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Новости Агрессия России против Украины
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Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, - пресс-центр ОС

Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, - пресс-центр ОС

С начала суток 14 апреля зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, неподалеку от Светлодарска и Золотого-4, противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия.

В районе Майорска враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

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Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, - пресс-центр ОС 01

Напомним, за прошедшие сутки, 13 апреля, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Неподалеку от Майорска БПЛА противника, пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции подразделений ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Также вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих получили ранения

Автор: 

обстрел (27807) Донбасс (26957) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Сколько ещё должно погибнуть украинских военных, что бы до зеленого недопрезидента наконец то дошло, что никакого режима прекращения огня не существует?
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14.04.2021 18:41 Ответить
Он "опустил" страну,нас за лохов,считают.Пугали большими потерями в 14г.а это что?
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14.04.2021 18:44 Ответить
"Перемога"-если без потерь?
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14.04.2021 18:42 Ответить
Наблюдая за телодвижениями пацанвы и переменой их настроений (от хихиканья «на мудозвон-шоу» до предупреждений террорюги Патрушева о терактах в Крыму) - создается впечатление, что консультации по «организации саммита» зашли в тупик. Проще говоря, на активный запрос из бункерной блат-хаты получен ответ «ваш звонок очень важен для нас, ожидайте». А на вопрос - «как долго ждать» - последовало что-то вроде «мы еще не внесли вас в график, у г-на Байдена очень напряженный режим работы, так что повисите на трубке, вам ответят через какое-то время…»
«Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники».
Особо обратите внимание, что Патрушев указал, что Украина может начать военные действия против Крыма. И вообще Украине надо серьезно относиться к этим заявлениям. Гитлер вокруг Данцинского коридора все лето 1939 года шумел. А Крымский канал - это и есть наш Данцигский коридор.
Запад не готов воевать за Украину, но он может помочь украинцам создать мощную систему обороны. Кажется, в НАТО это начинают понимать.. (с)
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14.04.2021 18:44 Ответить
Головне жодної агресіі в бік агресора !!!)))
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14.04.2021 18:47 Ответить
На кордоні з Україною горить російський військовий табір

https://www.youtube.com/watch?v=bxtpWBI6488
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14.04.2021 18:58 Ответить
І знову Богучар.
Ворог шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4650
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14.04.2021 19:00 Ответить
Бог не фраер !!)))
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14.04.2021 19:07 Ответить
Депутатам пох-Бабий яр,земля-важнее.
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14.04.2021 19:11 Ответить
 
 