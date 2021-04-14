Комитет ВР по нацбезопасности вызвал главу МИД Кулебу и руководителя СВР Кондратюка из-за похищения Чауса
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.
Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий после заседания комитета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
Парубий подчеркнул, что речь идет не о судье Николае Чаусе или любом другом взяточнике или преступнике. Речь идет об угрозе разрушить сотрудничество между Украиной и Молдовой, где на последних президентских выборах победила проевропейская кандидат Майя Санду. "Молдова - это и граница с Украиной. И мы понимаем, какие риски могут иметь эти действия, когда там пророссийские силы будут иметь большинство. Проевропейские силы смогли взять большинство, победила Санду. И сейчас этим скандалом, который очень быстро разворачивается, мы можем подвесить наши двусторонние отношения между Украиной и Молдовой - если эти факты, которые описывает пресса, незаконные действия украинских спецслужб в дружеской Молдове имели место", - отметил Парубий.
"Я считаю, это большой пощечиной украинским разведывательным службам, украинскому спецназу. Потому что они имеют дело с врагами Украины на восточной границе, а не в дружеской нам Молдове без соответствующих на это разрешений. Более того - теперь трудно проводить судебные действия относительно того же Чауса, если он незаконно проник на территорию Украины", - отметил Парубий.
"Учитывая то, что в молдавском парламенте уже создана соответствующая следственная комиссия, которая будет расследовать эти вещи, с целью дискредитации украины-молдавских отношений и дискредитации президента Молдовы, мы договорились, что на следующий комитет будет приглашен и Кондратюк, и Кулеба как министр иностранных дел, которые по этому поводу должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы", - резюмирует Парубий.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".
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https://autotheme.info/news/141591-sluzhbe-vneshnej-razvedki-ukrainy-ponadobilis-dzhipy-po-1-5-milliona.html
Службе внешней разведки Украины понадобились джипы по 1.5 миллиона
14 апреля 2021
Служба внешней разведки по результатам тендера заказала ООО «Бриорсон мотор» специализированный автотранспорт на общую сумму 3,05 млн гривен.
Й це не Парубій,не Порошенко,й ніхто з ЄС.
Є крапелька лою в голові,-сам до цього додумаєшся.
Чаус- "валіза без ручки" для зЕ-рмака..
Так вот чтобы этого урода Молдова не смогла экстрадировать пацаны решили создать эту судебную коллизию которую мы сейчас и наблюдаем. Это собственно помощь Чаусу в уклонении от правосудия, ну и попутно в качестве бонуса испортить отношения с Молдовой.