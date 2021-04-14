Концентрация войск РФ может стать основой для ограниченного вторжения в Украину, - директор ЦРУ Бернс

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключает, что Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину.

Об этом шла речь на заседании спецкомитета по разведке Сената США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США... Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники", - подчеркнул глава ЦРУ.

Бернс отметил, что, будучи послом в России в 2005-2008 годах, он усвоил, что "нельзя недооценивать российское руководство". Глава ЦРУ добавил, что руководство США понимает серьезность ситуации.

"Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Путиным очень ясно заявил о нашей серьезной обеспокоенности концентрацией российских сил вблизи Украины", - заявил он.

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