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Гриценко: То, что гособоронзаказ до сих пор не утвержден - халатность или преступная бездеятельность

Гриценко: То, что гособоронзаказ до сих пор не утвержден - халатность или преступная бездеятельность

Кабинет министров должен был утвердить и ввести в действие государственный оборонный заказ еще в декабре 2020 года.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр обороны Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюджет-2021 был принят 15 декабря 2020 г. У государственных чиновников было достаточно времени, чтобы завершить работу над Государственным оборонным заказом и ввести его в действие до конца декабря. Чтобы оборонные предприятия, государственные и частные, немедленно начали модернизацию старых и производство новых систем вооружений для нашей армии. Но ... Прошел январь, прошел февраль, прошел март, проходит уже апрель - ГОБ до сих пор не утвержден!", - пишет Гриценко.

Он подчеркнул, что из-за этого предприятия стоят без заказов, а армии остается только дожидаться нового оружия - при том, что противник ускоренно модернизирует свою армию и оснащает ее новыми образцами техники.

Также на Цензор.НЕТ: Данилов: В гособоронзаказе в этом году - гораздо больше иностранного вооружения, чем годом ранее

"Кто по закону должен утвердить ГОБ? Кабмин. Кто должен спросить/заставить нелепый Кабмин работать эффективно и в срок, не теряя по 3-4 месяца? Президент как Верховный Главнокомандующий, ведь армия и силовой блок - это его сфера ответственности. Некому работать и некому спросить/заставить. Что это - халатность, или преступная бездеятельность, Ваше мнение?" - добавил Гриценко.

Гриценко: То, что гособоронзаказ до сих пор не утвержден - халатность или преступная бездеятельность 01

Автор: 

Гриценко Анатолий (1408) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+20
і тут з'являється найпотужніша українська зброя - надувний пілківнік!
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14.04.2021 21:03 Ответить
+19
Да. Вот здесь он прав. И это вина непосредственно главнокомандующего. Ну что вы хотите от какого то Голобородько??? Вы кого избрали, того и получили. В Израиле его бы закопали....возле Стены Плача. Или это честь? Ну тогда за стеной в кустарнике.....
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14.04.2021 21:08 Ответить
+17
Проснулось полполковника! А то что оборонзаказ два года не выполняется--это не преступление???
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14.04.2021 21:06 Ответить
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і тут з'являється найпотужніша українська зброя - надувний пілківнік!
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14.04.2021 21:03 Ответить
фото панталония с Майдана с оружием оно ведь верещало что придёт со стволом
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14.04.2021 21:23 Ответить
не делай венигрет из майдановца Парубия и чмошника Грицацуева, не зафиксировано его на Майдане, околомайданный лепет был.... его сын был на автомайдане, это правда.
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14.04.2021 21:35 Ответить
А я дивлюсь ти припорошений порохобот - патріот країни.І скільки вас таких?
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14.04.2021 22:00 Ответить
Скушай рошенку и тебя попустит. Прямо там где и стоишь -Не за баром
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14.04.2021 22:26 Ответить
Немає тупішого українця, ніж порохобот.
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15.04.2021 00:16 Ответить
а зачем он нужен при зеленском? это же не заказ билетов на концерт квартала95.
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14.04.2021 21:05 Ответить
халатность, конечно...
и она уже давно, еще с того кабинетного фото, где он сидит, закинув ногу на ногу, а она подле него, облокотясь и вся такая в халате...
ответа пескову так и не последовало...
опять халатность
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14.04.2021 21:26 Ответить
Проснулось полполковника! А то что оборонзаказ два года не выполняется--это не преступление???
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14.04.2021 21:06 Ответить
Немає тупішого українця, ніж порохобот.
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15.04.2021 00:17 Ответить
та ти шо!
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16.04.2021 05:58 Ответить
Перший непрохідний знову з нами, підкаблучник який розпродав всю нашу зброю тепер вчить як треба робить... Шо ж воно розумним не було коли міністром оборони було!
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14.04.2021 21:07 Ответить
Немає тупішого українця, ніж порохобот.
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15.04.2021 00:18 Ответить
та ти шо?
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16.04.2021 05:59 Ответить
Гриценко -чесний! І при ньому армію майже ніхто не грабував!
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14.04.2021 21:07 Ответить
так точно, саме при надувному пілківніку у нас була найстрашніша будівельна армія яка вселяла жах найбільше в молдавських будівельників
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14.04.2021 21:25 Ответить
...чувак, теперь ты лучший друг Igorя L ляшенка
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14.04.2021 21:56 Ответить
Не сцыте, у нас в оборонзаказе целый танк для парада. И делает его целый завод! О как!
Как меня зае#%л этот бл#%кий цирк. Ещё месяц этого идиотизма от власти и сам буду кричать:"путин приди!"
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14.04.2021 21:08 Ответить
За такой спич (особенно последнюю часть) тебя х-йло может даже наградит...

