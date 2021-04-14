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Новости Агрессия России против Украины
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К 20 апреля группировка армии РФ на границе Украины составит 110 тыс. человек, - начальник ГУР Минобороны Буданов

К 20 апреля группировка армии РФ на границе Украины составит 110 тыс. человек, - начальник ГУР Минобороны Буданов

Анализ среды безопасности вокруг государственной границы Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В целом, анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РФ. Цель – сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы", – сказал Буданов на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в среду.

По оценкам ГУР Минобороны Украины, Россия может реализовать три варианта действий против Украины.

Во-первых, это может быть демонстрация силы возле госграницы Украины и в оккупированном Крыму путем проведения мероприятий военного характера. Во-вторых, может иметь место военная операция вооруженных сил РФ с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины. Третьим вариантом, по данным украинских разведчиков, является провоцирование подразделений объединённых сил Украины к реализации военных действий на временно оккупированной территории Донбасса с дельнейшим обвинением Украины в нарушении существующих договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля, - ГУР

Буданов также подчеркнул, что система управления противника функционирует в усиленном режиме, а в марте текущего года ВС РФ усилили ведение разведки на объектах на территории Украины.

"Такие мероприятия являются нетипичными для этого периода, а созданная вокруг Украины группа войск соответствует показателям начала российской агрессии против нашего государства по состоянию на июль 2014 года. Мы считаем, что эти мероприятия являются элементом оперативного маскирования развертывания войск, настоящая цель которого – проверка готовности войск к оперативному применению в случае принятие Кремлем соответствующего политического решения", – добавил начальник ГУР.

По его словам, по состоянию на начало марта текущего года вблизи государственной границы Украины были развернуты вооруженные силы Российской Федерации в составе двух армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ППО), а также Черноморского флота, а в готовности к применению находились 28 батальонных тактических групп (БТГР) на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях.

Также читайте: Действия вооруженных сил РФ у границ Украины являются нетипичными и несут угрозу, - представитель ГУР МО Скибицкий

Общая численность развернутой группы составляла 89 тысяч человек.

Буданов отметил, что ориентировочно, завершение развертывания полного состава сил и средств РФ вблизи госграницы Украины и на временно оккупированной территории АР Крым ожидается на 20 апреля.

"Общее количество личного состава с 20 числа должно увеличиться до 110 тыс. человек", – подчеркнул Буданов.

Автор: 

армия РФ (19665) Буданов Кирилл (459) разведка (4193)


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Топ комментарии
+16
война уж как 7 лет идет , только зебилы не в курсе
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14.04.2021 16:51 Ответить
+9
80-90% силовиков сразу перейдут на сторону врага, а МО будет бюрократить и тормозить, как было в 2014.
Поэтому только ВСУ, Добробаты, Терроборона и волонтеры.
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14.04.2021 18:11 Ответить
+5
То може пора добровольців та патріотів із тюрем повипускати і розпочати тотальну підготовку до вторгнення.
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14.04.2021 16:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так что думаете,будет война или нет?Кто победит,известно.Украина!
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14.04.2021 16:48 Ответить
война уж как 7 лет идет , только зебилы не в курсе
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14.04.2021 16:51 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRAfkHMDjnRYhYgbAassq9utwihlHuvEu-zfJoYf1WacPYMqdHcSxlwEN6_8GaU62U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC2d4asT-wgYIDW8DQAa4rSvlkPTVWyJGKLH_oBnuyzD_LzGPdisusGFYXDB_6mihJh4LJ8DdzGh-SW1cCuhEu1oGa2sCl2biHM0IVxXX5MNZ7kDixDARDD-oz4AbLIPT-q3z5D-SoE0UouIfxl4gD7WJHQbso14xHmcDuMwrOPcArqfQO8QHMqap-pOva4eXBf2Xy0Ah97Mj7pTgd0MEY4YbyOfrWXrIY15nXEcyE_eglGWrL-z0jGJDtjTiVXVwAGR9d0l9OJhY-6B55p4OycJOKaJ8ExFdHS_asSOL6jWcIU1o4&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/photos/a.472946218952/10159260753148953/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC2d4asT-wgYIDW8DQAa4rSvlkPTVWyJGKLH_oBnuyzD_LzGPdisusGFYXDB_6mihJh4LJ8DdzGh-SW1cCuhEu1oGa2sCl2biHM0IVxXX5MNZ7kDixDARDD-oz4AbLIPT-q3z5D-SoE0UouIfxl4gD7WJHQbso14xHmcDuMwrOPcArqfQO8QHMqap-pOva4eXBf2Xy0Ah97Mj7pTgd0MEY4YbyOfrWXrIY15nXEcyE_eglGWrL-z0jGJDtjTiVXVwAGR9d0l9OJhY-6B55p4OycJOKaJ8ExFdHS_asSOL6jWcIU1o4&__tn__=-R 3 ч. ·

