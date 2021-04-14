Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил о "возможности терактов" в оккупированном Крыму из-за "действий Украины, ЕС и НАТО"
Секретарь Совбеза РоФ Николай Патрушев провел в Севастополе совещание по обеспечению нацбезопасности в оккупированном РФ Крыму. Он заявил о якобы угрозе терактов из-за действий Украины, ЕС и НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".
По его словам, на территории полуострова "сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов".
По словам Патрушева, опасность обусловлена "деструктивной деятельностью США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины".
Патрушев указал, что шаги этих стран и объединений "направлены на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, а также на распространение экстремистской и националистической идеологии".
Отметим, что в 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров.
Напомним, ранее Россия направила в Черное море 15 военных кораблей.
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Чи повторити акцію застрашування місцевих як зробили в Керчі коли діти, сторож та ректор заявляли про автоматчиків, і є гора відео, а в змі якогось студента зробили цапом відбувайлом.
закончені мразі....
там все, як ти любиш
ну,шоб воды хватало всем-надо много взрывать...патрушев надорвется
Хотя ... Историк Рутгеровского университета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрий Фельштинский , бывший сотрудник ФСБ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Литвиненко , оппозиционный политолог https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3) Андрей Пионтковский и другие лица выдвинули версию, согласно которой взрывы были организованы российскими властями, в том числе лично тогда действующим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 премьер-министром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимиром Путиным , а также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Федеральной службой безопасности Российской Федерации .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-amyknight2012-46 [46] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-satter2016-47 [47] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-DavidSatter-48 [48] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Felshtinsky-49 [49] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Videoat-50 [50] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Evangelista-51 [51] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Theconsolidation-52 [52] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-tsnyder-53 [53] Сторонники этой версии считают, что взрывы были выгодны действующим властям и, наоборот, не выгодны боевикам. Утверждается, что именно после взрывов Владимир Путин смог обеспечить себе повышение рейтинга и, как следствие, победу на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2000) президентских выборах 2000 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-terror99-54 [54] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-kara_murza-55 [55] . Среди причин, по которым власти могли пойти на такой шаг, сторонниками теории заговора также назывались желание усилить роль ФСБ в политической жизни России, а также необходимость оправдать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Вторую чеченскую войну https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-fire-56 [56] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-lemonde-57 [57] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Кацапы неисправимы
А нема там ніякої логіки, і мізків там теж зовісм немає.
Є тільки жага загарбнцтва нащадків диких ординців та їх вологе марення про новітню імперію.
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Sasha Sotnik
@sasha_sotnik
·https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1382309686884638727 2 ч
Патрушев предупредил, что Украина (на самом деле - ФСБ) готовит теракты в Крыму. Спасибо террористу Патрушеву за предупреждение. Жителям Крыма включить бдительность уровня жителей дома на улице Новосёлов в Рязани.
Его хотели сделать президентом расеи в 2000 году, но после взрывов домов с жертвами не решились, особенно когда журналюхи всё разнюхали и разнесли. Вскоре был закрыт канал НТН, уволены Шустер, Киселев - за правду.