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Новости Агрессия России против Украины
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"Слуга народа" Арахамия о возможном вторжении РФ: Вероятность вооруженного конфликта близка к нулю

Президент России Владимир Путин устроил возле границ Украины "демонстрацию силы", чтобы вывести на диалог президента США Джо Байдена, однако вероятность вооруженного конфликта "близка к нулю".

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"Сегодня утром было закрытое заседание парламентского комитета национальной безопасности и обороны. Мы заслушивали главу военной разведки, командующего Сил спецопераций и так далее. Из того, что можно сказать в эфире – действительно происходит демонстрация силы, она происходит в первую очередь не для Украины, потому что мы прекрасно понимаем их состояние и ресурсы, сколько на геополитическом уровне", - сказал "слуга народа".

По словами Арахамии, "Путин показывает, что он серьезный игрок как в Восточной Европе, так и в Сирии и так далее, выводит на диалог президента США для того, чтобы они поговорили о геополитике".

"Сама логистика переброса всех этих войск стоит немалых денег. Сосредоточено чуть больше 100 тыс. живой силы, и они там периодически переезжают, показывая авиацию, артиллерию, бронетехнику. К счастью, особо сильных провокаций на фронте нет, есть регулярные нарушения режима прекращения огня. Мы воспринимаем это как сигнал нашим ВСУ быть в полной боевой готовности. Мы, конечно, все рассчитываем на позитивный сценарий, будут достигнуты какого-то рода соглашения, но, тем не менее, задача армии защищать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К 20 апреля группировка армии РФ на границе Украины составит 110 тыс. человек, - начальник ГУР Минобороны Буданов

Нардеп считает, что "вероятность вооруженного конфликта близка к нулю".

"Но при этом есть геополитическая ситуация, когда вместе с нами выступает вся Западная Европа и США, Британия. Во-первых, потому что Будапештский меморандум, во-вторых, все признали оккупацию Крыма знаком конкретной агрессии, ввели санкции, на Донбассе та же самая ситуация. Даже если все эти страны не хотят ссориться с агрессивным соседом, они сами себя поместили в рамки, где уже невозможно от этого откреститься", - добавил Арахамия.

Также читайте: Россия может планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года, - глава Минобороны Таран

Автор: 

Байден Джо (2795) путин владимир (31551) россия (96157) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+50
Он идиот? Или он уверен, что все вокруг идиоты? (Жду комменты про 73%)
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14.04.2021 20:37 Ответить
+41
он ідіот.
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14.04.2021 20:38 Ответить
+38
всем спасибо за внимание, все свободньі. надо токо Байдену позвонить и сказать чтоб не парился.
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14.04.2021 20:38 Ответить
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Зачем в мордор?
Сбегут в Евросоюз: если есть паспорт, никаких проблем.
Гражданина Германии, никто не выдаст Украине, (пускай даже у него есть украинское гражданство).
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14.04.2021 21:53 Ответить
Если использовать некачественные презервативы - то получается шарий или арахамия ....
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14.04.2021 21:04 Ответить
шарий с арахамией, получаются если скрестить несколько миллионов идиотов с телевизионным клоуном.
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14.04.2021 21:18 Ответить
Вот правильная трактовка «Если некачественные люди не используют качественные презервативы»
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14.04.2021 21:18 Ответить
це той самий експерт який просував відступ українських сил під назвою "развєдєніє"? Нехай сяде на міну, а я скажу що ймовірність її спрацювання рівняється нулю
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14.04.2021 21:05 Ответить
Свою країну просрав, тепер і нашу готується
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14.04.2021 21:09 Ответить
да уж.. что то в нем есть... даже отсутствие печати интеллекта не портит его лицо ))))
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15.04.2021 07:51 Ответить
То есть путин насобирал войск у границе и в Крыму с угрозой вторжения для напугать. Зеленский под прикрытием а то путин нападе , дает воду в Крым . Протестующих патриотов Аваков укладывает в СИЗО и цель достигнута . Все продолжают свой бизнес как и раньше , СП2 достраиваеться . Так что ли , Арахмия ?

