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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия блокирует торговые пути в Черном и Азовском морях, - Таран

Россия блокирует торговые пути в Черном и Азовском морях, - Таран

Усиленные агрессивные действия российских военно-морских сил угрожают украинской инфраструктуре в регионах Черного и Азовского морей, а также блокируют важные торговые пути в международных водах, причиняя экономические потери всем странам в регионе.

Об этом министр обороны Украины Андрей Таран заявил на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы также внимательно следим за возможным увеличением российского Черноморского флота танкодесантными кораблями, а также боевыми лодками. Если они придут со Средиземного и Каспийского морей (а они уже пришли с Каспийского моря, и уже сейчас размещены в Азовском море), российские войска с этими дополнительными кораблями потенциально способны осуществлять значительные десантные операции", - сказал Таран.

Он подчеркнул, что Украина очень сильно обеспокоена размещением новых российских войск и объектов в Крыму.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия может планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года, - глава Минобороны Таран

"Фактически, с 2008 Кремль значительно усиливал свою политику и действия, нацеленные на то, чтобы взять под российский контроль весь регион Черного моря. Агрессивные действия России изменили масштаб угроз и привели к нарушению баланса сил. Год за годом Россия увеличивает масштаб и количество мероприятий по боевой подготовке вокруг границ Украины", - рассказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что, по оценке Украины, наращивание сил России для военных учений потенциально может быть использовано для осуществления "непредсказуемых, экскалационных действий, исходящих из оккупированного Крыма".

Также на Цензор.НЕТ: РФ должна понимать, что любая активизация агрессии будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, - глава Минобороны Таран

"На сегодня Россия увеличила свой военный контингент в Крыму до 42 тыс. военных, интегрированных в объединенные ударные соединения, способные применять целый ряд кинетических систем для наступательных военных операций", - отметил Таран.

По его словам, Россия также значительно усилила свой воздушный компонент, дополнительно разместив все типы авиации в Крыму.

"Инфраструктура Крыма подготавливается к потенциальному сохранению ядерного оружия. Принципиальным вопросом является то, что само присутствие ядерных боеприпасов на полуострове может разжечь весь ряд сложных политических, юридических и моральных проблем. Если Россия разместит ядерное оружие там, это фундаментальным образом нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия", - сказал министр обороны Украины.

Читайте далее: Таран обсудил скопление войск РФ на границе с министром обороны Канады Саджаном

Автор: 

