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Новости Оккупация Крыма
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Бывшему заместителю командира Керченского отряда морской охраны сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура АРК

Бывшему заместителю командира Керченского отряда морской охраны сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура АРК

Прокуратурой АР Крым сообщено о подозрении бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Следствием установлено, что в феврале 2014 года, во время захвата административных зданий и военных частей АР Крым, командиром Керченского отряда морской охраны ГПСУ были совершены маневры по выходу корабельно-катерной группы с оккупированной территории полуострова. В связи с этим, выполнение обязанностей командира отряда было возложено на его первого заместителя, который был обязан контролировать обеспечение охраны воинской части №1472 в г..Керчь АР Крым, для предотвращения ее захвата российскими военными.

Однако, подозреваемый, желая поддержать РФ в оккупации полуострова Крым, предоставил незаконный приказ разблокировать ворота и запустить на территорию воинской части автобусы с представителями ВС РФ, чем оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к указанной военной единицы ВС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу оккупации Крыма уже 40 человек привлекли к ответственности, - руководитель ГБР Сухачев

Автор: 

Крым (26425) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5034) силовики (2799) государственная измена (1570)


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Топ комментарии
+7
Ошеломляющие темпы, каких-то несчастных семь лет прошло...
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14.04.2021 19:48 Ответить
+2
Каждый баран должен быть подвешен за свою ногу.
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14.04.2021 19:48 Ответить
+2
И не одного. "Случайные" смертники за время "барыги".

Колишньому заступнику командира Керченського загону морської охорони повідомлено про підозру у зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2682
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14.04.2021 20:00 Ответить
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Ошеломляющие темпы, каких-то несчастных семь лет прошло...
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14.04.2021 19:48 Ответить
Каждый баран должен быть подвешен за свою ногу.
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14.04.2021 19:48 Ответить
Хоть бы одного грохнули в подворотне для острастки другим.
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14.04.2021 19:49 Ответить
И не одного. "Случайные" смертники за время "барыги".

Колишньому заступнику командира Керченського загону морської охорони повідомлено про підозру у зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2682
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14.04.2021 20:00 Ответить
половина стерты фсбешниками
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14.04.2021 20:03 Ответить
А половина померла от несварения желудка.
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14.04.2021 20:06 Ответить
а где хотя бы третья часть стертая СБУшниками?
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14.04.2021 20:08 Ответить
Я же и говорю - померли от несварения. Чайку в кафе "Ветерок" перепили.
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14.04.2021 20:20 Ответить
в кафе "Ветерок" мочканули Жилина и опять СБУ тут ни причем
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14.04.2021 20:44 Ответить
Ну да, чай не свежий оказался.
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15.04.2021 00:11 Ответить
Я так и не понял.Кому подозрение ? Вручено оно лично или опять послано не деревню дедушке куда то в Крым?
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14.04.2021 19:53 Ответить
Госизмена на толерантный Интерпол не произведет впечатление. а можно что то типа участия в террористической организации или в наркотраффике,что бы сцка не могла даже в турцию выехать?
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14.04.2021 20:10 Ответить
2 турбіни
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14.04.2021 21:23 Ответить
Серйозно??!! На седьмой год??!!
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15.04.2021 01:48 Ответить
 
 