При назначении субсидий начнут учитывать доходы от депозитов, ценные покупки и заграничные поездки, - Кабмин

Кабинет Министров на заседании 14 апреля принял постановление об усилении адресности предоставления жилищных субсидий населению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Своим решением правительство предлагает пересмотреть подходы к учету имущественного состояния при назначении субсидий. В частности, теперь будут учитывать доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

Требования при назначении субсидий усилены и в части единовременных ценных покупок, наличии банковских депозитов, проведении операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов и пересечения границы.

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Также отменены комиссии, образованные местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.