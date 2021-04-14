Бывшему заместителю командира Керченского отряда морской охраны сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура АРК

Прокуратурой АР Крым сообщено о подозрении бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Следствием установлено, что в феврале 2014 года, во время захвата административных зданий и военных частей АР Крым, командиром Керченского отряда морской охраны ГПСУ были совершены маневры по выходу корабельно-катерной группы с оккупированной территории полуострова. В связи с этим, выполнение обязанностей командира отряда было возложено на его первого заместителя, который был обязан контролировать обеспечение охраны воинской части №1472 в г..Керчь АР Крым, для предотвращения ее захвата российскими военными.

Однако, подозреваемый, желая поддержать РФ в оккупации полуострова Крым, предоставил незаконный приказ разблокировать ворота и запустить на территорию воинской части автобусы с представителями ВС РФ, чем оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к указанной военной единицы ВС Украины.

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