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Уровень зарплат украинских металлургов вырос в 2,2 раза с 2016 года, – Беленький

По состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях "Метинвеста" превысила 20 тыс. грн

Украинские металлурги констатируют: системные меры по повышению зарплат, конкурентный социальный пакет и возможности обучения – позволили обеспечить на предприятиях отрасли конкурентные условия труда. Так, с 1 мая об увеличении платы по основным рабочим специальностям объявили в группе "Метинвест".

"С тех пор мы достигли значительного прогресса. Если посмотреть на уровень инфляции с 2016 года, то это около 36%. В то же время уровень зарплаты на наших предприятиях вырос в 2,2 раза", – говорит председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

В "Метинвесте" отмечают: по состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях группы превысила 20 тыс. грн. Это на 10% выше чем в целом по отрасли и более чем на половину превышает среднюю зарплату в Украине. Что позволило практически остановили отток специалистов за границу.

"Мы очень внимательно следим за рынком труда, мы смотрим какие зарплаты в тех странах куда выезжают работать наши работники и стараемся делать все от нас должное для того, чтобы люди оставались в Украине. Чтобы работали на наших предприятиях, зарабатывали деньги здесь, были ближе к своим семьям и платили налоги также в Украине", – говорит Беленький.

Автор: 

Метинвест (186) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+3
Безвиз сыграл не последнюю роль в том, что олигархи поднимали ЗП рабочим на своих предприятиям.
Олигархи не хотели получения безвиза Украиной.
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14.04.2021 16:36 Ответить
+2
Вот-вот, возникает вопрос - металл продает Ахметов по тем же ценам, что и Германия, а зарплата у металлургов в семь раз меньше???
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14.04.2021 17:35 Ответить
+1
Та да! Хтось отримує 800 тис. А хтось 6300 грн. Ось середня заробітна плата
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14.04.2021 16:31 Ответить
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Та да! Хтось отримує 800 тис. А хтось 6300 грн. Ось середня заробітна плата
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14.04.2021 16:31 Ответить
Це так , але на гірничо металургійних підприємствах , прості роботяги дійсно отримують хорошу зарплату . Знайомий з Горішніх плавнів , працює на кар'єрі , отримує близько 30 тис . .
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14.04.2021 16:40 Ответить
Ким працює?? Посада
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14.04.2021 19:53 Ответить
Водієм на Каматсу . Возить руду .
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14.04.2021 20:29 Ответить
водитель не металлург )
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14.04.2021 22:13 Ответить
.. Та зрозуміло ж , само собою . Але я говорив за робітників гірничо металургійної галузі в цілому . !! А свого знайомого згадав для прикладу .
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14.04.2021 22:55 Ответить
Безвиз сыграл не последнюю роль в том, что олигархи поднимали ЗП рабочим на своих предприятиям.
Олигархи не хотели получения безвиза Украиной.
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14.04.2021 16:36 Ответить
зарплата металлургов на Метинвесте превысила 20 тысяч. Это значит 21 тысяча грн. начисленных. А значит чистая средняя зарплата с учётом вычеты налогов, где то около 16 тысяч.
Это примерно 500 евро.
Маловата зарплата, как для металлургов.
500 евро это пособие по безработице где нибудь в не особо передовой стране ЕС, например в Португалии
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14.04.2021 16:38 Ответить
16 000 это 500 грн. смена. Охранник на проходной получает 600-800 за смену на руки. У металлурга должна быть смена как минимум 1 500 грн.
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14.04.2021 17:41 Ответить
Охоронник працює 1-3/24, металург 8 годин,але 5/5
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14.04.2021 19:55 Ответить
Металлург - это специалист по плавлению металлов из руды и вторичного сырья. Он постоянно находится в горячем цеху, подвержен влиянию тяжелой физической нагрузки и вредных для здоровья газов. Профессионалами становятся только сильные и выносливые мужчины.
Германия
Средняя зарплата сталеваров - 4685 евро в месяц
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14.04.2021 16:41 Ответить
Вот-вот, возникает вопрос - металл продает Ахметов по тем же ценам, что и Германия, а зарплата у металлургов в семь раз меньше???
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14.04.2021 17:35 Ответить
ну при чём тут товарищ Ахметов? криворожсталью владеет индус! Днепрсталью - Пиня, Петровка - так вообще кацапский Евраз.
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14.04.2021 19:00 Ответить
Вообще то статья о предприятиях "Метинвест", которыми владеет товарищ Ахметов, если что.
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14.04.2021 19:18 Ответить
Вообще-то читайте внимательно - статья о украинских металлургах и речь толкает председатель "Федерации металлургов Украины", а не директор "Метинвеста" .
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14.04.2021 19:31 Ответить
"По состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях "Метинвеста" превысила 20 тыс". грнИсточник: https://censor.net/ru/n3259712
"... об увеличении платы по основным рабочим специальностям объявили в группе https://www.5.ua/ru/ukrayna/uroven-zarplat-ukraynskykh-metallurhov-viros-v-22-raza-s-2016-hoda-belenkyi-241969.html?fbclid=IwAR1q64Ip2NYhXB7KfARStLIcE3qfdBf3ydwdQvg871KO1KIH1afdZlJq4NQ "Метинвес т".Источник: https://censor.net/ru/n3259712
"В "Метинвесте" отмечают: по состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях группы превысила 20 тыс.Источник: https://censor.net/ru/n3259712
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14.04.2021 19:36 Ответить
А с 2019 во сколько раз?
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14.04.2021 16:52 Ответить
20 штук -это ни о чём...
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14.04.2021 17:37 Ответить
Таи да(. Но что делать тем, у кого 5-7к? Я не про себя, мне легче на ПОРЯДОК и блльше, но по сравнению с коллегами западными, раза в 3 меньше(
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14.04.2021 21:11 Ответить
так має бути, бо й ціни ростуть. шкода, в цілому по Україні інша тенденція - зарплати не піднімають, оправдовуються коронавірусом
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14.04.2021 19:07 Ответить
Зряплати піднімають. Але всім непотрібам, які прописали собі таку позицію в розмірі "7-15" мінімальних заробітних плат. І якщо комусь піднімається на 1 тисячу то їм відразу на 7-15. І ці всі чомусь державні службовці які єкспортують і виробляють НІЧОГО від слова зовсім
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15.04.2021 10:56 Ответить
было бы там так хорошо в Метинвесте , не рассказывали бы о повышении зарплат и распрекрасной жизни металлургов .
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14.04.2021 22:16 Ответить
 
 