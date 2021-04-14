Концентрация войск РФ может стать основой для ограниченного вторжения в Украину, - директор ЦРУ Бернс
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключает, что Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину.
Об этом шла речь на заседании спецкомитета по разведке Сената США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США... Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники", - подчеркнул глава ЦРУ.
Бернс отметил, что, будучи послом в России в 2005-2008 годах, он усвоил, что "нельзя недооценивать российское руководство". Глава ЦРУ добавил, что руководство США понимает серьезность ситуации.
"Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Путиным очень ясно заявил о нашей серьезной обеспокоенности концентрацией российских сил вблизи Украины", - заявил он.
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но впрочем какаяразница ? - поздно уже наверное.
про сепаров во власти, или про то что не построили и не наладили даже один завод по выпуску боеприпасов ?
Гаразд, скажу.
На цьому тижні кілька провідних західних видань попросили мене написати їм коментар (у форматі від статті до колонки) на тему загрози "російсько-українського воєнного конфлікту" (а то ми тут 7 років просто так під російськими Градами гинемо, ага).
Так ось, не писатиму до жодного. Вперше в житті маю кристалічно чітке, гостре відчуття, що вся ця "інформаційна спецоперація" адресована аж ніяк не українцям (хіба побічно) і єдине, що в ній від нас як спільноти вимагається, - це спокій, витримка і максимальна психологічна відстороненість.
"Нє бил, нє состоял, нє участвовал". Ідіть нах, водкі нєт.
Гарного всім дня, вирозумілих співрозмовців + хороших, розумних книжок, фільмів та ін. добрих приводів зберегти на локдауні здоровий глузд.
(А про загрозу війни я вже була волала у 2012-2014 рр., хай тепер перечитують - на "І знов я влізаю в танк..." у "Коморі" якраз під локдаун знижка.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
За последние 6-7 месяцев официальные лица украинской власти говорили о возможности подачи воды в Крым. Чем их предложения отличаются от преложений Макрона "... подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ" ?
Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль 08.08.2020
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. 25 августа, 2020
Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Би-би-си, Киев 8 апреля 2021
Маковый
"На блефе все строилось и строится.
Я не буду вспоминать все.
Там бесконечная история.
Упомяну лишь пару самых ярких эпизодов.
Хрущев в свое время чуть не нагнул Америку на чистом блефе.
Хотя за душой там был самый мизер.
Американцы только в последний момент опомнились и совок тихо скуля отполз.
Точно так на блефе отжали Крым.
Если бы ВСУ дали бы хоть несколько пулеметных очередей - на этом все и закончилось.
Но Украина блеф повелась.
И тем самым стимулировала продолжение блефа - «Новороссию».
А откуда Украина уперлась - все на тех позициях и закончилось.
Точно как финны в свое время не повелись.
И за счет того выжили.
Более того - получили за это уважение от диктатора-людоеда.
А повелись бы на блеф - стали бы карелами и растворились в мошканських болотах.
Те кто выжил в обязательной кровавой бане, которая необратимо наступает после капитуляции московитам.
Потому что за капитуляцией сразу следуют массовые садистские зачистки.
Местами под ноль, как в Восточной Пруссии.
То что делается сейчас также блеф.
Откровенный и наглый.
Это не значит, не последует каких-то агрессивных действий, если Украина не поведется на этот блеф.
Какие схватки могут произойти.
Даже очень вероятно, что произойдут.
Но когда Украина упрется, а еще когда при этом получит поддержку всего мира, а в этом случае она точно получит поддержку, то московитам много не выгорит.
А вот когда поведется на блеф, составит лапки, вот тогда будет полный и безусловных кирдець.
С последующими традиционными массовыми зачистками.
И тогда уже никто не поможет."
.
заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков во время встречи в Москве с послом США Джоном Салливаном.
Американского посла пригласили к Ушакову на следующий день после того, как в телефонном разговоре с Путиным президент США Джо Байден предложил российскому президенту в ближайшие месяцы встретиться в одной из третьих стран. Посольство США встречу пока не комментировало.
То, что Кремль призвал Вашингтон воздержаться от новых санкций, подтвердили агентству France Presse в МИД России. При этом прямо не утверждается, что отказ от санкций является условием согласия Путина на встречу.
При этом прямо не утверждается, что отказ от санкций является условием согласия Путина на встречу
https://bykvu.com/ua/bukvy/mer-slov-janska-prosit-vvedennja-vijskovo-civilnoi-administracii-ta-hoche-perevibori/
Все это напоминает 2014 год. Зато Зе подписывает противопожарные указы. Назвать это все пи...ц - это мягко сказать.
Ну якщо вернутися туда - приводимо ще приклади :
- Німецька окупація Чехословаччини - Формальними підставами такого кроку стали наявність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 німецького населення в регіоні, а також історична близькість до Німеччини цього чеського регіону
- Німеччина напала на Польшу - Формальним приводом до початку німецько-польської війни став інсценований https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 31 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939 року співробітниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%94) СД напад поляків на німецьку радіостанцію в Ґляйвіці . Доречі - Польша мала гарантії Франції та Великобританії !
Далее: Америка сразу дала заднюю - https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/15/7122149/
После позорной трусости громко говорящий Байден бежит к Путлеру с предложением виляя хвостом и называет его коллегой (Коллега - человек работающий на одном производстве, в одной структуре и делая ту же самою работу в одной цепи). Путин - убийца, диктатор, фашист... - и эту сволочь называют коллегой и кто - Байден. И это в то время когда наши пацаны (дети, матери, отцы) и мужики гибнут защищая свою землю и гребаную Европу. А в это время Байден спешит к "коллеге" на встречу, виляя своим облезлым хвостом: https://www.unn.com.ua/uk/news/1925169-bayden-zaproponuvav-putinu-zustritisya-u-nayblizhchi-tizhni-derzhsekretar
И все это называется дипломатия. Значит сажать в тюрьмы ветеранов, патриотов или просто оступившихся людей - это кара. А отпускать за миллионы депутатов, президентов, олигархов, политиков - убийц всего человечества, это политика.