Гриценко: Те, що держоборонзамовлення досі не затверджене - халатність чи злочинна бездіяльність - Цензор.НЕТ 8511
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14.04.2021 21:55 Ответить
Ну да, смешно. Только нас ничему не научили события столетней давности, и бой курсантов под Крутами вышел совершенно бесполезным. И нынешняя власть с огромным упорством желает повторить судьбу УНР.
А самым позором будет то, когда пуйло достроит ракетный крейсер Украина и на нем будут служить исключительно кацапы. Посмеёшься тогда ещё раз.
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14.04.2021 22:06 Ответить
Не "нас", а вас...

Гриценко: Те, що держоборонзамовлення досі не затверджене - халатність чи злочинна бездіяльність - Цензор.НЕТ 9474
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14.04.2021 22:07 Ответить
Да. Вот здесь он прав. И это вина непосредственно главнокомандующего. Ну что вы хотите от какого то Голобородько??? Вы кого избрали, того и получили. В Израиле его бы закопали....возле Стены Плача. Или это честь? Ну тогда за стеной в кустарнике.....
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14.04.2021 21:08 Ответить
То, что гособоронзаказ до сих пор не утвержден - это твоя ответственность, усатый-полосатый

Гриценко: То, что гособоронзаказ до сих пор не утвержден - халатность или преступная бездеятельность - Цензор.НЕТ 7836
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14.04.2021 21:09 Ответить
Чекай, Анатолій! Що ти вискочив, як Пилип з конопель? Найвеличніший ще не зміг провести розмову з путлєром. А відтак ще не знає: що зливати і на скільки. Яке ж без таких цінних вказівок держ.оборон.замовлення?
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14.04.2021 21:10 Ответить
а в єто время филиал ФСБ во главе со Штирлицом, ловит радистку Кєт и создают видимость бурной деятельлности
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14.04.2021 21:10 Ответить
а шо,скоро выборы?чего это аталотий возбудился?
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14.04.2021 21:11 Ответить
Толык считай цельный пальковник а военным экспертом числится не он а Арестович вот ему и обидно
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14.04.2021 21:15 Ответить
люся цельный майор
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14.04.2021 21:23 Ответить
та да . господа ахвицеры . полковник Кива . лейтенант Баканов
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14.04.2021 21:33 Ответить
нічого не зрозуміло але страшенно цікаво
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14.04.2021 21:27 Ответить
панталонію треба про себе нагадувати час від часу, а то свідки магучьай будівельнай армії ще лихом подумають, що він помер
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14.04.2021 21:27 Ответить
Мне нравится "или"...
А вдруг, это "и" ? *)
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14.04.2021 21:12 Ответить
да , уж проскочила помню на Цензе инфа , шо бубочка как раз сейчас обеспокоился продовольственной безопасностью ... Иордании... какой нафер оборонзаказ , с кого вы спросить хотели ?? вождь занят .. о чем вы...
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14.04.2021 21:17 Ответить
он еще и в Катаре рвется помочь с проведением чемпионата . шо его так на Аравийский полуостров тянет ? может врут все . может Зеля не еврей а араб ?
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14.04.2021 21:20 Ответить
Боєздатність адекватної держави не дуже залежить від подібних замовлень. Вона систематична. А ти, системний підігрун одній чи іншій з олігархічних груп,що розтинають Неньку.
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14.04.2021 21:19 Ответить
при барыгах все было вовремя, в том числе и зарплата, которую мне индексировали - а щас опять задержки и никакого повышения. и так во всем
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14.04.2021 21:30 Ответить
и кто это сдееелал, в том числе нелепый кабмин.
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14.04.2021 21:31 Ответить
Если посмотреть на назначенцев Зе, то однозначно - это преступная бездеятельность голонокомандувача, набрал в ВСУ импотентов, бывших комуняк, паркетных генералов, это же не случайность, а закономерность
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14.04.2021 21:37 Ответить
Допис правильний, а де дії, полковник, де опозиція, Ляшко, Ярош, Тягнибок, де українські лідери? Петро Болбочан, полковник, з одним полком Крим відвоював, кацапів, як клопів давив, а у нас політики, сцикуни , колаборанти і зрадники, не говорячи про антиукраїнську владу, яку вибрали ватники.
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14.04.2021 22:05 Ответить
советы Грицацуева не нужны никому, ни Зеленым, ни оппозиции, его афффторитет ниже плинтуса во всех - мусор, который футболят носаком.
