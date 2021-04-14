Ликвидация ОАСК руками Зеленского - неправовой способ решения проблемы с неудобными судьями, - юрист Козаченко
Ликвидация Окружного админсуда Киева создаст видимость решения проблемы, но на самом деле системно ничего не изменит.
Об этом пишет в Фейсбуке юрист Татьяна Козаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ликвидация ОАСК руками Президента - это неправовой способ решения проблемы с конкретными неудобными судьями, к которым действительно нет доверия. Фактически так судьи выводятся Президентом из-под ответственности: их увольняют, их обвиняют, нарушения не доказывают. Вместо решения проблемы - шоу и хайп", - пишет Козаченко.
Законопроект президента о ликвидации ОАСК она называет "фикцией", ведь судей оттуда не уволят, а переведут в другие суды, а все дела нужно будет рассматривать заново.
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"Все, что происходит сейчас, - это игра в пользу Вовка. Он искусственно делается "жертвой" политических решений. Неужели вы думаете, что в других судах не так, как в ОАСК? Разница в том, что Вовк делает все демонстративно и публично, а все остальные делают то же, только потихоньку", - пишет Козаченко.
Честным путем решения проблемы ОАСК юрист считает формирование Высшей квалификационной комиссии судей, перезагрузку Высшего Совета правосудия и завершение расследования по "делам Вовка".
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Но для дурачья, самого факта ликвидации ОАСК будет достаточно, что бы считать зеленского борцом с коррупцией в судебной системе.
ГДЕ РЕФОРМЫ???
Вся проблема в тому що причина цих рухів ,стратегічна- це страх перед судом у справі про нелегітимність діючого пріпіздєнта.
Є такий чоловік Андрій Карпович з https://bagnetnacii.blogspot.com/2021/04/blog-post_10.html ГО ОПГ «Багнет Нації -він подав у вищезгадуваний суд позов про те що вищезгадуваний бубочька йшов на вибори пріпіздєнта,від партії слуга урода, а партія виявилася не те що не всеукраїнська (як того вимагає закон) , а така що поміщається в один ресторан колі катлєти!
Потім ця "партія" брала участь у незаконних позачергових виборах, де відчувала гострий недобір кандидатів у зераду! А https://t.me/bagnetnacii/2143 справа ця якраз розглядається у вищезгаданому суді.
Аргументи у справі залізобетонні, тому вся ця банда так жваво взялася за демонтаж , вищезгаданого суду , а як перестраховка -дискредитація верховного.
Суддям хоч і корумпованим зрозуміло , що ця банда не зупиниться на захопленні влади , судді разом з правовою системою першими підуть під ніж!
Здається, одна на всю суддівську систему.