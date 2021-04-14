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Новости Агрессия России против Украины
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Концентрация войск РФ может стать основой для ограниченного вторжения в Украину, - директор ЦРУ Бернс

Концентрация войск РФ может стать основой для ограниченного вторжения в Украину, - директор ЦРУ Бернс

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключает, что Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину.

Об этом шла речь на заседании спецкомитета по разведке Сената США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США... Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники", - подчеркнул глава ЦРУ.

Бернс отметил, что, будучи послом в России в 2005-2008 годах, он усвоил, что "нельзя недооценивать российское руководство". Глава ЦРУ добавил, что руководство США понимает серьезность ситуации.

"Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Путиным очень ясно заявил о нашей серьезной обеспокоенности концентрацией российских сил вблизи Украины", - заявил он.

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия о возможном вторжении РФ: Вероятность вооруженного конфликта близка к нулю

Автор: 

россия (96157) ЦРУ (216) Бернс Уильям (51)


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Топ комментарии
+11
Сегодня Москва официально объявила что Украина готовит спецгруппы для диверсий в России. Когда Москва так объявляет, это серьезный сигнал. Потом они взорвут очередную многоэтажку как в 1994-96 на ул Гурьянова Москва и началась война в Чечне. Те же слова звучали перед вторжением в Грузию, Преднестровье, Осетию (1992 г). В 1937-39 года Финляндия. Если еще есть наивные в том что Рашка просто пугает, то мне их жаль. Научитесь читать между строк: https://lenta.ua/moskva-ofitsialno-obvinila-ukrainu-v-razvertyvanii-tsentrov-podgotovki-diversantov-95049/
https://bykvu.com/ua/bukvy/mer-slov-janska-prosit-vvedennja-vijskovo-civilnoi-administracii-ta-hoche-perevibori/

