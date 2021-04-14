К 20 апреля группировка армии РФ на границе Украины составит 110 тыс. человек, - начальник ГУР Минобороны Буданов

Анализ среды безопасности вокруг государственной границы Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В целом, анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РФ. Цель – сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы", – сказал Буданов на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в среду.

По оценкам ГУР Минобороны Украины, Россия может реализовать три варианта действий против Украины.

Во-первых, это может быть демонстрация силы возле госграницы Украины и в оккупированном Крыму путем проведения мероприятий военного характера. Во-вторых, может иметь место военная операция вооруженных сил РФ с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины. Третьим вариантом, по данным украинских разведчиков, является провоцирование подразделений объединённых сил Украины к реализации военных действий на временно оккупированной территории Донбасса с дельнейшим обвинением Украины в нарушении существующих договоренностей.

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Буданов также подчеркнул, что система управления противника функционирует в усиленном режиме, а в марте текущего года ВС РФ усилили ведение разведки на объектах на территории Украины.

"Такие мероприятия являются нетипичными для этого периода, а созданная вокруг Украины группа войск соответствует показателям начала российской агрессии против нашего государства по состоянию на июль 2014 года. Мы считаем, что эти мероприятия являются элементом оперативного маскирования развертывания войск, настоящая цель которого – проверка готовности войск к оперативному применению в случае принятие Кремлем соответствующего политического решения", – добавил начальник ГУР.

По его словам, по состоянию на начало марта текущего года вблизи государственной границы Украины были развернуты вооруженные силы Российской Федерации в составе двух армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ППО), а также Черноморского флота, а в готовности к применению находились 28 батальонных тактических групп (БТГР) на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях.

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Общая численность развернутой группы составляла 89 тысяч человек.

Буданов отметил, что ориентировочно, завершение развертывания полного состава сил и средств РФ вблизи госграницы Украины и на временно оккупированной территории АР Крым ожидается на 20 апреля.

"Общее количество личного состава с 20 числа должно увеличиться до 110 тыс. человек", – подчеркнул Буданов.