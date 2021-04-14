РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13174 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
9 818 85

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил о "возможности терактов" в оккупированном Крыму из-за "действий Украины, ЕС и НАТО"

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил о

Секретарь Совбеза РоФ Николай Патрушев провел в Севастополе совещание по обеспечению нацбезопасности в оккупированном РФ Крыму. Он заявил о якобы угрозе терактов из-за действий Украины, ЕС и НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

По его словам, на территории полуострова "сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов".

По словам Патрушева, опасность обусловлена "деструктивной деятельностью США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины".

Патрушев указал, что шаги этих стран и объединений "направлены на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, а также на распространение экстремистской и националистической идеологии".

Отметим, что в 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Напомним, ранее Россия направила в Черное море 15 военных кораблей.

Крым (26425) Патрушев Николай (77) россия (96157) Черное море (1488)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52
Мішки з сахаром вже на поготові.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:55 Ответить
+36
Вже в підвалах багатоповерхівок.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:58 Ответить
+27
патрушев-такая же йбнутая мразь, как и пдрас путин.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мішки з сахаром вже на поготові.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:55 Ответить
Вже в підвалах багатоповерхівок.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:58 Ответить
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 4717
показать весь комментарий
14.04.2021 15:15 Ответить
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 7908
показать весь комментарий
14.04.2021 15:19 Ответить
да нет кацабы построили машину времени....
показать весь комментарий
14.04.2021 15:17 Ответить
Можуть вночі підкласти у підвал. Кримчанам ночувати на вулиці краще. В наметах. Разом з документами і грошами. Але фсбшніки можуть і намет завалити та дринами забити. Це ж просто! Тому краще взагалі не спати. Вдень можна прикурнути трохи.
показать весь комментарий
14.04.2021 17:15 Ответить
Колумбійське борошно і ерзянський цукор.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:03 Ответить
З візитівками Яроша
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 4140
показать весь комментарий
14.04.2021 15:12 Ответить
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 4455
показать весь комментарий
14.04.2021 15:16 Ответить
Які знайомі обличча! Отримуєм інструкції?
показать весь комментарий
14.04.2021 17:17 Ответить
З Південно Східного улуса прибув холуй за ярликом до Великого Хана. До Хана не допустили, питання повирішував воєвода тємних справ Великого Хана. Тьху, бл...
показать весь комментарий
14.04.2021 17:42 Ответить
Патрушев -там был сахар
показать весь комментарий
14.04.2021 15:19 Ответить
А местный пипл в рф хавает похоже всё...
показать весь комментарий
14.04.2021 14:56 Ответить
им г7лавное, чтоб было чем запить а водка есть всегда
показать весь комментарий
14.04.2021 15:14 Ответить
а когда они начнутся,тов. Патрушев не уточнил ?
показать весь комментарий
14.04.2021 14:58 Ответить
точно 7 років наші не *** не робили там і тут раптом почнуть...
показать весь комментарий
14.04.2021 14:58 Ответить
А гумові капці української ДРГ забули?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:00 Ответить
та это не важно) росиянцы сами все сделают вместо нас и взорвут)
показать весь комментарий
14.04.2021 15:55 Ответить
а чого не в Волгордонську? У Вас так непагано виходило...
показать весь комментарий
14.04.2021 14:58 Ответить
Запугивает, скАтина.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:58 Ответить
Ви тільки вдумайтесь - міжконфесійну і міжнаціональну обстановку в Криму зумовлюють США, ЄС, НАТО і Україна. Хочеться прицитува уньілую лошадь.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:59 Ответить
Цікаво, чого нічого подібного у Криму не відбувалося до2014 року?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:05 Ответить
КРИМ 2014 :

Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 3376
показать весь комментарий
14.04.2021 15:17 Ответить
патрушев-такая же йбнутая мразь, как и пдрас путин.
показать весь комментарий
14.04.2021 14:59 Ответить
гебня - вона і в Африці гебня
показать весь комментарий
14.04.2021 15:01 Ответить
Сто відсотків хочуть зробити "рязанський сахар".
Чи повторити акцію застрашування місцевих як зробили в Керчі коли діти, сторож та ректор заявляли про автоматчиків, і є гора відео, а в змі якогось студента зробили цапом відбувайлом.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:00 Ответить
патруха, не треба терактів
показать весь комментарий
14.04.2021 15:00 Ответить
а если мост через керченский пролив шарахнут?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:14 Ответить
та он и сам скоро рухнет
показать весь комментарий
14.04.2021 15:20 Ответить
Це типа по сценарію Фінляндії, - по своїх влуплять щоб до нас зайти....
закончені мразі....
показать весь комментарий
14.04.2021 15:00 Ответить
а коли москаль грав чесно?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:02 Ответить
Так на войне и нет правил.кроме одного уничтожение врага любыми доступными средствами.это только у нас гуманность зашкаливает
показать весь комментарий
14.04.2021 15:11 Ответить
переходь до москалів
там все, як ти любиш
показать весь комментарий
14.04.2021 15:45 Ответить
Ты первый их с цветами и встречать будешь мразь продажная
показать весь комментарий
14.04.2021 15:55 Ответить
шо,теперь крысчан в их домах взрывать станут?как в мацкве и волгодонске?
ну,шоб воды хватало всем-надо много взрывать...патрушев надорвется
показать весь комментарий
14.04.2021 15:00 Ответить
Явно ожидается поджег Рейхстага ( пардон Думы) "укропо бЕндеровскими " диверсантами.. ( ничего нового все апробированое старое, если не сталинскими методичками то гитлеровскими)
показать весь комментарий
14.04.2021 15:02 Ответить
Подготавливают провокации ,суки, и готовят психологически березовых макак к опраданию вторжения
показать весь комментарий
14.04.2021 15:02 Ответить
Похоже точно, на глазах у зеленского это животное сбивало самолёт в Иране.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:02 Ответить
так ніхто ж і не сумнівався що без терактів не обійдеться.. дякую за попередження, було б непогано ще й адрес додати, щоб не гадати.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:03 Ответить
У Патрушева что-то с мыслями. Недавно заявил, что Украины вывозит чернозем в Европу. Теперь украинские террористы в Крыму...
Хотя ... Историк Рутгеровского университета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрий Фельштинский , бывший сотрудник ФСБ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Литвиненко , оппозиционный политолог https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3) Андрей Пионтковский и другие лица выдвинули версию, согласно которой взрывы были организованы российскими властями, в том числе лично тогда действующим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 премьер-министром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимиром Путиным , а также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Федеральной службой безопасности Российской Федерации .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-amyknight2012-46 [46] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-satter2016-47 [47] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-DavidSatter-48 [48] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Felshtinsky-49 [49] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Videoat-50 [50] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Evangelista-51 [51] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-Theconsolidation-52 [52] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-tsnyder-53 [53] Сторонники этой версии считают, что взрывы были выгодны действующим властям и, наоборот, не выгодны боевикам. Утверждается, что именно после взрывов Владимир Путин смог обеспечить себе повышение рейтинга и, как следствие, победу на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2000) президентских выборах 2000 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-terror99-54 [54] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-kara_murza-55 [55] . Среди причин, по которым власти могли пойти на такой шаг, сторонниками теории заговора также назывались желание усилить роль ФСБ в политической жизни России, а также необходимость оправдать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Вторую чеченскую войну https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-fire-56 [56] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-lemonde-57 [57] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
показать весь комментарий
14.04.2021 15:04 Ответить
Гексоген вам не сахар
показать весь комментарий
14.04.2021 15:05 Ответить
И примкнувший к ним Шепилов
Кацапы неисправимы
показать весь комментарий
14.04.2021 15:05 Ответить
и опять агрессивный блок НАТО нарисовался. Цирк!
показать весь комментарий
14.04.2021 16:27 Ответить
о, если патрушев заявил, то они точно там будут..., он спец в этом деле, блин, людей жаль, они на россии дешевле чернозема...
показать весь комментарий
14.04.2021 15:07 Ответить
А чого їх жаліти?Вони такі самі вбивці як і їх Ху"ло.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:10 Ответить
конченые мрази , конченые старые мрази , ничего нового не в тех усохших мозгах не появится , всё по своим старым схемам ... конченые мрази
показать весь комментарий
14.04.2021 15:07 Ответить
Как в этот раз козломордые чекисты будут стращать свою биомассу, взрывом троллейбуса или по старинки ,пару многоэтажек взлетит на воздух ?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:07 Ответить
Ну шо Крисчанє,зустрічайте каміння з неба))
показать весь комментарий
14.04.2021 15:08 Ответить
да тут скорее с междуэтажного перекрытия...
показать весь комментарий
14.04.2021 15:41 Ответить
В Московии уже все в мокрых подгузниках ходят. Как будто мода какая-то. Плохо что аж сюда дурно пахнут.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:13 Ответить
Эти уроды могут сами себе теракт устроить.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:13 Ответить
обама в подъезде ?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:15 Ответить
Давайте уже что то делать с Воронежем
показать весь комментарий
14.04.2021 15:19 Ответить
https://twitter.com/i/status/1382286853492064257 В Крыму зафиксировали двукратный рост заболеваемости COVID-19, но ограничений нет, в Севастополе все магазинчики открыты
показать весь комментарий
14.04.2021 15:21 Ответить
Борик, желаю тебе что бы, когда Федеральная Служба БандЕрИвцИв будет закладывать гексоген в домах оккупированного Крыма, то это будет твой дом, **** ты продажная.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:21 Ответить
то есть они проведут серию терактов в Крыму из-за действий Украины, ЕС и НАТО. После запретов на полеты в Турцию удивляться уже нечему
показать весь комментарий
14.04.2021 15:33 Ответить
Інтересно, де будуть москалі-терористи підривати будинки, в Сімферополі, чи Севастополі? Проліцаї-зрадники і всі кримські щурі мають не спати, а охороняти свої оселі. Це вам не при Україні мирно жити.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:41 Ответить
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив про "можливості терактів" в окупованому Криму через "дій України, ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 2057
показать весь комментарий
14.04.2021 15:41 Ответить
Если внимательно вчитаться что несет маразматик Патушев ( он реально психически нездоров прочите любое интервью если осилите) ,то это похоже больше всего на угрозы татарам. Похоже месть Турции продолжается, сейчас же кацапы мстят Турции, так понимаю за Карабах и поддержку Украины
показать весь комментарий
14.04.2021 15:42 Ответить
Деякі діячи на заході досі намагаються достукатися до мізків свинособак та зрозуміти їх логіку.
А нема там ніякої логіки, і мізків там теж зовісм немає.
Є тільки жага загарбнцтва нащадків диких ординців та їх вологе марення про новітню імперію.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:43 Ответить
Каширскоє шоссе 2.0.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:45 Ответить
Эти ублюдки могут и устроить.Берегитесь крысчане.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:46 Ответить
самым большим мировым организатором террора и его спонсором есть рабсея во главе с к,,лом
показать весь комментарий
14.04.2021 15:57 Ответить
В связи с этим заявлением Патрушева хочу посоветовать крысчанам в срочном порядке организовать круглосуточное патрулирование подьездов .Глядишь повезёт и как в начале 2000 в Рязани возьмут каких-нибудь фсбешников с мешками жёлтого сахара и визиткой Яроша
показать весь комментарий
14.04.2021 16:02 Ответить
а Воронеж? там давно ждут и готовы
показать весь комментарий
14.04.2021 16:05 Ответить
Ну логічно. Як завжди у кацапів. "Якщо ви не виконаєте наші вимоги то ми влаштуємо теракти на окупованій нам території" І скажуть що українці гинуть з вини українців
показать весь комментарий
14.04.2021 16:05 Ответить
Вата, яка голосувала за зебуїна , зараз масово підсіла на гордона , та телеканал " наш " Гордон у них супер українець , патріЙот , який спасе їх від невідомо чого ..від срачки, ковіда, зубожіння , та зупинить війну ((( Нічого не докзати , тупізна зашкалює..(((
показать весь комментарий
14.04.2021 16:08 Ответить
Патрушев не дозволить цього не зробити. Каширське шосе вже було. Він мастак знищувати мірних расіян.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:10 Ответить
Теперь этот упырь завезет "сахарок" и кому-то не повезет😁😁😁
показать весь комментарий
14.04.2021 16:16 Ответить
То есть объяснил: с какой провокации они начнут вторжение... Так что армии понятен сигнал... Когда орки там сами себя поубивают и скажут, что это УКраина - не надо ни оправдываться, ни звонить...ни в глаза смотреть... сразу команда "По машинам. Люки закрыть...ПВО расчехлить, джавелины приготовить."
показать весь комментарий
14.04.2021 16:19 Ответить
що знову фсбешники будинок у москві зірвуть?
показать весь комментарий
14.04.2021 17:30 Ответить
Не теперь кремлин с гоблинами.
показать весь комментарий
14.04.2021 19:44 Ответить
https://twitter.com/sasha_sotnik
https://twitter.com/sasha_sotnik
https://twitter.com/sasha_sotnik


