Гриценко: То, что гособоронзаказ до сих пор не утвержден - халатность или преступная бездеятельность

Кабинет министров должен был утвердить и ввести в действие государственный оборонный заказ еще в декабре 2020 года.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр обороны Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюджет-2021 был принят 15 декабря 2020 г. У государственных чиновников было достаточно времени, чтобы завершить работу над Государственным оборонным заказом и ввести его в действие до конца декабря. Чтобы оборонные предприятия, государственные и частные, немедленно начали модернизацию старых и производство новых систем вооружений для нашей армии. Но ... Прошел январь, прошел февраль, прошел март, проходит уже апрель - ГОБ до сих пор не утвержден!", - пишет Гриценко.

Он подчеркнул, что из-за этого предприятия стоят без заказов, а армии остается только дожидаться нового оружия - при том, что противник ускоренно модернизирует свою армию и оснащает ее новыми образцами техники.

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"Кто по закону должен утвердить ГОБ? Кабмин. Кто должен спросить/заставить нелепый Кабмин работать эффективно и в срок, не теряя по 3-4 месяца? Президент как Верховный Главнокомандующий, ведь армия и силовой блок - это его сфера ответственности. Некому работать и некому спросить/заставить. Что это - халатность, или преступная бездеятельность, Ваше мнение?" - добавил Гриценко.