Зеленский поздравил Израиль с Днем независимости: "Вы - образец сплоченности, энергичности и настойчивости"
Президент Владимир Зеленский поздравил израильтян накануне Дня независимости Израиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.
"Мои искренние поздравления израильтянам с завтрашним Днем независимости страны! Вы - образец сплоченности, энергичности и настойчивости, когда речь идет о любви к своей земле и наследию предков, ее развитии и приумножении благ", - написал Зеленский.
Президент Украины также пожелал израильтянам мира, благополучия и процветания.
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+16 wake up-UA
показать весь комментарий14.04.2021 16:35 Ответить Ссылка
+14 stanislav vaisman
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+11 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий14.04.2021 16:40 Ответить Ссылка
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бывший зампредседателя СБУ заявил об импичменте Зеленскому
Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о том, что им были получены интересные документы
О ГРАЖДАНСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО.
Не исключено, что эти документы приведут к импичменту. В своем telegram-канале Нескоромный подчеркнул, что его коллеги передали ему очень важные документы о гражданстве главы государства и отметил, что публикация документов приведет к тому, что немедленно начнется процедура импичмента.
https://replyua.net/politika/249614-poluchil-ochen-interesnye-dokumenty-byvshiy-zampredsedatelya-sbu-zayavil-ob-impichmente-zelenskomu.html
Чи життя українців для тебе то другоє ....
попросило.....»с любым кроме Порошенко будем вести диалог»...таки нет....это ЗЕбилы продажные мрази сделали.....ВОКАК
Любая государственная должность доступна только тем гражданам, которые отслужили в армии.
послал бы нах тех сталинистов и переехал бы жить к националистам!
тем более у них поляна в твою честь
Наперли войск и бронетехники, как СССР перед нападением Германии, но не успели.
Израиль, к счастью для себя, решил не рисковать!
Тоесть оккупировать чужие территории можно кому угодно , если это не территорию Украины оккупируют?
А оккупация Кипра турками вас тоже не напрягает?
Да вы лицемеры с двойными стандартами.
Одну арабы спровоцировали, вторую начали.
И это не часть Палестины, такого государства никогда не существовало.
Часть Сирии, если не ошибаюсь.
Но в обеих этих войнах, Иордания участвовала, так что если кого винить, то только себя.
Кстати по одному из вариантов Израиль вполне мог оказаться и в Крыму: Сталин лихо занимал деньги у еврейского общества Джойнт под крымскую землю
Поздравитель хренов.
бывший зампредседателя СБУ заявил об импичменте Зеленскому
Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о том, что им были получены интересные документы
О ГРАЖДАНСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО.
Не исключено, что эти документы приведут к импичменту. В своем telegram-канале Нескоромный подчеркнул, что его коллеги передали ему очень важные документы о гражданстве главы государства и отметил, что публикация документов приведет к тому, что немедленно начнется процедура импичмента.
https://replyua.net/politika/249614-poluchil-ochen-interesnye-dokumenty-byvshiy-zampredsedatelya-sbu-zayavil-ob-impichmente-zelenskomu.html
Мелкий клоун со старта поехал в Израиль и подписал договор о выплатах Украиной пенсий бывшим репатриантам, чем обеспечил себе благосклонность Израиля на случай бегства. смышленый мальчик, сразу подумал куда бежать на случай провала.