Гаразд, скажу.
На цьому тижні кілька провідних західних видань попросили мене написати їм коментар (у форматі від статті до колонки) на тему загрози "російсько-українського воєнного конфлікту" (а то ми тут 7 років просто так під російськими Градами гинемо, ага).
Так ось, не писатиму до жодного. Вперше в житті маю кристалічно чітке, гостре відчуття, що вся ця "інформаційна спецоперація" адресована аж ніяк не українцям (хіба побічно) і єдине, що в ній від нас як спільноти вимагається, - це спокій, витримка і максимальна психологічна відстороненість.
"Нє бил, нє состоял, нє участвовал". Ідіть нах, водкі нєт.
Гарного всім дня, вирозумілих співрозмовців + хороших, розумних книжок, фільмів та ін. добрих приводів зберегти на локдауні здоровий глузд.

(А про загрозу війни я вже була волала у 2012-2014 рр., хай тепер перечитують - на "І знов я влізаю в танк..." у "Коморі" якраз під локдаун знижка.
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14.04.2021 16:48 Ответить
никакой войны не будет и ответ на этот вопрос дали сами же Россияне.... понты будут провокации будут короткие попытки пострелять и попугать и спровоцировать будут даже если наши со злости или дурости влепят ответку россияне сами замнут вопрос и тему--ПОЧЕМУ- ДА ВСЕ ПРСОТО начнут и все дальше возврата не будет победа до конца не важно какого если даже победят Украину Росси не начав войну уже проиграла ВЫ забываете про ПИРОВУ ПОБЕДУ когда победа больше есть БЕДА нежели радость... а кто дал такое да сами россияне когда Зеленский в Стамбуле заручился поддержкой Турции в части крымской платформы и соучастия в вооруженных проектах если не совру то лавруша прокукарекал мол низзя так обострять и так далее если россияне уверены что они вот вот повалят Украину то к чему бы им так петушариться ну мало кто там звонит с кем они о чем то договора подписывают ведь скоро по мнению лядей из мошканских болот-- Украины не станет-а будет федеративный округ Малороссия с русским типа миром и духом...
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14.04.2021 16:57 Ответить
а нам пора не публиковать такие страшилки это кстати не о гласности а о нервировано и если хотите само дурственной смаковании представляете чтобы нам смаковали расчеты и прогнозы онкологи урологи кардиологи криминалисты полиция статистика инфекционисты ЭТО ПУТЬ К ПАНИКЕ И НЕРВОЗНОСТИ ПОСТОЯННЫЙ СТРАХ ИМЕЕТ ПРИВЫЧКУ ИСЧЕЗАЬТЬЬ тогда когда он нужен вот если бы уже Украина ввела бы превентивно на опережение 60 суток ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.... ЗАКРЫЛА ГРАНИЦЫ ВСЮДУ ТРАНЗИТЫ НЕБО НАД СТРАНОЙ КРОМЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОГОВАРИЕМЫХ ШТАБОМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ УКРАИНЫ МОБИЛИЗОВАЛА ВСЕ РЕЗЕРВЫ провела перекличку сформировала бы вторые эшелоны списочного состава глядишь сразу бы пошла на убыль придурь мошканских уродов....
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14.04.2021 17:04 Ответить
К сожалению москали умеют играть в шахматы в долгую , пока украинская власть думает что играет партию ,а ею уже играют . И из любой проигрышной ситуации они извлекают выгоду, единственное много москальского пушечного мяса погибнет ,но то такэ, бабы ещё нарожают. Главное москальская верхушка будет тусить на западе и с ними будут вести дела как с равными.
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14.04.2021 17:11 Ответить
Порох играл в долгую, у него все получалось. От возрождения ВСУ до создания мощной коалиции стран, поддерживающих Украину. Но стадо дебилов выбрало клоуна.
Тепер жеріть ложками, не подавіться, ідіоти.
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14.04.2021 18:33 Ответить
Он играл в долгую как он думал а им тоже играли, просто он играл по нотам его просчитать шаги было легко даже для меня не спеца.К сожалению его тоже переиграли.
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14.04.2021 18:59 Ответить
Переиграли легко. Потому что Порох всегда играл в шахматы, а репоеды и пархатые из анала Г+Г играли в шашки, и только в чапаева. Ну а тупое быдло, которому зебанько обещал конец, конец своей бедности, как стадо баранов выбрало шута. Я в одном могу похвалить зтого зьобнутого карлика-говноралиссимуса. В том, что он сейчас свою ЗЕленую жопу вытирает рылами быдла, которое за него проголосовало.
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15.04.2021 07:38 Ответить
Это понятно, Куйло забздит начать войну. А вот Ленке добавилась уйма роботы. Она, бедолага, замахалась каждый день выгребать килограммы дерьма из бубочкиных бронеподгузников
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14.04.2021 18:29 Ответить
И ющеразавра с никрадучими руками тожа, так шо придецца сасать у каво ни попадя.
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14.04.2021 19:28 Ответить
То може пора добровольців та патріотів із тюрем повипускати і розпочати тотальну підготовку до вторгнення.
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14.04.2021 16:50 Ответить
Их же не для того туда сажали за то что воевали, а чтобы власти воровать они не мешали.
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14.04.2021 19:15 Ответить
20-го день рождение Адольфа алоизовича, гуру ху йла
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14.04.2021 16:53 Ответить
"Антифашисты" запоребриковые вовсю к празднику готовятся,чего уж греха таить!
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14.04.2021 17:08 Ответить
what's going on? Biden! go save english language ukrainian people!Go enter now!
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14.04.2021 16:53 Ответить
З кацапами усе зрозуміло ....
Які дії зроблені нашими МЗС, МО, СНБО, зелькою?
Мобілізація, ТерОборона, сбори резервістів?

