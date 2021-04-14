Евросоюз призвал Россию принять делегацию ОБСЕ, чтобы "развеять обеспокоенность в отношении военной деятельности"

Евросоюз призывает Россию добровольно принять визит делегации стран-участниц ОБСЕ в рамках Венского документа с целью развеять опасения в отношении ее необычной военной деятельности.

Соответствующий призыв содержится в заявлении ЕС , сделанном в ходе специального совместного заседания Постоянного совета и Форума сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ в среду, 14 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением ситуации на востоке Украины и перемещением российских войск в направлении и возле границы с Украиной, а также на незаконно аннексированном Крымском полуострове. Мы призываем РФ предпринять необходимые шаги для деэскалации ситуации и начать содержательный диалог и конструктивные консультации", - говорится в заявлении.

Также было заявлено, что разъяснения, предоставленные Российской Федерацией, "вряд ли можно считать удовлетворительными, поскольку они не предоставляют важной информации для объяснения деятельности, о которой идет речь, и развеивания проблем". "Отказ Российской Федерации от содержательного диалога на заседании в минувшую субботу вызывает сожаление и не способствует усилиям по деэскалации. Поэтому мы призываем Россию действовать добросовестно на основе ее политико-военных обязательств в рамках ОБСЕ", - отмечается в заявлении.

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На этом фоне ЕС и его страны-члены выступили с рядом рекомендаций "для прояснения ситуации и остановки деятельности, вызывающей обеспокоенность", основанных на положениях Венского документа и других мерах укрепления доверия и безопасности.

Одна из этих рекомендаций содержит призыв к Российской Федерации "добровольно принять визит, чтобы развеять обеспокоенность в отношении ее военной деятельности в соответствии с положениями пункта 18 Венского документа 2011 года".

Среди рекомендаций также содержится призыв к РФ "обеспечить, в соответствии со своими обязательствами по Венскому документу, полную прозрачность своей военной деятельности, в частности по основным вопросам, которые касаются численности и структуры постоянно дислоцированных войск в соответствующих районах и дополнительно переброшенных войск, привлеченных к боевой подготовке, как и продолжительности их развертывания".

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Заявление с рекомендациями было сделано от имени всех 27 стран-членов ЕС. Кроме того, к нему присоединились еще 8 стран: Республика Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Грузия, Андорра и Сан-Марино.