Это и есть рассуждение и постановка фактов уважаемый. Так что кроме Вас или меня или самого любого человека, никто не сможет и не будет защищать свою семью и свой дом. Одни побегут как позорные шавки в Европу беженцами, а другие остануться защищать то последнего вздоха свои дома и свою Родину Украину, если ублюдок Зе и Ав не посадят их раньше. Я лично не надеюсь ни на кого и беженцем никому не нужным и позорным тоже не буду. И всем украинцам желаю набраться мужества и терпения. Да храни нас всех Господь!
потому что сидит за океаном
в большом кресле
и читает о манёврах пуйла новостя,
надеясь что тот таки п резидент
а тот убийца , причём не простой, а
й опнутый, как сказал БН
Маковій
"Все це брязкання іржавим металоломом це вистава перед засіданням ТГК 19 квітня. Будуть нагинати пісюніста.
Але Зеленському ні в якому випадку на можна погоджуватись ні на які уступки. Тому що це буде розцінено як те, що БЛЕФ СПРАЦЮВАВ, і обов'язково буде продовження. Аж до західних кордонів. А привід знайдуть, можете не турбуватись про такі дрібниці.
І у випадку СПРОБИ помиритись із агресором Україна допоможе агресорові. З агресора знімуть санкції а світ перестане підтримувати Україну. Як слабку. А слабаки нікому не потрібні."
«Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен взяти зброю, інакше це означає поразку. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми повинні стати наймирнішою нацією на планеті, просто вести себе як голуби миру ... »- цитата зі стенограми.
Не менш панічну позицію зайняв призначений за протекцією тимошенко міністр оборони Ігор Тенюх. За його даними, на кордонах України стояло, готове до вторгнення, 38 -тисячне угруповання російських військ, і тому перекидання додаткових підкріплень до Криму було ризикованим.
Як справедливо зазначив колишній радник пуйла Андрій Ілларіонов, «з угрупованням в 38 тисяч чоловік в таку країну, як Україна, неможливо ні успішно вторгнутися, ні окупувати скільки-небудь помітну частину її території, ні утримати її скільки-небудь відчутний час".
Інші силовики, глава СБУ Наливайченко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, також боялися приймати скільки-небудь рішучі заходи, виправдовуючи свої позиції масовою зрадою кримських силовиків.
Загалом, за введення воєнного стану з 50 учасників секретної наради проголосував тільки один Олександр Турчинов.
Факт оприлюднення стенограми РНБО жЮлька назвала «зрадою». А як називати політика, який без опору віддає ворогові свою територію?
пуйло, яке, як відомо, вважає за краще вести неоголошені гібридні війни, з повною підставою міг присудити медалі за «Анексію Криму» практично всім учасникам цієї наради РНБО.
Відзначимо, що, на думку генерала Володимира Замани, незважаючи на в цілому плачевний стан української армії, у нас були підрозділи, здатні виконати в цей день бойове завдання. Це 12-15 батальйонно-тактичних груп: ВДВ, 30-я і 72-а бригади, повітряні сили.
Що б змінилося, або Роль особистості в новітній українській історії
За визнанням терориста гіркіна, який брав участь у захопленні Криму, для того, щоб зібрати депутатів Верховної Ради автономії на незаконне засідання, йому довелося в буквальному значенні витягати їх за шкірку з будинків.
Це говорить про те, що навіть проросійськи налаштована еліта Криму не була до кінця впевнена в успіху заколоту. Коли перша бронетанкова колона російських військ вирушила із Севастополя до Сімферополя, їх міг зупинити на трасі будь-який український воєнізований патруль. Прориватися за всяку ціну наказу у російських військових не було.
А могли б, після введення воєнного стану в березні і квітні, натовпи завезених з Ростова і Воронежа росіян безкарно зривати українські прапори і захоплювати адмінбудівлі в Донецьку і Луганську?
Як склалася б доля Донбасу, якби «альфівців», які потрапили під Слов'янськом у засідку терористів гіркіна, підтримали б вогнем десантники, які зі своїми БМД знаходилися в безпосередній близькості? Як пізніше пояснив пораненому на його очах «альфівцю» командир десантників: йому ніхто не дав наказу відкрити вогонь.
Була б у нас історія героїчної оборони донецького аеропорту, якби снайпер кіровоградського спецназу не прийняв рішення і першим 26 травня не відкрив вогонь по позиціях терористів на даху терміналу?
А якби після розгрому в аеропорту, коли були вбиті десятки терористів, на плечах відступаючих деморалізованих "востоковцев" знайшовся б командир, який дав наказ зайняти в Донецьку будівлі ОДА і СБУ 27 травня 2014 року? Історія «ДНР» могла б закінчитися в цей же день.
Сподіваюся, прийде час, і ми також дізнаємося, які накази дав або не дав начальник Генштабу Муженко, щоб колона гіркіна практично безперешкодно подолала відстань від Слов'янська до Донецька в липні 2014 го.
За боягузтво, лукавість українських політиків ми заплатили вже тисячами загиблих воїнів і мирних жителів, майже двома мільйонами біженців і розореним Донбасом.
Поки ми не почнемо судити політиків за їхні справи, відправляючи їх (краще на виборах, ніж на Майданах) в політичне небуття, ми приречені виглядати в очах світу країною левів, якими правлять цапи.
Цю невідповідність необхідно усунути якомога швидше.
Роман Лазоренко
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Может прибегнуть, т. е. в настоящее время вторжения нет?