Все это напоминает 2014 год. Зато Зе подписывает противопожарные указы. Назвать это все пи...ц - это мягко сказать.
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14.04.2021 22:56 Ответить
+8
Я вважаю що на певний період країна повинна перейти в особлий період
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14.04.2021 22:10 Ответить
+8
похоже на то, что Арахамия не просто йолоп, а засланный пророссийский джигит
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14.04.2021 22:32 Ответить
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Я вважаю що на певний період країна повинна перейти в особлий період
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14.04.2021 22:10 Ответить
Тобто він не мирний но не військовий
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14.04.2021 22:11 Ответить
я так считал еще в 2014-ом, когда РФ начала захватывать Крым, так мы с тобой будем считать когда РФ дойдет до Днепра, потому что Украина не подготовилась к Большой Войне и прежние сепары у власти в ключевых городах юго-востока..
но впрочем какаяразница ? - поздно уже наверное.
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14.04.2021 22:15 Ответить
Це не правда. Це нароративи прорашки
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14.04.2021 22:18 Ответить
что неправда?
про сепаров во власти, или про то что не построили и не наладили даже один завод по выпуску боеприпасов ?
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14.04.2021 22:20 Ответить
Мы послали в Горловку спецнац - но шото пошло не так
Концентрація військ РФ може стати основою для обмеженого вторгнення в Україну, - директор ЦРУ Бернс - Цензор.НЕТ 3870
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15.04.2021 00:49 Ответить
Мрази.
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15.04.2021 04:48 Ответить
Я по іншому могу сказати. Чому наша країна послала добробатів на Донбас а в Крим не послала?
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14.04.2021 22:21 Ответить
легкий ответ - Турчинов занят был раздачей должностей, да и страшно ему было..
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14.04.2021 22:42 Ответить
Ишо и моб. ресурс Гиркину концерт давал. Зеленский например
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15.04.2021 00:52 Ответить
Некоторые военнообязанные повестки в унитаз спускали. Как **********, например
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15.04.2021 00:50 Ответить
Труханов не сепар ,а порохобот и на последних выборах мера даже воевал с зажопами
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15.04.2021 12:25 Ответить
"Слуга народа" "абхаз" Арахамия о возможном вторжении РФ: Вероятность вооруженного конфликта близка к нулю.
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14.04.2021 22:10 Ответить
Не п@@#@_ді
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14.04.2021 22:12 Ответить
Так воду ж *********** в Крым не получаецца. А уже сильно надо. Они ж не рассчитывали, что Крым окажется остров, хотели ж от Харькова до Тирасполя...
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14.04.2021 22:11 Ответить
Арахамия сказал близка к нулю, значит близка к нулю. А ты не шаришь, хоть и глава ЦРУ
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14.04.2021 22:12 Ответить
похоже на то, что Арахамия не просто йолоп, а засланный пророссийский джигит
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14.04.2021 22:32 Ответить
Можливо, мабуть, не виключаю... Всі нас стращають.
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14.04.2021 22:12 Ответить
Взагалі то все таки країна повинна посилити державний кордон України
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14.04.2021 22:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/486296 Це нічого не дасть. Потрібно готувати оборону міст і партизанські дії, роздати тим, хто хоче захищати Батьківщину, зброю і т.д. Але...
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14.04.2021 22:21 Ответить
Ні не треба партизанщину. У нас повинні бути збройні сили України
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14.04.2021 22:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/486296 Збройні сили є. Але воювати, в полі, із авіацією і армією РФ буде важко.
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15.04.2021 18:18 Ответить
По-человечески я скажу так. Не важно кто есть президент страны нужно создавать при президенте главную военную инспекцию которая подчиняется лично президенту которая бы проводила этот аудит
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16.04.2021 18:21 Ответить
Я всегда говорил и говорю есть категории вооружения нужно проводить военные учения и на основании и или формировать из учений военные подразделения по военной науке или отправлять на капитальный ремонт
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16.04.2021 18:23 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRAfkHMDjnRYhYgbAassq9utwihlHuvEu-zfJoYf1WacPYMqdHcSxlwEN6_8GaU62U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC2d4asT-wgYIDW8DQAa4rSvlkPTVWyJGKLH_oBnuyzD_LzGPdisusGFYXDB_6mihJh4LJ8DdzGh-SW1cCuhEu1oGa2sCl2biHM0IVxXX5MNZ7kDixDARDD-oz4AbLIPT-q3z5D-SoE0UouIfxl4gD7WJHQbso14xHmcDuMwrOPcArqfQO8QHMqap-pOva4eXBf2Xy0Ah97Mj7pTgd0MEY4YbyOfrWXrIY15nXEcyE_eglGWrL-z0jGJDtjTiVXVwAGR9d0l9OJhY-6B55p4OycJOKaJ8ExFdHS_asSOL6jWcIU1o4&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/photos/a.472946218952/10159260753148953/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC2d4asT-wgYIDW8DQAa4rSvlkPTVWyJGKLH_oBnuyzD_LzGPdisusGFYXDB_6mihJh4LJ8DdzGh-SW1cCuhEu1oGa2sCl2biHM0IVxXX5MNZ7kDixDARDD-oz4AbLIPT-q3z5D-SoE0UouIfxl4gD7WJHQbso14xHmcDuMwrOPcArqfQO8QHMqap-pOva4eXBf2Xy0Ah97Mj7pTgd0MEY4YbyOfrWXrIY15nXEcyE_eglGWrL-z0jGJDtjTiVXVwAGR9d0l9OJhY-6B55p4OycJOKaJ8ExFdHS_asSOL6jWcIU1o4&__tn__=-R 3 ч. ·

Гаразд, скажу.
На цьому тижні кілька провідних західних видань попросили мене написати їм коментар (у форматі від статті до колонки) на тему загрози "російсько-українського воєнного конфлікту" (а то ми тут 7 років просто так під російськими Градами гинемо, ага).
Так ось, не писатиму до жодного. Вперше в житті маю кристалічно чітке, гостре відчуття, що вся ця "інформаційна спецоперація" адресована аж ніяк не українцям (хіба побічно) і єдине, що в ній від нас як спільноти вимагається, - це спокій, витримка і максимальна психологічна відстороненість.
"Нє бил, нє состоял, нє участвовал". Ідіть нах, водкі нєт.
Гарного всім дня, вирозумілих співрозмовців + хороших, розумних книжок, фільмів та ін. добрих приводів зберегти на локдауні здоровий глузд.

