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В Бориспольской исправительной колонии уже 43 осужденных заболели COVID-19, один умер, - Денисова

В Бориспольской исправительной колонии уже 43 осужденных заболели COVID-19, один умер, - Денисова

По состоянию на сегодняшний день в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 осужденных заболели COVID-19.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией, - умер.

"По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний в Бориспольской исправительной колонии № 119 Бориспольская окружная прокуратура начала уголовное производство", - добавила Денисова.

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Автор: 

Борисполь (768) Денисова Людмила (996) колония (423) коронавирус (17042)


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ни один заключённый из платных камер не пострадал.
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14.04.2021 15:59 Ответить
Вопрос. Привиты ли были эти заключенные? После прививок обычно растет заболеваемость.
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14.04.2021 18:26 Ответить
От кого же они в изоляции заразились, уроды распыляют это везде значит...
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14.04.2021 16:35 Ответить
Пенитенциарные заведения в Украине- это гарантированная смерть от отсутствия всего . В т.ч и мед помощи. Малюська вам в помощь 🙄🙄🙄
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14.04.2021 16:41 Ответить
 
 