С ветерана Котеленец (Фортуны) сняли подозрение в конвоировании украинских воинов в Донецке

При этом прокуратура по-прежнему подозревает ее в участии в незаконном вооруженном формировании. Более тяжелую статью - жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением - из подозрения убрали.

Об этом адвокат Виктории Котеленец Виталий Цокур рассказал изданию "Ґрати", информирует Цензор.НЕТ.

По словам адвоката Цокура, 12 апреля следователь вручил "Фортуне" новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании. Более тяжелую статью — жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением — убрали из нового подозрения.

Адвокат назвал логичным то, что следствие отказалось от эпизода с "парадом". По его словам, ранее защита подала портретную экспертизу, которая подтверждает, что человек на фото с парада — это не Виктора Котеленец, а другая женщина — жительница Донецка Ольга Сухова.

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"Мы заказали свою экспертизу, которая доказала, что на фотографии — не Виктория Котеленец, а конвоирка Ольга Сухова. Мы нашли свидетеля, который учился с Суховой и узнал на фото именно ее. Поэтому они и отказались от подозрения в жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением", — сказал Цокур.

Адвокат добавил, что, по его мнению, статья о жестоком обращении с пленными фигурировала в первом подозрении Виктории Котеленец, чтобы избрать ей максимальную меру пресечения — содержание в СИЗО без возможности выйти под залог.

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Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Котеленец была задержана из-за внешнего сходства с террористкой "ДНР", которая конвоировала украинских военных на "параде пленных" в оккупированном Донецке летом 2014 года. Изначально суд отправил мать двоих малолетних детей в СИЗО на 60 суток без права внесения залога, но 3 февраля меру пресечения ей изменили на домашний арест.