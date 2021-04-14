При назначении субсидий начнут учитывать доходы от депозитов, ценные покупки и заграничные поездки, - Кабмин
Кабинет Министров на заседании 14 апреля принял постановление об усилении адресности предоставления жилищных субсидий населению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Своим решением правительство предлагает пересмотреть подходы к учету имущественного состояния при назначении субсидий. В частности, теперь будут учитывать доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.
Требования при назначении субсидий усилены и в части единовременных ценных покупок, наличии банковских депозитов, проведении операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов и пересечения границы.
Также отменены комиссии, образованные местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.
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- отменены комиссии, образованные местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается..
кто чё-нить понял?
ну или наоборот - нет комиссий, значит нет субсидий..
Ибо - некуй жить за счет государства! пусть проедают накопления..
А сэкономленные на субсидиях средства - пойдут на финансирование поездок писюаниста-ЗеЛоха, покупку новых курточек для степанова или просто - на украшательства самолета вовки-пестобола..
и отменить с 1 мая в связи с задолженностью...
А я в курсе. Поэтому возмущена, ненавижу и презираю их. Это негодяи, банда, причём все, кто был у власти 30 последних лет. Они уничтожили, разорвали, обесчестили страну, сделали ее нищей и больной. На улицах городов или наркоманы или старики,остальные уже удрали отсюда. Медицину убили, образование добивают, промышленность тоже, работы нет, вся страна торгует, жарит-парит или перевозит китайские товары... Цены, тарифы, никто не регулирует и даже не контролирует, полная анархия во всём! "Весело", сплошная "веселуха".