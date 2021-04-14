Зеленский обсудил с главой ArcelorMittal Митталом инвестиции для улучшения экологии в Кривом Роге. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем совета директоров компании . Стороны обсудили развитие "зеленой" металлургии и увеличение инвестиций в Украину, с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Компания ArcelorMittal как крупнейший иностранный инвестор в Украине и один из крупнейших производителей стали в мире начнет в нашей стране инвестпрограмму "Стальной миллиард", предусматривающую инвестиции в объеме почти один миллиард долларов в экомодернизацию производства стали в Кривом Роге.

"Инвестиции в украинскую экономику и экологию - это позитивный сигнал для всех инвесторов, которым мы будем оказывать всестороннюю поддержку", - заверил Зеленский.

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Президент отметил необходимость скорейшего завершения модернизации коксохимического, агломерационного и доменного производства, которые являются наибольшими загрязнителями в Кривом Роге. Компания подтвердила готовность завершения этой программы до конца 2023 года.

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