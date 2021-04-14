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Новости
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НКРЭКУ нарушила закон при выплате себе премий в 2,5 млн грн: Кучеренко подал заявление в НАБУ о совершении преступления

НКРЭКУ нарушила закон при выплате себе премий в 2,5 млн грн: Кучеренко подал заявление в НАБУ о совершении преступления

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко направил заявление о совершении преступления 6 членами НКРЭКУв связи с незаконной выплатой им премий в размере 2,55 млн грн.

Об этом Кучеренко сообщил во время брифинга в Верховной Раде 14 апреля.


"Я сегодня обратился в СБУ, НАБУ и полицию с заявлением о преступлении при выплате этой премии. Это циничное преступление должно быть наказано. Это вопрос не только морали и ответственности того, кто их назначил, - а это, в первую очередь, президент - это еще вопрос наглого нарушения законов Украины", - заявил Кучеренко на брифинге в парламенте.


Он пояснил, что всего 6 членов НКРЭКУ незаконно присвоили 2 553 750 грн, которые вопреки требованиям закона были выплачены им в качестве "квартальных премий".
Кучеренко требует от НАБУ начать расследование по факту выплаты премий по статье 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.


По словам Кучеренко, первая часть незаконных премий за IV квартал была выписана еще 16 декабря 2020, то есть за несколько недель до окончания квартала, что является грубым нарушением закона о НКРЭКУ и государственной службе.


"Тарасюку, Бабий и Ко так хотелось побыстрее получить бонус в конце прошлого года, они даже не стали дожидаться формального завершения отчетного квартала. Премию утвердили за две недели до нового года. За I квартал 2021 1276875 грн премий выписали на следующий день после завершения отчетного периода. То есть 8-часового рабочего дня хватило комиссии, чтобы составить квартальный отчет, проанализировать его и оценить свою работу, как того требует закон", - пояснил нардеп.


Кучеренко добавил, что настаивает на конфискации у членов НКРЭКУ незаконно выплаченных премий и возмещении нанесенного государству ущерба.


Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".


В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

Автор: 

Кучеренко (113) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+8
Це плюс до "премій" від Ахмєтки з Коломойським.
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14.04.2021 16:18 Ответить
+7
Наплодили дармоедов...
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14.04.2021 16:19 Ответить
+5
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!! МОЖНА ПРИВЯЗАТИ ДО СЕРЕДНЬОГО , ЩО не гірше і не краще привязки до мінімільного. Головне - привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.А максимальну кратність мають вирахувати фахівці.
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14.04.2021 16:26 Ответить
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Классная премия . За счёт налогоплательщиков . Дермо- дармоеды от зеленского. Відповідно до пункту 31 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання y сферах енергетики та комунальних послуг» Президент України Володимир Зеленський указами від 29 жовтня 2019 року № 780-783/2019 призначив БАБІЙ Ольгу Андріївну, КАЙДАША Руслана Юрійовича, МАГДУ Олексія Івановича, ТАРАСЮКА Валерія Володимировича членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нові члени НКРЕКП виконуватимуть свої обов'язки до дня призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більш як три місяці.😁😁😁
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14.04.2021 16:16 Ответить
Во как надо, учитесь. Если никто не похвалит, то самого себя похвалить святое дело.
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14.04.2021 16:17 Ответить
Це плюс до "премій" від Ахмєтки з Коломойським.
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14.04.2021 16:18 Ответить
Наплодили дармоедов...
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14.04.2021 16:19 Ответить
Премии за что? конкретно, за что? За то, что на работу ходили?
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14.04.2021 16:22 Ответить
Ні!!! Вони ходили і приймали постанови про пограбування населення України!
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14.04.2021 16:34 Ответить
капля в море по сравнению с годовыми зарплатами в 53 ляма керманычей и членов набсоветов убыточных государственных предприятий и указанными в декларациях ..
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14.04.2021 16:25 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!! МОЖНА ПРИВЯЗАТИ ДО СЕРЕДНЬОГО , ЩО не гірше і не краще привязки до мінімільного. Головне - привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.А максимальну кратність мають вирахувати фахівці.
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14.04.2021 16:26 Ответить
Але в нас є громадяни і є ГРОМАДЯНИ. Одним тобто більшості, нікуя, іншим - докуя! В результаті всіх влаштовує!
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14.04.2021 16:37 Ответить
НКРЕКП порушило закон при виплаті собі премій в 2,5 млн грн: Кучеренко подав заяву до НАБУ про вчинення злочину - Цензор.НЕТ 5516
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14.04.2021 16:26 Ответить
Платит не народ.. А отдельные чиновники себе начисляют... Нужен их контроль и сажать а не обсуждать... и судьям урезать
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14.04.2021 16:39 Ответить
не посадят никого. Дай Бог, чтобы незаконно начисленных премий лишили, но они их уже наверное вывели за рубеж. по примеру Коболева
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14.04.2021 16:27 Ответить
К СОЖАЛЕНИЮ ВРЕМЯ ЗАЛИТЬ УКРАИНУ КРОВЬЮ СТАНОВИТЬСЯ ЕЛДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ как там Революция восстание Народа власть народу мразей и ублюдков к стенке на фонарные столбы да да да да.. только увы это единственный вариант как то остановить лавину тупой наглости воровства которые цинично прикрыто олигархами они типа своими фисюнами и допами сие сотворили или вырыгали из желудка что накрали за 35 лет Истории Украины о таки да хотел бы я видеть хоть одного Ж... возле мартеновской печи типа Коломойшу или Пинчука или татарина работающего с рассвета до заката в поле устанавливая ветряки и солнечные панели типа нашего недоучки даже нема 7 классов школы Наперсток Леонидович Ринатик... ну вот как то так кстати то слово употребленное тут не имеет к евреям никакого отношения а вот евреи часто заполняют нишу почему то которое определяет то слово а то слово на букву Ж.. говорит что это личность потвора которая устроившись в любой!!! формации обществе и строе живет за счет паразитирования общества и его ВВП и бюджета в СССР это были цеховики воровавшиее ничье как бы директора за баз и складов придерживающих то чего типа нема и так дале.. сгеодня эти спекулянты и твари на букву Ж.. захватили влатсь посадили Шапито дурачка президента на букву Ж Правительство сплошь состоит из нагловатых дэбельных на букву Ж в Раде заседает 80% на букву Ж...
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14.04.2021 16:32 Ответить
Подонки!! И власти плевать... если усреднить зарплаты НКРЭКУ, судьям и депутатам - изчезнет дефицит пенсионного фонда малоимущим!! Подонки жируют, вот и настальгия о совковых временах, когда не было такого разброса по размерам ЗП и пенсий!!! Слуги народа - одно название и показуха...
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14.04.2021 16:37 Ответить
Шановні друзі !
Цим членам НКРЭКУ надано право встановлювати навіть собі заробітну плату.
В цьому році вони самі собі збільшили її майже в два рази,а потім ще й премії взяли.
Під час війни за такі злодіяння ..............................

А чому пенсіонери не мають права собі встановлювати пенсію ?
А?
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14.04.2021 16:48 Ответить
Только евреи могут премии себе выписать
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14.04.2021 16:58 Ответить
ну хоть что то полезное сделал этот пристарелый мудак
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14.04.2021 18:02 Ответить
А хтось чекає субсидій і пенсій? Де вони возьмуться у цих скотиняк?
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14.04.2021 21:37 Ответить
 
 