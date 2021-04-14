В случае необходимости "Укроборонпром" готов удвоить объемы производства оружия и военной техники, - пресс-служба концерна
Государственные оборонные предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома", готовы изготовить вдвое больше продукции, если возникнет такая необходимость. Ведь своевременное и качественное обеспечение военной техникой и вооружением Вооруженных сил Украины является первоочередной задачей для концерна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Учитывая стягивания войск страны-агрессора к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.
Отмечается также, что в 2020 году предприятия, входящие в концерн, выполнили государственный оборонный заказ на 100%, где каждый 5-й контракт был завершен с опережением графика. В целом же, объемы производства в 2020 году составили 30,2 млрд грн.
"Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше", - отметили в "Укроборонпроме".
Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
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Вибачайте. Мені лайна не треба. Якого б коляру воно не було
Что бы какой то искандер не прилетел, Порох за свои деньги в тяжелое для страны время восстановил киевскую ПВО. Что сделал ЗЕрро, что бы не прилетел Искандер?
Осмелюсь сказать, что сравнивать Зе и Пороха просто неуместно
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5569543439752573?__cft__[0]=AZVWtAGduQHsttSQkXzzTz2De8HxSc-WNGKxr_g5Ks4vfsxzUjd4GpbhrvD4HMgv8cf9quvaU3RSq9AsoUlSTrr-*******************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Главные вопросы и ответы по вторжению России: обстановка на 14 апреля
1. Что делает Россия?
- Россия продолжает демонстративное развертывание войск у наших границ. Проводится целенаправленная информационная подготовка к открытой войне с Украиной в российском обществе. Проводятся отдельные мобилизационные мероприятия на случай новых санкций стран НАТО.
- Однако ударные группировки для вторжения по границе РФ с Украиной разворачиваются медленно, пока нет никаких признаков, что Россия готовит на протяжении, по крайней мере ближайших двух недель, удар за пределами действующей линии фронта.
2. Насколько это большая угроза для Украины?
На данный момент численность войск РФ близ границ Харьковской, Донецкой и Луганской областей не превышает 30 тысяч военнослужащих. Это примерно в 2-2,5 раза меньше, чем Россия сосредоточила на наших границах во время вторжения в 2014-м. Для сравнения - на фронте в ООС сейчас около 40 тысяч украинских военнослужащих. Всего в сухопутных и воздушно-десантных войсках РФ насчитывается около 325 тысяч военнослужащих, однако против Украины Россия может сосредоточить в боевых частях не более 130-150 тысяч человек. Учитывая, что численность ВСУ свыше 200 тысяч человек, плюс до 200 тысяч оперативный резерв, Россия не имеет на данный момент подавляющего превосходства. Украина имеет силы для сдерживания вероятного российского наступления. Противник имеет большое техническое преимущество, но РФ не имеет превосходства в численности и мотивации пехоты. У нас есть кому и есть чем оказывать эффективное сопротивление, особенно при построении обороны в населенных пунктах.
3. Зачем все это Путину?
Россия проводит военно-политическую демонстрацию по двум направлениям.
- Путин показывает Западу, что Украина находится в сфере влияния РФ и Кремль готов к силовому вмешательству, чтобы обеспечить себе лояльность власти в Киеве. Россия продолжает стратегию постоянной дестабилизации Украины.
- Путин шантажирует Зеленского и Ермака, что может уничтожить всю их политику умиротворения агрессора за последние два года, и в результате кризиса они потеряют власть. Это давление, чтобы выбить уступки, и Путин может еще не раз разыграть этот сценарий.
4. Помогает ли нам Запад?
Да, поддержка США, Турции, Франции, Германии, Европейского союза, НАТО - беспрецедентно единая и беспрецедентно жесткая. За 7 лет Украина полностью выиграла информационную войну на Западе, и решительно изменила в свою пользу международную обстановку. У России не осталось союзников в Европе, действия Путина впервые вызвали осуждение всех основных игроков. Страны Запада не будут вместо нас воевать, но они помогут нам воевать, и нанесут Путину дополнительные экономические и политические потери.
