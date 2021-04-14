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На Закарпатье восстановят евроколею: в Ужгороде будет пересадка на поезда в Европу, - Шмыгаль

На Закарпатье восстановят евроколею: в Ужгороде будет пересадка на поезда в Европу, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств на проектирование и работы по восстановлению железнодорожной колеи европейского образца шириной 1435 мм от ст. Чоп до ст. Ужгород с доведением до перрона вокзала Ужгород.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации к сопутствующим документам, на это с бюджета планируется потратить 5 млн грн.

Средства пойдут на реконструкцию инфраструктуры ж/д транспорта, проектирование и осуществление авторского и технадзора, покупку основных и дополнительных материалов и оборудование, а также финансирование расходов на содержание службы заказчика, инженерно-консультационных услуг и других расходов, что входят в сводный сметный расчет стоимости реконструкции.

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"Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел с украинских путей на европейские. Такая линия на Закарпатье была демонтирована в 1991 году, а поэтому очень символично, что на тридцатый год независимости мы начинаем ее восстановление и Украина станет ближе к Европе в прямом смысле этого слова", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На Закарпатье восстановят евроколею: в Ужгороде будет пересадка на поезда в Европу, - Шмыгаль 01

Автор: 

железная дорога (1416) Кабмин (14034) Ужгород (438) Чоп (18) Закарпатская область (2608)


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Топ комментарии
+4
Сам ти задрипаний. Ти хоч там був?
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14.04.2021 16:23 Ответить
+3
Пора её до лугандона восстанавливать...
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14.04.2021 15:34 Ответить
+2
Хорошее дело, нужное.
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14.04.2021 15:37 Ответить
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Пора её до лугандона восстанавливать...
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14.04.2021 15:34 Ответить
Пора тебе перестать писать чушь.
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14.04.2021 15:37 Ответить
Пролетая, пролетай, пролетарий
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14.04.2021 15:37 Ответить
Я инженер-строитель, а ты пустобрех.
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14.04.2021 15:39 Ответить
"Как вспомню, какой я инженер, страшно идти к врачу" - это про тебя
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14.04.2021 15:40 Ответить
Твои проблемы.
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14.04.2021 15:41 Ответить
Ты ж истерики закатываешь, значит твои
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14.04.2021 15:42 Ответить
Хорошее дело, нужное.
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14.04.2021 15:37 Ответить
в ковеле есть
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14.04.2021 15:54 Ответить
Не все значит разрушили.
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14.04.2021 16:03 Ответить
Не пересадочный узел нужен, а перевалочный. Тогда и товарооборот с Европой будет
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14.04.2021 15:38 Ответить
Что планируете переваливать?
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14.04.2021 15:40 Ответить
Нефтепродукты с Rafineria Gdanska
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15.04.2021 15:03 Ответить
а до бухарест-варшава, через чернівці, франківськ, львів, люблін у вас ніяк не доходить
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14.04.2021 15:38 Ответить
На Закарпатье восстановят евроколею: в Ужгороде будет пересадка на поезда в Европу, - Шмыгаль

И шо? Теперь заживём? Все в Ужгород! Пересаживаться.
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14.04.2021 15:42 Ответить
... и на Кошице без остановок
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14.04.2021 15:44 Ответить
До Львова такая колея была бы гораздо более нужная...
И если тратить деньги то в первую очередь надо было там..
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14.04.2021 15:53 Ответить
так 5 млн при её восстановлении хватит только на её же ямковый ремонт.
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14.04.2021 16:01 Ответить
А словаки в курсе, а то я в Вишнє Нємецьке жд путей не встречал?
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14.04.2021 16:02 Ответить
Через Чоп.
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15.04.2021 08:00 Ответить
Лично я считаю что всю страну нужно переводить на евроколею , конечно это огромные затраты с одной стороны , но и профит в будущем не слабый
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14.04.2021 16:05 Ответить
Похоже на очередной распил..

Ширококолейная линия Ужгород - Кошице - однопутная железнодорожная линия в восточной части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакии с шириной колеи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8F 1520 мм . Линия служит главным образом для перевозки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0 железной руды к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82 металлургическому комбинату вблизи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B5 Кошице - https://ru.wikipedia.org/wiki/U._S._Steel_Ko%C5%A1ice U. S. Steel Košice, s.r.o.
Линия длиной 88 километров (от станции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Ужгород до села Ганиска) была построена в https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 1966 году . 8 километров линии находятся на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины , остальные на территории Словакии.

То бишь эта ветка служила только для обеспечения одного комбината рудой....и все...
Ни о каком туризме речи нет...
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14.04.2021 16:09 Ответить
Этот комбинат случайно не ахметке принадлежит?? И он за бюджетные деньги через шмыгла свои проблемы порешать хочет??
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14.04.2021 16:11 Ответить
До чого тут Кошице?? Ви хоч новину читали? Подивіться на мапі, де Кошице, а де Чоп.
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14.04.2021 17:36 Ответить
И что это даёт Укриане!! согласен с мнением , что такую колею надо менять аж до Львова!! Всё таки Львов не задрыпаный Ужгород!!
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14.04.2021 16:10 Ответить
Сам ти задрипаний. Ти хоч там був?
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14.04.2021 16:23 Ответить
Справа не у величині міст Львова і ужгорода. Чоп (малесеньке містечко) - саме широке вікно в Європу. По-перше: одразу в дві країни, по-друге: одна з яких - Угорщина, яка вважається найзручнішою для транзиту в Західну Європу, як свто, так і залізницею. Чого не скажеш про Львівський напрямок.
Отже буде лінія Ужгород - Чоп - Західна Європа.
А щодо Ужгорода - через тиждень це буде найгарніше місто України - в рожевому цвіті сакур і неймовірних магнолій. Запрошуємо.
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15.04.2021 08:18 Ответить
Випадково подивився фільм ВВС про 2 - гу світову . Військові залізничники Вермахту одну з рейок залізничного полотна в Україні звужували до євростандарту . 30 км щодня. З такою ж швидкістю наступали гітлерівці - 30 км щодня ...
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14.04.2021 17:55 Ответить
 
 