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Новости Агрессия России против Украины
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В случае необходимости "Укроборонпром" готов удвоить объемы производства оружия и военной техники, - пресс-служба концерна

В случае необходимости

Государственные оборонные предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома", готовы изготовить вдвое больше продукции, если возникнет такая необходимость. Ведь своевременное и качественное обеспечение военной техникой и вооружением Вооруженных сил Украины является первоочередной задачей для концерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Учитывая стягивания войск страны-агрессора к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Отмечается также, что в 2020 году предприятия, входящие в концерн, выполнили государственный оборонный заказ на 100%, где каждый 5-й контракт был завершен с опережением графика. В целом же, объемы производства в 2020 году составили 30,2 млрд грн.

"Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше", - отметили в "Укроборонпроме".

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Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

оружие (10262) Укроборонпром (1239) техника (1748) Гусев Юрий (67)


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Топ комментарии
+65
тобто зараз немає необхідності... ну-ну...
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14.04.2021 17:10 Ответить
+29
Всегда думал, что эта «необходимость» настала давно
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14.04.2021 17:11 Ответить
+18
Как хорошо что нет повода спешить!
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14.04.2021 17:16 Ответить
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Страница 2 из 2
Пєця - краще лайно, ніж Зєля???
Вибачайте. Мені лайна не треба. Якого б коляру воно не було
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15.04.2021 06:15 Ответить
Йуля краще лайно ніж Зєля - перевірено газовими платіжками та невступом до НАТО
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16.04.2021 06:59 Ответить
Зєля - ліквідатор української державності А вы знаете, как тяжело Зерру управлять страной, за которого 73% голосовало ... против Пороха?
Что бы какой то искандер не прилетел, Порох за свои деньги в тяжелое для страны время восстановил киевскую ПВО. Что сделал ЗЕрро, что бы не прилетел Искандер?

Осмелюсь сказать, что сравнивать Зе и Пороха просто неуместно
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14.04.2021 18:51 Ответить
Пан пропонує поміняти життя іловайських добровольців на київський спокій? Це все одно, що спитати дитину - ти любиш кого більше, папу, або маму? Може пан займається підміною понять? Маніпулює свідомістю? Як робив Пєця у 2014му - війна, або водинтур?
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15.04.2021 06:35 Ответить
ну Пєтя ж недостатньо прогнувся під ***** у 2014 - тому ЗЕбіли вирішили обрати ЗЕльцмана - ну щоб прогіб був глибшим
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16.04.2021 07:01 Ответить
заявление идиотов на 8м году войны
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14.04.2021 17:54 Ответить
А что еще можно ожидать от пацифиста и просто дурачка Вавы, который заявил, что в его голове война закончилась? Что сделано для ВСУ за последние два года? Кроме видосиков с его мерзкой рожей ничего не видел.
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14.04.2021 17:56 Ответить
Как только на оборонные заводы полетят первые искандеры сразу начнут работать в три смены? Такое дебильное управление страной стало возможно только при команде шапито.
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14.04.2021 17:56 Ответить
Головна біда,це не балаган,а його шанувальники ,"мудрий нарід"!!!))))
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14.04.2021 18:00 Ответить
Чесно кажучи воно і раніше таким було
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15.04.2021 21:26 Ответить
Эта необходимость наступила семь лет назад, зебилы долбаные.
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14.04.2021 17:57 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVWtAGduQHsttSQkXzzTz2De8HxSc-WNGKxr_g5Ks4vfsxzUjd4GpbhrvD4HMgv8cf9quvaU3RSq9AsoUlSTrr-*******************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5569543439752573?__cft__[0]=AZVWtAGduQHsttSQkXzzTz2De8HxSc-WNGKxr_g5Ks4vfsxzUjd4GpbhrvD4HMgv8cf9quvaU3RSq9AsoUlSTrr-*******************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Главные вопросы и ответы по вторжению России: обстановка на 14 апреля

1. Что делает Россия?

- Россия продолжает демонстративное развертывание войск у наших границ. Проводится целенаправленная информационная подготовка к открытой войне с Украиной в российском обществе. Проводятся отдельные мобилизационные мероприятия на случай новых санкций стран НАТО.

- Однако ударные группировки для вторжения по границе РФ с Украиной разворачиваются медленно, пока нет никаких признаков, что Россия готовит на протяжении, по крайней мере ближайших двух недель, удар за пределами действующей линии фронта.

2. Насколько это большая угроза для Украины?

