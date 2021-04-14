"Слуга народа" Арахамия о возможном вторжении РФ: Вероятность вооруженного конфликта близка к нулю

Президент России Владимир Путин устроил возле границ Украины "демонстрацию силы", чтобы вывести на диалог президента США Джо Байдена, однако вероятность вооруженного конфликта "близка к нулю".

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"Сегодня утром было закрытое заседание парламентского комитета национальной безопасности и обороны. Мы заслушивали главу военной разведки, командующего Сил спецопераций и так далее. Из того, что можно сказать в эфире – действительно происходит демонстрация силы, она происходит в первую очередь не для Украины, потому что мы прекрасно понимаем их состояние и ресурсы, сколько на геополитическом уровне", - сказал "слуга народа".

По словами Арахамии, "Путин показывает, что он серьезный игрок как в Восточной Европе, так и в Сирии и так далее, выводит на диалог президента США для того, чтобы они поговорили о геополитике".

"Сама логистика переброса всех этих войск стоит немалых денег. Сосредоточено чуть больше 100 тыс. живой силы, и они там периодически переезжают, показывая авиацию, артиллерию, бронетехнику. К счастью, особо сильных провокаций на фронте нет, есть регулярные нарушения режима прекращения огня. Мы воспринимаем это как сигнал нашим ВСУ быть в полной боевой готовности. Мы, конечно, все рассчитываем на позитивный сценарий, будут достигнуты какого-то рода соглашения, но, тем не менее, задача армии защищать", - отметил он.

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Нардеп считает, что "вероятность вооруженного конфликта близка к нулю".

"Но при этом есть геополитическая ситуация, когда вместе с нами выступает вся Западная Европа и США, Британия. Во-первых, потому что Будапештский меморандум, во-вторых, все признали оккупацию Крыма знаком конкретной агрессии, ввели санкции, на Донбассе та же самая ситуация. Даже если все эти страны не хотят ссориться с агрессивным соседом, они сами себя поместили в рамки, где уже невозможно от этого откреститься", - добавил Арахамия.

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