.
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14.04.2021 21:12 Ответить
Если вероятность станет реальностью ара-хамия в первых рядах свалит с этой страны
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14.04.2021 21:13 Ответить
В офісі ЗЕ такоїж думки? Наш Наполеончик ще не стомився? Може час у відпустку? Хай там дідусі Пу та Байден домовляються.
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14.04.2021 21:14 Ответить
Ого який ще один "авторитетний військовий іксперд" об*явився! Я якщо нападе, куди здриснеш?
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14.04.2021 21:14 Ответить
Это та обезьяна, что при убийстве наших военных. заявляла "что нужно разобраться, кто стрелял и не было ли это провокацией"
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14.04.2021 21:15 Ответить
Собственно, если эта обезьяна так уверена, что нападения не будет, было бы правильно помочь ему застрелится, если война таки начнется.
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14.04.2021 21:17 Ответить
Значит действительно опасность велика! Не доверяю я всяким хамам и арам.
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14.04.2021 21:17 Ответить
Какой самонадеяный. Но без спеси! Кого то заслушал, кто то доложил, где то сказали, ему проанализировали, ну и он успокоил.
А я....вас.....встревожу!!! Ну первое в этой подготовке, это ресурс средств, которых у них сейчас нет. Другими словами они хотят взять так, чтобы не поднатужится с укрофажиздами.
А это то, что это говно неоднократно утверждало.....дословно...я настаиваю на ограниченном применении ядерного оружия.
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14.04.2021 21:19 Ответить
эту зеленую власть нужно судить! Либо в психушку поместить, то что несет арахамчик это дичь! Тупое не компетентное животное во главе фракции дегенератов!!
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14.04.2021 21:26 Ответить
Арахамия прав..Ввязываться сейчас в войну для пуцина равносильно сделать себе харакири...
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14.04.2021 21:26 Ответить
дебилоид зеленый
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14.04.2021 21:27 Ответить
При вторгненні кацапів першими втікатимуть з Країни "слуги народу", на чолі з арахамією.
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14.04.2021 21:31 Ответить
Всем ша! Великий стратег арахамия вещает.
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14.04.2021 21:32 Ответить
До чего же у него не изуродовано лицо интелектом - прям противно.
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14.04.2021 21:33 Ответить
А він виглядає так, якби зійшов зі сцени 95 кварталу.
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14.04.2021 22:41 Ответить
Вот и всё, как будто не было Крыма и ОРДЛО.
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14.04.2021 21:33 Ответить
Западу, как никогда, сейчас выгодно поддержать Украину вооружением, получив взамен высоко мотивированную, тем злом что натворили российские вооружённые бандиты в Украине, армию против их основного противника. Если ***** решило вторгнуться, он все равно получит сильное сопротивление, а при вооружённой поддержке ВСУ, настоящий отпор, даже без солдат НАТО.
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14.04.2021 21:34 Ответить
разведка сша отдыхает...
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14.04.2021 21:38 Ответить
Не намекает ли он на то ,что всё уже ***** слили, как тот и хотел ?!
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14.04.2021 21:38 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про можливе вторгнення РФ: Імовірність збройного конфлікту близька до нуля - Цензор.НЕТ 2855
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14.04.2021 21:39 Ответить
який розумний. всі розвідки світу "на вухах" попереджають про небезпеку, а арахамія- небезпека дорівнює нулю.
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14.04.2021 21:41 Ответить
Просто дебила не назначат главой такой фракции,это должен быть дебил с логическим мышлением,дебил стратег,дебил с дебильной фамилией
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14.04.2021 21:42 Ответить
Сказочный тупица. Да у него на лбу все написано, что он тупой. Неужели это не видно?
Вероятность нападения будет равна нулю, когда созданы мощные укреп сооружения, когда обороняющиеся войска хотя бы равны нападающим, когда в Украине заработает несколько лет тероборона.
За 7 лет Украина не сделала ничего из необходимого, чтобы рашисты поняли, что тут им жопа и ничего, кроме смерти им не светит!
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14.04.2021 21:49 Ответить
в 2013-м году тоже так говорили.
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14.04.2021 21:52 Ответить
Тупой и еще тупее кто кажет правильно правильно Это СН а арахамия это отдельный индивидум как Кива
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14.04.2021 22:03 Ответить
Дурак!
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14.04.2021 22:04 Ответить
Это означает только то, что эти идиоты совершенно ничего не предпринимают в связи со скоплением войск врага у границ. Не объявлена ни мобилизация, ни повышенная боевая готовность еще неделю назад, ни сегодня, ни завтра.
Они узнают о нападении рашистов на Украину из Цензора, я так понимаю.
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14.04.2021 22:04 Ответить
Почему они идиоты? Они российские саботажники, как миниму, косящих под дурачков.
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14.04.2021 22:09 Ответить
Так же говорили с 91 вплоть до 14-го все те у кого мозгов не хватает аж пока петух не клюнет
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14.04.2021 22:09 Ответить
Бутусов:
"...риск сохраняется, пока Украина остается государством, которое отказывается говорить о сопротивлении агрессору и подчеркивает свою слабость. Позиция жертвы и зависимость от России во многих сферах - вот это дает Кремлю уверенность в силовом сценарии. Только более сильная и независимая политика сделает российское вторжение при такой мощной международной поддержке маловероятным."
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14.04.2021 22:10 Ответить
Арахамия о возможном вторжении РФ:
Вероятность вооруженного конфликта близка к нулю