На данный момент численность войск РФ близ границ Харьковской, Донецкой и Луганской областей не превышает 30 тысяч военнослужащих. Это примерно в 2-2,5 раза меньше, чем Россия сосредоточила на наших границах во время вторжения в 2014-м. Для сравнения - на фронте в ООС сейчас около 40 тысяч украинских военнослужащих. Всего в сухопутных и воздушно-десантных войсках РФ насчитывается около 325 тысяч военнослужащих, однако против Украины Россия может сосредоточить в боевых частях не более 130-150 тысяч человек. Учитывая, что численность ВСУ свыше 200 тысяч человек, плюс до 200 тысяч оперативный резерв, Россия не имеет на данный момент подавляющего превосходства. Украина имеет силы для сдерживания вероятного российского наступления. Противник имеет большое техническое преимущество, но РФ не имеет превосходства в численности и мотивации пехоты. У нас есть кому и есть чем оказывать эффективное сопротивление, особенно при построении обороны в населенных пунктах.

3. Зачем все это Путину?

Россия проводит военно-политическую демонстрацию по двум направлениям.

- Путин показывает Западу, что Украина находится в сфере влияния РФ и Кремль готов к силовому вмешательству, чтобы обеспечить себе лояльность власти в Киеве. Россия продолжает стратегию постоянной дестабилизации Украины.

- Путин шантажирует Зеленского и Ермака, что может уничтожить всю их политику умиротворения агрессора за последние два года, и в результате кризиса они потеряют власть. Это давление, чтобы выбить уступки, и Путин может еще не раз разыграть этот сценарий.

4. Помогает ли нам Запад?

Да, поддержка США, Турции, Франции, Германии, Европейского союза, НАТО - беспрецедентно единая и беспрецедентно жесткая. За 7 лет Украина полностью выиграла информационную войну на Западе, и решительно изменила в свою пользу международную обстановку. У России не осталось союзников в Европе, действия Путина впервые вызвали осуждение всех основных игроков. Страны Запада не будут вместо нас воевать, но они помогут нам воевать, и нанесут Путину дополнительные экономические и политические потери.

5. Что плохого принес кризис для Украины?

- Россия развернула на Донбассе спецподразделения. Поскольку в украинской армии не проводится реформ и нет оснащения современной оптикой и средствами разведки, российским снайперам удается наносить нашим бойцам серьезные потери.

- Людей пугает слабость государства, отсутствие лидерства и какой-либо внятной политики перед лицом агрессии.

- Президент требует помощи НАТО, однако до сих пор даже не позаботился принять Гособоронзаказ 2021-го года! Украинская армия не проводит маневров близ своих границ, в городах не проводятся учения гражданской обороны. Руководство страны избрало позу жертвы, которая требует, чтобы ее спасали.

- Снижена привлекательность основного средства пополнения дефицита бюджета Украины - облигаций государственного займа, часть инвесторов уходит, в сочетании с провалом программы сотрудничества с МВФ это усугубляет бюджетный кризис.

6. Что хорошего принес кризис для Украины?

- Политика умиротворения агрессора, которую проводят Зеленский и Ермак полностью провалилась. Потеряны два года обещаний мира вместо военной реформы, но зато теперь избиратели видят, что страна должна становиться сильной, а не заигрывать с Кремлем.

- Гражданское общество не имеет капитулянтских настроений, большинство граждан поддерживают сопротивление, и эти настроения только укрепляются.

- Международная поддержка Украины значительно возросла, Украина получила шанс значительно ускорить интеграцию с ЕС и НАТО.

- Россия несет гораздо большие потери в экономике и в международных отношениях, режим Путина пытаясь затормозить нас, опускает куда глубже свою собственную страну, и это тоже дает шансы Украине.

7. Что дальше? Когда начнется большая война?

Время президента Зеленского - это последний для Путина шанс изменить ситуацию в Украине с помощью военной силы. Любой новый президент Украины будет вынужден начать реформы и проводить системную оборонную политику.

Кризис показывает, что Россия отработала сценарий реального начала большой войны. Внезапная переброска войск к границам, информационная кампания для подготовки общественного мнения и поводов к вторжению, политические угрозы.

Несомненно, Путин напуган реакцией Запада. Это серьезный сдерживающий фактор. Путин не будет спешить с началом вторжения за пределами нынешней линии фронта, решение, скорее всего, будет отложено для более благоприятной обстановки.

