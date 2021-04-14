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СБУ расследует дело об организации Аксеновым незаконного "референдума", - нардеп "Голоса" Бобровская

СБУ расследует дело об организации Аксеновым незаконного

Служба безопасности Украины подтвердила, что против победившего на выборах в ВР Андрея Аксенова ведут расследование из-за организации незаконного "референдума". Но при этом в спецслужбе не сообщили номер дела и дату его открытия.

Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Голоса" Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

"В СБУ ответили, что досудебное расследование продолжается, но подозрение Аксенову до сих пор не вручили. Кроме того, не указали ни номера уголовного производства, ни даты его открытия. Поэтому остается только гадать, это новое уголовное дело против него или до сих пор безрезультатно тянется дело 2016 года. Информация в ответах СБУ и ОГП расходится", - написала Бобровская.

Ранее нардеп обращалась с таким же запросом в Офис генпрокурора, но там ответили, что в 2016 году СБУ открыла дело против Аксенова за организацию "референдума" и не нашла состава преступления.

Читайте на Цензор.НЕТ: В действиях избранного нардепом Аксенова, организовывавшего в 2014-м "референдум" в Новодонецком, Офис генпрокурора не видит преступления, - нардеп "Голоса" Бобровская

Напоминаем, 28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область).

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом по округу №50 на Донетчине

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.

СБУ расследует дело об организации Аксеновым незаконного референдума, - нардеп Голоса Бобровская 01

Автор: 

СБУ (20033) Бобровская Соломия (49) Аксенов Андрей (21)


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Топ комментарии
+5
А какого х. она его раньше не расследовала?
И вообще, офис генпрокурора не увидел никаких нарушений. Вижу необходимость ппредставит этого проходимца как кандидата в депутаты Верховной Рады.
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14.04.2021 17:08 Ответить
+2
патриотов садят а подобных продажных тварей в верховную раду выбирают-докотились-
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14.04.2021 17:38 Ответить
+1
НЕ знаю в курсе лю формучане. но Хутин обожает символизм, повернут на этом. Аксенова вытащили похоже из за фамили. Аксенов в анексированном Крыму, Аксенов в анексированом ЛДНР (одна из основных версий на сегодня вооруженных телодвижений РФ)
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14.04.2021 17:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А какого х. она его раньше не расследовала?
И вообще, офис генпрокурора не увидел никаких нарушений. Вижу необходимость ппредставит этого проходимца как кандидата в депутаты Верховной Рады.
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14.04.2021 17:08 Ответить
НЕ знаю в курсе лю формучане. но Хутин обожает символизм, повернут на этом. Аксенова вытащили похоже из за фамили. Аксенов в анексированном Крыму, Аксенов в анексированом ЛДНР (одна из основных версий на сегодня вооруженных телодвижений РФ)
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14.04.2021 17:15 Ответить
Вот где те бодрые активисты,которые стекла били и стены рисовали? Почему они сейчас не стоят под ВР и не ждут Аксенова на раздачу?
Ответ видимо прост, под ВР была запланированная и проплаченная акция одним из обиженных товарищей, а Аксенов ему в парламенте может как дополнительный штык сгодиться.
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14.04.2021 17:19 Ответить
когда псу нечего делать
он яйца лижет
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14.04.2021 17:23 Ответить
7 лет уже кто-то "расследует", по очереди. може еще тщательнее надо, а то не всем следователям до пенсии не хватит.
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14.04.2021 17:26 Ответить
патриотов садят а подобных продажных тварей в верховную раду выбирают-докотились-
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14.04.2021 17:38 Ответить
у Васи Вирастюка есть шанс) разместить свою жопу на двух креслах..?
хотя баклановцы СБУшники при Бакланове стали импотентами по защите Украины
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14.04.2021 17:39 Ответить
https://twitter.com/streebog ХарьОК https://twitter.com/streebog @streebog https://twitter.com/streebog/status/1382333616382939144 46 мин
Теракт у Керчі у 2018 року був пробний шар?

https://twitter.com/KrimRt RoksolanaToday&КрымUA @KrimRt
Патрушев в Крыму сейчас
Каже, теракты будут "из-за деятельности США, ЕС и Украины"
Ну он-то знает точно: устроит ФСБ РФ - будут конечно.
Совсем не шутки: хорошие люди Крыма, берегите себя!
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14.04.2021 17:52 Ответить
Штепу 7 років "розслідували і судили" поки вона не стала депутатом міськради. А цей "фрукт" стрибнув ще вище - в депутати ВР.
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14.04.2021 19:38 Ответить
 
 