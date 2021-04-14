Зеленский поздравил Израиль с Днем независимости: "Вы - образец сплоченности, энергичности и настойчивости"

Президент Владимир Зеленский поздравил израильтян накануне Дня независимости Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.

"Мои искренние поздравления израильтянам с завтрашним Днем независимости страны! Вы - образец сплоченности, энергичности и настойчивости, когда речь идет о любви к своей земле и наследию предков, ее развитии и приумножении благ", - написал Зеленский.

Президент Украины также пожелал израильтянам мира, благополучия и процветания.

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