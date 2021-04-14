Россия блокирует торговые пути в Черном и Азовском морях, - Таран

Усиленные агрессивные действия российских военно-морских сил угрожают украинской инфраструктуре в регионах Черного и Азовского морей, а также блокируют важные торговые пути в международных водах, причиняя экономические потери всем странам в регионе.

Об этом министр обороны Украины Андрей Таран заявил на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы также внимательно следим за возможным увеличением российского Черноморского флота танкодесантными кораблями, а также боевыми лодками. Если они придут со Средиземного и Каспийского морей (а они уже пришли с Каспийского моря, и уже сейчас размещены в Азовском море), российские войска с этими дополнительными кораблями потенциально способны осуществлять значительные десантные операции", - сказал Таран.

Он подчеркнул, что Украина очень сильно обеспокоена размещением новых российских войск и объектов в Крыму.

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"Фактически, с 2008 Кремль значительно усиливал свою политику и действия, нацеленные на то, чтобы взять под российский контроль весь регион Черного моря. Агрессивные действия России изменили масштаб угроз и привели к нарушению баланса сил. Год за годом Россия увеличивает масштаб и количество мероприятий по боевой подготовке вокруг границ Украины", - рассказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что, по оценке Украины, наращивание сил России для военных учений потенциально может быть использовано для осуществления "непредсказуемых, экскалационных действий, исходящих из оккупированного Крыма".

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"На сегодня Россия увеличила свой военный контингент в Крыму до 42 тыс. военных, интегрированных в объединенные ударные соединения, способные применять целый ряд кинетических систем для наступательных военных операций", - отметил Таран.

По его словам, Россия также значительно усилила свой воздушный компонент, дополнительно разместив все типы авиации в Крыму.

"Инфраструктура Крыма подготавливается к потенциальному сохранению ядерного оружия. Принципиальным вопросом является то, что само присутствие ядерных боеприпасов на полуострове может разжечь весь ряд сложных политических, юридических и моральных проблем. Если Россия разместит ядерное оружие там, это фундаментальным образом нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия", - сказал министр обороны Украины.

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