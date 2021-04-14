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Ликвидация ОАСК руками Зеленского - неправовой способ решения проблемы с неудобными судьями, - юрист Козаченко

Ликвидация ОАСК руками Зеленского - неправовой способ решения проблемы с неудобными судьями, - юрист Козаченко

Ликвидация Окружного админсуда Киева создаст видимость решения проблемы, но на самом деле системно ничего не изменит.

Об этом пишет в Фейсбуке юрист Татьяна Козаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ликвидация ОАСК руками Президента - это неправовой способ решения проблемы с конкретными неудобными судьями, к которым действительно нет доверия. Фактически так судьи выводятся Президентом из-под ответственности: их увольняют, их обвиняют, нарушения не доказывают. Вместо решения проблемы - шоу и хайп", - пишет Козаченко.

Законопроект президента о ликвидации ОАСК она называет "фикцией", ведь судей оттуда не уволят, а переведут в другие суды, а все дела нужно будет рассматривать заново.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева

"Все, что происходит сейчас, - это игра в пользу Вовка. Он искусственно делается "жертвой" политических решений. Неужели вы думаете, что в других судах не так, как в ОАСК? Разница в том, что Вовк делает все демонстративно и публично, а все остальные делают то же, только потихоньку", - пишет Козаченко.

Честным путем решения проблемы ОАСК юрист считает формирование Высшей квалификационной комиссии судей, перезагрузку Высшего Совета правосудия и завершение расследования по "делам Вовка".

Также на Цензор.НЕТ: "Два рубля Паша возьмет, рубль я": Кто такой брат главы ОАСК Вовка Юрий Зонтов?

