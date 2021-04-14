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В Украине появится еще один праздник - Кабмин согласовал установление дня Госспецсвязи 25 мая

В Украине появится еще один праздник - Кабмин согласовал установление дня Госспецсвязи 25 мая

Кабинет Министров утвердил проект указа президента Украины о назначении дня Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) 25 мая.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предложенная дата обоснована тем, что в этот день в 2006 году постановлением Кабинета министров Украины №734 на базе Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины создана администрации Госспецсвязи как центрального органа исполнительной власти.

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Автор: 

Кабмин (14034) праздник (1691) связь (322)


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Топ комментарии
+9
а день госспецтуалета, когда будет??? хочется парочку наших президентов поздравить...
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14.04.2021 16:56 Ответить
+4
С нетерпением жду установления праздника ДУСи.
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14.04.2021 16:57 Ответить
+3
у всіх є фахові свята,
нарешті і держспецзвязківці зі стріляниною в вагонах відвоювали таке свято для себе
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14.04.2021 17:05 Ответить
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А почему не 6 апреля?
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14.04.2021 16:52 Ответить
у всіх є фахові свята,
нарешті і держспецзвязківці зі стріляниною в вагонах відвоювали таке свято для себе
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14.04.2021 17:05 Ответить
а день госспецтуалета, когда будет??? хочется парочку наших президентов поздравить...
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14.04.2021 16:56 Ответить
С нетерпением жду установления праздника ДУСи.
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14.04.2021 16:57 Ответить
Заміться справами, чи за цим лайном ніколи?
"Кризи немає, вони просто п***ять наші гроші. Фірташ і газ, шокуючі подробиці."
https://www.youtube.com/watch?v=S-6vb6D0EgI
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14.04.2021 16:58 Ответить
Сколько есть ещё идей? Почему бы не установить "День тружениц оказывающих сексуальные услуги" У нас их много и разве не заслужили ?
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14.04.2021 17:09 Ответить
А в союзе был даже праздник - День шифровальщика, праздновался 13 ноября. Было...
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14.04.2021 17:12 Ответить
а ми прибиральники коли будем мати своє свято?
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14.04.2021 17:20 Ответить
Закон про Службу спецзв'язку прийнято 23.02.2006, а постанова то уже таке.
А день Служби досі відзначався 12 жовтня (день утворення української структури урядового зв'язку).
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14.04.2021 17:33 Ответить
Чем больше праздников, тем веселее жить.
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14.04.2021 17:33 Ответить
Суцільне шапіто! 🎉🎈🎉🎈🎉🎈🤡🤡🤡
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14.04.2021 17:58 Ответить
Зачем это совкизм?
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14.04.2021 17:56 Ответить
то шо, 25 травня короткий день ? а де дівся кабель ЗАС який викопувався по всій Україні ? Чи вже його зважили і тепер є бабло на щорічне святкування з парадами і циганами ?
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14.04.2021 17:56 Ответить
А я думаю, що ці горе - спецзв'язківці у поїзді відмічали, що аж стрілянину на радощає влаштували. Поспішили.
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14.04.2021 17:56 Ответить
Украина не сможет стать цивилизованной страной до тех пор, пока совок прочно сидит и в свинопасах и в президентах. Разруха в головах начинается в мусоре, выбрасываемом "европейцами" на дорогу из окон авто, заплеванных лифтах, с выжжеными копками и... совковыми профессиональными праздниками, с награждением кучами железок размещаемых чуть ли не на спине награждаемого.
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14.04.2021 18:07 Ответить
Не страна, а сплошной праздник, мля... А когда день 95-го портала буИИтЬ?
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14.04.2021 19:36 Ответить
А где праздник наружной слежки и прослушки ?
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14.04.2021 20:16 Ответить
Это по случаю попойки и стрельбы в вагоне фельдъегерей или это другое ведомтво?
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14.04.2021 20:27 Ответить
 
 