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Зеленский поздравил Израиль с Днем независимости: "Вы - образец сплоченности, энергичности и настойчивости"

Зеленский поздравил Израиль с Днем независимости:

Президент Владимир Зеленский поздравил израильтян накануне Дня независимости Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.

"Мои искренние поздравления израильтянам с завтрашним Днем независимости страны! Вы - образец сплоченности, энергичности и настойчивости, когда речь идет о любви к своей земле и наследию предков, ее развитии и приумножении благ", - написал Зеленский.

Президент Украины также пожелал израильтянам мира, благополучия и процветания.

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Зеленский поздравил Израиль с Днем независимости: Вы - образец сплоченности, энергичности и настойчивости 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Израиль (1940)


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Топ комментарии
+16
Збирається перебиратися на історичну батьківщину?
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14.04.2021 16:35 Ответить
+14
Спасибо,а я желаю украинцам скорее раздавить московитскую гадину у себя дома.
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14.04.2021 17:06 Ответить
+11
Вчись в них, як потрібно поводитись з ворогами, які вбивають.
Чи життя українців для тебе то другоє ....
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14.04.2021 16:40 Ответить
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Збирається перебиратися на історичну батьківщину?
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14.04.2021 16:35 Ответить
Навряд чи, там йому президентом не світить.
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14.04.2021 16:52 Ответить
хотя бы на коврике у бабушки бени перекантоваться...
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14.04.2021 17:07 Ответить
«Получил очень интересные документы»:
бывший зампредседателя СБУ заявил об импичменте Зеленскому


Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о том, что им были получены интересные документы

О ГРАЖДАНСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО.


