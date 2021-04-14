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"Два рубля Паша возьмет, рубль я": Кто такой брат главы ОАСК Вовка Юрий Зонтов?

Брат главы ОАСК Юрий Зонтов на суде рассказал, что не общался с главой Окружного админсуда, а средства, найденные у него в сейфе, якобы были на хранении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

Прокурор во время заседания суда цитировал записи негласных следственных розыскных действий. В частности общение между адвокатами Зонтовым и Донцом.

Вот пример якобы распределения вознаграждения за судебное решение. "5 его (судьи. - Ред.), два рубля Паша возьмет, рубль я", - цитирует Зонтова прокурор. 

Решение коллегии стоило дороже. "Чтоб зайти в тройку нужно заходить с 50".

Зафиксировано, что Зонтов жаловался на преследования брата - главы ОАСК Павла Вовка.

"Ты знаешь, кто сейчас председатель суда и как у него обстоят дела ... Его сейчас ловят, реально хотят вычернить, я-то общаюсь с близким человеком...", - говорил Зонтов

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Адвокат Донец опасался проблем, потому что НАБУ уже итак имело уголовное производство в отношении Вовка. Но брат главы ОАСК Зонтов его успокоил, говоря, что принимает меры по конспирации: "Слушают, пасут… Но мой основной (телефон. - Ред.) на работе лежит, я его вообще с собой не беру. И один, который они знают, у меня дома лежит, я его тоже не беру… Телефон, с которым я хожу, не слушают. За мной пока не следят. Но возле дома находяться. Потому что, когда они его (Вовка - ред.) начинают искать, они думают, что он у меня… Паша есть, он не в бегах. Набушники к нему зайти не могут, они же отгородились. Там есть другие хода, которыми он себе удачно уходит и приходит".

Сейчас позиция Зонтова такова, что он признает, что хвастался перед клиентом Коваленко своими связями с братом только, чтобы произвести впечатление и ничего крамольного в этом не видит.

По его словам, 14.01 возбуждено уголовное дело и по всему тексту идут негласные следственные действия: "Слушался телефон Донца, мой телефон, была прослушка в машинах, следили за мной. Вопрос. Я в этом году вообще с Вовком Павлом Вячеславовичем общался или нет? Переписывался или нет? Виделся или нет? Более того, если прослушивался телефон, там четко, где я звоню маме и спрашиваю, как дела ... как дела у братца, заезжает ли он к тебе, проведывает и так далее и тому подобное ... Мои отношения с ним как с судьей, как с председателем суда я могу охарактеризовать следующим образом...".

Далее Зонтов вспомнил ситуацию, когда выходил на пенсию. Он имел 17 лет военной службы, уволился и стал адвокатом. По закону, имел право на пенсию после 25 лет стажа, из которых не менее 12,5 лет военная служба. Однако это работает в случае, если лицо выходит на пенсию именно с военной службы, а Зонтов уже был гражданский. Он обратился за советом к брату и тот ему ничем не помог, потому Зонтов вынужден был возвращаться на некоторое время в армию, чтобы все-таки выйти на пенсию. "Я вынужден был с дохода, о котором вы сказали, 11 млн 224, но вы отмечали, что это с 15 по 20 год, так я отмечаю, это с 15 по 18 год. Я был вынужден пойти служить, чтобы у меня было освобождение от военной службы, с официального дохода в 11 млн, можете посмотреть мою декларацию, скатиться к доходу 400 тыс заработной платы в год. И потерять по сути весь свой доход", - жаловался он.

В то же время Зонтов отметил, что безусловно для того, чтобы клиент не сбежал, он мог говорить, что будет "решать с помощью брата или с помощью президента Украины".

"Вопрос не в том, что я говорил, а что я делал и делал ли какие-то действия по предложению взятки, по общению с должностным лицом, которое решало это дело .. подстрекал ли я кого-то. Более того, я никакого вознаграждения наперед не беру, в случае если ничего не получится, форс-мажорные обстоятельства, условно говоря, когда никто не договаривается и что-то пошло не так, я как юрист в чем-то ошибся, не смог предвидеть какие-то моменты, правовая позиция была достаточно внушительная. Любое вознаграждение остается в данном случае у второго адвоката ... Чтобы вы понимали, я даже не открывал пакет. Я его увидел на следующий день после того в машине, как он (Донец. - Ред.) оставил. Он не на переднее сиденье садился, а на заднее. Когда я ему позвонил, он сказал: "Ну оставь, потом будем разбираться", - рассказывает брат Вовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестованный по делу брата главы ОАСК адвокат Донец вышел под залог 2,95 млн грн, - Антикоррупционный суд

Позже в офисе на ул. Джона Маккейна 22/1 обнаружили часть возможной взятки - 80 тыс. долларов, копию паспорта и автобиографию Зонтова, квитанции и счета на имя Вовка, альбом с фотографиями Павла Вовка. Там же изъято 3,77 млн долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Отмечаеься, что квартира, в которой найден сейф и изъяты миллионы долларов, принадлежит адвокату Юлии Пхайко. Эта женщина является соучредителем ОО "Развитие транзитного потенциала Украины" вместе с Зонтовым. Третьим учредителем этой организации является адвокат Сергей Рогожук, который был одним из защитников Зонтова в ВАКС на избрании меры пресечения.

