Уровень зарплат украинских металлургов вырос в 2,2 раза с 2016 года, – Беленький

По состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях "Метинвеста" превысила 20 тыс. грн

Украинские металлурги констатируют: системные меры по повышению зарплат, конкурентный социальный пакет и возможности обучения – позволили обеспечить на предприятиях отрасли конкурентные условия труда. Так, с 1 мая об увеличении платы по основным рабочим специальностям объявили в группе "Метинвест".

"С тех пор мы достигли значительного прогресса. Если посмотреть на уровень инфляции с 2016 года, то это около 36%. В то же время уровень зарплаты на наших предприятиях вырос в 2,2 раза", – говорит председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

В "Метинвесте" отмечают: по состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях группы превысила 20 тыс. грн. Это на 10% выше чем в целом по отрасли и более чем на половину превышает среднюю зарплату в Украине. Что позволило практически остановили отток специалистов за границу.

"Мы очень внимательно следим за рынком труда, мы смотрим какие зарплаты в тех странах куда выезжают работать наши работники и стараемся делать все от нас должное для того, чтобы люди оставались в Украине. Чтобы работали на наших предприятиях, зарабатывали деньги здесь, были ближе к своим семьям и платили налоги также в Украине", – говорит Беленький.