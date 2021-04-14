Комитет ВР по нацбезопасности вызвал главу МИД Кулебу и руководителя СВР Кондратюка из-за похищения Чауса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий после заседания комитета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Парубий подчеркнул, что речь идет не о судье Николае Чаусе или любом другом взяточнике или преступнике. Речь идет об угрозе разрушить сотрудничество между Украиной и Молдовой, где на последних президентских выборах победила проевропейская кандидат Майя Санду. "Молдова - это и граница с Украиной. И мы понимаем, какие риски могут иметь эти действия, когда там пророссийские силы будут иметь большинство. Проевропейские силы смогли взять большинство, победила Санду. И сейчас этим скандалом, который очень быстро разворачивается, мы можем подвесить наши двусторонние отношения между Украиной и Молдовой - если эти факты, которые описывает пресса, незаконные действия украинских спецслужб в дружеской Молдове имели место", - отметил Парубий.

"Я считаю, это большой пощечиной украинским разведывательным службам, украинскому спецназу. Потому что они имеют дело с врагами Украины на восточной границе, а не в дружеской нам Молдове без соответствующих на это разрешений. Более того - теперь трудно проводить судебные действия относительно того же Чауса, если он незаконно проник на территорию Украины", - отметил Парубий.

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"Учитывая то, что в молдавском парламенте уже создана соответствующая следственная комиссия, которая будет расследовать эти вещи, с целью дискредитации украины-молдавских отношений и дискредитации президента Молдовы, мы договорились, что на следующий комитет будет приглашен и Кондратюк, и Кулеба как министр иностранных дел, которые по этому поводу должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы", - резюмирует Парубий.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

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Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".