РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13276 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 278 38

Кличко о причинах продления локдауна в Киеве: Ситуация остается критической, больницы заполнены

Кличко о причинах продления локдауна в Киеве: Ситуация остается критической, больницы заполнены

Если раньше мы госпитализировали двух пациентов из десяти, сейчас семь из десяти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Комиссия по ТЭБ и ЧС продлила локдаун, опираясь на цифры, которые мы получаем от специалистов и советы экспертов-вирусологов... В этом направлении скажу, что ситуация в нашем городе остается критической, что касается койкомест, что касается смертей. Кстати, сегодня было 47, вчера 42, позавчера 44. 45-50 человек умирают каждый день", - подчеркнул мэр столицы.

По его словам, больницы столицы сейчас заполнены.

"Сейчас осложнения с мутацией вируса. Если раньше мы госпитализировали двух пациентов из десяти, сейчас семь из десяти. Раньше, если дети не болели болели бессимптомно коронавирусом, вчера был в детской больнице, вирусологи говорят, что сейчас увеличилось количество детей, которые даже находятся под кислородом", - отметил Кличко.

Напомним, сегодня в Киеве продлили жесткие карантинные ограничения до 30 апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) Киев (25670) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Класс, работы меньше отдыха больше, но и денег меньше. А у кого -то : госсудраственные служащие, чиновнички мелкие, вчытельки и подобные паразиты, так тем вообще класс и работы нет и доход тот же. Они будут вечно за этот локдаун голосовать.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:25 Ответить
+4
А Вы начните бухать. И время быстрее пролетит и истории про паразитов будут заходить на ура Вашим новым друзьям, которых Вы обретете в этом процессе.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:32 Ответить
+4
Я би теж всіх ціх вчителів би порозганяв.. і медиків теж.. бо паразити..Залишив би ментів і пенсів... Бо то справжня еліта...
показать весь комментарий
14.04.2021 16:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Класс, работы меньше отдыха больше, но и денег меньше. А у кого -то : госсудраственные служащие, чиновнички мелкие, вчытельки и подобные паразиты, так тем вообще класс и работы нет и доход тот же. Они будут вечно за этот локдаун голосовать.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:25 Ответить
А Вы начните бухать. И время быстрее пролетит и истории про паразитов будут заходить на ура Вашим новым друзьям, которых Вы обретете в этом процессе.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:32 Ответить
Примерно 25-30% населения Земли карантин откровенно выгоден. Это прежде всего работники госс.сектора, многие из которых в нашей стране да и в других реально паразиты. и тут даже спорить не о чем. Сходите в ЖЕК или Обл газ и увидите. Вы зацепились за паразитов, наверное сами из чиновничков.
показать весь комментарий
14.04.2021 17:11 Ответить
Я зацепился не за паразитов а за отсутствие серого вещества в головах очень большого кол-ва людей в нашей стране... Себя Вы паразитом не считаете, насколько я понимаю. То есть Вы кормилец этих паразитов. Помнится мне, кто то уже кричал про то как кормит всю Украину и Евросоюз...
показать весь комментарий
14.04.2021 17:15 Ответить
таки чиновничек
показать весь комментарий
14.04.2021 17:44 Ответить
Таки отсутствие серого вещества! Не угадал. У меня мама преподаватель а вот если бы такие как ты не считали учителей паразитами а слушали их, то жили бы мы намного лучше и за клоунов бы повально все не голосовали... Кормилец!
показать весь комментарий
14.04.2021 17:49 Ответить
Дедушка, моя мысль: карнатин многим выгоден, целым профессиональным категориям. прежде всего всяким паразитам от госсектора, вызвала у вас отторжение. При этом 0 (ноль) аргументов, но есть претензии к серому веществу. Это не дискуссиия - это откровенный наезд. беззубый маразматический но все же наезд. В в ваши пидстаркуватые пензовские мне не итересно больше гулять Пока)
показать весь комментарий
14.04.2021 17:54 Ответить
Ты пишешь бред, юноша. Более того на ходу переобуваешься. Карантин кому то выгоден! Поздравляю, премия долб...об года твоя, при чем задолго до окончания этого года!
показать весь комментарий
14.04.2021 18:00 Ответить
а может налоги начнешь платить.. и паразитов меньше станет
показать весь комментарий
14.04.2021 17:23 Ответить
может престанешь воровать из бюджета, тогда и налоги не надо будет дополнительные искать.
показать весь комментарий
14.04.2021 17:46 Ответить
Ты от "большого ума" решил что кто то ворует??? Мне кажется что твой "большой ум" тебя в очередной раз подводит.
показать весь комментарий
14.04.2021 17:51 Ответить
Я би теж всіх ціх вчителів би порозганяв.. і медиків теж.. бо паразити..Залишив би ментів і пенсів... Бо то справжня еліта...
показать весь комментарий
14.04.2021 16:35 Ответить
Пенсы это зло. На них все ФОПы работают а те все никак не накушаются!
показать весь комментарий
14.04.2021 16:39 Ответить
Точно.. Пенсии пора отменить, пенсов запретить.. Пусть внуки кормят... Вот и ещё поменьше паразитов будет!!
показать весь комментарий
14.04.2021 16:52 Ответить
Да начхать. Эпицентр работает еслечо.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:31 Ответить
Закрыл конкурентов и открыл Эпицентры...
показать весь комментарий
14.04.2021 16:34 Ответить
То знізьте податки та аренди різні на цей період і дайте хоч приватному транспорту по місту їздити. Бо і громадський майже не курсує, а на його смугу - зась. Усе місто у лютих заторах. І мусора по смугах цих на полюванні.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:31 Ответить
Локдаун продлил, а Эпицентры распространители вируса, он не закрывает!
показать весь комментарий
14.04.2021 16:32 Ответить
Ну, не так чтоп рассадники, но просто сам прикол то теряет весь смысел.

