдут? Ладно, тысяч триста-пятьсот, но не эти слезы... Разве что в качестве удобрения...
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14.04.2021 15:24 Ответить
+4
Та они больные совсем...
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14.04.2021 15:29 Ответить
+4
Видос конечно интересный, жаль у собравшихся там висломордых "долбанутелей" нельзя спросить - они сами побегут в атаку или пошлют то мясо что путлер к границам нагнал??? И какое количество "груза 200" они готовы получать каждый день с Украины? Интересно пригласить бы в ту студию матерей, жен, детей тех вояк которых они собираются бросить в пекло что бы "долбануть" по Украине, и пусть им скажут скольким количеством солдат они готовы пожертвовать что бы слепить свою дерьмовую империю.
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14.04.2021 15:34 Ответить
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Вчера Шойгу болтал аж о двух армиях переброшенных и 3-х подразделениях ВДВ. Сегодня всё несколько скромнее выглядит.
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14.04.2021 15:00 Ответить
https://youtu.be/PzDxesbseG8 Нет никаких шансов не быть агрессором! Нужно первыми нанести удар по Украине! Видео
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14.04.2021 15:11 Ответить
Та они больные совсем...
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14.04.2021 15:29 Ответить
Видос конечно интересный, жаль у собравшихся там висломордых "долбанутелей" нельзя спросить - они сами побегут в атаку или пошлют то мясо что путлер к границам нагнал??? И какое количество "груза 200" они готовы получать каждый день с Украины? Интересно пригласить бы в ту студию матерей, жен, детей тех вояк которых они собираются бросить в пекло что бы "долбануть" по Украине, и пусть им скажут скольким количеством солдат они готовы пожертвовать что бы слепить свою дерьмовую империю.
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14.04.2021 15:34 Ответить
те кто в студии традиционно считают себя бессмертными...
и исчо -
пуйло им обисчал- рай
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14.04.2021 18:23 Ответить
Вот зачем их столько туда нагнали? Если заруба начнется, их хваленная армия обосрется после первой тысячи трупов, а подмыться то воды в Крыму нет
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14.04.2021 15:16 Ответить
Народ, сейчас самое время напомнить Банковой, что время заглядывать прошло, если не могут организовать оборону всего государства - идите танцуйте в Квартал
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14.04.2021 15:19 Ответить
Не с квартала все началось, если ты не помнишь. Сейчас хорошо на квартал стрелки переводить, когда Крым подарили. Этого почему-то никто не вспоминает, виноват квартал. С дивана слез бы "эксперт". Пойди напомни если такой гейрой. Или слабО? Только с дивана можно кукарекать?
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14.04.2021 15:27 Ответить
Действительно, когда Крым "дарили", квартал в Горловке моторыле концерты давал
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14.04.2021 15:33 Ответить
Там только свои были, впопучленцы. А шо? Пруфов надоть? Воть -
Зеленский и "кварталовцы" в Горловке 17 апреля 2014 года. Фото сайта gorlovka.ua

Интересно, что этот ужин, да и сам концерт происходили уже в захваченной сепаратистами Горловке.

За три дня до выступления "Квартала" в городе произошел штурм городского управления внутренних дел, который возглавил как раз Игорь Безлер. С тех пор именно он стал предводителем "ополчения" в Горловке.
При этом еще раньше - 7 апреля - началась Антитеррористическая операция на востоке Украины. Поскольку к тому времени были уже захвачены областные администрации в Донецке и Луганске, отряды Гиркина и Моторолы вошли в Славянск и другие города.

В общем, будущий президент и его команда давали концерт в регионе, который стремительно уходил из-под власти Украины. Причем к тому времени "ДНР" уже была провозглашена - и на 11 мая назначили "референдум" по ее утвердждению.

Впрочем, как таковой войны еще не было - шли мелкие стычки. А Донбасс был связан с остальной Украиной транспортным сообщением, работали банки, почта, не было административной границы.

Так, за два дня до Горловки Зеленский дал концерт в Донецке, где уже была захвачена ОГА, но под контролем Украины еще были милиция и СБУ.

