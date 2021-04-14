В Бориспольской исправительной колонии уже 43 осужденных заболели COVID-19, один умер, - Денисова

По состоянию на сегодняшний день в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 осужденных заболели COVID-19.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией, - умер.

"По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний в Бориспольской исправительной колонии № 119 Бориспольская окружная прокуратура начала уголовное производство", - добавила Денисова.

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