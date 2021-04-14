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При назначении субсидий начнут учитывать доходы от депозитов, ценные покупки и заграничные поездки, - Кабмин

При назначении субсидий начнут учитывать доходы от депозитов, ценные покупки и заграничные поездки, - Кабмин

Кабинет Министров на заседании 14 апреля принял постановление об усилении адресности предоставления жилищных субсидий населению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Своим решением правительство предлагает пересмотреть подходы к учету имущественного состояния при назначении субсидий. В частности, теперь будут учитывать доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

Требования при назначении субсидий усилены и в части единовременных ценных покупок, наличии банковских депозитов, проведении операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов и пересечения границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики

Также отменены комиссии, образованные местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.

Автор: 

Кабмин (14034) субсидия (624)


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Топ комментарии
+22
конец эпохи бедности: теперь пенсионеры, накопившие 20-30-50 тысяч грн себе на похороны - будут лишаться субсидий..
Ибо - некуй жить за счет государства! пусть проедают накопления..
А сэкономленные на субсидиях средства - пойдут на финансирование поездок писюаниста-ЗеЛоха, покупку новых курточек для степанова или просто - на украшательства самолета вовки-пестобола..

При назначении субсидий начнут учитывать доходы от депозитов, ценные покупки и заграничные поездки, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5716
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14.04.2021 21:35 Ответить
+21
Будут учитывать всё, лишь бы не выделить субсидию
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14.04.2021 21:21 Ответить
+18
Ще купівлю хлібу врахуйте. Забагато їдять...
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14.04.2021 21:23 Ответить
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Будут учитывать всё, лишь бы не выделить субсидию
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14.04.2021 21:21 Ответить
це прямо якась попитка впіхнуть ***********:
- отменены комиссии, образованные местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается..

кто чё-нить понял?
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14.04.2021 21:34 Ответить
зачем комисии - если субсидии отменяются))
ну или наоборот - нет комиссий, значит нет субсидий..
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14.04.2021 21:36 Ответить
когда эту власть будут вешать на фонарных столбах также многое будет учитываться чтил ли субботу.. посещал ли Синагогу читал ли Тору... читал ли Коран и ходил ли в Мечеть и так далее..
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14.04.2021 22:24 Ответить
конец эпохи бедности: теперь пенсионеры, накопившие 20-30-50 тысяч грн себе на похороны - будут лишаться субсидий..
Ибо - некуй жить за счет государства! пусть проедают накопления..
А сэкономленные на субсидиях средства - пойдут на финансирование поездок писюаниста-ЗеЛоха, покупку новых курточек для степанова или просто - на украшательства самолета вовки-пестобола..

