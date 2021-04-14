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Новости Агрессия России против Украины
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С ветерана Котеленец (Фортуны) сняли подозрение в конвоировании украинских воинов в Донецке

С ветерана Котеленец (Фортуны) сняли подозрение в конвоировании украинских воинов в Донецке

При этом прокуратура по-прежнему подозревает ее в участии в незаконном вооруженном формировании. Более тяжелую статью - жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением - из подозрения убрали.

Об этом адвокат Виктории Котеленец Виталий Цокур рассказал изданию "Ґрати", информирует Цензор.НЕТ.

По словам адвоката Цокура, 12 апреля следователь вручил "Фортуне" новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании. Более тяжелую статью — жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением — убрали из нового подозрения.

Адвокат назвал логичным то, что следствие отказалось от эпизода с "парадом". По его словам, ранее защита подала портретную экспертизу, которая подтверждает, что человек на фото с парада — это не Виктора Котеленец, а другая женщина — жительница Донецка Ольга Сухова.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мы заказали свою экспертизу, которая доказала, что на фотографии — не Виктория Котеленец, а конвоирка Ольга Сухова. Мы нашли свидетеля, который учился с Суховой и узнал на фото именно ее. Поэтому они и отказались от подозрения в жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением", — сказал Цокур.

Адвокат добавил, что, по его мнению, статья о жестоком обращении с пленными фигурировала в первом подозрении Виктории Котеленец, чтобы избрать ей максимальную меру пресечения — содержание в СИЗО без возможности выйти под залог.

Также на Цензор.НЕТ: Ветерану Котеленец изменили меру пресечения, теперь она под ночным домашним арестом

Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Котеленец была задержана из-за внешнего сходства с террористкой "ДНР", которая конвоировала украинских военных на "параде пленных" в оккупированном Донецке летом 2014 года. Изначально суд отправил мать двоих малолетних детей в СИЗО на 60 суток без права внесения залога, но 3 февраля меру пресечения ей изменили на домашний арест.

Автор: 

ветераны (1119) прокуратура (5034) Котеленец Виктория (11)


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Топ комментарии
+41
Сколько времени прошло, сколько нервов у всей семьи Фортуны потрачено чтобы доказать что она в это время была в АТО и ветеран войны с кацапами а не ветеран днр !!! В проКУРВАтуре работают профи... да и кто сомневался - посмотрите на генпрокурора и все поймете..
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14.04.2021 18:58 Ответить
+35
Харконули людині в душу.
Зате сепара аксьонова в ВР протягли.
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14.04.2021 19:09 Ответить
+21
Прямо не прокуратура, а якісь гопники, у кращому разі. До*балися до жінки, яка захищала України зі зброєю в руках. І хто? Напевно, ті, кого на фронті і не бувало.
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14.04.2021 19:01 Ответить
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А шо там з Голубаном?
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14.04.2021 18:57 Ответить
Аваков відправив на "заслужену" пенсію, тепер можна балотуватися в депутати. Чим він гірший "яйцечуха".
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14.04.2021 19:04 Ответить
а Суховой хоть подозрения выкатили и в розыск подали?
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14.04.2021 20:37 Ответить
Сколько времени прошло, сколько нервов у всей семьи Фортуны потрачено чтобы доказать что она в это время была в АТО и ветеран войны с кацапами а не ветеран днр !!! В проКУРВАтуре работают профи... да и кто сомневался - посмотрите на генпрокурора и все поймете..
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14.04.2021 18:58 Ответить
Тут- нельзя не согласиться. Не могу себе представить такое(!!!) обвинение. Кто-то пытался сработать наверняка, на все 300%. Даже странно, что не вышло у него.
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14.04.2021 19:03 Ответить
часть обвинений сняли...а часть еще "шьют"
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14.04.2021 20:29 Ответить
Я не знаю навіть скільки + вам виставити!
Але ви не влада, не прокуратура, вамті +++ нах не потрібні!
Як виправити ЗЕбілізм держструктур, ні ви, ні я не розуміємо(

