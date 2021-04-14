На Закарпатье восстановят евроколею: в Ужгороде будет пересадка на поезда в Европу, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств на проектирование и работы по восстановлению железнодорожной колеи европейского образца шириной 1435 мм от ст. Чоп до ст. Ужгород с доведением до перрона вокзала Ужгород.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации к сопутствующим документам, на это с бюджета планируется потратить 5 млн грн.

Средства пойдут на реконструкцию инфраструктуры ж/д транспорта, проектирование и осуществление авторского и технадзора, покупку основных и дополнительных материалов и оборудование, а также финансирование расходов на содержание службы заказчика, инженерно-консультационных услуг и других расходов, что входят в сводный сметный расчет стоимости реконструкции.

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"Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел с украинских путей на европейские. Такая линия на Закарпатье была демонтирована в 1991 году, а поэтому очень символично, что на тридцатый год независимости мы начинаем ее восстановление и Украина станет ближе к Европе в прямом смысле этого слова", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.