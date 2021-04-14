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Путин утверждает, что повторно вакцинировался от коронавируса: Надеюсь, все будет хорошо

Путин утверждает, что повторно вакцинировался от коронавируса: Надеюсь, все будет хорошо

Президент России Владимир Путин уверяет, что сегодня сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата.

Об этом он сообщил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Прямо сейчас ... я сделал вторую прививку", - сообщил Путин.

"Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом", - добавил он. 

Напомним, первый компонент вакцины президент РФ получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался Путин, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщают. 

В первый раз Путин также вакцинировался без камер, так как заявил, якобы не хотел "обезьянничать".

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Автор: 

вакцина (3815) путин владимир (31551) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+39
...сдохни, *****!
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14.04.2021 15:06 Ответить
+17
Бешенную собаку усыпляют а не вакцинируют.
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14.04.2021 15:08 Ответить
+15
мы все надеемся что всё будет хорошо...всей Украиной)) ждём хороших новостей... с некрологом))
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14.04.2021 15:09 Ответить
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...сдохни, *****!
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14.04.2021 15:06 Ответить
у москальського кгб є такий схематоз: коли їм хтось збирається міцно засадити в свинячу харю - вони одразу прикидаються страшенно хворими! про ***** починають розповідати казочки, що воно от-от здохне... як тіки всі розслабляються бо сподіваються не брати на себе гріх бо і так саме здохне - москаль наносить болючий удар!
тому треба бути дуже і дуже уважними
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14.04.2021 15:24 Ответить
Оно никогда не сдохнет. Это уже пятый или шестой Путин - сатана.
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14.04.2021 18:28 Ответить
Я про путина уже почти всё знаю.
Спасибо, цензор.
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14.04.2021 15:06 Ответить
Плохо что он сам о себе ничего не знает.
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14.04.2021 17:41 Ответить
-Доктор,мне 70 лет и у меня не стоит! А соседу 90 лет,и он говорит,что у него стоит!
-А кто вам мешает говорить,что у вас стоит!?
Так и с Путиным,кто ему мешает говорить,что он привился во второй раз,да еще и ,прости Господи,спутником!? Все равно никто не видел.
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14.04.2021 15:07 Ответить
Мы тоже надеемся
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14.04.2021 15:08 Ответить
Но, в отличие от *****, мы надеемся на лучшее.
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14.04.2021 15:27 Ответить
З величезною надією, на поминальну неділю завчасно і свічку поставлю, щоби Боженька змилувався.
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14.04.2021 19:23 Ответить
Бешенную собаку усыпляют а не вакцинируют.
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14.04.2021 15:08 Ответить
СтрелЯть...
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14.04.2021 16:15 Ответить
Врать, не мешки ворочать.
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14.04.2021 15:09 Ответить
Хорошо будет, когда ты сдохнешь.
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14.04.2021 15:09 Ответить
Это точно.Мертвое ***** не кусается.
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14.04.2021 15:21 Ответить
мы все надеемся что всё будет хорошо...всей Украиной)) ждём хороших новостей... с некрологом))
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14.04.2021 15:09 Ответить
Оно и понятно Корона Расийской Империи,наверное её там создали
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14.04.2021 15:11 Ответить
Даже если реально и укололся, то точно не спутником, гебня прекрасно знает что это дерьмо себе колоть точно не стоит...
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14.04.2021 15:11 Ответить
Я теж сподіваюся, що все буде добре. У нас, в Україні. З тобою, чи без тебе.
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14.04.2021 15:11 Ответить
***** вообще не напрягает, а вот покацапленное малоросское быдло реально напрягает, и вызывает сильные сомнения в будущем Украины..во всяком случае в хорошем будущем...
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14.04.2021 15:13 Ответить
А нам зачем знать чем кольнулось *****?
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14.04.2021 15:12 Ответить
Не верю! В тайгу при этом не поехал, Шойгу с собой не взял, сова-наблюдатель отсутствовала. Отряд рыбаков не оцепил периметр места события. Петух из говна на заднем плане не был выставлен. Стерхи не кружили над лысиной.
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14.04.2021 15:12 Ответить
Так это же для внутреннего потребления, там и звонка Байдена достаточно.
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14.04.2021 15:15 Ответить
Звонок Байдена это ему вместо слабительного. А вот голым торсиком поторговать это его фишка. У нас есть один подражатель. Тоже мужественно прививаться ездил.
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14.04.2021 15:21 Ответить
Так первые лица многих стран публично прививались, не знал? И ЗЕ среди них, нравится тебе это или нет.
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14.04.2021 15:28 Ответить
Первые лица многих стран в Антарктиду прививаться ездили, или делали это на своем рабочем месте?
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14.04.2021 15:37 Ответить
а весь мир надеется что будет плохо...
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14.04.2021 15:13 Ответить
и что ты здохнешь скотина..
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14.04.2021 15:14 Ответить
В таком случае как раз все будет хорошо...ну - не все, конечно, но все же - одним мерзавцем меньше...
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14.04.2021 15:23 Ответить
Теперь в мавзолей заживо! Быстро, пока не сбежал!
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14.04.2021 15:13 Ответить
хорошо для кого?
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14.04.2021 15:13 Ответить
Будет, но недолго
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14.04.2021 15:13 Ответить
Ось найкраще щеплення:
Путин утверждает, что повторно вакцинировался от коронавируса: Надеюсь, все будет хорошо - Цензор.НЕТ 129
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14.04.2021 15:14 Ответить
Все буде добре,як що Ху"ло здохне.
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14.04.2021 15:15 Ответить
Это может тать хорошим началом, не больше того.
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14.04.2021 15:18 Ответить
Тля! Цензор, а навіщо нам от ці кацапські новини про Ху*ла?
От коли здохне, тоді і напишете ...
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14.04.2021 15:17 Ответить
Надейся, не надейся Вова Х..ло, а она всё ближе и ближе.
Уже в двух шагах от тебя. Ждёмссс.......
Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре - Цензор.НЕТ 1920
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14.04.2021 15:17 Ответить
Держу кулаки, падло ты плешивое, что бы у нас действительно все "стало хорошо" с твоей безвременной кончиной
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14.04.2021 15:18 Ответить
дай бог тромба ,что бы ***********
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14.04.2021 15:19 Ответить
Вряд ли от Пфайзера будет
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14.04.2021 15:48 Ответить
а мы, что нет)
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14.04.2021 15:20 Ответить
у ***** столько двойников...шо по последним подсчетам писькова обнуленное чмо может спокойно дождаться в бункере 2121 года...
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14.04.2021 15:20 Ответить
та весь мир надеется
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14.04.2021 15:22 Ответить
квакцинировался говорите?
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14.04.2021 15:23 Ответить
Схоже, що вдруге ботокс "закачали". Може вже лусне.
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14.04.2021 19:25 Ответить
Надеюсь ты сдохнешь.
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14.04.2021 15:24 Ответить
Мы тоже надеемся, что ты сдохнешь, ***** плешивое!
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14.04.2021 15:26 Ответить
https://twitter.com/mudakoff

