На комитете ВР обсудили ноту МИД Молдовы о похищении Чауса, представители ГУР и СВР свою причастность опровергли, - Забродский

Во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждали содержание ноты МИД Республики Молдова о похищении судьи Николая Чауса.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Он также сообщил, что на заседании присутствовал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

"Сегодня во время заседания коснулись недавних событий, связанных с похищением и возможным нахождением на территории Украины судьи Чауса и причастности к этому ряда специальных служб, в частности, из Украины", - отметил Забродский.

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"В СМИ появилась копия и содержание ноты Молдовы, которая была объявлена ​​Украине. Якобы во время этой операции были задействованы транспортные средства, принадлежащие посольству Украины в Молдове, и соответствующие офицеры ГУР Министерства обороны. На оба вопроса комитет получил ряд ответов - с одной стороны - от главы ГУР, с другой - от представителей внешней разведки Украины", - также сообщил генерал Забродский.

Он отметил, что представители Службы внешней разведки Украины и ГУР отрицают любую причастность к этим событиям.

"Я надеюсь, к следующему заседанию, на которое принято решение пригласить главу Службы внешней разведки, мы будем знать гораздо больше. Немало информации по этому поводу циркулирует сейчас в открытых источниках", - говорит Михаил Забродский.

"Возможное последствие - это существенное ухудшение отношений с Республикой Молдова. Это наш стратегический партнер, который, кстати, прикрывает наш западный фланг и на территории которого уже находятся российские войска в виде миротворческого контингента Приднестровья. Явно не в национальных интересах Украины ухудшать эту ситуацию. И тем более способствовать каким-то образом дискредитации действующего президента Республики Молдова, так как, к сожалению, альтернатива ей - только пророссийские силы", - отмечает генерал.

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Он также сообщил, что члены комитета поддержали решение вызвать на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и начальника разведки Валерия Кондратюка.

"Предложение, которое было внесено, в частности, представителями нашей фракции и фракции "Голос", по заслушиванию на следующем заседании комитета главы Службы внешней разведки, в том числе по вопросу, связанному с перемещением через государственную границу судьи Чауса, нашло понимание и было закреплено соответствующим голосованием членов комитета", - говорит Забродский.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

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Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".