(А про загрозу війни я вже була волала у 2012-2014 рр., хай тепер перечитують - на "І знов я влізаю в танк..." у "Коморі" якраз під локдаун знижка.
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14.04.2021 22:19 Ответить
Що дідуган меле?🥴
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14.04.2021 22:13 Ответить
9 мая? Разбомбят сами парад победобесия в даунецке? А потом?
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14.04.2021 22:14 Ответить
лучше нам не знать, что будет потом.
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14.04.2021 22:15 Ответить
Страусиная позиция плоха тем, что жопа сверху остается.
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14.04.2021 23:15 Ответить
а потом ***** застрелится (публично)
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14.04.2021 22:43 Ответить
думаешь устроят "сребреницу" прямо на победобесии?
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14.04.2021 22:44 Ответить
******** может. Что ему уничтожить несколько миллионов гражданских. Совок уничтожил больше людей, чем фашисты.
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14.04.2021 23:14 Ответить
Концентрация войск РФ может стать основой для ограниченного вторжения в Украину/ Конечно, может. Утверждает обратное только придурок с рожей рыночного продавца советских времён.
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14.04.2021 22:17 Ответить
арахамия сказало не будет войны. Оно, правда, сперва с..балось с родной Грузии, от одной войны, потом "пора свалить с этой страны"
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14.04.2021 22:24 Ответить
Брехня! Ара-ХАМія сказав: что не нападьот.
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14.04.2021 22:28 Ответить
Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.

Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.

За последние 6-7 месяцев официальные лица украинской власти говорили о возможности подачи воды в Крым. Чем их предложения отличаются от преложений Макрона "... подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ" ?

Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль 08.08.2020
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. 25 августа, 2020
Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Би-би-си, Киев 8 апреля 2021
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14.04.2021 22:30 Ответить
Закопайте канал нафиг, и забудьте про него ,нет канала досвиданье
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14.04.2021 22:37 Ответить
З форуму... Повністю погоджуюсь з автором.

Маковый

"На блефе все строилось и строится.

Я не буду вспоминать все.
Там бесконечная история.
Упомяну лишь пару самых ярких эпизодов.

Хрущев в свое время чуть не нагнул Америку на чистом блефе.
Хотя за душой там был самый мизер.
Американцы только в последний момент опомнились и совок тихо скуля отполз.

Точно так на блефе отжали Крым.
Если бы ВСУ дали бы хоть несколько пулеметных очередей - на этом все и закончилось.
Но Украина блеф повелась.
И тем самым стимулировала продолжение блефа - «Новороссию».
А откуда Украина уперлась - все на тех позициях и закончилось.

Точно как финны в свое время не повелись.
И за счет того выжили.
Более того - получили за это уважение от диктатора-людоеда.
А повелись бы на блеф - стали бы карелами и растворились в мошканських болотах.
Те кто выжил в обязательной кровавой бане, которая необратимо наступает после капитуляции московитам.
Потому что за капитуляцией сразу следуют массовые садистские зачистки.
Местами под ноль, как в Восточной Пруссии.

То что делается сейчас также блеф.
Откровенный и наглый.
Это не значит, не последует каких-то агрессивных действий, если Украина не поведется на этот блеф.
Какие схватки могут произойти.
Даже очень вероятно, что произойдут.
Но когда Украина упрется, а еще когда при этом получит поддержку всего мира, а в этом случае она точно получит поддержку, то московитам много не выгорит.

А вот когда поведется на блеф, составит лапки, вот тогда будет полный и безусловных кирдець.
С последующими традиционными массовыми зачистками.

