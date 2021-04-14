На Закарпатье восстановят евроколею: в Ужгороде будет пересадка на поезда в Европу, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств на проектирование и работы по восстановлению железнодорожной колеи европейского образца шириной 1435 мм от ст. Чоп до ст. Ужгород с доведением до перрона вокзала Ужгород.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно информации к сопутствующим документам, на это с бюджета планируется потратить 5 млн грн.
Средства пойдут на реконструкцию инфраструктуры ж/д транспорта, проектирование и осуществление авторского и технадзора, покупку основных и дополнительных материалов и оборудование, а также финансирование расходов на содержание службы заказчика, инженерно-консультационных услуг и других расходов, что входят в сводный сметный расчет стоимости реконструкции.
"Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел с украинских путей на европейские. Такая линия на Закарпатье была демонтирована в 1991 году, а поэтому очень символично, что на тридцатый год независимости мы начинаем ее восстановление и Украина станет ближе к Европе в прямом смысле этого слова", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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И шо? Теперь заживём? Все в Ужгород! Пересаживаться.
И если тратить деньги то в первую очередь надо было там..
Ширококолейная линия Ужгород - Кошице - однопутная железнодорожная линия в восточной части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакии с шириной колеи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8F 1520 мм . Линия служит главным образом для перевозки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0 железной руды к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82 металлургическому комбинату вблизи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B5 Кошице - https://ru.wikipedia.org/wiki/U._S._Steel_Ko%C5%A1ice U. S. Steel Košice, s.r.o.
Линия длиной 88 километров (от станции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Ужгород до села Ганиска) была построена в https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 1966 году . 8 километров линии находятся на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины , остальные на территории Словакии.
То бишь эта ветка служила только для обеспечения одного комбината рудой....и все...
Ни о каком туризме речи нет...
Отже буде лінія Ужгород - Чоп - Західна Європа.
А щодо Ужгорода - через тиждень це буде найгарніше місто України - в рожевому цвіті сакур і неймовірних магнолій. Запрошуємо.