Не исключено, что эти документы приведут к импичменту. В своем telegram-канале Нескоромный подчеркнул, что его коллеги передали ему очень важные документы о гражданстве главы государства и отметил, что публикация документов приведет к тому, что немедленно начнется процедура импичмента.
https://replyua.net/politika/249614-poluchil-ochen-interesnye-dokumenty-byvshiy-zampredsedatelya-sbu-zayavil-ob-impichmente-zelenskomu.html
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14.04.2021 19:50 Ответить
Так где же документы?
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14.04.2021 20:42 Ответить
Есть куда бежать! Израиль существует потому, что выиграл несколько войн за независимость с превосходящим противником (с москалями спрятавшими на спинами арабских марионеток), не заключал позорной "минской" капитуляции, не торговал с врагами во время войн, и создал большой ракетно-ядерный потенциал!
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14.04.2021 22:25 Ответить
що зібрався тікати таки? бо ж не дарма фото зі старого єрусалиму, вид на мечеть аль асру, і ще міжнародним статусом окуповані території(подібно криму). тож видно не дарма, мо даркон припасений для себе і сім*ї
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14.04.2021 16:39 Ответить
Вчись в них, як потрібно поводитись з ворогами, які вбивають.
Чи життя українців для тебе то другоє ....
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14.04.2021 16:40 Ответить
і вакцинуватись
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14.04.2021 16:51 Ответить
Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец/ Для кодлана Коломойского.Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям/Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера
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14.04.2021 16:45 Ответить
Да,это евреи виноваты,что 73% предателей проголосовали как куйло их
попросило.....»с любым кроме Порошенко будем вести диалог»...таки нет....это ЗЕбилы продажные мрази сделали.....ВОКАК
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14.04.2021 17:47 Ответить
если бы 73% проголосовали за петю - то евреи в ООН присоединились бы к антироссийским санкциям? серьезно?
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14.04.2021 21:41 Ответить
....потому, что там таких, как ты, во власть не пускают...
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14.04.2021 16:45 Ответить
100%
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14.04.2021 16:46 Ответить
Не только во власть.
Любая государственная должность доступна только тем гражданам, которые отслужили в армии.
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14.04.2021 16:47 Ответить
"В Израиле более половины украинских избирателей проголосовали за Порошенко во время второго тура выборов президента Украины"
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14.04.2021 16:48 Ответить
Климат, здоровое окружение...
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14.04.2021 17:05 Ответить
В Ізраєлі,в Бєєршеві,попав в компанію ізраїльтян,де половина була українськими націоналістами,а половина - російськими затятими шовіністами,сталіністами...Якби не було мене,гостя,то можливо мова зайшла про щось інше,але тут вже за якісь пів години справа ледь до бійки не дійшла...І я разом зі сталіністами з якими жив мусив їхати від націоналістів,які на мою честь накрили поляну...Вони все то сприймають куди нервовіше і сильніше,ніж ми,може тому що вони там,а ми тут,і як все брати близько до серця то кінчитись можна...
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14.04.2021 17:24 Ответить
скажи мне кто твой друг (с кем ты живешь) - и я скажу кто ты
послал бы нах тех сталинистов и переехал бы жить к националистам!
тем более у них поляна в твою честь
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14.04.2021 21:43 Ответить
Збита чайка, порохобарига лузер і збитий соєвий льотчик.
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14.04.2021 18:01 Ответить
Шо, ватан, запалало?
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14.04.2021 18:06 Ответить
Израиль военным путём оккупировал часть Палестины, он достоин таких же поздравлений как и Россия.
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14.04.2021 16:46 Ответить
Это в шестидневную войну, которую начали арабы?
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14.04.2021 16:51 Ответить
Не успели начать.
Наперли войск и бронетехники, как СССР перед нападением Германии, но не успели.
Израиль, к счастью для себя, решил не рисковать!
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14.04.2021 17:04 Ответить
Шестидневную войну начал Израиль, нашёл предлог и внезапно атаковал. Ничего это не напоминает? После победы оккупировал чужие земли. Это тоже ничего не напоминает?
Тоесть оккупировать чужие территории можно кому угодно , если это не территорию Украины оккупируют?
А оккупация Кипра турками вас тоже не напрягает?
Да вы лицемеры с двойными стандартами.
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14.04.2021 19:05 Ответить
Оккупировали во время Семидневной войны и войны Судного дня.
Одну арабы спровоцировали, вторую начали.
И это не часть Палестины, такого государства никогда не существовало.
Часть Сирии, если не ошибаюсь.
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14.04.2021 17:02 Ответить
Шестидневной войны, пардон.
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14.04.2021 17:02 Ответить
часть Трансиордании
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14.04.2021 17:40 Ответить
Наверное Вы правы.
Но в обеих этих войнах, Иордания участвовала, так что если кого винить, то только себя.
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14.04.2021 17:50 Ответить
она тогда была больше, называлась Трансиордания (хотя должна была бы называться так сейчас, а не тогда - Заиорданье) и сама являлась оккупантом (оккупировала Западный берег и Восточный Иерусалим себе)
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14.04.2021 17:56 Ответить
ну а теперь Израиль и Иордания помирились, Израиль вернул Иордании полоску суши 2 км шириной и 150 км длиной в 1990-х (отодвинул свою границу в пользу Иордании) и сейцчас являются хорошими соседями, а Иордания стала другом США. Хэппи Энд)
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14.04.2021 18:04 Ответить
Палистина - єто их историческая земля
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14.04.2021 17:03 Ответить
Исторически, когда там была Иудея, про какую-либо Палестину там никто и понятия не имел.
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14.04.2021 17:54 Ответить
Тоесть вы считаете правильным с помощью силы территории которые когда исторически кому то принадлежали? Напомню что государства Израиль во времена Иудея не существовало.
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14.04.2021 18:57 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Израильское_царство
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14.04.2021 20:46 Ответить
Изучите решение ООН 1947 года о создании государства Израиль. Было несколько вариантов, но выбрали именно эту территорию.
Кстати по одному из вариантов Израиль вполне мог оказаться и в Крыму: Сталин лихо занимал деньги у еврейского общества Джойнт под крымскую землю
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14.04.2021 23:40 Ответить
Страны "Палестина" никогда не существовало. Была Британская подмандатная территория с 1920 по 1948 год, разделённая между Израилем, Иорданией и Египтом.
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14.04.2021 20:44 Ответить
аминь..
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14.04.2021 16:46 Ответить
А ты образец бездарности, дебильности и трусости
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14.04.2021 16:46 Ответить
Насправді треба було додати, що ми збираємося брати приклад з Ізраїлю: економіку будемо так само розвивати, про мову свою будемо дбати так, як вони дбають про іврит, і армію так само шанувати та забезпечувати, і медицина буде така сама. Алк мабуть Зе гадає, що для Ізраїлю добре, то погано для України.
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14.04.2021 16:47 Ответить
Не буде ніхто ні економіку розвивати, ні армію розбудовувати і медицина нахер їм не потрібна бо вібрали ви інородця - ворога собі на шию посадили. Маланці тут тільки гроші з нас деруть та надра грабують, а жити чи лікуватись поїдуть де інде. А ви здихайте та гибійте у скруті, а ні то за кордон їдьте на заробітки а вони і землю розпродадуть.
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14.04.2021 17:28 Ответить
Зеленский поздравил Израиль с Днем независимости: "Вы - образец сплоченности, энергичности и настойчивости - в отличии от нас" - и придурковато заржал
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14.04.2021 16:47 Ответить
Пардонь те, а на Израиле можно купить шаурму?
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14.04.2021 16:48 Ответить
любая еда за ваши деньги.И не "на",а "в".
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14.04.2021 17:04 Ответить
Но это же некошерно. Впрочем что только не сделает руководство Обетованной чтобы угодить русне. Нетаньяху скоро будет летать в Москву в одном самолете с Хезболлой.
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14.04.2021 17:12 Ответить
А Вы слышали пословицу "Держи друзей близко к себе,а врагов ещё ближе"?По поводу ************ у нас никто не обольщается и с кем он дружит,мы знаем.
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14.04.2021 18:02 Ответить
Хаг самеах)
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14.04.2021 18:06 Ответить
дуже дякую!
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14.04.2021 18:09 Ответить
Кэн, Йом ацмаут самеах!
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14.04.2021 18:14 Ответить
Накануне Дня Независимости сегодня в Израиле отмечается День памяти. За время существования государства в войнах и диверсиях погибли 23928 военнослужащих. За минувший год число павших увеличилось на 43 человека, еще 69 военнослужащих и сотрудников служб безопасности скончались от ран, полученных ранее в боевых операциях. На официальных церемониях с участием президента, премьера и командования ЦАХАЛ зачитываются имена каждого из павших героев.
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14.04.2021 17:01 Ответить
Спасибо,а я желаю украинцам скорее раздавить московитскую гадину у себя дома.
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14.04.2021 17:06 Ответить
Это правильно сформулированное пожелание: уничтожение московских гадин в Украине, существенно упростило бы нам жизнь.
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14.04.2021 17:21 Ответить
Если бы в Израиле между Премьер - министрами Бен Гурионом и Ариэлем Шароном, затесался Владимир Зеленский, то вместо государства Израиль, была бы Еврейская автономия в Египте или Сирии...
Поздравитель хренов.
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14.04.2021 17:08 Ответить
"Вы - образец сплоченности, энергичности и настойчивости" - не те що сциклива ЗЄ-банда.
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14.04.2021 17:10 Ответить
Вова, а як у ТЕБЕ з любов'ю до власної землі? І яку землю ти вважаєш своєю?
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14.04.2021 17:35 Ответить
«Получил очень интересные документы»:
бывший зампредседателя СБУ заявил об импичменте Зеленскому