Росія перекинула 15-25 тис. військовослужбовців у Крим або ближче до кордонів України, - представниця місії США в ОБСЄ Австріан - Цензор.НЕТ 868
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14.04.2021 17:39 Ответить
Напомни мне, фразу которую на трибуне произнес первый министр обороны, назначенный Петей (гелетей) о параде в Крыму. Это всё, что нужно знать об адекватности как этих "министров" и тех кто их назначает.
Мне нужно проводить сборы резервистов, принимать закон о тер.обороне?
Нахер мне тогда с дивана вставать, если эти чмыри сдадут страну как Крым?
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14.04.2021 15:35 Ответить
с такими мыслями тебе лучше сидеть ровно. на своем диване. за тобой придут.
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14.04.2021 18:16 Ответить
Самая хорошая новость дня... В обезвоженный Крым ещё 25 тысяч жаждующих воды. Плюс техника. Вряд-ли тосол в радиаторы заливают. Быстрее вся вода закончится. И так уже горшки артезианской водой смывают. Это тоже самое если я бы Моршинской смывал. ***********!!!!!
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14.04.2021 15:39 Ответить
Это не хрена не хорошая новость. Это угроза херсонской области и решение водоснабжения Крыма
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14.04.2021 15:54 Ответить
********* современная ваина с дивана ведецца или дэбилами.
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14.04.2021 18:18 Ответить
Уж больно им воды хочется. Надеюсь на этот раз не пропустят. Пусть если пойдут тонут с собственной крови. А виноват во всем будет пуйло.
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14.04.2021 15:21 Ответить
И куда эти переброшенные-недоношенные дойдут? 10, 20, 50 тысяч, куда они дойдут? Ладно, тысяч триста-пятьсот, но не эти слезы... Разве что в качестве удобрения...
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14.04.2021 15:24 Ответить
Самая хорошая новость дня... В обезвоженный Крым ещё 25 тысяч жаждующих воды. Плюс техника. Вряд-ли тосол в радиаторы заливают. Быстрее вся вода закончится. И так уже горшки артезианской водой смывают. Это тоже самое если я бы Моршинской смывал. ***********!!!!!
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14.04.2021 15:41 Ответить
Оказывается, если тут назвать русских мразями, тут же заблокируют. Выходит, мокшане могут рассуждать о том, как нас уничтожить. А мы не имеем права об этом говорить. Свои же предатели заблокируют. Не ожидал от цензора такого.
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14.04.2021 15:45 Ответить
Часу обмаль, треба перекидати сили ближче до Криму. нацгвардію - придати ЗСУ, джавеліни - передати ЗСУ і провести тренування розрахунків.
Зеленський має волати на весь світ про кацапську навалу, благати США про введення контингенту, ППО та авіацію .....
Якщо він хоч на одну хвилину вважає себе президентом ...
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14.04.2021 15:52 Ответить
А почему то, вместо зе, это сделал виталик. У зе все нормально, кругом тепло сухо и нет проблем. Когда чужая страна вот вот нападет, а глава страны молчит, это наталкивает на мысли, что предатели уже обовсем договорились.
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14.04.2021 15:56 Ответить
Шмаркля видно с Путлером договорился, что он в первый же день наступления капитуляцию запросит.
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14.04.2021 16:05 Ответить
В принципе, есть две хорошие новости из этого: новая почта опять будет работать в Крыму (и в мухосрансках тоже), и путин, наконец достроит ракетный крейсер Украина.
Или придётся нам выходить на улицу и требовать от власти готовиться к обороне по всей стране.
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14.04.2021 16:26 Ответить
если пойдут то это будет такая мясорубка ... что бы потешить уязвленное самолюбие их недофюрера! ну солдаты. ладно, приказ команда - и погнали. а вот генералам российским как смотреть потом оставшимся живыми и родным погибшим не понятно за что? неужто у них там всем уже так пофигу, и своя жизнь тоже?
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14.04.2021 18:13 Ответить
На равнине и Алешковских песках смерчами можно и армию сжечь.
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14.04.2021 18:21 Ответить
 
 