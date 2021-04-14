Уровень зарплат украинских металлургов вырос в 2,2 раза с 2016 года, – Беленький
По состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях "Метинвеста" превысила 20 тыс. грн
Украинские металлурги констатируют: системные меры по повышению зарплат, конкурентный социальный пакет и возможности обучения – позволили обеспечить на предприятиях отрасли конкурентные условия труда. Так, с 1 мая об увеличении платы по основным рабочим специальностям объявили в группе "Метинвест".
"С тех пор мы достигли значительного прогресса. Если посмотреть на уровень инфляции с 2016 года, то это около 36%. В то же время уровень зарплаты на наших предприятиях вырос в 2,2 раза", – говорит председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.
В "Метинвесте" отмечают: по состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях группы превысила 20 тыс. грн. Это на 10% выше чем в целом по отрасли и более чем на половину превышает среднюю зарплату в Украине. Что позволило практически остановили отток специалистов за границу.
"Мы очень внимательно следим за рынком труда, мы смотрим какие зарплаты в тех странах куда выезжают работать наши работники и стараемся делать все от нас должное для того, чтобы люди оставались в Украине. Чтобы работали на наших предприятиях, зарабатывали деньги здесь, были ближе к своим семьям и платили налоги также в Украине", – говорит Беленький.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Олигархи не хотели получения безвиза Украиной.
Это примерно 500 евро.
Маловата зарплата, как для металлургов.
500 евро это пособие по безработице где нибудь в не особо передовой стране ЕС, например в Португалии
Германия
Средняя зарплата сталеваров - 4685 евро в месяц
"... об увеличении платы по основным рабочим специальностям объявили в группе https://www.5.ua/ru/ukrayna/uroven-zarplat-ukraynskykh-metallurhov-viros-v-22-raza-s-2016-hoda-belenkyi-241969.html?fbclid=IwAR1q64Ip2NYhXB7KfARStLIcE3qfdBf3ydwdQvg871KO1KIH1afdZlJq4NQ "Метинвес т".Источник: https://censor.net/ru/n3259712
"В "Метинвесте" отмечают: по состоянию на март средняя заработная плата на предприятиях группы превысила 20 тыс.Источник: https://censor.net/ru/n3259712