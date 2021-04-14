В Украине появится еще один праздник - Кабмин согласовал установление дня Госспецсвязи 25 мая

Кабинет Министров утвердил проект указа президента Украины о назначении дня Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) 25 мая.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предложенная дата обоснована тем, что в этот день в 2006 году постановлением Кабинета министров Украины №734 на базе Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины создана администрации Госспецсвязи как центрального органа исполнительной власти.

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