Зонтов не отрицает, что бывал в этом офисе и по договоренности с владелицей держал там свой сейф, в котором хранил документы своих клиентов и деньги.

По словам брата главы ОАСК три слитка золота и 20 тыс. долларов, найденные в сейфе - это якобы средства, которые возвращены после обыска, Львовским апелляционным судом и переданные ему на дальнейшее хранение.

Также читайте: Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов

"Есть средства, которые хранятся по ипотечному договору. Есть средства, там около 200 тыс.долл, не более, - это именно те средства, действительно, к которым я имел отношение. Они не мои лично, но я знаю, почему они там находятся, есть подтверждающие документы", -сказал Зонтов. По его словам, сейфов было несколько и ни к одному из них он не имел никакого отношения и никогда не касался, ключа не было.

Жена Зонтова (работает на должности помощника судьи в Кассационном административном суде в составе Верховного суда с ноября прошлого года) на суде заявила, что Павел Вовк не бывал у них в гостях за период, который супруги проживают вместе.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.

Также читайте: ВАКС арестовал имущество брата главы ОАСК Вовка Зонтова, подозреваемого в получении $100 тыс. взятки

Автор: 

взятка (6183) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399) Зонтов Юрий (26)


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Топ комментарии
+54
Как же мы всех вас, бедных, неправильно понимаем. То из контекса вырываем, то не понимаем, что "валить из этой страны" - это просто "отдохнуть на праздники", а деньги в сейфе личного кабинета вообще не известно чьи и находятся на хранении. Святые люди и злой народ, постоянно что-то додумывет.
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14.04.2021 17:52 Ответить
+34
Брат Єрмака,брат Вовка, якісь підряд сімейні. Брат за брата?
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14.04.2021 17:50 Ответить
+25
Исправить все это похоже можно только с помощью виселиц....
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14.04.2021 17:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
в "слугу народа" возьмут..?? или в офис президента??
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14.04.2021 17:49 Ответить
не берут говоришь?? такой взрослый и в сказки веришь..
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14.04.2021 18:00 Ответить
Ні, до пЄСів візмут- то є "наші мальчікі", та "Коля харошій парєнь"!!
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14.04.2021 18:13 Ответить
Шо там с агентом фсб дубинским?
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14.04.2021 18:35 Ответить
в ГОП - Головный Офис Президента, ..
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14.04.2021 19:03 Ответить
Исправить все это похоже можно только с помощью виселиц....
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14.04.2021 17:50 Ответить
Фонарей в Киеве не хватит(
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14.04.2021 20:59 Ответить
Самые матерые волки,конечно, в киевских логовах обитают...Но, в каждом областном и районном центре ненасытные стаи этих тварей тоже неслабо орудуют...Только истреблять.
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14.04.2021 21:26 Ответить
Достаточно честной судебной системы.
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15.04.2021 15:46 Ответить
Брат Єрмака,брат Вовка, якісь підряд сімейні. Брат за брата?
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14.04.2021 17:50 Ответить
У них сімейний підбрат.
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14.04.2021 18:08 Ответить
Семья - переводится как Мафия, или наоборот
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14.04.2021 19:05 Ответить
уже й жонушку туди всунув... тоже бере??? впевнений, що бере сама і виступає посереднецею...
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14.04.2021 19:06 Ответить
"На хранєніє"? Типовий общак.
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14.04.2021 17:51 Ответить
Как же мы всех вас, бедных, неправильно понимаем. То из контекса вырываем, то не понимаем, что "валить из этой страны" - это просто "отдохнуть на праздники", а деньги в сейфе личного кабинета вообще не известно чьи и находятся на хранении. Святые люди и злой народ, постоянно что-то додумывет.
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14.04.2021 17:52 Ответить
Клоун обещал им руки рубать а по факту они дополнительные карманы пришивают образно то сколько они воруют ни в одни карманы не влезет.Нужен закон за взятку более 100 $ минимум 10 лет ,за 100 и более долларов минимум 20 с полной конфискацией конечно и запретом занимать избираемые и руководящие должности пожизненно в том числе всем родственникам до троюродных.
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14.04.2021 18:54 Ответить
До 100 опечатка.
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14.04.2021 18:55 Ответить
действительно простому человеку в стране- страшно жить, потому, что государство не может ни с чем справиться, особенно с матёрыми гнидами, которые калечат за деньги людские судьбы и забирают надежду на справедливость
