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Новости
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На комитете ВР обсудили ноту МИД Молдовы о похищении Чауса, представители ГУР и СВР свою причастность опровергли, - Забродский

На комитете ВР обсудили ноту МИД Молдовы о похищении Чауса, представители ГУР и СВР свою причастность опровергли, - Забродский

Во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждали содержание ноты МИД Республики Молдова о похищении судьи Николая Чауса.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Он также сообщил, что на заседании присутствовал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

"Сегодня во время заседания коснулись недавних событий, связанных с похищением и возможным нахождением на территории Украины судьи Чауса и причастности к этому ряда специальных служб, в частности, из Украины", - отметил Забродский.

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"В СМИ появилась копия и содержание ноты Молдовы, которая была объявлена ​​Украине. Якобы во время этой операции были задействованы транспортные средства, принадлежащие посольству Украины в Молдове, и соответствующие офицеры ГУР Министерства обороны. На оба вопроса комитет получил ряд ответов - с одной стороны - от главы ГУР, с другой - от представителей внешней разведки Украины", - также сообщил генерал Забродский.

Он отметил, что представители Службы внешней разведки Украины и ГУР отрицают любую причастность к этим событиям.

"Я надеюсь, к следующему заседанию, на которое принято решение пригласить главу Службы внешней разведки, мы будем знать гораздо больше. Немало информации по этому поводу циркулирует сейчас в открытых источниках", - говорит Михаил Забродский.

"Возможное последствие - это существенное ухудшение отношений с Республикой Молдова. Это наш стратегический партнер, который, кстати, прикрывает наш западный фланг и на территории которого уже находятся российские войска в виде миротворческого контингента Приднестровья. Явно не в национальных интересах Украины ухудшать эту ситуацию. И тем более способствовать каким-то образом дискредитации действующего президента Республики Молдова, так как, к сожалению, альтернатива ей - только пророссийские силы", - отмечает генерал.

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Он также сообщил, что члены комитета поддержали решение вызвать на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и начальника разведки Валерия Кондратюка.

"Предложение, которое было внесено, в частности, представителями нашей фракции и фракции "Голос", по заслушиванию на следующем заседании комитета главы Службы внешней разведки, в том числе по вопросу, связанному с перемещением через государственную границу судьи Чауса, нашло понимание и было закреплено соответствующим голосованием членов комитета", - говорит Забродский.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Читайте: Молдова считает, что вывоз беглого судьи Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины Сметанюка, - Бутусов

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Автор: 

ВР (29284) Молдова (1886) Забродский Михаил (65) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+9
ЗЕландия.
За похищение судьи Чауса отвечало ГУР. Операция была засвечена из-за того, что сотрудники ГУР, которые должны были встречать оперативную группу и Чауса, напились и подрались с местными хулиганами в Могилеве-Подольском.

В результате глава ГУР теперь идёт на увольнение. Но это не решает главную проблему - что делать с Чаусом. Бывший судья пока еще в Украине, хотя есть идея вывезти его в Румынию, потому что никто не понимает, как его здесь легализировать.

Из пули против Порошенко Чаус превратился в проблему для Зеленского. И проблему серьезную. Потому что на Зеленском, Ермаке и на их исполнительных, но не очень умных подчиненных, теперь уголовное преступление - похищение человека.
* * *
Вот ничуть не удивлён! После провала операции по "вагнеровцам", профессиональная деградация спецслужб продолжается. Хотели как Моссад, получилось как у Зеленского.
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14.04.2021 20:43 Ответить
+6
Все к чему прикасаеются веселые парни из Квартала превращается в известную субстанцию. Это так Зеленая команда "вчицца управлять государством", ишо немножко и они обязательно навчацца, дайте им еще пару годков.
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14.04.2021 21:01 Ответить
+6
Тролль, ты хочешь здесь всех убедить, шо сидели себе за столом офицеры СВР, в карты резались. Тут один и говорит-а не похитить ли нам Чауса из Кишинева?
-А зачем?
-Та, па приколуу!
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14.04.2021 21:04 Ответить
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ЗЕландия.
За похищение судьи Чауса отвечало ГУР. Операция была засвечена из-за того, что сотрудники ГУР, которые должны были встречать оперативную группу и Чауса, напились и подрались с местными хулиганами в Могилеве-Подольском.

В результате глава ГУР теперь идёт на увольнение. Но это не решает главную проблему - что делать с Чаусом. Бывший судья пока еще в Украине, хотя есть идея вывезти его в Румынию, потому что никто не понимает, как его здесь легализировать.