Ликвидация ОАСК руками Зеленского - неправовой способ решения проблемы с неудобными судьями, - юрист Козаченко 01
Ликвидация ОАСК руками Зеленского - неправовой способ решения проблемы с неудобными судьями, - юрист Козаченко 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Козаченко Татьяна (57) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+9
Если бандитов из ОАСК отправят работать в другие суды, это естественно ничего не поменяет.
Но для дурачья, самого факта ликвидации ОАСК будет достаточно, что бы считать зеленского борцом с коррупцией в судебной системе.
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14.04.2021 21:44 Ответить
+9
Зелена пліснява ,це пародія державної влади і будь-які іх дії, це лише імітація діяльності !!)))
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14.04.2021 22:03 Ответить
+7
Абсолютно правильно, судей ни в чем не обвиняют, просто все это судейское говно типа Вовка размажут тонким слоем по другим судам, зато пиара перед быдлом много, а реформы - 0.
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14.04.2021 21:52 Ответить
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Если бандитов из ОАСК отправят работать в другие суды, это естественно ничего не поменяет.
Но для дурачья, самого факта ликвидации ОАСК будет достаточно, что бы считать зеленского борцом с коррупцией в судебной системе.
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14.04.2021 21:44 Ответить
Зелена пліснява ,це пародія державної влади і будь-які іх дії, це лише імітація діяльності !!)))
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14.04.2021 22:03 Ответить
Чего воняешь, бот. Петя оставил после себя супер реформироваанные суды. Вот и оценивай его работку. У зюзи свои проколы.
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14.04.2021 22:20 Ответить
Пєтя ,це минуле ,а життя триває і зеленій плісняві час відповідати за власні вчинки ,а не валити все на попередників !!!)))
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14.04.2021 22:32 Ответить
Походу кондитер тебе и в гроб насрет
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15.04.2021 08:24 Ответить
Не незручні а корумпованні і скомпроментовані, які, з того що ми знаємо про них, повинні не судити а сидіти.
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14.04.2021 21:47 Ответить
Я за цьго клоуна не голосував,але ради справедливості хочу замітити,що хоч такими методами цих ТВАРЮК прибирати,хоча було-б краще--РОЗСТРІЛЮВАТИ!!!! В нас судді--вище рангом(і набагато)за ворів в **законі**,що хочуть те і витворяють,он скільки разів визивали того Вовка на допит,а він Х.. ложив і нічого,як-би це стосувалось якогось АТОшника,або Стерненка,та за секунду притягнули-б і щей лупки дали.
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14.04.2021 21:48 Ответить
Абсолютно правильно, судей ни в чем не обвиняют, просто все это судейское говно типа Вовка размажут тонким слоем по другим судам, зато пиара перед быдлом много, а реформы - 0.
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14.04.2021 21:52 Ответить
Да, но все судьи п2рсы .
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14.04.2021 21:52 Ответить
Куда не кинь, везде преЗЕдента подставляют. Напрашивается вопрос: зачем неотёсаным идти в презеденты?
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14.04.2021 21:57 Ответить
А дурик он и с моста в реку сиганет и ничего не поймёт!
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14.04.2021 22:10 Ответить
Реформувати на 100% корумповану систему неможливо ,лише докорінний демонтаж ,як приклад Хорватія !!!))))
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14.04.2021 22:06 Ответить
Дії президента вірні. Народ підтримає на 99.9%, окрім тих , хто працює із тими суддями в одній связці.
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14.04.2021 22:06 Ответить
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!))))
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14.04.2021 22:10 Ответить
Не тільки розігнати а й притягнути до відповідальності з конфіскацією і позбавлянням довічного утримання.Ганьба хвойдам у мантіях.
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14.04.2021 22:11 Ответить
У нас суддів немає.
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14.04.2021 22:11 Ответить
неудобные судьи это что-то новое. Не эти ли "неудобные" судьи выносили удобные для власти решения?
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14.04.2021 22:12 Ответить
Это не неудобные судьи. Это ворье и 99% из них место в тюрьме.
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14.04.2021 22:15 Ответить
Зебилье,сколько можно менять местами кровати в борделе?
ГДЕ РЕФОРМЫ???
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14.04.2021 22:22 Ответить
Якщо не буде засуджено цього чорта Вовка та ще декількох одіозних чортів, як тупицький, не буде перезавантаження Вищої ради правосуддя, нічого, ніякого виправлення ситуації не буде...
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14.04.2021 22:23 Ответить
А немає правового вирішення проблеми корумпованих вщент українських "судів", бо вони законодавчо захищені абсолютно, і усі структури, що теоретично можуть вплинути на суддю-злочинця, існують і діють ВСЕРЕДЕНІ цієї кримінальної структури і в її інтересах. Час спливає, держава руйнується, цю гниль треба якось чистити - а зась. НЕ-МО-ЖЛИ-ВО. І я впевнений, що така ситуація була заздалегіть продумана і спланована, достатньо згадати, що пожиттєвий статус суддям надав Янкович (!), а чия він був агентура, цілком зрозуміло. Фактично державі злобили отруйну ін'єкцію ківаловсько-портновським кривосуддям, бо розуміли,що знищать судочинство - і гарантовано знищать українську державу зсередини.
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14.04.2021 22:24 Ответить
https://korrespondent.net/business/companies/4348151-zavod-kolomoiskoho-vyyhral-sud-u-pryvatbanka Завод Коломойского выиграл суд у ПриватБанка .
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14.04.2021 22:52 Ответить
Весь этот лепет и лемент по поводу "незаконности" решения проблемы с судейским преступником вовком интересна только подельникам... народ, общество, справедливость требуют решения проблемы.
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14.04.2021 23:38 Ответить
Краще б Печерський суд ліквідував.
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15.04.2021 00:09 Ответить
"неудобными" вот так это называется у их юристов. Как раз удобными. Но не народу.
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15.04.2021 01:31 Ответить
так переживає за чистоту звільнення вовка, що уж жуть бере. Сама ж працювала заступником міністра юстиції при гройсману, її чоловік друг павла вовка, того так делікатно говорить, що це політика. А 4 лями баксів у сефі - це теж політика. судді цього суду самі розробляли позови, реєстрували їх, розглядули і виносили рішення а потім ці рішення продавали зацікавленим особам. Особливо це було видно по справі супрун, уоли в позивачі записали бувшого радикального хабарника, який потім не знав навіть про що йде мова. Там самого міністра заставили представляти інтереси кабміна. А Козаченко не знає про ці фокуси. Нічого дивного, у вовка ще остались три кришаки в конституційному суді їх бубочка не може дістати, вони йому поможуть.
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15.04.2021 03:37 Ответить
Бачу більшісь тут не розуміє суті того що відбувається. А все тому що ніхто правду не говорить,,тобто брешуть для прикриття головної причини. Таких як вовк у судах ,як блох на псі. Та й чи треба кожен раз валити весь будинок ,як надоїв колір стін ,чи підлоги?
Вся проблема в тому що причина цих рухів ,стратегічна- це страх перед судом у справі про нелегітимність діючого пріпіздєнта.
Є такий чоловік Андрій Карпович з https://bagnetnacii.blogspot.com/2021/04/blog-post_10.html ГО ОПГ «Багнет Нації -він подав у вищезгадуваний суд позов про те що вищезгадуваний бубочька йшов на вибори пріпіздєнта,від партії слуга урода, а партія виявилася не те що не всеукраїнська (як того вимагає закон) , а така що поміщається в один ресторан колі катлєти!
Потім ця "партія" брала участь у незаконних позачергових виборах, де відчувала гострий недобір кандидатів у зераду! А https://t.me/bagnetnacii/2143 справа ця якраз розглядається у вищезгаданому суді.
Аргументи у справі залізобетонні, тому вся ця банда так жваво взялася за демонтаж , вищезгаданого суду , а як перестраховка -дискредитація верховного.
Суддям хоч і корумпованим зрозуміло , що ця банда не зупиниться на захопленні влади , судді разом з правовою системою першими підуть під ніж!
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15.04.2021 07:59 Ответить
Неудобные судьи - так сейчас называют взяточников-миллиардеров? Очень оригинально))))
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15.04.2021 09:05 Ответить
Незручна суддя - це Лариса Гольник.
Здається, одна на всю суддівську систему.
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15.04.2021 09:37 Ответить
 
 