Однако важно понимать: военное вторжение России не имело логики и в 2014-м году, и тем не менее, произошло. Точно также и сейчас, риск сохраняется, пока Украина остается государством, которое отказывается говорить о сопротивлении агрессору и подчеркивает свою слабость. Позиция жертвы и зависимость от России во многих сферах - вот это дает Кремлю уверенность в силовом сценарии. Только более сильная и независимая политика сделает российское вторжение при такой мощной международной поддержке маловероятным.
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14.04.2021 17:58 Ответить
Схоже, що цей пост Бутусов писав під примусом
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14.04.2021 18:49 Ответить
Бутусов занадто оптимістичний.
По-перше вторгнення у 2014 мало сенс для мордовії.
В Крим вторглися для того щоб залишити військову базу за собою + не дати вступити в НАТО (туди не приймають країни з існуючими територіальними конфліктами)
На Донбас вторгся тому, що наші хотіли подарувати йому Крим (мабуть в обмін на членство в НАТО) - а це не влаштовувало кремль.
По-друге я не впевнений, що наступний Президент буде проводити реформи, розбудовувати ВПК та армію
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15.04.2021 21:35 Ответить
Что я понял, читая прессу...
1.Хорошего современного оружия на передовой не хватает.
2.Был самый большой бюджет и МО не смогли освоить выделенные средства.
3.Но концерн заявляет, что может удвоить производство...

Напрашивается вывод... МО нуждается в государственном аудите.
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14.04.2021 17:59 Ответить
Этот чмырь хусев уже поруководил Херсонской областью.Область плачет.
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14.04.2021 18:04 Ответить
Дурілка картонна ! А щас не пора !?!? Коли як не щас !?!?
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14.04.2021 18:05 Ответить
Стугна вже мала би бути в кожного доброго господаря. Начищена і готова до бою.
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14.04.2021 18:07 Ответить
и не тилькы стугна
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14.04.2021 18:55 Ответить
В "случае необходимости" удвоение- это мало. Потребуются другие резервы, другая глубина. Впрочем, они существуют. Хоть и не на бумаге, а в потенциале.
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14.04.2021 18:14 Ответить
***** должно понимать, что прогулки, как в Крыму, сейчас не будет.
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14.04.2021 18:16 Ответить
Надо также понимать что если он задействует все возможное вооружение, то у защитников будут большие потери.
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14.04.2021 18:36 Ответить
Мы защищаем свой дом и семьи, поэтому окажем жёсткое сопротивление для их сохранения. Потери будут у оккупантов и большие, дорого им обойдется мирная украинская земля.
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14.04.2021 18:42 Ответить
Сейчас нет необходимости?
Не вертолеты мусорам - а беспилотники, танки, катера нужно было закупать ВСУ.
Не трукамы, чтобы еще больше рубить капусту с нищего народа - а оптику снайперам.
Правительство укуренное и унюханное в розовых очках и в параллельной реальности. Трезвые только предатели, которые сливают Украину по всем фронтам.
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14.04.2021 18:24 Ответить
ну це якби не шпигуни керували, а так бюджет спустили на аби що, а на підготовку до відбиття вторгнення росії не зроблено НІЧОГО
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15.04.2021 21:37 Ответить
Коли ******** покладуть Україну в черговий раз до ніг орди, тоді вони збільшать виробництво зброї для московітів і будуть йти в авангарді наступу на Захід, а за ними з кулиметами будуть йти братішки і тицятимуть ними в спини. Матриця. Ментальна інвалідність.
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14.04.2021 18:33 Ответить
А, в случае если необходимо только. А так вообще не нужно.
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14.04.2021 18:36 Ответить
Может от количества нужно переходить к качеству?
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14.04.2021 18:41 Ответить
Лучше Украине ядерное оружие вернуть на вооружение, как у всех нормальных стран.
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14.04.2021 18:43 Ответить
Ватный рашистский длбб, уже такие шаги делаются ,только тсссссс....
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14.04.2021 19:27 Ответить
Засраху тоже нормальной страной считаешь, тупень?
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14.04.2021 19:28 Ответить
Сейчас как раз пора вспомнить своих дедов, которые отдали свои жизни в войне против фашистов, кремлёвский рейх не лучше и единственное, что нам принесёт это смерть и разрушения.
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14.04.2021 18:46 Ответить
«Придет время и аквафреш будет висеть над кремлем» руССкий фашист Власов
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14.04.2021 18:59 Ответить
А ну ка собери всю мозговую извилину в кучу (как глазенки у *****), что сказать то хотел ,дятел, или просто промычать?
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14.04.2021 19:31 Ответить
Видно, что ты не инженер, хамло подзаборное, мои оба деда погибли на ВОВ, защищая Родину от фашистов, нам тоже не отсидеться, если мы внуки наших дедов и защитить Украину от россфашистов.
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14.04.2021 21:41 Ответить
А что сейчас нет необходимости в наращивании мощи производства оружия нашим концерном???
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14.04.2021 18:56 Ответить
Как понять в случае необходимости? Они в три смены работать должны с 2014 года.
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14.04.2021 19:14 Ответить
В случае необходимости "Укроборонпром" готов удвоить объемы производства оружия и военной техники, - пресс-служба концерна