Азовское море (1605) россия (96157) Черное море (1488) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+40
Срочно надо увеличить закупку электроенергии в россии, это точно решит ситуацию
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14.04.2021 19:04 Ответить
+15
В Украине есть ЗРК "Нептун" - он решает любые задачи с кораблями противника. А что делает бубочка? Он убирает гос финансирование доработки этого ЗРК и полностью проваливает закупку этих ракет для армии. А все потому что президент в этой стране не только *******, он еще умышленно лишает армию возможности иметь высокоточное оружие для защиты страны - по факту зебил враг стран.
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14.04.2021 19:29 Ответить
+10
Эти идиоты 7 лет войны торгуют с агрессором, а агрессор 7 лет убивает украинцев и готовит на это лето полномасштабную войну, и при полномасштабной войне слуги олигархата будут торговать на крови, не заботясь о том, что надо было посадить олигархов,конфисковать наворованное и их деньги использовать для закупки необходимого вооружения, современного, дистанционного, которого у нас не густо. А у Зеленского на словах все ОК, все есть.Зато себе депутаты - слуги отменили мобилизацию. Всем ее назначили, даже женщинам и старикам, а себе нет. Вот такие у нас слуги бандитов , сатанва конченая. Думают как бы сбежать вовремя при обострении ситуации. Геть из Рады, подонки.
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14.04.2021 19:13 Ответить
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Срочно надо увеличить закупку электроенергии в россии, это точно решит ситуацию
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14.04.2021 19:04 Ответить
Или"Военное положение" объявить.
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14.04.2021 19:08 Ответить
Або поміняти памперси ***** і його тезці з Банкової.
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14.04.2021 19:13 Ответить
А ***** то зачем?
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14.04.2021 19:52 Ответить
и угля из ДыРки
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14.04.2021 19:11 Ответить
Эти идиоты 7 лет войны торгуют с агрессором, а агрессор 7 лет убивает украинцев и готовит на это лето полномасштабную войну, и при полномасштабной войне слуги олигархата будут торговать на крови, не заботясь о том, что надо было посадить олигархов,конфисковать наворованное и их деньги использовать для закупки необходимого вооружения, современного, дистанционного, которого у нас не густо. А у Зеленского на словах все ОК, все есть.Зато себе депутаты - слуги отменили мобилизацию. Всем ее назначили, даже женщинам и старикам, а себе нет. Вот такие у нас слуги бандитов , сатанва конченая. Думают как бы сбежать вовремя при обострении ситуации. Геть из Рады, подонки.
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14.04.2021 19:13 Ответить
Они сделали так, как хотели 73%. Все по чесноку.
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14.04.2021 19:32 Ответить
7 лет торгуют с агрессором. И при Порошенко торговали. Виноваты все олигархи и олигархическая власть.
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15.04.2021 13:15 Ответить
Где Герус? Взять кредиты и высосать всю электроэнергию. Пусть сидят без света.
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14.04.2021 19:14 Ответить
ожидаемо, вполне
ведь это только мы можем позволить своему врагу развиваться во время войны с ним...д...
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14.04.2021 19:10 Ответить
Каждый день, почти, я выезжаю на смотровую площадку, в Мариуполе. У меня есть отменный "Карл Цейс", старый-старый, почти как я. Ну и смотрю на море. Кацапы из Ростова и в Ростов- всегда на горизонте! Правило без исключений. В Мариуполь судозаходы- крайне редки. Вояки россиянские- почти всегда есть. Наши- ни единого!
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14.04.2021 19:12 Ответить
А я вот , наоборот, каждый день наболюдаю военные вертолеты над береговой линией в Одессе.
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14.04.2021 19:15 Ответить
Не удивлен. Это ведь Одесса! Азовское море- совершенно иначе всё. У нас тут две "Гюрзы", насколько я помню. Немного. Тут рашка правит бал.
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14.04.2021 19:17 Ответить
Плохо , конечно. Мариуполь один из самых важных городов наших.
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14.04.2021 19:23 Ответить
Так тут иначе как??? А никак. Без шансов. Только береговые ракетные комплексы могут помочь...
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14.04.2021 19:25 Ответить
Были бы шансы, ***** бы ими воспользовался давно. Нет шансов у него , получит по рогам , плюс отгребёт бонусных санкций от запада.
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14.04.2021 19:28 Ответить
Там все накривається Точками-У. Останнього разу, коли вони планували коридор, кацапів попередили і вони бздять.
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14.04.2021 19:15 Ответить
Возможно. Я просто говорю о своих личных наблюдениях. Никаких СМИ. Что вижу- то и сказал.
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14.04.2021 19:18 Ответить
Я ж не проти, тримайте нас в курсі.
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14.04.2021 19:32 Ответить
Не сомневайтесь.
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14.04.2021 19:34 Ответить
Ну и отлично
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14.04.2021 19:24 Ответить
попередили американці, госсекретар Джон Керрі, що висадять біля Маріуполя морську піхоту свою - ось Путін і злякався.
