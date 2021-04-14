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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, - СМИ

Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, - СМИ

Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцину от COVID-19 в следующем году с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Европейская комиссия, по согласованию с руководителями многих стран ЕС, решила, что контракты с компаниями, производящими (вирусные векторные) вакцины, действующих на текущий год, не будут продолжены после окончания срока их действия", - пишет издание.

Вместо этого Брюссель предпочитает сосредоточиться на РНК-вакцинах против COVID-19 (мРНК), таких как Pfizer и Moderna.

Европейские власти раскритиковали компанию AstraZeneca за несоблюдение обещанных объемов поставок.

Читайте также: Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выдвинула ультиматум AstraZeneca и грозит запретить экспорт вакцин из-за срыва объемов поставок

Автор: 

вакцина (3815) Еврокомиссия (1470) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+8
В том то и дело что там люди чувствуют себя людьми без польт и получают удовольствие от того, что они приносят пользу окружающим и так же самоутверждаются. А когда ты по жизни унылое гавно, которое в этой жизни ничего не можешь путного сделать а только принести вред окружающим, то для того что бы повысить свою самооценку и почувствовать себя человекам, тебе необходимо для этого дорогое пальто. Только вот в какую яркую обертку не заверни гавно, конфетой оно не станет.
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14.04.2021 15:44 Ответить
+5
Дурбелык, ты бы новые вакцины через 10 лет получил бы, если бы их тестировали как раньше. Эволюция действительно очень многих антипрививочников обошла стороной!
Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3285
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14.04.2021 15:56 Ответить
+4
уряяяя!
Яйцеголова потвора стєпанов зараз закупить ці вакцини за потрійною ціною!
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14.04.2021 15:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
епта.. они что - степанова не слушают?
тот утверждает что это самые крутые вакцины, потому он их и закупил за 8000-15000 грн за 1 вакцину...
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14.04.2021 15:34 Ответить
Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, - СМИ - Цензор.НЕТ 8296
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14.04.2021 15:35 Ответить
А как же пОльты? Или пОльт ему уже хватит?
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14.04.2021 15:37 Ответить
В том то и дело что там люди чувствуют себя людьми без польт и получают удовольствие от того, что они приносят пользу окружающим и так же самоутверждаются. А когда ты по жизни унылое гавно, которое в этой жизни ничего не можешь путного сделать а только принести вред окружающим, то для того что бы повысить свою самооценку и почувствовать себя человекам, тебе необходимо для этого дорогое пальто. Только вот в какую яркую обертку не заверни гавно, конфетой оно не станет.
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14.04.2021 15:44 Ответить
Печально, но факт. И за этот факт голоснуло 73% баранов...
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14.04.2021 15:45 Ответить
Непрошибаемый МЕГАБАРЫГА НА СМЕРТЯХ , лысый наглый кацап Степанов
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14.04.2021 15:51 Ответить
уряяяя!
Яйцеголова потвора стєпанов зараз закупить ці вакцини за потрійною ціною!
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14.04.2021 15:36 Ответить
А шо?
Всі країни застерігають з приводу використання Астрозенеки для людей до 60 років, а пліснява стверджує, що після 30 покатить.
Ті своїх громадян рятують, а ці територію, перед розпродяжем, звільняють.
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14.04.2021 16:20 Ответить
Раніше безхвості прямоходячі мавпи перед тим як створювати вакцини та ліки спочатку проводили експерименти на мишах та своїх братах менших приматах, а зараз вони роблять вже експерименти на собі подібних. Еволюція тих хто називає себе Homo sapiensс явно пішла не тим шляхом.
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14.04.2021 15:38 Ответить
Дурбелык, ты бы новые вакцины через 10 лет получил бы, если бы их тестировали как раньше. Эволюция действительно очень многих антипрививочников обошла стороной!
Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3285
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14.04.2021 15:56 Ответить
Я б дуже хотів, щоб всі ліки і вакцини перед їх сертифікацією та затвердженням випробовували на таких дебілах як ти.
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14.04.2021 17:46 Ответить
постійно кричати жирним шрифтом в інтернті- це скоріше спроба якось ВСУЧИТИ всім власний ідіотизм..
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15.04.2021 09:02 Ответить
Не правильний висновок. Такому ідіоту як ти навіть з капслоком жирним нічого не поясниш. Бо ти помилка природи, яку не вилікуєш ніякою вакциною.
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15.04.2021 10:32 Ответить
AstraZeneca - CoviShield - Степанов, поездка в Индию за откатом - облом... Что будет скавчать теперь? Для Украины пойдет. Козаки захавають!
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14.04.2021 16:55 Ответить
ну и хорошо. нам больше будет.
зрада-зрада.
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14.04.2021 17:27 Ответить
Высвободятся объёмы для других стран, нашей в том числе
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14.04.2021 22:52 Ответить
Получается лучшая вакцина на сегодня - это Sputnik V... ни одного несчастного случая... и то при стойкой оппозиции Запада...
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15.04.2021 02:30 Ответить
як ніхто не помирає від вакцин,так ніхто і від вірусів
а лише від ускладнень-тромбозів,інфарктів....
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15.04.2021 09:04 Ответить
Хотите сказать мировые СМИ и все руководители стран мира куплены Россией?.. Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5524
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15.04.2021 20:27 Ответить
Хотите сказать мировые СМИ и все руководители стран мира куплены Россией?..
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15.04.2021 20:26 Ответить
 
 