Из пули против Порошенко Чаус превратился в проблему для Зеленского. И проблему серьезную. Потому что на Зеленском, Ермаке и на их исполнительных, но не очень умных подчиненных, теперь уголовное преступление - похищение человека.
* * *
Вот ничуть не удивлён! После провала операции по "вагнеровцам", профессиональная деградация спецслужб продолжается. Хотели как Моссад, получилось как у Зеленского.
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14.04.2021 20:43 Ответить
В таком случае Чаус не жилец, даже голову не найдут.
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14.04.2021 20:56 Ответить
ГУР та СВР ,це державні інституціі і самостійно діяти не спроможні ,в них є свій ляльковод з крутішими погонами !!!!))))
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14.04.2021 20:54 Ответить
Это только в рашке за всем стоит *****. И в Северной Корее Ын.
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14.04.2021 20:58 Ответить
Тролль, ты хочешь здесь всех убедить, шо сидели себе за столом офицеры СВР, в карты резались. Тут один и говорит-а не похитить ли нам Чауса из Кишинева?
-А зачем?
-Та, па приколуу!
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14.04.2021 21:04 Ответить
На будь-яу акцію ,державна інституція має отримати санкцію.від відповідних осіб !!!))))
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14.04.2021 21:07 Ответить
бывший зам начальника управления свр - брат судьи вовка...
с его возможностями и таким уровнем коррупции, разве ему нужны кукловоды с крутыми погонами?
там судья, тут судья
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14.04.2021 21:14 Ответить
Вовк ,не таке велике цебе, так другорядна лялька з балагана !!!)))
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14.04.2021 21:38 Ответить
і?
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14.04.2021 21:48 Ответить
вы бы позвоните на Лубянку Кремпульку и Большой Серый Дом и ПМР Тирасполь там вам расскажут про типа похищение ждите видосиков ублюдок Чаус похищенный типа выступает с поносом на Украину на канале Соловьева или всех сразу....
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14.04.2021 20:59 Ответить
Все к чему прикасаеются веселые парни из Квартала превращается в известную субстанцию. Это так Зеленая команда "вчицца управлять государством", ишо немножко и они обязательно навчацца, дайте им еще пару годков.
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14.04.2021 21:01 Ответить
і, головне, 73/43%-них це абсолютно не колише...
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14.04.2021 22:57 Ответить
кому выгодно похищение того ничтожества - чауса?? есть два варианта: 1-й - выкрали "благодарные" клиенты чауса засудженные этим судейским чмом по криминально-коррупционной схеме и попавшие на большие бабки..; 2-й - заказ провокации дондоном, бывшим прокацапским недопрезидентом молдовы, за кацапское бабло, имеющий пока большинство в парламенте молдовы, перед новыми выборами в парламент...
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14.04.2021 21:03 Ответить
Нехай Парубій розкаже скільки втекло за кордон братви Януковича , включаючи,-. суддів . Та скільки вони повернули їх до України коли він був головою ВР. А про злодія Чауса - нехай не хвілюється. Як привезли, так і завезуть. Без шуму і пилі. Нехай тільки розкаже,- хто йому допоміг тікнути за кордон.
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14.04.2021 21:35 Ответить
Кому расскажет - в Украине его нет. Да, завезли без шума и пыли - президент Молдовы уже дважды звонила зебилу - тот шифруется и не берёт трубу. Точно ни шуму ни пыли?
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14.04.2021 21:40 Ответить
А , що обовьязково в Україну везти...
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14.04.2021 21:48 Ответить
А куда? Кому, окрім найвеличнішого президента ********** воно потрібно?
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15.04.2021 00:12 Ответить
Агент Зеленский работает по заказу Кремля на лишение Украины союзников пред "решением украинского вопроса" по гораздо более жесткому сценарию чем во время последнего Геноцида 30 х годов.

1) Этим можно объяснить грубые требования к Американцам мол "почему Украина не в НАТО?"

2) И теперь вот Молдова наш Стратегический Партнер.

3) До этого он слил Операцию по Вагнеровцам.
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14.04.2021 21:51 Ответить
Кто Чауса отвёз в Молдову, тот его оттуда и забрал .... где-то так
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14.04.2021 21:54 Ответить
"Он отметил, что представители Службы внешней разведки Украины и ГУР отрицают любую причастность к этим событиям.

Источник: https://censor.net/ru/n3259761

Не так давно они отрицали и операцию с вагнеровцами.
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14.04.2021 22:12 Ответить
 
 