https://twitter.com/mudakoff #MDK



В подмосковном городе Кашира, детей участвовавших в соревнованиях по самбо, наградили сушками на нитках, вместо обычных медалей.



Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре - Цензор.НЕТ 3948

Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре - Цензор.НЕТ 6869
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14.04.2021 15:29 Ответить
а как кабаева надеется стать весёлой вдовой, ***** даже не подозревает )
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14.04.2021 15:31 Ответить
Выпей яду тварь
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14.04.2021 15:32 Ответить
Умри в муках.
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14.04.2021 15:44 Ответить
Дерев'яний макінтош, то і буде добре!
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14.04.2021 15:45 Ответить
Вакцинуся, моль, чи ні але на вісячу пісюньку це не подіє...
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14.04.2021 15:51 Ответить
Весь мир надеется, что ты сдохнешь.
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14.04.2021 16:02 Ответить
Врёт всё этот пуйло-*****!! Путину верить себя не уважать!! Никто российскую яд-вакцину покупать не хочет вот он и пиарит
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14.04.2021 16:12 Ответить
Жаль, что на самом деле он даже и не думал вакцинироваться. Так что, надеяться в этом плане, не на что...
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14.04.2021 16:13 Ответить
Мы тоже надеемся, что все будет хорошо, и ты, Вова - сдохнешь !!!
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14.04.2021 16:16 Ответить
А я надеюсь что всё будет у тебя плохо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом. Сдохни ху...ло! И не медли там, питор мокшанский!
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14.04.2021 16:17 Ответить
Цензор опускається до бульварної газетки, офігенна новина, скоро будуть писати про новини від бабки на базарі.
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14.04.2021 16:18 Ответить
Напишите еще как ху...ло с шайгой кунжутовичемс в сибирь, на прыроду, ездили аддыхать. и как там, на горбатой горе, кунжутович ху...лу пердак прочищал.....
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14.04.2021 16:26 Ответить
Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре - Цензор.НЕТ 3123
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14.04.2021 16:28 Ответить
А где же фото вакцинации с голым торсом ? Или с голой жопой-может вам в рабочее место прививку сделали?
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14.04.2021 16:29 Ответить
Вот почему,совсем недавно,директор центра Камалея Станислав Гинзбург защитил докторскую диссертацию по теме "Исследование и анализ результатов научных работ по избирательному использованию вакцинирования отечественными вакцинами " во время вирусной пандемии" Из полученных результатов следует отметить,что в результате вакцинирования у 100% испытуемых образцов подтверждено предпологаемое в теоретической части работ,появление пантов,в зависимости от занимаемого общественного статуса объекта. У высшей политической элиты рф панты появляются пышные с излучаемым сиянием. У номенклатурной части населения панты появляются просто пышные,и так далее вниз по общественной лестнице. На последней,низшей ступени находятся пригожинские тролли,у которых появляется не пара пант,а всего одна штука. Зато на лбу!
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14.04.2021 16:48 Ответить
Какая буря эмоций - Владимир вакцинировался!!!!!! Интересно, в Раше об этом кто-0то знает?
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14.04.2021 16:53 Ответить
Вакцинировался физраствором! Он же сидит в бункере и боится чтобы его друзья-гопники не угостили Новичком!
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14.04.2021 17:05 Ответить
Уже все знают. Более того, по этому случаю в Орде завтра праздник и выходной день.
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14.04.2021 17:36 Ответить
Везет Орде.
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14.04.2021 17:42 Ответить
Путін стверджує, що повторно вакцинувався проти коронавірусу: Сподіваюся, все буде добре - Цензор.НЕТ 6808
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14.04.2021 17:37 Ответить
Нужно ещё "новичком" подкрепить и тогда точно все будет хорошо!
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14.04.2021 17:56 Ответить
У него и так корона больше оленьих рог выросла, а тут ещё вторая вакцина.
Рога полезут отовсюду.
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14.04.2021 20:20 Ответить
подохни тварь.....
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14.04.2021 20:29 Ответить
у ***** 1 група крови, так что не сдохнет, ему можно было вообще прививку не делать
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14.04.2021 21:41 Ответить
Я теж сподіваюсь, що все буде добре і ти падла здохнеш!
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15.04.2021 05:16 Ответить
 
 