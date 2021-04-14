"Два рубля Паша возьмет, рубль я": Кто такой брат главы ОАСК Вовка Юрий Зонтов?

Брат главы ОАСК Юрий Зонтов на суде рассказал, что не общался с главой Окружного админсуда, а средства, найденные у него в сейфе, якобы были на хранении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

Прокурор во время заседания суда цитировал записи негласных следственных розыскных действий. В частности общение между адвокатами Зонтовым и Донцом.

Вот пример якобы распределения вознаграждения за судебное решение. "5 его (судьи. - Ред.), два рубля Паша возьмет, рубль я", - цитирует Зонтова прокурор.

Решение коллегии стоило дороже. "Чтоб зайти в тройку нужно заходить с 50".

Зафиксировано, что Зонтов жаловался на преследования брата - главы ОАСК Павла Вовка.

"Ты знаешь, кто сейчас председатель суда и как у него обстоят дела ... Его сейчас ловят, реально хотят вычернить, я-то общаюсь с близким человеком...", - говорил Зонтов

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Адвокат Донец опасался проблем, потому что НАБУ уже итак имело уголовное производство в отношении Вовка. Но брат главы ОАСК Зонтов его успокоил, говоря, что принимает меры по конспирации: "Слушают, пасут… Но мой основной (телефон. - Ред.) на работе лежит, я его вообще с собой не беру. И один, который они знают, у меня дома лежит, я его тоже не беру… Телефон, с которым я хожу, не слушают. За мной пока не следят. Но возле дома находяться. Потому что, когда они его (Вовка - ред.) начинают искать, они думают, что он у меня… Паша есть, он не в бегах. Набушники к нему зайти не могут, они же отгородились. Там есть другие хода, которыми он себе удачно уходит и приходит".

Сейчас позиция Зонтова такова, что он признает, что хвастался перед клиентом Коваленко своими связями с братом только, чтобы произвести впечатление и ничего крамольного в этом не видит.

По его словам, 14.01 возбуждено уголовное дело и по всему тексту идут негласные следственные действия: "Слушался телефон Донца, мой телефон, была прослушка в машинах, следили за мной. Вопрос. Я в этом году вообще с Вовком Павлом Вячеславовичем общался или нет? Переписывался или нет? Виделся или нет? Более того, если прослушивался телефон, там четко, где я звоню маме и спрашиваю, как дела ... как дела у братца, заезжает ли он к тебе, проведывает и так далее и тому подобное ... Мои отношения с ним как с судьей, как с председателем суда я могу охарактеризовать следующим образом...".

Далее Зонтов вспомнил ситуацию, когда выходил на пенсию. Он имел 17 лет военной службы, уволился и стал адвокатом. По закону, имел право на пенсию после 25 лет стажа, из которых не менее 12,5 лет военная служба. Однако это работает в случае, если лицо выходит на пенсию именно с военной службы, а Зонтов уже был гражданский. Он обратился за советом к брату и тот ему ничем не помог, потому Зонтов вынужден был возвращаться на некоторое время в армию, чтобы все-таки выйти на пенсию. "Я вынужден был с дохода, о котором вы сказали, 11 млн 224, но вы отмечали, что это с 15 по 20 год, так я отмечаю, это с 15 по 18 год. Я был вынужден пойти служить, чтобы у меня было освобождение от военной службы, с официального дохода в 11 млн, можете посмотреть мою декларацию, скатиться к доходу 400 тыс заработной платы в год. И потерять по сути весь свой доход", - жаловался он.

В то же время Зонтов отметил, что безусловно для того, чтобы клиент не сбежал, он мог говорить, что будет "решать с помощью брата или с помощью президента Украины".

"Вопрос не в том, что я говорил, а что я делал и делал ли какие-то действия по предложению взятки, по общению с должностным лицом, которое решало это дело .. подстрекал ли я кого-то. Более того, я никакого вознаграждения наперед не беру, в случае если ничего не получится, форс-мажорные обстоятельства, условно говоря, когда никто не договаривается и что-то пошло не так, я как юрист в чем-то ошибся, не смог предвидеть какие-то моменты, правовая позиция была достаточно внушительная. Любое вознаграждение остается в данном случае у второго адвоката ... Чтобы вы понимали, я даже не открывал пакет. Я его увидел на следующий день после того в машине, как он (Донец. - Ред.) оставил. Он не на переднее сиденье садился, а на заднее. Когда я ему позвонил, он сказал: "Ну оставь, потом будем разбираться", - рассказывает брат Вовка.

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Позже в офисе на ул. Джона Маккейна 22/1 обнаружили часть возможной взятки - 80 тыс. долларов, копию паспорта и автобиографию Зонтова, квитанции и счета на имя Вовка, альбом с фотографиями Павла Вовка. Там же изъято 3,77 млн долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Отмечаеься, что квартира, в которой найден сейф и изъяты миллионы долларов, принадлежит адвокату Юлии Пхайко. Эта женщина является соучредителем ОО "Развитие транзитного потенциала Украины" вместе с Зонтовым. Третьим учредителем этой организации является адвокат Сергей Рогожук, который был одним из защитников Зонтова в ВАКС на избрании меры пресечения.

Зонтов не отрицает, что бывал в этом офисе и по договоренности с владелицей держал там свой сейф, в котором хранил документы своих клиентов и деньги.

По словам брата главы ОАСК три слитка золота и 20 тыс. долларов, найденные в сейфе - это якобы средства, которые возвращены после обыска, Львовским апелляционным судом и переданные ему на дальнейшее хранение.

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"Есть средства, которые хранятся по ипотечному договору. Есть средства, там около 200 тыс.долл, не более, - это именно те средства, действительно, к которым я имел отношение. Они не мои лично, но я знаю, почему они там находятся, есть подтверждающие документы", -сказал Зонтов. По его словам, сейфов было несколько и ни к одному из них он не имел никакого отношения и никогда не касался, ключа не было.

Жена Зонтова (работает на должности помощника судьи в Кассационном административном суде в составе Верховного суда с ноября прошлого года) на суде заявила, что Павел Вовк не бывал у них в гостях за период, который супруги проживают вместе.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.

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