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14.04.2021 21:38 Ответить
Ну, ты же поручалось за зелёного подонка - так, что дели ответственность вместе с ним или сиди, на жопе, ровно. Ты грицацуев, если бы, был настоящим патриотом, должен был, после пролёта в первом туре, поддержать проукраинского кандидата... в крайнем случае - ПРОМОЛЧАТЬ, но ты решило открыто вписаться за явного и очевидного, уже тогда, идиота-малороса! А, всё, что произошло после, лишь, следствие твоего (в том числе) предательства проукраинских сил...Так, что лучше не отсвечивай - рыцарь, в обосраном белом пальто.
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14.04.2021 21:45 Ответить
Иди в сад с твоим ,,проукраинским,, барыгой . Никак не закончится бабло у Пети алеханова на его ботов , а виноватым опять сделали Гриценко -что он поддержал тогда не того у кого бабла больше, а того у кого хрен тоньше . Для дибилов даю отдельную справку он сказал дословно- ,,я не знаю такого политика как Владимир Зеленский , зато кто такой Петр Порошенко я знаю отлично ...." Вот такая его была позиция перед вторым туром президентских выборов . И на мой взгляд она оказалась более менее верной
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15.04.2021 11:55 Ответить
Да ладно вам. Главной задаче Гриценко на президентских выборах 2019-го года, было оттянуть голоса у Юлии Тимошенко и не дать ей выйти во второй тур, а значит выйти во второй тур Порошенко. Не я, а Фирташ, на судебном заседании в Вене, сказал, что "Главной целью моей встречи, перед выборами 2014-го года с Порошенко, Лёвочкиным, Кличко и Стецем, было НЕДОПУЩЕНИЕ в Президенты Украины Юлии Тимошенко" (с)
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15.04.2021 18:26 Ответить
О тоді вам повинно подобатись те, що відбувається!
Будете виносити каравай загарбникам
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16.04.2021 06:04 Ответить
Это и халатность и преступная бездеятельность Главнокомандующего
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14.04.2021 22:00 Ответить
а сколько патронных заводов построеноено за время правления соевого президента?
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14.04.2021 22:12 Ответить
Гриценко: Те, що держоборонзамовлення досі не затверджене - халатність чи злочинна бездіяльність - Цензор.НЕТ 2074А зачем зебилам завод? Танцуйте на шесте
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15.04.2021 00:46 Ответить
правильно, зачем совевым патроны! они редпочитают рошенки
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15.04.2021 18:42 Ответить
Так нам, соевым, вааще зашибись . Ведь зебуины войну закончили
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15.04.2021 18:56 Ответить
Запам'ятайте НАТО ніколи не будуть воювати з рашкою
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14.04.2021 22:04 Ответить
Згоден, а зброю кому буде- дадуть)))
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14.04.2021 22:14 Ответить
Це зрада.
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14.04.2021 22:12 Ответить
Абсолютно здивувала позиція Сергія Гармаша з ТКГ , коли він на Прямому розкритикував критику (вибачаюсь за тавтологію) влади за невиконання зобовязань по озброєнню армії- "когда вайна нада всєм дружіть, а не решать політіческіє спори " ...
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14.04.2021 22:19 Ответить
Анатоль... а ты помнишь как ты лошадью ходил когда за осла агитировал?? Или уже забыл??
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14.04.2021 22:30 Ответить
Гриценко прав и все правильно написал! Украина в состоянии войны с 2014 г. а Гособоронзаказ до сих пор не принять 2021 г...., это дно, саботажное и преступление... ослабление армии Украины.... со стороны Зеленского и кабмина полный саботаж ,преступная халатность, если не сказать предательство.
Необходимы экстренные закупки 120 мин для минометов и 152 мм артиллерийских снарядов для гаубиц. Главная проблема в армии - острая нехватка боеприпасов - Бутусов.
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15.04.2021 01:06 Ответить
Это не тот ли Гриценко, который будучи Министром обороны, во времена президентства Ющенко и Януковича утверждал, что РФ на Украину НИКОГДА не нападет?
И уж не его ли реформа Тыла ЗСУ привела к тому, что после начала боевых действий на Донбассе, ЗСУ кормили добровольцы, но не тыловые службы армии?
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15.04.2021 18:22 Ответить
да крім Порошенка, котрий хоч щось зробив для обороноздатності - всі решта тупо розвалювали та розпродавали
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16.04.2021 06:06 Ответить
По пунктам.
Турция закупает у Украины оборудование для производства патронов.
ПОЧЕМУ Порошенко за пять лет, имея вывезенный из Луганска инженерный состав, не построил патронного завода?

