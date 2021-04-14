"Слуга народа" Арахамия о возможном вторжении РФ: Вероятность вооруженного конфликта близка к нулю
Президент России Владимир Путин устроил возле границ Украины "демонстрацию силы", чтобы вывести на диалог президента США Джо Байдена, однако вероятность вооруженного конфликта "близка к нулю".
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.
"Сегодня утром было закрытое заседание парламентского комитета национальной безопасности и обороны. Мы заслушивали главу военной разведки, командующего Сил спецопераций и так далее. Из того, что можно сказать в эфире – действительно происходит демонстрация силы, она происходит в первую очередь не для Украины, потому что мы прекрасно понимаем их состояние и ресурсы, сколько на геополитическом уровне", - сказал "слуга народа".
По словами Арахамии, "Путин показывает, что он серьезный игрок как в Восточной Европе, так и в Сирии и так далее, выводит на диалог президента США для того, чтобы они поговорили о геополитике".
"Сама логистика переброса всех этих войск стоит немалых денег. Сосредоточено чуть больше 100 тыс. живой силы, и они там периодически переезжают, показывая авиацию, артиллерию, бронетехнику. К счастью, особо сильных провокаций на фронте нет, есть регулярные нарушения режима прекращения огня. Мы воспринимаем это как сигнал нашим ВСУ быть в полной боевой готовности. Мы, конечно, все рассчитываем на позитивный сценарий, будут достигнуты какого-то рода соглашения, но, тем не менее, задача армии защищать", - отметил он.
Нардеп считает, что "вероятность вооруженного конфликта близка к нулю".
"Но при этом есть геополитическая ситуация, когда вместе с нами выступает вся Западная Европа и США, Британия. Во-первых, потому что Будапештский меморандум, во-вторых, все признали оккупацию Крыма знаком конкретной агрессии, ввели санкции, на Донбассе та же самая ситуация. Даже если все эти страны не хотят ссориться с агрессивным соседом, они сами себя поместили в рамки, где уже невозможно от этого откреститься", - добавил Арахамия.
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Сбегут в Евросоюз: если есть паспорт, никаких проблем.
Гражданина Германии, никто не выдаст Украине, (пускай даже у него есть украинское гражданство).
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А я....вас.....встревожу!!! Ну первое в этой подготовке, это ресурс средств, которых у них сейчас нет. Другими словами они хотят взять так, чтобы не поднатужится с укрофажиздами.
А это то, что это говно неоднократно утверждало.....дословно...я настаиваю на ограниченном применении ядерного оружия.
Вероятность нападения будет равна нулю, когда созданы мощные укреп сооружения, когда обороняющиеся войска хотя бы равны нападающим, когда в Украине заработает несколько лет тероборона.
За 7 лет Украина не сделала ничего из необходимого, чтобы рашисты поняли, что тут им жопа и ничего, кроме смерти им не светит!
Они узнают о нападении рашистов на Украину из Цензора, я так понимаю.
"...риск сохраняется, пока Украина остается государством, которое отказывается говорить о сопротивлении агрессору и подчеркивает свою слабость. Позиция жертвы и зависимость от России во многих сферах - вот это дает Кремлю уверенность в силовом сценарии. Только более сильная и независимая политика сделает российское вторжение при такой мощной международной поддержке маловероятным."
Вероятность вооруженного конфликта близка к нулю
А в это время:
Разведка США всерьез обеспокоена концентрацией войск РФ у границы с Украиной
https://censor.net/ru/news/3259749/razvedka_ssha_vserez_obespokoena_kontsentratsieyi_voyisk_rf_u_granitsy_s_ukrainoyi
Ну, и что теперь можно сказать об Арахамии?
"Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли", - посол в Германии Мельник..."
https://censor.net/ru/news/3259826/situatsiya_katastroficheskaya_rossiya_hochet_steret_ukrainu_s_litsa_zemli_posol_melnik_prizval_zapad
Ау, Арахамия! Ты на какой стране живешь?
Вова сидить зараз і думає: "Ну і нахєра воно мені оце все здалося? Сидів би зараз спокійно у своєму Кварталі, реготав би з разом Лисим з України, Ердогана та Саакашвілі, і горя не знав би. А тепер, млять, по окопам доводиться лазити, видаючи з себе найвеличнішого батька нації і захисника українців."
Україна залишається у фокусі американських видань. Зокрема, Politico розмірковує про те, чи може Україна використовувати оборонне озброєння зі Сполучених Штатів на тлі загострення ситуації. «У 2018 році Україна купила у США 37 установок Джавелін. Але купівля відбулась із численими обмеженнями у їхньому використанні, враховуючи те, що їх потрібно зберігати на заході України, далеко від лінії фронту».
Видання цитує колишніх і нинішніх американських посадовців, що наголошують на тому, що це озброєння не повинно використовуватись для наступу, а лише для захисту української сторони. За повідомленнями джерел у Києві, пише Politico, «червону лінію», коли можна буде використовувати «Джавеліни», іще не перейдено - йдеться про момент, якщо «російські танки увійдуть на територію України».
Двоє колишніх високопосадовців у США заявили виданню, що «поточне просування російської важкої техніки у Східній Європі є якраз тим сценарієм, проти якого і призначені «Джавеліни», однак наближені до Зеленського джерела у Києві повідомили, що дискусії про можливе використання цього протиракетного комплексу «іще не ведуться на рівні президента», який «прагне деескалації», а отже, не налаштований перекидати установки на схід. © https://www.radiosvoboda.org/a/cnn-donbas/31200753.html Радіо Свобода
Миролюбець, млять.
Насправді - один з клоун-мім-дуета "Баба да, баба да".
І ти на місці Арахамії так само https://glavcom.ua/news/arahamiya-vistupiv-z-neochikuvanoyu-zayavoyu-shchodo-krimu-voda-v-obmin-na-vivedennya-viysk-658885.html дав би воду в Крим в обмін на виведення військ з Донбасу ?
задрожали наконец и испугались. на это и рассчитывает Путин - запугать мохнатеньких и недалеких
а вот наш глава фракции вообще не сильно беспокоится
и говорила: "Пусть забирают Крым, мы его скоро судами вернем". прошло 7 лет - и не заикается о Крыме.
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».
Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».
Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».
Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».
Фонвилль, «Последний год войны Черкесии за независимость, 1863-1864»: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».