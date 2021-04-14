Зеленский обсудил с главой ArcelorMittal Митталом инвестиции для улучшения экологии в Кривом Роге. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем совета директоров компании . Стороны обсудили развитие "зеленой" металлургии и увеличение инвестиций в Украину, с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Компания ArcelorMittal как крупнейший иностранный инвестор в Украине и один из крупнейших производителей стали в мире начнет в нашей стране инвестпрограмму "Стальной миллиард", предусматривающую инвестиции в объеме почти один миллиард долларов в экомодернизацию производства стали в Кривом Роге.
"Инвестиции в украинскую экономику и экологию - это позитивный сигнал для всех инвесторов, которым мы будем оказывать всестороннюю поддержку", - заверил Зеленский.
Президент отметил необходимость скорейшего завершения модернизации коксохимического, агломерационного и доменного производства, которые являются наибольшими загрязнителями в Кривом Роге. Компания подтвердила готовность завершения этой программы до конца 2023 года.
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у него уже и своих полно, да и баблишка, надо полагать, не меньше ринат-леонидыча уже
нацарював.
И с вероятностью в 99,99999 процентов.....это будущее не наступит...как не наступило оно после всех подобных новостей за последнии два года....
пасивісте, тут у заголовку все сказано!!! вичерпно!!!
І виникає питання: коли така ж розмова буде з Ахметовим і Бєньою? Причому з ними ці розмови мали б бути РАНІШЕ, ніж з Мітталом, бо вони ніфіга для екології не роблять, на відміну від нього!
Что до будущего которое тебя так возбудило...то речь в моем посте шла не о моем будущем...а о будущем того о чем тема данной новости....но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не смог....
Я же тебе выше ясно и понятно сказал....что это новость как новость....новость ни о чем... как и все остальные новость за последнии два года...нет в ней не меда ...ни дерьма...ОНА НИ О ЧЕМ....
Но ты зебил постарался найти в ней жемчужину...
https://censor.net/ru/user/485228
Очень оптимистическая для Украины новость.
https://censor.net/ru/comments/locate/3259748/01921461-debc-70b4-9470-e9f14717ac4d
Надо роги отрихтовать! -- как говорили в Киеве во времена, когда каждый знал своё место и никому его не уступал...*)
близорукость! но не скудоумие...