РФ имеет решающее преимущество, перед Украиной, в боевой авиации.
Украинские заводы и производят и разрабатывают ПЗРК и ЗРК. Почему за пять лет ЗСУ не обеспечены надлежащим количеством?

В Украине есть хороший завод грузовиков - КРАЗ.
Почему при Порошенко, Украина закупала МАЗы, имеющие двигатели РФ, да еще и с большой накруткой, через корпорацию "Богдан"?

При Порошенко количество полиции значительно превышало численность ЗСУ.
Почему?

Порошенко и Яценюк придумали дебильную для ЗСУ систему поощрения военнослужащих за подбитую боевую технику противника.
А подтверждение о поражении у Пушилина получать? Дебильный приказ - по другому не скажу.

Порошенко проводил парад, в то время как нашим бойцам под Иловайском, не на чем было вывозить раненных и подвозить подкрепление. Вывод ТСК ВР, по Иловайской трагедии - виновны Порошенко, Гелетей, Муженко, Назаров.

Ну и на последок. КАК можно было додуматься, чтобы наши Киборги ездили в ДАП на ротацию, через блок-пост и досмотр Мотороллой????
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16.04.2021 16:48 Ответить
Даю точну відповідь пану Гриценку: "Це-халатність,і злочинна бездіяльність!"...Про це всі знають.Ну і далі що?
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15.04.2021 04:44 Ответить
це не халатність, а свідомий підрив обороноздатності
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16.04.2021 06:07 Ответить
Просто зеля ищет мир (капитуляцию Украины) в глазах упыря.
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15.04.2021 10:20 Ответить
 
 