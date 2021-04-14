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Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, - СМИ
Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцину от COVID-19 в следующем году с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"Европейская комиссия, по согласованию с руководителями многих стран ЕС, решила, что контракты с компаниями, производящими (вирусные векторные) вакцины, действующих на текущий год, не будут продолжены после окончания срока их действия", - пишет издание.
Вместо этого Брюссель предпочитает сосредоточиться на РНК-вакцинах против COVID-19 (мРНК), таких как Pfizer и Moderna.
Европейские власти раскритиковали компанию AstraZeneca за несоблюдение обещанных объемов поставок.
Топ комментарии
+8 Дід Панас #485622
показать весь комментарий14.04.2021 15:44 Ответить Ссылка
+5 Sergiy Nimuy
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+4 Вла
показать весь комментарий14.04.2021 15:36 Ответить Ссылка
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тот утверждает что это самые крутые вакцины, потому он их и закупил за 8000-15000 грн за 1 вакцину...
Яйцеголова потвора стєпанов зараз закупить ці вакцини за потрійною ціною!
Всі країни застерігають з приводу використання Астрозенеки для людей до 60 років, а пліснява стверджує, що після 30 покатить.
Ті своїх громадян рятують, а ці територію, перед розпродяжем, звільняють.
зрада-зрада.
а лише від ускладнень-тромбозів,інфарктів....