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о том, что им были получены интересные документы

О ГРАЖДАНСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО.

Не исключено, что эти документы приведут к импичменту. В своем telegram-канале Нескоромный подчеркнул, что его коллеги передали ему очень важные документы о гражданстве главы государства и отметил, что публикация документов приведет к тому, что немедленно начнется процедура импичмента.
https://replyua.net/politika/249614-poluchil-ochen-interesnye-dokumenty-byvshiy-zampredsedatelya-sbu-zayavil-ob-impichmente-zelenskomu.html
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14.04.2021 19:56 Ответить
Якуневич со старта подмахнул закон о пролонгации базы в Севастополе, чем обеспечил себе неприкосновенность в Ростове.
Мелкий клоун со старта поехал в Израиль и подписал договор о выплатах Украиной пенсий бывшим репатриантам, чем обеспечил себе благосклонность Израиля на случай бегства. смышленый мальчик, сразу подумал куда бежать на случай провала.
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14.04.2021 17:41 Ответить
Зеля забыл похвалить израильтян и израильтянак за то, что они от повесток не бегают.
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14.04.2021 17:44 Ответить
пардон, израильтянок.
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14.04.2021 18:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6NAYVbWHRLc
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14.04.2021 17:55 Ответить
Зеленскому следует потребовать наказания израильких наёмников по примеру Чехии: Воевавший на Донбассе наемник заочно получил 15 лет в Чехии.
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14.04.2021 18:06 Ответить
Ого, то ще не скоро! Аж 14 травня, цілий місяць ще
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14.04.2021 18:12 Ответить
Пожелал бы еще Израилю президента-араба
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14.04.2021 21:46 Ответить
 
 