В Бориспольской исправительной колонии уже 43 осужденных заболели COVID-19, один умер, - Денисова
По состоянию на сегодняшний день в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 осужденных заболели COVID-19.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией, - умер.
"По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний в Бориспольской исправительной колонии № 119 Бориспольская окружная прокуратура начала уголовное производство", - добавила Денисова.
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Fjall_Raven
показать весь комментарий14.04.2021 15:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Лариса #401376
показать весь комментарий14.04.2021 18:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sergey Loshenko
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faust7808
показать весь комментарий14.04.2021 16:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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