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15.04.2021 01:06 Ответить
Партушев и хло уже собираются взрывать дома на крыму.
Будут провокации.
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14.04.2021 19:13 Ответить
Вполне возможно
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14.04.2021 19:16 Ответить
Без сомнения будут и что? Зеленский и вся наша власть об этом не знают? Они подготовились к вторжению врага с юга? Если там никого нет, то я представляю как подготовились.
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14.04.2021 19:16 Ответить
Вы прочли написанное или разговариваете сами с собой? Каким образом Украина может помешать путлеру взрывать дома на оккупированной территории?
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14.04.2021 19:26 Ответить
А чего вы лезете? Я написала предыдущему комментатору, что провокации будут и что вторжение будет и что страна не готова к вторжению и что страна 7 лет торгует с врагом и поставляет ему титан, необходимый для военной техники, без которого рос. оборонка встала бы через 1-2 мес. Что тут тебе не ясно? Пиши себе молча и меньше задавай всякие глупые вопросы.
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15.04.2021 09:56 Ответить
Лариса, твои познания ни о чем. Откуда такие предположения, что Украина 'не готова' ? С тобой Зелинский делится военными секретами? Свои панические атаки лечи у профильных врачей, а не выплескивай сдуру свой тупой негатив на форум. И потом, что значит 'лезете'? Это твоя частная закрытая переписка? Ты написала откровенную чушь и ещё и здесь раскомандывалась. Скромнее будь .
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15.04.2021 13:13 Ответить
Мне твои советы не нужны, заткни их себе сама знаешь куда, я пишу что думаю и знаю, а ты пиши отдельно и не суй свой нос в чужие комменты.
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15.04.2021 13:14 Ответить
Я думала, ты просто недалекая истеричка, а ты ещё и агрессивная, это ж не будка твоя, которую ты защищаешь с таким остервенением, а просто лживый комментарий, что Украина 'не готова к атаке с юга'. Сеешь панику, глупая курица. Украина готова к атакам неадекватных соседей. Это не семь лет назад. Мало того, вокруг Украины консолидировалось все прогрессивное человечество. Нас все поддерживают. ***** не полезет, а если полезет , отгребёт по полной, плюс санкций ему насыпят
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15.04.2021 13:22 Ответить
ПНХ, ясно?
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15.04.2021 13:28 Ответить
Каким образом, если ты там ?
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15.04.2021 13:29 Ответить
Специально для тебя скопировала название нового поста " готовность армии от Зеленского" - в Раде заявили, что есть записи угроз военным от Минобороны за отказ принимать гнилые продукты. Что на это скажешь,защитница криминальной олигархии, при чем наглая?
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15.04.2021 13:45 Ответить
Думаю кримчани, що ходили на "референдум" стрибають від щастя.
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14.04.2021 19:16 Ответить
Отойдут русскомирные душеньки в кацапский рай...
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14.04.2021 19:50 Ответить
Та ладнА. Зате, фуйло не "провокуєте".
"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96 Інцидент у Керченській протоці "
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14.04.2021 19:22 Ответить
В Украине есть ЗРК "Нептун" - он решает любые задачи с кораблями противника. А что делает бубочка? Он убирает гос финансирование доработки этого ЗРК и полностью проваливает закупку этих ракет для армии. А все потому что президент в этой стране не только *******, он еще умышленно лишает армию возможности иметь высокоточное оружие для защиты страны - по факту зебил враг стран.
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14.04.2021 19:29 Ответить
Стоп! Так нам же дали резиновые лодки! Залатаем легкое б\у и в бой!
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14.04.2021 19:49 Ответить
Таран -це точно нікчемність.
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14.04.2021 20:16 Ответить
УКРАИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ В РАДЕ - ЭТО НАСТОЯЩИЕ ПРЕДАТЕЛИ НАРОДА - "СУКИ НАРОДА"- ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ ПРИ ПУСТОГОЛОВОМ, БЕЗ ВСЯКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ЗАДЕТОГО ДОСТИЖЕНИЯМИ КЛАССИКОВ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, КРИВЛЯКЕ "ПРЕЗИДЕНТЕ" УКРАИНЫ, СТАВШЕЙ УРКАИНОЙ
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14.04.2021 21:14 Ответить
Украина в состоянии войны с РФ. И армию ВСУ надо увеличить до 350-400 тысяч, что гавнорусне не повадно было! ВСУ 200 тыс...это очень мало. Для такой большой млн. УКраины.
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15.04.2021 00:40 Ответить
Расскажи это США и РФ в 21 веке...и другим странам. В вооружённых силах США служит млн 1 379 800 военнослужащих (без национальной гвардии), на России - примерно 900 тысяч военнослужащих. В Армии США, которая представляет собой сухопутные войска страны, служат 481 750 человек, в сухопутных войсках России - 280 тысяч человек.

С таким неадекватным соседом как РФ и агрессором....армию ВСУ нужно увеличить 100%.. плюс играет большая роль высокоточного вооружения, современное ПВО, + ракеты к РСЗО Ольха-М и ОТРК Сапсан - все бы это усилило ВСУ и остудило пыл кремль... увы этого все ВСУ пока нет. И это большой минус.
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15.04.2021 01:45 Ответить
 
 