Странно, а разве сейчас не тот случай, что необходимость уже давно настала? Или орды орков на границе не достаточно веский аргумент?
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14.04.2021 19:17 Ответить
Є приказка: чого ми такі дурні?- бо бідні. А чого бідні?- бо дурні. А ЦІ, начебто, і не бідні, а все рівно дурні.
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14.04.2021 19:19 Ответить
Та ні. "Ці" не дурні. Вони - ВОРОГИ
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15.04.2021 06:41 Ответить
Та ні, таки дурні, бо погано маскують свою ворожу сутність.
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15.04.2021 07:49 Ответить
*****, а сейчас такой необходимости нет после 7 лет войны и постоянных угроз со стороны заСрахи?
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14.04.2021 19:24 Ответить
О как у них и волшебная палочка есть. Скорее Емеля-дурак на печи.
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14.04.2021 19:40 Ответить
Неужели такой необходимости до сих пор не возникло?! я в **** просто
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14.04.2021 20:01 Ответить
Значит с 2014 года можно было тупо воровать, почти ни хрена не производить. А теперь на кануне возможной агрессии оказывается таки можно эти слезы производства увеличить. Меня всегда интересовало почему на мвд тратят почти столько же как и на армию. Но Армия должна защищать нашу страну и народ. А мвд олигархов от народа.
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14.04.2021 20:01 Ответить
Капець дебіли, хто нами керує, шо не висловлювання то висер, А ЗАРАЗ, ТВОЮ МАТЬ, НЕОБХІДНОСТІ НЕМАЄ І 7 РОКІВ НЕ БУЛО, СУ3И ВОРИ ІДІОТИ.
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14.04.2021 20:50 Ответить
Суки вори ідіоти.
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14.04.2021 20:50 Ответить
Курва самі клоуни кругом ....
Тільки від цього гумору хочеться ридати ....
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14.04.2021 21:28 Ответить
Этот Гусь Хрустальный выбрался с Херсона в люди, он до сих пор не понял чем керует...Гусятина жирная. Неужели в стране нормальные управленцы закончились..
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14.04.2021 22:24 Ответить
Какая необходимость? О чем они? https://censor.net/ru/news/3259758!
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14.04.2021 22:28 Ответить
Именно поэтому я голосовал против Порошенко на крайних выборах и не буду голосовать за Зеленского на следующих выборах.
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14.04.2021 22:31 Ответить
Такое впечатление что мы живем в каких то паралельных мирах. Одни 7 год защищают страну в сырых окопах, спасают раненых и хоронят близких. Другие как будто нет никакой войны отдыхают на тропических курортах, приобретают шмотки стоимостью с годовую пенсию обычного украинца, заявляют о готовности увеличить обороноспособность страны если возникнет угроза войны.
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15.04.2021 00:03 Ответить
А на сьомому році війни потреби у *********** і зброї ще немає? Ой і забув, що Сцикун сказав, що головне не стріляти!
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15.04.2021 01:47 Ответить
А кто у нас такой умный что стратегический танковый завод за 7 лет не смог перенести из Харкова вглубь Украины?
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15.04.2021 04:46 Ответить
У нас ще і пороха робляться в 50 км від кордону з мордовією
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15.04.2021 21:42 Ответить
Кажуть що пік напруги це закінчення навчаннь Рф, це літо початок осені, за цей період треба виготовити максимум ударної зброї - Корсари, Стугни, Нептуни, Ольхи, і т.п.а не транспортні літаки, чи бронемашини( рпг і її нема)
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15.04.2021 05:52 Ответить
Це натяк кремлівським кураторам: "Завод працює у пів-сили - кидайте більше бабла, бо ненароком може запрацювати на повну!"
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16.04.2021 07:03 Ответить
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