И тогда уже никто не поможет."
.
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14.04.2021 23:55 Ответить
Наша країна повинна в дійсності посилити обороноздатність держави на особливо небезпечних ділянках
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14.04.2021 22:30 Ответить
Державного кордону
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14.04.2021 22:34 Ответить
Понятно, что коридор в Крым - это задача минимум для рашистов. Остальное, как пойдет.
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14.04.2021 22:34 Ответить
Нужно срочно несколько СУ 25 послать и к е#еням разбомбить Конча Заспу и новый дворец Ахметова, русские увидят какие мы жесткие пацаны и побояться к нам сунуться и заодно рейтинги власти внутри страны подымется
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14.04.2021 22:38 Ответить
Нервы конечно нужно иметь,когда сталкиваешься с понтами куйла, Но Эрдоган показал, что куйло слабак в сравнии с ним. Байден не слабея Эрдогана. Встреча тет-а-тет намечается через два месяца. Если куйло что-то предпримет, то этой встречи, представленной в рф как победа куйла, не будет. А тем временем самолеты НАТО все садятся в Киеве и не пустые.
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14.04.2021 22:40 Ответить
Абрамсы есть?
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14.04.2021 22:44 Ответить
Встречи не будет, ***** поставил условие - снятие санкций, а потом встреча
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14.04.2021 22:45 Ответить
Смешно
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14.04.2021 22:46 Ответить
если ***** поставит условие снятие санкций-с ним вообще никто разговаривать не будет
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14.04.2021 22:49 Ответить
Соединённые Штаты во время подготовки к встрече президентов США и России на высшем уровне должны воздержаться от введения новых санкций, в противном случае Москва "отреагирует самым решительным образом"
заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков во время встречи в Москве с послом США Джоном Салливаном.
Американского посла пригласили к Ушакову на следующий день после того, как в телефонном разговоре с Путиным президент США Джо Байден предложил российскому президенту в ближайшие месяцы встретиться в одной из третьих стран. Посольство США встречу пока не комментировало.

То, что Кремль призвал Вашингтон воздержаться от новых санкций, подтвердили агентству France Presse в МИД России. При этом прямо не утверждается, что отказ от санкций является условием согласия Путина на встречу.
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14.04.2021 23:04 Ответить
ключевыми словами тут являются:
При этом прямо не утверждается, что отказ от санкций является условием согласия Путина на встречу
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15.04.2021 14:24 Ответить
Ваши слова-Богу в уши
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14.04.2021 22:47 Ответить
Байден и Эрдоган? https://www.youtube.com/watch?v=oiMAfBEgdMQ Байден сделал все, чтобы эти войска рашистов оказались у границ Украины ! А на словах он конечно же озабочен.
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14.04.2021 23:11 Ответить
Концентрація військ РФ може стати основою для обмеженого вторгнення в Україну, - директор ЦРУ Бернс - Цензор.НЕТ 5898
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14.04.2021 22:44 Ответить
Какой-то лох этот директор. Арахамия сказал :"вероятность близка к нулю!"
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14.04.2021 22:55 Ответить
кавказька мавпа таки голова!
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15.04.2021 12:09 Ответить
Сегодня Москва официально объявила что Украина готовит спецгруппы для диверсий в России. Когда Москва так объявляет, это серьезный сигнал. Потом они взорвут очередную многоэтажку как в 1994-96 на ул Гурьянова Москва и началась война в Чечне. Те же слова звучали перед вторжением в Грузию, Преднестровье, Осетию (1992 г). В 1937-39 года Финляндия. Если еще есть наивные в том что Рашка просто пугает, то мне их жаль. Научитесь читать между строк: https://lenta.ua/moskva-ofitsialno-obvinila-ukrainu-v-razvertyvanii-tsentrov-podgotovki-diversantov-95049/
https://bykvu.com/ua/bukvy/mer-slov-janska-prosit-vvedennja-vijskovo-civilnoi-administracii-ta-hoche-perevibori/

Все это напоминает 2014 год. Зато Зе подписывает противопожарные указы. Назвать это все пи...ц - это мягко сказать.
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14.04.2021 22:56 Ответить
Это что неожиданность ?
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14.04.2021 23:03 Ответить
Неожиданность, уважаемый, бывает только у детей при глупых родителях. А здесь люди дискутируют и свободно высказывают свое мнение.
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15.04.2021 10:00 Ответить
В 1937-39 года Финляндия.

