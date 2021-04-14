В Украине появится еще один праздник - Кабмин согласовал установление дня Госспецсвязи 25 мая
Кабинет Министров утвердил проект указа президента Украины о назначении дня Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) 25 мая.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В пояснительной записке к документу отмечается, что предложенная дата обоснована тем, что в этот день в 2006 году постановлением Кабинета министров Украины №734 на базе Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины создана администрации Госспецсвязи как центрального органа исполнительной власти.
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+9 Поднипровский УКРАИНЕЦ
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+3 Alexander Bereznuk #425456
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нарешті і держспецзвязківці зі стріляниною в вагонах відвоювали таке свято для себе
"Кризи немає, вони просто п***ять наші гроші. Фірташ і газ, шокуючі подробиці."
https://www.youtube.com/watch?v=S-6vb6D0EgI
А день Служби досі відзначався 12 жовтня (день утворення української структури урядового зв'язку).