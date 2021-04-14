Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, - пресс-центр ОС
С начала суток 14 апреля зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, неподалеку от Светлодарска и Золотого-4, противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия.
В районе Майорска враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Вблизи Павлополя зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.
Напомним, за прошедшие сутки, 13 апреля, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Неподалеку от Майорска БПЛА противника, пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции подразделений ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Также вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих получили ранения.
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«Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники».
Особо обратите внимание, что Патрушев указал, что Украина может начать военные действия против Крыма. И вообще Украине надо серьезно относиться к этим заявлениям. Гитлер вокруг Данцинского коридора все лето 1939 года шумел. А Крымский канал - это и есть наш Данцигский коридор.
Запад не готов воевать за Украину, но он может помочь украинцам создать мощную систему обороны. Кажется, в НАТО это начинают понимать.. (с)
https://www.youtube.com/watch?v=bxtpWBI6488