І шо робити? Нищити коаїну у битві за ..., чи залишатися в гівні?
Про диванні битви мова не йде!
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14.04.2021 20:56 Ответить
у Нас остался только один способ вылезти с этого дерьма и он не конституционный - это завершить начатое на Майдане в 2014-м..
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14.04.2021 23:46 Ответить
лайкну тобі, зебіл. Тут ти правий1
Втім, ти також винуватий в цьому переслідуванні Фортуни (і не тільки її... так зв. "вбивць Шеремета", інші випадки...). Але не каєшся.
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14.04.2021 21:36 Ответить
дякую... и еще раз назовешь меня зебилом и я в натуре тебя лайкну !!
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14.04.2021 23:54 Ответить
Прямо не прокуратура, а якісь гопники, у кращому разі. До*балися до жінки, яка захищала України зі зброєю в руках. І хто? Напевно, ті, кого на фронті і не бувало.
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14.04.2021 19:01 Ответить
Для прокурворсько-сєпарської банди добровольці якраз і є головними ворогами.
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15.04.2021 09:27 Ответить
Щось скромно промовчали, яке ж це було незаконне військове формування. Не те, яке приймало участь на перших порах в боях за Донецький аеропорт?
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14.04.2021 19:08 Ответить
Харконули людині в душу.
Зате сепара аксьонова в ВР протягли.
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14.04.2021 19:09 Ответить
все ще не закінчилося...нажаль...
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14.04.2021 20:30 Ответить
Будемо менш толерантними,коли прийде час і можливість...
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14.04.2021 22:49 Ответить
Ну, слава Богу, хоть одна вирвалася з лабетів цих павуків! А скільки бідолашних невинних воїнів сидять у СІЗО, роками чекаючи розгляду справ?!!
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14.04.2021 19:12 Ответить
На жаль, ще ні!
По словам адвоката Цокура, 12 апреля следователь вручил "Фортуне" новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании. Источник: https://censor.net/ru/n3259741
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14.04.2021 19:23 Ответить
вирветься... Інших "доказів" участі Фортуни в НЗФ - попросту нема.
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14.04.2021 21:38 Ответить
Тобто, вистава триватиме! Краще б такі зусилля зконцентрували на посилення держави та укріплення бойової міці Армії та її БОЙОВОГО ДУХУ, а не навпаки.
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15.04.2021 06:36 Ответить
Гниде-прокурору, оторвать яйца и заставить сожрать.
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14.04.2021 19:17 Ответить
Лучшая новость за день.
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14.04.2021 19:18 Ответить
Саньок, ви лі єто ?
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15.04.2021 08:41 Ответить
Та ясно від початку, що вона абсолютно не причетна до сепарів.
Хіба що до їхнь
ого нищення. Тому її , як і всіх інших добровольців, переслідує нинішня недовлада.
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14.04.2021 19:21 Ответить
Але висунули інше обвинувачення!

"Натомість слідчий вручив Вікторії Котеленець нову підозру - в участі у незаконному збройному формуванні."

https://www.unian.ua/war/viktoriya-fortuna-kotelenec-z-veterana-ato-fortuni-znyali-pidozru-v-zhorstokomu-povodzhenni-z-polonenimi-novini-donbasu-11387974.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site
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14.04.2021 19:36 Ответить
Інших "доказів" участі Фортуни в НЗФ - попросту нема!
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14.04.2021 21:39 Ответить
Мутна Фортуна… диму без вогню не буває.Дані про її виїзд на московію, повернення,вступ до наших лав-запутані і є багато протиріч.
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14.04.2021 19:57 Ответить
Заплутане протиріччя це--- спарматозоїд що потрапив в яйцеклітину з якої створився такий уйобіще як ти під таким самим проксі
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14.04.2021 20:01 Ответить
В Україні тисячи ворогів, які не ховаються,та їх діяльність не треба доказувати, чи розслідувати, просто бери, та саджай. А за звичайну жінку взялися. А що там з Ріфом?
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14.04.2021 20:25 Ответить
Если смотреть на действия режимообслуживающих органов, то четко видно, что режим боится внутренних патриотов больше, чем агрессивного агрессора.
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14.04.2021 20:17 Ответить
Эх, не вышло у кодлы, очередного ветерана посадить. Ничего, был бы человек, статья найдётся. К мураеву, киве, шуфричу и прочей швали у сбу и мусоров претензий нет.
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14.04.2021 20:19 Ответить
А скільки тих *прокурВорських * мають статус учасника УБД !?
Су...побули там (на початках ) по три дні і все !?
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14.04.2021 20:38 Ответить
Створити б законне формування "прокурвори-штурмовики" і відправити на фронт.
Вони, звичайно, одразу перебіжать до своїх господарів, але тоді уже окупанти будуть годувати ту паскудну прокурворську мерзоту.
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15.04.2021 09:31 Ответить
Таке законне формування вже існує. Прокуратура називається. Тільки штурмують вони кармани
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15.04.2021 10:17 Ответить
 
 