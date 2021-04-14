Правительство России для "обеспечения безопасности" передало в пользование Минобороны часть акватории Азовского моря

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 апреля подписал распоряжение о передаче на 20 лет части акватории Таганрогского залива Азовского моря в обособленное пользование Министерства обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ​"Настоящее время".

В документе уточняется, что этот участок акватории можно использовать только в целях "обеспечения обороны страны и безопасности государства". Исключается возможность "использования водного объекта юридическими или физическими лицами для иных целей, в том числе для рекреации, рыболовства и осуществления аквакультуры".

Минобороны России будет вести регулярное "наблюдение за водным объектом и водоохранной зоной".

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Часть залива располагается около аэродрома Ейск, на котором базируется военная часть №78621. В Ейске находится и Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.