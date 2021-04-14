Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил о "возможности терактов" в оккупированном Крыму из-за "действий Украины, ЕС и НАТО"

Секретарь Совбеза РоФ Николай Патрушев провел в Севастополе совещание по обеспечению нацбезопасности в оккупированном РФ Крыму. Он заявил о якобы угрозе терактов из-за действий Украины, ЕС и НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

По его словам, на территории полуострова "сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов".

По словам Патрушева, опасность обусловлена "деструктивной деятельностью США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины".

Патрушев указал, что шаги этих стран и объединений "направлены на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, а также на распространение экстремистской и националистической идеологии".

Отметим, что в 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров.

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Напомним, ранее Россия направила в Черное море 15 военных кораблей.