https://twitter.com/sasha_sotnik
https://twitter.com/sasha_sotnik

Sasha Sotnik

@sasha_sotnik

·https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1382309686884638727 2 ч

Патрушев предупредил, что Украина (на самом деле - ФСБ) готовит теракты в Крыму. Спасибо террористу Патрушеву за предупреждение. Жителям Крыма включить бдительность уровня жителей дома на улице Новосёлов в Рязани.
показать весь комментарий
14.04.2021 18:05 Ответить
а у кацапии и Патрушева и ФСБ уже сдают нервы - ничего не получается, никто их не боится. а рожа ж мерзкая у него - обтянутый кожей череп, злые стальные глаза (Берия, Сталин, Ягода, Ежов, Абакумов, МЕркулов в одном флаконе). Его сыны однако в Совете директоров крупных расейских банков - всё не нажрутся никак.
Его хотели сделать президентом расеи в 2000 году, но после взрывов домов с жертвами не решились, особенно когда журналюхи всё разнюхали и разнесли. Вскоре был закрыт канал НТН, уволены Шустер, Киселев - за правду.
показать весь комментарий
14.04.2021 23:37 Ответить
Стисло і зрозуміло
показать весь комментарий
15.04.2021 07:23 Ответить
Есь инфармассыя, шо тырарысты в катакомбы под кремлин с гоблинами пропан с бутаном закачюют.
показать весь комментарий
14.04.2021 19:43 Ответить
Если теракты и состоятся то это будет делом ваших,ваших рук достаточно вспомнить теракты в московии которые спецслужбы проводили.
показать весь комментарий
14.04.2021 19:57 Ответить
Майнильский инцидент. Провокация в Гляйвице. И вот снова, ничего с тех пор нового кремль не придумал.
показать весь комментарий
15.04.2021 08:44 Ответить
 
 