А в это время:
Разведка США всерьез обеспокоена концентрацией войск РФ у границы с Украиной

https://censor.net/ru/news/3259749/razvedka_ssha_vserez_obespokoena_kontsentratsieyi_voyisk_rf_u_granitsy_s_ukrainoyi

Ну, и что теперь можно сказать об Арахамии?
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14.04.2021 22:14 Ответить
Добавлю:
"Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли", - посол в Германии Мельник..."

https://censor.net/ru/news/3259826/situatsiya_katastroficheskaya_rossiya_hochet_steret_ukrainu_s_litsa_zemli_posol_melnik_prizval_zapad

Ау, Арахамия! Ты на какой стране живешь?
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15.04.2021 12:14 Ответить
В Карабах штратега , нехай айзери його по горам поганяють.
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14.04.2021 22:18 Ответить
Й він теж учасник майданів... Він потрапив у владу для чого - щоб здати Україну Росії чи щоб вбити рейтинг ЗЕбаранів, як агент Порошенка?
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14.04.2021 22:23 Ответить
Еще один в список бесполезного хлама
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14.04.2021 22:25 Ответить
Ну зрозуміло. Там не лише Арахамія такої думки, а і вся ОПа, включно з Вовою.
Вова сидить зараз і думає: "Ну і нахєра воно мені оце все здалося? Сидів би зараз спокійно у своєму Кварталі, реготав би з разом Лисим з України, Ердогана та Саакашвілі, і горя не знав би. А тепер, млять, по окопам доводиться лазити, видаючи з себе найвеличнішого батька нації і захисника українців."

"Слуга народу" Арахамія про можливе вторгнення РФ: Імовірність збройного конфлікту близька до нуля - Цензор.НЕТ 6728
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14.04.2021 22:29 Ответить
гособоронзаказ примите, сраные уроды..., я считала его умнее, но видно, сильно ошибалась...
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14.04.2021 22:35 Ответить
А тим часом західні видання дають нам деякий інсайд:
Україна залишається у фокусі американських видань. Зокрема, Politico розмірковує про те, чи може Україна використовувати оборонне озброєння зі Сполучених Штатів на тлі загострення ситуації. «У 2018 році Україна купила у США 37 установок Джавелін. Але купівля відбулась із численими обмеженнями у їхньому використанні, враховуючи те, що їх потрібно зберігати на заході України, далеко від лінії фронту».
Видання цитує колишніх і нинішніх американських посадовців, що наголошують на тому, що це озброєння не повинно використовуватись для наступу, а лише для захисту української сторони. За повідомленнями джерел у Києві, пише Politico, «червону лінію», коли можна буде використовувати «Джавеліни», іще не перейдено - йдеться про момент, якщо «російські танки увійдуть на територію України».
Двоє колишніх високопосадовців у США заявили виданню, що «поточне просування російської важкої техніки у Східній Європі є якраз тим сценарієм, проти якого і призначені «Джавеліни», однак наближені до Зеленського джерела у Києві повідомили, що дискусії про можливе використання цього протиракетного комплексу «іще не ведуться на рівні президента», який «прагне деескалації», а отже, не налаштований перекидати установки на схід. © https://www.radiosvoboda.org/a/cnn-donbas/31200753.html Радіо Свобода
Миролюбець, млять.
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14.04.2021 22:36 Ответить
сраная агрохимия опять пердит
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14.04.2021 22:43 Ответить
Вероятность того , что слуги выйдут сухими из воды близка к нулю...
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14.04.2021 22:47 Ответить
тупая сухумская макака, лучше бы говно жевал...
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14.04.2021 22:56 Ответить
Арахамия - один из не многих адекватных политиков в Украине.Речь идет о полномаштабном конфликте Украины и россии.
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14.04.2021 22:59 Ответить
Арахамія - політик ... Достатньо тільки на нього подивитися
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14.04.2021 23:06 Ответить
один из не многих адекватных политиков
Насправді - один з клоун-мім-дуета "Баба да, баба да".

