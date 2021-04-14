С ветерана Котеленец (Фортуны) сняли подозрение в конвоировании украинских воинов в Донецке
При этом прокуратура по-прежнему подозревает ее в участии в незаконном вооруженном формировании. Более тяжелую статью - жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением - из подозрения убрали.
Об этом адвокат Виктории Котеленец Виталий Цокур рассказал изданию "Ґрати", информирует Цензор.НЕТ.
По словам адвоката Цокура, 12 апреля следователь вручил "Фортуне" новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании. Более тяжелую статью — жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением — убрали из нового подозрения.
Адвокат назвал логичным то, что следствие отказалось от эпизода с "парадом". По его словам, ранее защита подала портретную экспертизу, которая подтверждает, что человек на фото с парада — это не Виктора Котеленец, а другая женщина — жительница Донецка Ольга Сухова.
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"Мы заказали свою экспертизу, которая доказала, что на фотографии — не Виктория Котеленец, а конвоирка Ольга Сухова. Мы нашли свидетеля, который учился с Суховой и узнал на фото именно ее. Поэтому они и отказались от подозрения в жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением", — сказал Цокур.
Адвокат добавил, что, по его мнению, статья о жестоком обращении с пленными фигурировала в первом подозрении Виктории Котеленец, чтобы избрать ей максимальную меру пресечения — содержание в СИЗО без возможности выйти под залог.
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Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Котеленец была задержана из-за внешнего сходства с террористкой "ДНР", которая конвоировала украинских военных на "параде пленных" в оккупированном Донецке летом 2014 года. Изначально суд отправил мать двоих малолетних детей в СИЗО на 60 суток без права внесения залога, но 3 февраля меру пресечения ей изменили на домашний арест.
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Але ви не влада, не прокуратура, вамті +++ нах не потрібні!
Як виправити ЗЕбілізм держструктур, ні ви, ні я не розуміємо(
І шо робити? Нищити коаїну у битві за ..., чи залишатися в гівні?
Про диванні битви мова не йде!
Втім, ти також винуватий в цьому переслідуванні Фортуни (і не тільки її... так зв. "вбивць Шеремета", інші випадки...). Але не каєшся.
Зате сепара аксьонова в ВР протягли.
По словам адвоката Цокура, 12 апреля следователь вручил "Фортуне" новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании. Источник: https://censor.net/ru/n3259741
Хіба що до їхнь
ого нищення. Тому її , як і всіх інших добровольців, переслідує нинішня недовлада.
"Натомість слідчий вручив Вікторії Котеленець нову підозру - в участі у незаконному збройному формуванні."
https://www.unian.ua/war/viktoriya-fortuna-kotelenec-z-veterana-ato-fortuni-znyali-pidozru-v-zhorstokomu-povodzhenni-z-polonenimi-novini-donbasu-11387974.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site
Су...побули там (на початках ) по три дні і все !?
Вони, звичайно, одразу перебіжать до своїх господарів, але тоді уже окупанти будуть годувати ту паскудну прокурворську мерзоту.