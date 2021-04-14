Гриценко: То, что гособоронзаказ до сих пор не утвержден - халатность или преступная бездеятельность
Кабинет министров должен был утвердить и ввести в действие государственный оборонный заказ еще в декабре 2020 года.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр обороны Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Бюджет-2021 был принят 15 декабря 2020 г. У государственных чиновников было достаточно времени, чтобы завершить работу над Государственным оборонным заказом и ввести его в действие до конца декабря. Чтобы оборонные предприятия, государственные и частные, немедленно начали модернизацию старых и производство новых систем вооружений для нашей армии. Но ... Прошел январь, прошел февраль, прошел март, проходит уже апрель - ГОБ до сих пор не утвержден!", - пишет Гриценко.
Он подчеркнул, что из-за этого предприятия стоят без заказов, а армии остается только дожидаться нового оружия - при том, что противник ускоренно модернизирует свою армию и оснащает ее новыми образцами техники.
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"Кто по закону должен утвердить ГОБ? Кабмин. Кто должен спросить/заставить нелепый Кабмин работать эффективно и в срок, не теряя по 3-4 месяца? Президент как Верховный Главнокомандующий, ведь армия и силовой блок - это его сфера ответственности. Некому работать и некому спросить/заставить. Что это - халатность, или преступная бездеятельность, Ваше мнение?" - добавил Гриценко.
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и она уже давно, еще с того кабинетного фото, где он сидит, закинув ногу на ногу, а она подле него, облокотясь и вся такая в халате...
ответа пескову так и не последовало...
опять халатность
Как меня зае#%л этот бл#%кий цирк. Ещё месяц этого идиотизма от власти и сам буду кричать:"путин приди!"
А самым позором будет то, когда пуйло достроит ракетный крейсер Украина и на нем будут служить исключительно кацапы. Посмеёшься тогда ещё раз.
А вдруг, это "и" ? *)
Будете виносити каравай загарбникам
Необходимы экстренные закупки 120 мин для минометов и 152 мм артиллерийских снарядов для гаубиц. Главная проблема в армии - острая нехватка боеприпасов - Бутусов.
И уж не его ли реформа Тыла ЗСУ привела к тому, что после начала боевых действий на Донбассе, ЗСУ кормили добровольцы, но не тыловые службы армии?
Турция закупает у Украины оборудование для производства патронов.
ПОЧЕМУ Порошенко за пять лет, имея вывезенный из Луганска инженерный состав, не построил патронного завода?
РФ имеет решающее преимущество, перед Украиной, в боевой авиации.
Украинские заводы и производят и разрабатывают ПЗРК и ЗРК. Почему за пять лет ЗСУ не обеспечены надлежащим количеством?
В Украине есть хороший завод грузовиков - КРАЗ.
Почему при Порошенко, Украина закупала МАЗы, имеющие двигатели РФ, да еще и с большой накруткой, через корпорацию "Богдан"?
При Порошенко количество полиции значительно превышало численность ЗСУ.
Почему?
Порошенко и Яценюк придумали дебильную для ЗСУ систему поощрения военнослужащих за подбитую боевую технику противника.
А подтверждение о поражении у Пушилина получать? Дебильный приказ - по другому не скажу.
Порошенко проводил парад, в то время как нашим бойцам под Иловайском, не на чем было вывозить раненных и подвозить подкрепление. Вывод ТСК ВР, по Иловайской трагедии - виновны Порошенко, Гелетей, Муженко, Назаров.
Ну и на последок. КАК можно было додуматься, чтобы наши Киборги ездили в ДАП на ротацию, через блок-пост и досмотр Мотороллой????