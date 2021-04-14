Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, - пресс-центр ОС

С начала суток 14 апреля зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, неподалеку от Светлодарска и Золотого-4, противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия.

В районе Майорска враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

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Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 апреля, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Неподалеку от Майорска БПЛА противника, пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции подразделений ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Также вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих получили ранения.