При назначении субсидий начнут учитывать доходы от депозитов, ценные покупки и заграничные поездки, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5716
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14.04.2021 21:35 Ответить
Дык, скажу больше, одна пенсионерка получила компенсацию за погребение родственницы и тут же была лишена субсидии.
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14.04.2021 22:14 Ответить
С лицами, живущими на нетрудовые доходы, допустим надо бороться
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14.04.2021 21:21 Ответить
ПЫСЫ: субсидии еще не пришли. Это у всех так, или только у нас?
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14.04.2021 21:22 Ответить
Та у всех вроде... Есть подозрение, что их не дадут, чтоб загнать в долги по жкх
и отменить с 1 мая в связи с задолженностью...
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14.04.2021 21:45 Ответить
Да, возможно. С этих станется.
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14.04.2021 21:52 Ответить
Да, не пришли...
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14.04.2021 21:51 Ответить
У меня не пришла.
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15.04.2021 03:38 Ответить
PPS: прекрасный способ борьбы с бездомными собаками. Куда их сдавать?
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14.04.2021 21:30 Ответить
Ще купівлю хлібу врахуйте. Забагато їдять...
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14.04.2021 21:23 Ответить
Не подсказывай.
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14.04.2021 21:44 Ответить
"Та має і відчай міру..."
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14.04.2021 21:54 Ответить
Они ж записывают!
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14.04.2021 21:57 Ответить
Вони і контролюють. Бо...ми їм дозволили.
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14.04.2021 22:10 Ответить
"Мы"? Лично я за этавот не голосовал...
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14.04.2021 22:13 Ответить
Я теж. Але за минулого- каюсь.
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14.04.2021 22:16 Ответить
Все правильно.
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14.04.2021 21:26 Ответить
И количество сабак в процентах на каждого члена семьи!!!!
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14.04.2021 21:27 Ответить
Уроди слуг стараються задля бариг удодів
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14.04.2021 21:28 Ответить
рад за зебилов
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14.04.2021 21:33 Ответить
При назначении субсидий начнут учитывать доходы от депозитов, ценные покупки и заграничные поездки, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4000
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14.04.2021 21:33 Ответить
А иностранную валюту все равно за свои покупаешь за зарплату например, какой же это доход?
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14.04.2021 21:38 Ответить
А шоб не вздумали баксы в банку заказывать, а участвовали в процессе девальвации гривны "всей душой", так сказать...
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14.04.2021 21:46 Ответить
При призначенні субсидій почнуть вести облік доходів від депозитів, цінні покупки і закордонні поїздки, - Кабмін - Цензор.НЕТ 2395
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14.04.2021 21:47 Ответить
А зачем зеленомордым избирателям субсидия, у же "борыг" скинули, теперь у них "парни из народа" и "конец эпохи бедности".
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14.04.2021 21:41 Ответить
привился от короны - отменили субсидию)
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14.04.2021 21:42 Ответить
Очень хотелось конечно по депозитам узнать чуть ехидненько---а с какой цифры за основу возмут после столь мудрого решения?
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14.04.2021 21:42 Ответить
Де прививки від вірусу, там з депозитів копійки, а лікування наддороге відносно усього. Черга на прививку вже на 2 роки, це дуже погано. Про поїздки не зрозуміло, бо квитки може купити особа не отримуюча субсидію. Тобто заборона наприклад моїм батькам бачити онуків, вони не можуть собі дозволити купити на літак квитки, а за те що сестра купить квиток тепер має платити Ахметовим та ко.
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14.04.2021 21:42 Ответить
Зебобы должны страдать 😈😈😈.
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14.04.2021 21:45 Ответить
А наличие двух почек не учитывается?
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14.04.2021 21:46 Ответить
не подсказывайте
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14.04.2021 22:04 Ответить
Все може бути. Заставлять зробити обстеження і відсутня нирка зарахується в дохід(по ринкових цінах)
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14.04.2021 22:14 Ответить
Тепер примусять купувати(як при сраліні) "аблігації" внутрішнього займу(на %50 з зарплати і пенсії)
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14.04.2021 22:39 Ответить
денег нет от слова "совсем", все растырили. Зе-пенсы и кварталовский ылекторат, надеюсь вы счастливы ибо наступило время "хоть поржать"
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14.04.2021 22:02 Ответить
Вже сміються. На кутні.
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14.04.2021 22:04 Ответить
на кутні - смачно сказано (вже забулося, а моя бабуня так казала)
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14.04.2021 22:07 Ответить
Ну так и хотят урезать эти субсидии, чтоб меньше платить, на любую хитрость идут ради своих же благ.
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14.04.2021 22:14 Ответить
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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14.04.2021 22:27 Ответить
Тогда никто деньги на депозит больше не понесёт, тем более, что процеты по ним значительно снизились.
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14.04.2021 22:52 Ответить
Убогое правительство ,убогая власть в ограблении нищих.ПДД- это отдельная опера,где власть,как центральная,так и местная превращает пешеходов в автомясо.В нормальных странах авто загоняют в тоннели и на эстакады ,чтобы пешеходы имели безбарьерную среду,а в Украине стараниями убогих Авакова и Зеленского ,стариков, инвалидов,больных и детей загоняют в подземные и надземные переходы ,создавая барьерную среду для них.Более 90% стариков имеют нищенские пенсии,вынуждая их заниматься попрошайничеством,а гордых просто умирать от голода и холода.Это кошмар на улице вязов от убогой команды моральных уродов..Чтобы они подохли вместе с предыдущими властями.
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14.04.2021 23:01 Ответить