"Слуга народу" Арахамія про можливе вторгнення РФ: Імовірність збройного конфлікту близька до нуля - Цензор.НЕТ 5129
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14.04.2021 23:06 Ответить
Он один из не многих кто реально смотрит на вещи.Для вас более приемлимы, старые зашоренные пердуны. Которые воруют у власти.
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14.04.2021 23:17 Ответить
Тобі більш до вподоби "новьіє ліца" при владі, котрі крадуть?
І ти на місці Арахамії так само https://glavcom.ua/news/arahamiya-vistupiv-z-neochikuvanoyu-zayavoyu-shchodo-krimu-voda-v-obmin-na-vivedennya-viysk-658885.html дав би воду в Крим в обмін на виведення військ з Донбасу ?
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14.04.2021 23:32 Ответить
партия "мохнорылых".
задрожали наконец и испугались. на это и рассчитывает Путин - запугать мохнатеньких и недалеких
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15.04.2021 01:16 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про можливе вторгнення РФ: Імовірність збройного конфлікту близька до нуля - Цензор.НЕТ 7310
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15.04.2021 11:28 Ответить
Ху из Арахамия?Какое-то авторитетное имя в политике, в военном искусстве?Или мы раньше прислушивались что он скажет ?Чистый СПАМ
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14.04.2021 23:05 Ответить
> https://censor.net/ru/news/3259749/razvedka_ssha_vserez_obespokoena_kontsentratsieyi_voyisk_rf_u_granitsy_s_ukrainoyi
а вот наш глава фракции вообще не сильно беспокоится
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14.04.2021 23:07 Ответить
Зелені слуги - фанати Ху*ла. Нахманович - співвласник 95 Кварталу
"Слуга народу" Арахамія про можливе вторгнення РФ: Імовірність збройного конфлікту близька до нуля - Цензор.НЕТ 1101
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14.04.2021 23:10 Ответить
первій побежит впереди паровоза.
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15.04.2021 01:09 Ответить
треба, щоб цей "нахманович" пішов нах..
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15.04.2021 11:29 Ответить
Раньше квартал развлекал породиями на политиков украинцев, теперь породии политиков развлекают мир.
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14.04.2021 23:50 Ответить
Понятно, вам всем в зе-кодле всё по нулю. Вы же свалите сразу.
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14.04.2021 23:50 Ответить
еще у Жульки Капительман забыли спросить, как она в 2014 году на РНБО заявляла: "мы должны быть голуби мира. Ни один танк не должен выйти из казарм". а тем временем захватывали Донецкий аеропорт, аэропорт в Симферополе, вспарывали животы украинцам, снимали гос. флаги в Донецке.
и говорила: "Пусть забирают Крым, мы его скоро судами вернем". прошло 7 лет - и не заикается о Крыме.
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15.04.2021 01:14 Ответить
Таке міг сказати тільки той, хто не розуміє, що таке провокація і як вона призвела до світової війни. Робиться один обстріл і вже ніхто не буде розбиратись звідки й хто почав. Але для "державного діяча" маштабу Арахамії - це квантова фізика. Немає слів ...
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15.04.2021 00:28 Ответить
Що не "слуга" то - діагноз. Україна вже 7 років воює. "Зелених слуг" двічі возили близько до фронту, щоб побачили. Але чи то сліпі, чи то дурні... Більш імовірно, що просто вороги.
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15.04.2021 01:45 Ответить
Ох і чудо ти.
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15.04.2021 01:49 Ответить
Це волонтер тіпа був, що трапилось з людиною, чи він і був таким, а йогоціль була влада
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15.04.2021 05:44 Ответить
у арахамчика даже лицо полного дауна, а заявления еще хуже! интересно, эта ЗЕленая блевотина подсудна, или у него справка есть?
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15.04.2021 09:44 Ответить
Ілюстрація до хламідійної, антиукраїнської русска-грузінскай дружбы!
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».
Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».
Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».
Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».
Фонвилль, «Последний год войны Черкесии за независимость, 1863-1864»: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
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15.04.2021 09:48 Ответить
бл..дская.. орда
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16.04.2021 19:21 Ответить
Чого це "бл..дская"? Це звичайна Золота Орда, та сама що була давно.
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17.04.2021 08:08 Ответить
Судячи з усього, бомжуватому Арахамії таки вдалось заглянути в очі Путлеру...
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15.04.2021 10:17 Ответить
агрохімія став військовим експертом? Чи, як завжди - ікс-пердом?
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15.04.2021 11:30 Ответить
Такий собі:вяліковозрастний дурко....школу закічив для особливих діток....
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15.04.2021 20:19 Ответить
особливо неякісних
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16.04.2021 19:24 Ответить
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