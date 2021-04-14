СБУ расследует дело об организации Аксеновым незаконного "референдума", - нардеп "Голоса" Бобровская

Служба безопасности Украины подтвердила, что против победившего на выборах в ВР Андрея Аксенова ведут расследование из-за организации незаконного "референдума". Но при этом в спецслужбе не сообщили номер дела и дату его открытия.

Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Голоса" Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

"В СБУ ответили, что досудебное расследование продолжается, но подозрение Аксенову до сих пор не вручили. Кроме того, не указали ни номера уголовного производства, ни даты его открытия. Поэтому остается только гадать, это новое уголовное дело против него или до сих пор безрезультатно тянется дело 2016 года. Информация в ответах СБУ и ОГП расходится", - написала Бобровская.

Ранее нардеп обращалась с таким же запросом в Офис генпрокурора, но там ответили, что в 2016 году СБУ открыла дело против Аксенова за организацию "референдума" и не нашла состава преступления.

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Напоминаем, 28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область).

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

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Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.