Тикайте с этой страны, пока за воздух не начинаете платить.
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14.04.2021 23:17 Ответить
Зачем? Лучше это говно со страны выпереть, как Яныка
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15.04.2021 00:44 Ответить
Просто выпереть не эффективно. Как пример, портнов,кузьмин,штепа и прочая антиукраинская перхоть - столбы это гораздо более надежнее, справедливее и зрелищнее.
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15.04.2021 10:45 Ответить
От сЦуки, волки паганые, шоб они повыздыхли со своими постановлениями. нет слов, одни маты. Где мы живём? Кто у власти? Они же просто издеваются, извращенцы, наблюдают как люди мучаются. Капец. Как остановить этот АД????
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15.04.2021 01:45 Ответить
Надо кинуться во все грешное. И Бог тебя простит.
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15.04.2021 04:18 Ответить
Очень "смешно", прямо обхохочешься. Тебя, вероятно устраивает вся срань, в которую тебя кинули,ТЫ, вероятно, никогда не видел и не в курсе, как должно жить нормальное государство, какие у него функции и какие обязанности гос. мужей, и как живут люди в этих НОРМАЛЬНЫХ государствах.
А я в курсе. Поэтому возмущена, ненавижу и презираю их. Это негодяи, банда, причём все, кто был у власти 30 последних лет. Они уничтожили, разорвали, обесчестили страну, сделали ее нищей и больной. На улицах городов или наркоманы или старики,остальные уже удрали отсюда. Медицину убили, образование добивают, промышленность тоже, работы нет, вся страна торгует, жарит-парит или перевозит китайские товары... Цены, тарифы, никто не регулирует и даже не контролирует, полная анархия во всём! "Весело", сплошная "веселуха".
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15.04.2021 07:49 Ответить
это нужно было вводить сразу. субсидии финансируются с бюджета (с наших налогов) и какая то семья может себе позволить слетать в турцию но не может заплатить за газ))) нонсенс
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15.04.2021 06:43 Ответить
"Не заплатить за газ" и получать субсидию - это две большие разницы. К тому же тем, кто "не заплатил за газ", субсидию не дают, а если она есть, то отменяют.
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15.04.2021 07:33 Ответить
я пишу о субсидиях, если у вас есть деньги на путевку за границу то вы не бедный человек, а если не бедный то о какой субсидии может быть речь?
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15.04.2021 15:25 Ответить
А ГДЕ СУБСИДИИ ??? ИХ ПРОСТО - Н Е Т !!! В ЧЕМ ДЕЛО, ОТВЕТ ЖДЕМ ОТ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА!!!
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15.04.2021 07:27 Ответить
а говорили, что хуже не будет...
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15.04.2021 07:48 Ответить
Они правильно сказали что "хуже не будет", только не сказали кому.
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15.04.2021 08:31 Ответить
Основная задача комиссий была утверждение увеличенных соц. норм на м2 жилья ( а это ЖЕК, Отопление и т.д) для одиноких пенсионеров. Теперь видимо этого не будет.. Хотя все написано завуалировано и конкретно об этом не сказано.. Но видно это и есть настоящее "зерно" этого постановления именно по отмене комиссий. Ну а кроме того ( кто не в курсе) уже принято на законодательном уровне) но отложено на время карантина. 1) Увеличение обязательного платежа на 25% ( в результате замены постоянной цифры "15" на цифру "20" в формуле расчета субсидий 2) по прекращению карантина будут сняты увеличенные на этот период на 50% соц. нормы на воду, эл. энергию, газ, транспортировка газа. 3) на время карантина отложено принятое решение о вводе новых платежей а) абонплата на тепло ( для всех, даже при наличии общедомового счетчика) б) абонплата на воду ( помимо основного платежа, даже при наличии индивидуального счетчика) в) абонплата на мусор !!! ( самое странное..) 4) пеня за просроченные платежи будет увеличена и насчитываться автоматически Так что с окончанием карантина и пандемии ( которых мы все с нетерпением ждем) субсидия отомрет как фактор. Правда это все имеет и обратный конец " палки" неплатежи по коммунальным приобретут обвальный характер, а попытки властей решить вопрос по долгам судебным и силовым способом приведут к противостоянию.. которое легко может превратиться ну так скажем " в вооруженное сопротивление" ( сейчас же гранат одних.. как " грязи")
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15.04.2021 08:58 Ответить
"Пересечение границы"?!!! - уроды крепостное право возвращают.
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15.04.2021 09:12 Ответить
Хочешь субсидию- стоешь невыездным. Демократия по украински. А как же Конституция, свобода перемещения????? Ау, Европа, где ваша реакция? Тут сев Корея уже скоро будет. Разрешат только мычать и пахать за похлёбку.
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15.04.2021 09:48 Ответить
Значит на отдых в Турции или ******, бабло нашлось, а на оплату коммуналки нет? Все правильно, те у кого доходы позволяют, должны платить полную цену и не рассчитывать на субсидии.
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15.04.2021 11:01 Ответить
А отдых теперь только для белых? Почему в нормальных странах и субсидии и отдых включены для малообеспеченных в пакет минимального дохода? Даже оплата мобильной связи, интернета и стоматолога, корм для домашних питомцев? Везде по разному, но всё же там люди живут и работают не ради того,чтобы платить коммуналку ненасытным монополистам-олигархам, там они просто живут, наслаждаются жизнью. А Вы привыкли рабами жить, оглянитесь вокруг, снимите шоры, почитайте информацию!))))
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15.04.2021 11:44 Ответить
Я не получаю субсидии, при наших доходах субсидия не положена. Я всегда считал и продолжаю считать, те, кому позволяют доходы, должны полностью оплачивать коммуналку. С какого такого хрена, семья моих соседей должна пулучать субсидию на оплату коммуналки(в том числе и из моих налогов), если у них находятся средства заправлять бензином 2 своих внедорожника и ездить за бугор 3-5 раз в году? Субсидии предназначены малоимущим, тем кто в силу определенных причин, не в состоянии оплатить полностью.
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15.04.2021 12:31 Ответить
Бред какой-то. Имеющим авто и средства субсидии не дают
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15.04.2021 17:17 Ответить
Вовсе не бред, все зависит от того, как оформлены эти тачки, от цены и , да, эти соседи числятся безработными и, собственно говоря, какая разница авто или отдых за бугром?
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15.04.2021 18:42 Ответить
 
 