Підготовка до озброєння добровольців та населення?
Перекидання нацГвардії та ЗСУ на небезпечні напрямки ?
Робіть щось!! матюків не вистачає ....
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14.04.2021 16:54 Ответить
Не ******.
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14.04.2021 17:00 Ответить
Тут надо,чтобы Эрдоган был готов.А с наших толку мало.
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14.04.2021 17:04 Ответить
В штаб не думали влаштуватися?
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14.04.2021 17:31 Ответить
Сейчас тебе лично позвонят и все доложат😁
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14.04.2021 17:49 Ответить
Форма сейчас красивая...чем на фашисткую похожа ...мне нравится..
Может от этого винторогих так плющит и они кирпичами серут??
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14.04.2021 16:55 Ответить
яка до біса хворма? тут масштабна війна може бути...
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14.04.2021 17:02 Ответить
Та не будет. ***** побряцает железом и его попустит.
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14.04.2021 17:06 Ответить
сподіваюсь.
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14.04.2021 17:11 Ответить
фіни, коли з ордою бодалися, то виглядали якось так
До 20 квітня угруповання армії РФ на кордоні України становитиме 110 тис. осіб, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 8310
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14.04.2021 17:17 Ответить
Я до того це, що краса форми це лише для парадів.
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14.04.2021 17:42 Ответить
Пыль.
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14.04.2021 16:59 Ответить
так много новостей. теперь будем знать)))) видно начальник ГУР Минобороны Буданов хорошо поработал с источниками в СМИ, минут 20 пыхтел, наверное. #ули-настоящий РАЗВЕДЧИК, друг Арестовича...
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14.04.2021 16:59 Ответить
То что перед Вами не отчитывается начальник ГУР на цензоре это еще не значит что он ничего не делает.
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14.04.2021 17:05 Ответить
делает. читает интернет.
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14.04.2021 17:06 Ответить
Интернет один из источников информации о враге. И не самый плохой. Те же вагнеровцы выклали много данных через сеть.
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14.04.2021 18:26 Ответить
У них сухопутные войска 280 тыс.
Это получается что они почти половину своей армии стянули к нашим границам
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14.04.2021 17:02 Ответить
У нас не меньше будет, если будет мобилизация.
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14.04.2021 18:36 Ответить
ага, прівєт зємлє УА от удобрєній ру
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14.04.2021 17:05 Ответить
Novyje granatamioti amerikanskije polucila Ukraina,
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14.04.2021 17:10 Ответить
ну і норм... вистачить, щоб ще трохи відгризти землі і дорватись до дніпровської води! ВПЄРЬОД, ЗА уРОДІНУ! ЗА ЛУПУКІНА!!!
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14.04.2021 17:31 Ответить
тим більше при такому БУДЬОНОВІ в ГУР МО (який зливає спец. операцію за спец. операцією, як і його преЗЕдент) втрата ще більше землі Україною практично гарантована!
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14.04.2021 17:33 Ответить
Тіхо,тіхо,ви мєшаєте нашему перпізденту ходіть в броніке...
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14.04.2021 17:39 Ответить
Є ІНФОРМАЦІЯ ЩО ВІЙСЬКА МОСКОВІЇ БІЛЯ КОРДОНІВ УКРАЇНИ ЗІБРАНІ З
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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14.04.2021 17:44 Ответить
