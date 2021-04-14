Кличко о причинах продления локдауна в Киеве: Ситуация остается критической, больницы заполнены
Если раньше мы госпитализировали двух пациентов из десяти, сейчас семь из десяти.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Комиссия по ТЭБ и ЧС продлила локдаун, опираясь на цифры, которые мы получаем от специалистов и советы экспертов-вирусологов... В этом направлении скажу, что ситуация в нашем городе остается критической, что касается койкомест, что касается смертей. Кстати, сегодня было 47, вчера 42, позавчера 44. 45-50 человек умирают каждый день", - подчеркнул мэр столицы.
По его словам, больницы столицы сейчас заполнены.
"Сейчас осложнения с мутацией вируса. Если раньше мы госпитализировали двух пациентов из десяти, сейчас семь из десяти. Раньше, если дети не болели болели бессимптомно коронавирусом, вчера был в детской больнице, вирусологи говорят, что сейчас увеличилось количество детей, которые даже находятся под кислородом", - отметил Кличко.
Напомним, сегодня в Киеве продлили жесткие карантинные ограничения до 30 апреля.
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Кстати рыночные торговцы точно так же возложили болт на этот локдаун.
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