Кстати рыночные торговцы точно так же возложили болт на этот локдаун.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:38 Ответить
Такси людям, ухаживающим за лежачими больными и детьми, этот ворюга из своего кармана оплатит?
показать весь комментарий
14.04.2021 16:35 Ответить
вИталька, ты лучше задумайся что нам к восьмёрке вовочкиной доплачивать будешь... смотри не облажайся..
показать весь комментарий
14.04.2021 16:44 Ответить
Виталик, позвони мэру Минска и узнай как он справляется без лохдаунов с этим ОРВИ.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:48 Ответить
В мерии Минска отключили стационарные телефоны, а мобильные веталя еще не освоил.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:52 Ответить
А Зеле, наверное, батьке нужно позвонить? Узнать как тот с недовольными справляется?
показать весь комментарий
14.04.2021 17:02 Ответить
С вирусным психозом отлично справляется.
показать весь комментарий
14.04.2021 18:21 Ответить
Так это из-за психоза больницы все переполнены?
показать весь комментарий
14.04.2021 18:27 Ответить
Больницы очень переполнены и дверях стоят даже)) Мосейчучка с г+г страшное видео переполненности 9 больнички выродила пару дней назад. Открытые двери скорой, поговорила о кислороде и тяжело вздохнув закончила репортаж, сославшись на "не тот день".
показать весь комментарий
14.04.2021 19:51 Ответить
При сильных вспышках гриппа тоже всегда были переполнены.
показать весь комментарий
14.04.2021 22:46 Ответить
Так это, наверное направлено на уничтожение ФОПов? Никакого вируса нет. Это все заговор Гереги. Маски носят только бараны. Я правильно понимаю?
показать весь комментарий
15.04.2021 06:36 Ответить
А Вы забыли кто там у власти? Если о них не говорят это не значит что их нет.... Получается Белоруссия единственная в Мире страна которая силой разума победила вирус?
показать весь комментарий
15.04.2021 11:23 Ответить
Они влияют на масштабы этого вируса.
показать весь комментарий
15.04.2021 11:29 Ответить
Кто то хотел увидеть, как выглядит фашизм?
Любуйтесь!
показать весь комментарий
14.04.2021 18:02 Ответить
Мэр должен работать , а не звиздеть .... третий срок ... город , что помойка ... не европейская ...за что ????
показать весь комментарий
14.04.2021 18:28 Ответить
Дуремар такой милаха
показать весь комментарий
14.04.2021 19:55 Ответить
 
 