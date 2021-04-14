Ликвидация ОАСК руками Зеленского - неправовой способ решения проблемы с неудобными судьями, - юрист Козаченко

Ликвидация Окружного админсуда Киева создаст видимость решения проблемы, но на самом деле системно ничего не изменит.

Об этом пишет в Фейсбуке юрист Татьяна Козаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ликвидация ОАСК руками Президента - это неправовой способ решения проблемы с конкретными неудобными судьями, к которым действительно нет доверия. Фактически так судьи выводятся Президентом из-под ответственности: их увольняют, их обвиняют, нарушения не доказывают. Вместо решения проблемы - шоу и хайп", - пишет Козаченко.

Законопроект президента о ликвидации ОАСК она называет "фикцией", ведь судей оттуда не уволят, а переведут в другие суды, а все дела нужно будет рассматривать заново.

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"Все, что происходит сейчас, - это игра в пользу Вовка. Он искусственно делается "жертвой" политических решений. Неужели вы думаете, что в других судах не так, как в ОАСК? Разница в том, что Вовк делает все демонстративно и публично, а все остальные делают то же, только потихоньку", - пишет Козаченко.

Честным путем решения проблемы ОАСК юрист считает формирование Высшей квалификационной комиссии судей, перезагрузку Высшего Совета правосудия и завершение расследования по "делам Вовка".

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