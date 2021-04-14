Правительство России для "обеспечения безопасности" передало в пользование Минобороны часть акватории Азовского моря
Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 апреля подписал распоряжение о передаче на 20 лет части акватории Таганрогского залива Азовского моря в обособленное пользование Министерства обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
В документе уточняется, что этот участок акватории можно использовать только в целях "обеспечения обороны страны и безопасности государства". Исключается возможность "использования водного объекта юридическими или физическими лицами для иных целей, в том числе для рекреации, рыболовства и осуществления аквакультуры".
Минобороны России будет вести регулярное "наблюдение за водным объектом и водоохранной зоной".
Часть залива располагается около аэродрома Ейск, на котором базируется военная часть №78621. В Ейске находится и Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.
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Цікаво: хтось ще вірить заявам кремлядів, окрім "біомаси" в середині московії?
Азовське море в спільній власності, по меншій мірі так було до 2019 року.
президент з донбасу ніяк не реагував...браконьєрами були
(видео)
На видео опубликованном в Tik Tok 13 апреля, видно, как горят военные палатки, а весь городок охватил дым. Российские военнослужащие борются со стихией с помощью земли и огнетушителей. Точной даты, когда произошел пожар у границы с Украиной, нет.
К слову, о данном ЧП за апрель в российских СМИ нет ни единого упоминания. Местные информагентства сообщают о трех пожарах в Воронежской области: в двух случаях - в поле в пригороде Воронежа, в третьем - в селе Мечетка, где огонь охватил 10 зданий.
Ни слова о военных и тушении пожара землей, невзирая на существующее видео, в информпространстве нет.... ихтамнет, как всегда ))))
видео :
https://streamable.com/jeqgdc
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