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14.04.2021 17:59 Ответить
"Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными". Другой вариант: "Эйб Линкольн дал всем свободу, а Сэм Кольт уравнял шансы".
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14.04.2021 18:04 Ответить
"Бог создал людей разными, а полковник Кольт сделал их равными".
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14.04.2021 19:01 Ответить
у цих сук уже рублі ходять?
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14.04.2021 18:16 Ответить
Посадить его в камеру на хранение лет на 20 в одиночку пусть похраниться.
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14.04.2021 18:29 Ответить
паnять и прастить...- що і будe..
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14.04.2021 18:31 Ответить
А есть фото этого подонка в вышиванке?
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14.04.2021 18:32 Ответить
"Два рублі Паша візьме, рубль я": Хто такий брат глави ОАСК Вовка Юрій Зонтов? - Цензор.НЕТ 930
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14.04.2021 18:34 Ответить
там по роже его уже все понятно.
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14.04.2021 18:59 Ответить
Зелена СЗР. "Новиє ліца" зі старим совячим смородом.
І це буде захищати державу від ворога? Воно їм треба? У них один інтерес, прібарахліться. Фсьо.
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14.04.2021 19:02 Ответить
100 шекелів і зонтов - чисто шекельне прізвище... не встиг на прізвище жонушки перейти???
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14.04.2021 19:07 Ответить
Не тех ловят ..
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14.04.2021 19:08 Ответить
во власти сплошные пдрасы.
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14.04.2021 19:11 Ответить
Мляяяя.... Гнилой базар уголовников, а не должностных лиц... Во что страну превратили ссуки?!!! "Два рублі Паша візьме, рубль я": Хто такий брат глави ОАСК Вовка Юрій Зонтов? - Цензор.НЕТ 9766
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14.04.2021 19:34 Ответить
Підори рубльові..... ще є сумніви на кого вони працюють?
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14.04.2021 19:35 Ответить
А помните колядника с 4 лимонами вроде---так ангел почти против мразей этого момента?! И давно колядник прозвучал---лет 10 есть скорее. Сколько же упёрли-умяли с тех лет? А ведь только метод *Саша Белый* тут сработает. Есть правда другой метод---*Арматура*. Но где к арматуре набрать Белых? Раз мы не можем!
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14.04.2021 20:13 Ответить
Спасибо США за НАБУ!
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14.04.2021 20:38 Ответить
це відкриті злочинці і чим мерзотніша особа тим вища посада країна існує тільки для того щоб ці виродки паратизували на праці всієї країни
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14.04.2021 20:46 Ответить
И ещё напомнило это кино про шустрых спецов от юстиции об одной очень старой поговорке совдеповской эпохи. *Дела идут, контора пишет---рубль дадут, а два запишут*. Классика жанра во все времена. Мантии снять. дипломы заставить сожрать, стаж трудовой списать. Не судить и не сажать---ворон ворону глаз не выклюет. Пусть идут работать где возьмут.
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14.04.2021 21:03 Ответить
Конец эпохи брехни? не?
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14.04.2021 22:17 Ответить
100 шекелей надо Бене отдать, это его вклад в правосудие.
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14.04.2021 22:36 Ответить
Ну и судьи у нас, преступник на преступнике сидит и преступника погоняет.
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14.04.2021 22:38 Ответить
другие хода...

другие ходЫ...закінчуйте грати шимка з рюзьге койне,яким ви нормально не володієте, переходьте на нормальну мову.
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14.04.2021 23:45 Ответить
Якщо не буде засуджено цього чорта Вовка та ще декількох одіозних чортів, як тупицький, не буде перезавантаження Вищої ради правосуддя, нічого, ніякого виправлення ситуації не буде...
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14.04.2021 23:49 Ответить
ще й дружина працює у Касаційному адміністративному суді...3,14з_дець якийсь! Тупий, нахабний і зухвалий хабарник)))
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15.04.2021 01:49 Ответить
"Два рублі Паша візьме, рубль я": Хто такий брат глави ОАСК Вовка Юрій Зонтов? - Цензор.НЕТ 7322
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15.04.2021 02:30 Ответить
Украл курицу десять лет. Взяли С ПОЛИЧНЫМ ,вскрыли сейф с МИЛЛИОНАМИ валюты( не задекларированной) У ГОССЛУЖАЩЕГО ВЫСШЕГО ранга. Какие,**** доказательства? Какой суд? Это государственный преступник,должны "шерстить" руководство службы( как работала и работает ВНУТРЕННЯЯ безопасность и ВСЕ контролирующие службы). Это чьи коррупционные деньги? Да за шариковую ручку непонятного происхождения чиновника такого ранга должны снимать с работы и проверять под лупой. Это что за государство?
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15.04.2021 08:08 Ответить
 
 