Авакян не пахож на самоубийцу или микрона как лоха имеет.
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14.04.2021 19:31 Ответить
Мабуть це буде наступна дія, що ми побачимо від нашого керівництва; за збереження миру та бальшую занепакоєнність Европи.
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14.04.2021 21:38 Ответить
кто начнет бред нести про превосходство в 3 раза для атаки, пускай в 19 век возвращается. 110 тыс штыков хватит и на оккупацию бедной, больной и старой Украины.
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14.04.2021 17:47 Ответить
даже милиона не хватит, так как закапывать биоматериал будут павсеместно, где бы не объявился, любой ценой, при любых раскладах и Гетьманах.
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14.04.2021 18:04 Ответить
В старой больной Украине живут миллионы молодых семей с детьми и упаси Господь если они пострадают от фашистов из России. Как говорил Ковпак, тут им жаба цицьки і дасть. Партизан.
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14.04.2021 19:08 Ответить
а у нас 250 тыс вояк+добровольцы+ментов, прокуроров, сбу, дбр и прочих всех на передок. нехрен просто так наши налоги проедать
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14.04.2021 18:00 Ответить
80-90% силовиков сразу перейдут на сторону врага, а МО будет бюрократить и тормозить, как было в 2014.
Поэтому только ВСУ, Добробаты, Терроборона и волонтеры.
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14.04.2021 18:11 Ответить
они не перейдут а просто разбегутся кто куда
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14.04.2021 18:44 Ответить
Их первых надо утилизовать на передке, а то у спину стрелять будут и сдаваться.
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14.04.2021 19:33 Ответить
ждут перехода на летнюю форму одежды, а через неделю (после послания Пукина ************ сборищу) может и начаться какая-то движуха
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14.04.2021 18:12 Ответить
Х..лу важно до виборів в німеччині все порішати... думаю на пасху ... нечисть любить жертвоприношення в красиві дати
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14.04.2021 18:19 Ответить
ну да похоже те 2 дебила пожаловались, что у них нет праздника и потому отмечать вынуждены каждый день без выходных..
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14.04.2021 18:25 Ответить
Ну ***** может начинать достаточно собрал так как у Украины вся армия 160 тысяч.
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14.04.2021 18:32 Ответить
И 150 000 резерва 1 волны.
ПС. Атдельнае спасиба кривому носу за тероборону.
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14.04.2021 19:35 Ответить
Будем воевать выхода другого нет.
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14.04.2021 18:44 Ответить
Западу, как никогда, сейчас выгодно поддержать Украину вооружением, получив взамен высоко мотивированную, тем злом что натворили российские вооружённые бандиты в Украине, армию против их основного противника. Если ***** решило вторгнуться, он все равно получит сопротивление, а при вооружённой поддержке ВСУ, настоящий отпор, даже без солдат НАТО.
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14.04.2021 19:03 Ответить
3 цистерны напалму уничтожают 3 буратин. А адна иприту 1 дивизию пида рассов.
Членин: у ваинушку панарошку не играют.
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14.04.2021 19:37 Ответить
110 тис. Чел це не 1млн. Шось малувато
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14.04.2021 20:56 Ответить
Якщо чесно, то і 300тис. це малувато для контролю навіть 2ох областей
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14.04.2021 21:14 Ответить
 
 