Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, - СМИ

Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцину от COVID-19 в следующем году с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Европейская комиссия, по согласованию с руководителями многих стран ЕС, решила, что контракты с компаниями, производящими (вирусные векторные) вакцины, действующих на текущий год, не будут продолжены после окончания срока их действия", - пишет издание.

Вместо этого Брюссель предпочитает сосредоточиться на РНК-вакцинах против COVID-19 (мРНК), таких как Pfizer и Moderna.

Европейские власти раскритиковали компанию AstraZeneca за несоблюдение обещанных объемов поставок.

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