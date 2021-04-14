НКРЭКУ нарушила закон при выплате себе премий в 2,5 млн грн: Кучеренко подал заявление в НАБУ о совершении преступления

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко направил заявление о совершении преступления 6 членами НКРЭКУв связи с незаконной выплатой им премий в размере 2,55 млн грн.

Об этом Кучеренко сообщил во время брифинга в Верховной Раде 14 апреля.



"Я сегодня обратился в СБУ, НАБУ и полицию с заявлением о преступлении при выплате этой премии. Это циничное преступление должно быть наказано. Это вопрос не только морали и ответственности того, кто их назначил, - а это, в первую очередь, президент - это еще вопрос наглого нарушения законов Украины", - заявил Кучеренко на брифинге в парламенте.



Он пояснил, что всего 6 членов НКРЭКУ незаконно присвоили 2 553 750 грн, которые вопреки требованиям закона были выплачены им в качестве "квартальных премий".

Кучеренко требует от НАБУ начать расследование по факту выплаты премий по статье 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.



По словам Кучеренко, первая часть незаконных премий за IV квартал была выписана еще 16 декабря 2020, то есть за несколько недель до окончания квартала, что является грубым нарушением закона о НКРЭКУ и государственной службе.



"Тарасюку, Бабий и Ко так хотелось побыстрее получить бонус в конце прошлого года, они даже не стали дожидаться формального завершения отчетного квартала. Премию утвердили за две недели до нового года. За I квартал 2021 1276875 грн премий выписали на следующий день после завершения отчетного периода. То есть 8-часового рабочего дня хватило комиссии, чтобы составить квартальный отчет, проанализировать его и оценить свою работу, как того требует закон", - пояснил нардеп.



Кучеренко добавил, что настаивает на конфискации у членов НКРЭКУ незаконно выплаченных премий и возмещении нанесенного государству ущерба.



Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".



В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.