Путин утверждает, что повторно вакцинировался от коронавируса: Надеюсь, все будет хорошо
Президент России Владимир Путин уверяет, что сегодня сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата.
Об этом он сообщил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Прямо сейчас ... я сделал вторую прививку", - сообщил Путин.
"Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом", - добавил он.
Напомним, первый компонент вакцины президент РФ получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался Путин, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщают.
В первый раз Путин также вакцинировался без камер, так как заявил, якобы не хотел "обезьянничать".
Топ комментарии
+39 Топ Ган
показать весь комментарий14.04.2021 15:06 Ответить Ссылка
+17 Михаил #414598
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+15 товарищ Маузер 2
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тому треба бути дуже і дуже уважними
Спасибо, цензор.
-А кто вам мешает говорить,что у вас стоит!?
Так и с Путиным,кто ему мешает говорить,что он привился во второй раз,да еще и ,прости Господи,спутником!? Все равно никто не видел.
От коли здохне, тоді і напишете ...
Уже в двух шагах от тебя. Ждёмссс.......
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В подмосковном городе Кашира, детей участвовавших в соревнованиях по самбо, наградили сушками на нитках, вместо обычных медалей.
Рога полезут отовсюду.