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Новости Агрессия России против Украины
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Евросоюз призвал Россию принять делегацию ОБСЕ, чтобы "развеять обеспокоенность в отношении военной деятельности"

Евросоюз призвал Россию принять делегацию ОБСЕ, чтобы

Евросоюз призывает Россию добровольно принять визит делегации стран-участниц ОБСЕ в рамках Венского документа с целью развеять опасения в отношении ее необычной военной деятельности.

Соответствующий призыв содержится в заявлении ЕС , сделанном в ходе специального совместного заседания Постоянного совета и Форума сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ в среду, 14 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением ситуации на востоке Украины и перемещением российских войск в направлении и возле границы с Украиной, а также на незаконно аннексированном Крымском полуострове. Мы призываем РФ предпринять необходимые шаги для деэскалации ситуации и начать содержательный диалог и конструктивные консультации", - говорится в заявлении.

Также было заявлено, что разъяснения, предоставленные Российской Федерацией, "вряд ли можно считать удовлетворительными, поскольку они не предоставляют важной информации для объяснения деятельности, о которой идет речь, и развеивания проблем". "Отказ Российской Федерации от содержательного диалога на заседании в минувшую субботу вызывает сожаление и не способствует усилиям по деэскалации. Поэтому мы призываем Россию действовать добросовестно на основе ее политико-военных обязательств в рамках ОБСЕ", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не совершала шагов, провоцирующих РФ на эскалацию, а связь между концентрацией войск и учениями кажется маловероятной, - представитель США в ОБСЕ

На этом фоне ЕС и его страны-члены выступили с рядом рекомендаций "для прояснения ситуации и остановки деятельности, вызывающей обеспокоенность", основанных на положениях Венского документа и других мерах укрепления доверия и безопасности.

Одна из этих рекомендаций содержит призыв к Российской Федерации "добровольно принять визит, чтобы развеять обеспокоенность в отношении ее военной деятельности в соответствии с положениями пункта 18 Венского документа 2011 года".

Среди рекомендаций также содержится призыв к РФ "обеспечить, в соответствии со своими обязательствами по Венскому документу, полную прозрачность своей военной деятельности, в частности по основным вопросам, которые касаются численности и структуры постоянно дислоцированных войск в соответствующих районах и дополнительно переброшенных войск, привлеченных к боевой подготовке, как и продолжительности их развертывания".

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Заявление с рекомендациями было сделано от имени всех 27 стран-членов ЕС. Кроме того, к нему присоединились еще 8 стран: Республика Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

Автор: 

ОБСЕ (4885) россия (96157) Евросоюз (17267)


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Топ комментарии
+4
Обеспокоенностью пусть себя трахнут, импотенты. Руки развяли рашке по самое не хочу.
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14.04.2021 22:12 Ответить
+3
глупость - хуже воровства.
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14.04.2021 21:44 Ответить
+3
Чего карлики добивался. Чтобы его просили.За один звонок Байдена весь свой металлолом по всей России таскает.
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14.04.2021 21:47 Ответить
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Робіть, що зможете.
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14.04.2021 21:42 Ответить
глупость - хуже воровства.
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14.04.2021 21:44 Ответить
европейские подельники рашиста, просят принять ОБСЕ , прорасейскую развед - фирму,которую спонсирует рашист
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14.04.2021 21:46 Ответить
Чего карлики добивался. Чтобы его просили.За один звонок Байдена весь свой металлолом по всей России таскает.
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14.04.2021 21:47 Ответить
Ну приедут...

Евросоюз призвал Россию принять делегацию ОБСЕ, чтобы "развеять обеспокоенность в отношении военной деятельности" - Цензор.НЕТ 4649
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14.04.2021 21:49 Ответить
Евросоюз призвал Россию принять делегацию ОБСЕ, чтобы "развеять обеспокоенность в отношении военной деятельности" - Цензор.НЕТ 1458
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14.04.2021 21:53 Ответить
Аби ж тільки він. 90% рашисстов ненавидять розвинуті країни, люто ненавидять Україну.
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14.04.2021 23:23 Ответить
Чмошники европейские никак не поймут что х.уйло уже давно положил на них свой прибор...
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14.04.2021 21:58 Ответить
На терези ЄС покладене: "це просто бізнес" на одну чашу і "безпека своєї країни" на іншу.
Розуміння того, що Україна - то тільки початок, так би мовити "злітна смуга" для відновлення впливу кремля на Європу, і світ нарешті починає... Ні, не врівноважувати ті терези, а лише розуміти наслідки програшу України вже дає надію, що наша армія буде не на одинці з московитською ордою.
Але та надія нам як зайцю п'ята лапа. Може й стане в нагоді, але треба розраховувати тільки на власні сили. Ну а з цими "прафєссіаналами", що зараз при владі, райдужної перспективи очікувати не варто, на жаль...
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14.04.2021 22:01 Ответить
Обеспокоенностью пусть себя трахнут, импотенты. Руки развяли рашке по самое не хочу.
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14.04.2021 22:12 Ответить
100% . Але срашка набагато гірша (у лайні) ніж Німеччина 1938го.
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14.04.2021 23:25 Ответить
проявил обеспокоенность, чтобы успокоиться
так это миленько и стурбовано
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15.04.2021 01:22 Ответить
Нашли кого призывать -МОРДОР!!!! Не призывать, ДАВИТЬ!!
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15.04.2021 10:33 Ответить
 
 