5. Что плохого принес кризис для Украины?
- Россия развернула на Донбассе спецподразделения. Поскольку в украинской армии не проводится реформ и нет оснащения современной оптикой и средствами разведки, российским снайперам удается наносить нашим бойцам серьезные потери.
- Людей пугает слабость государства, отсутствие лидерства и какой-либо внятной политики перед лицом агрессии.
- Президент требует помощи НАТО, однако до сих пор даже не позаботился принять Гособоронзаказ 2021-го года! Украинская армия не проводит маневров близ своих границ, в городах не проводятся учения гражданской обороны. Руководство страны избрало позу жертвы, которая требует, чтобы ее спасали.
- Снижена привлекательность основного средства пополнения дефицита бюджета Украины - облигаций государственного займа, часть инвесторов уходит, в сочетании с провалом программы сотрудничества с МВФ это усугубляет бюджетный кризис.
6. Что хорошего принес кризис для Украины?
- Политика умиротворения агрессора, которую проводят Зеленский и Ермак полностью провалилась. Потеряны два года обещаний мира вместо военной реформы, но зато теперь избиратели видят, что страна должна становиться сильной, а не заигрывать с Кремлем.
- Гражданское общество не имеет капитулянтских настроений, большинство граждан поддерживают сопротивление, и эти настроения только укрепляются.
- Международная поддержка Украины значительно возросла, Украина получила шанс значительно ускорить интеграцию с ЕС и НАТО.
- Россия несет гораздо большие потери в экономике и в международных отношениях, режим Путина пытаясь затормозить нас, опускает куда глубже свою собственную страну, и это тоже дает шансы Украине.
7. Что дальше? Когда начнется большая война?
Время президента Зеленского - это последний для Путина шанс изменить ситуацию в Украине с помощью военной силы. Любой новый президент Украины будет вынужден начать реформы и проводить системную оборонную политику.
Кризис показывает, что Россия отработала сценарий реального начала большой войны. Внезапная переброска войск к границам, информационная кампания для подготовки общественного мнения и поводов к вторжению, политические угрозы.
Несомненно, Путин напуган реакцией Запада. Это серьезный сдерживающий фактор. Путин не будет спешить с началом вторжения за пределами нынешней линии фронта, решение, скорее всего, будет отложено для более благоприятной обстановки.
Однако важно понимать: военное вторжение России не имело логики и в 2014-м году, и тем не менее, произошло. Точно также и сейчас, риск сохраняется, пока Украина остается государством, которое отказывается говорить о сопротивлении агрессору и подчеркивает свою слабость. Позиция жертвы и зависимость от России во многих сферах - вот это дает Кремлю уверенность в силовом сценарии. Только более сильная и независимая политика сделает российское вторжение при такой мощной международной поддержке маловероятным.
По-перше вторгнення у 2014 мало сенс для мордовії.
В Крим вторглися для того щоб залишити військову базу за собою + не дати вступити в НАТО (туди не приймають країни з існуючими територіальними конфліктами)
На Донбас вторгся тому, що наші хотіли подарувати йому Крим (мабуть в обмін на членство в НАТО) - а це не влаштовувало кремль.
По-друге я не впевнений, що наступний Президент буде проводити реформи, розбудовувати ВПК та армію
1.Хорошего современного оружия на передовой не хватает.
2.Был самый большой бюджет и МО не смогли освоить выделенные средства.
3.Но концерн заявляет, что может удвоить производство...
Напрашивается вывод... МО нуждается в государственном аудите.
Не вертолеты мусорам - а беспилотники, танки, катера нужно было закупать ВСУ.
Не трукамы, чтобы еще больше рубить капусту с нищего народа - а оптику снайперам.
Правительство укуренное и унюханное в розовых очках и в параллельной реальности. Трезвые только предатели, которые сливают Украину по всем фронтам.
Странно, а разве сейчас не тот случай, что необходимость уже давно настала? Или орды орков на границе не достаточно веский аргумент?
Тільки від цього гумору хочеться ридати ....