Ну якщо вернутися туда - приводимо ще приклади :
- Німецька окупація Чехословаччини - Формальними підставами такого кроку стали наявність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 німецького населення в регіоні, а також історична близькість до Німеччини цього чеського регіону

- Німеччина напала на Польшу - Формальним приводом до початку німецько-польської війни став інсценований https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 31 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939 року співробітниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%94) СД напад поляків на німецьку радіостанцію в Ґляйвіці . Доречі - Польша мала гарантії Франції та Великобританії !
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15.04.2021 10:29 Ответить
Нападение рассии на Украину по сути стратегически выгодно Украине и Америке .Европе точно уже некуда будет деватся и прийдётся останавливать Северный поток 2,против рассии будут введены эмбарго на продажу нефти .Тогда уже ни Меркель ни Макрон ничего не смогут выдумывать в защиту интересов рассии.
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14.04.2021 23:01 Ответить
Америка, как позорная шавка дала заднюю. Европа всегда была таковой виляла хвостом перед империей начиная от Петра 1. Кому это выгодно не знаю, но то что нас без нас женили - это факт! Как Польшу в 39. Украина будет буферной зоной во избежание третьей мировой. Но рашистам все равно мало и они пойдут дальше на запад. После Украины лягут: Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония. Дальше : Финляндия, Польша, восток германии, Румыния, Венгрия, Болгария. До 2025-26 годов Россия это осуществит. А теперь проанализируйте события: Америка громко кричит что нам поможет и якобы гонит корабли. После чего Россия сказала, зайдете в черное море получите по шее: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/13/7122053/
Далее: Америка сразу дала заднюю - https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/15/7122149/
После позорной трусости громко говорящий Байден бежит к Путлеру с предложением виляя хвостом и называет его коллегой (Коллега - человек работающий на одном производстве, в одной структуре и делая ту же самою работу в одной цепи). Путин - убийца, диктатор, фашист... - и эту сволочь называют коллегой и кто - Байден. И это в то время когда наши пацаны (дети, матери, отцы) и мужики гибнут защищая свою землю и гребаную Европу. А в это время Байден спешит к "коллеге" на встречу, виляя своим облезлым хвостом: https://www.unn.com.ua/uk/news/1925169-bayden-zaproponuvav-putinu-zustritisya-u-nayblizhchi-tizhni-derzhsekretar
И все это называется дипломатия. Значит сажать в тюрьмы ветеранов, патриотов или просто оступившихся людей - это кара. А отпускать за миллионы депутатов, президентов, олигархов, политиков - убийц всего человечества, это политика.
Это и есть рассуждение и постановка фактов уважаемый. Так что кроме Вас или меня или самого любого человека, никто не сможет и не будет защищать свою семью и свой дом. Одни побегут как позорные шавки в Европу беженцами, а другие остануться защищать то последнего вздоха свои дома и свою Родину Украину, если ублюдок Зе и Ав не посадят их раньше. Я лично не надеюсь ни на кого и беженцем никому не нужным и позорным тоже не буду. И всем украинцам желаю набраться мужества и терпения. Да храни нас всех Господь!
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15.04.2021 10:21 Ответить
Хотел добвить: Пока этот упырь Путлер как когда-то Гитлер захватывать пол континента, они все глубоко глубоко ( в жопе) будут озабочены. Когда нужно делать призыв в армию и сажать предателей, Зеленский занимается ху....ей вроде пожарной безопасности, повышением тарифов и евробляхерами. А когда начнут лететь ракеты, они как суки сядут на свои вертолеты и полетят туда где заходит солнце. Извините за эмоции. Просто больно и стыдно!
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15.04.2021 10:28 Ответить
Найвірогідніше що буде спроба вийти на кордони Донецької та Луганської областей по найбільш стратегічних напрямках.
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14.04.2021 23:24 Ответить
директор цру рассуждает как ребёнок
потому что сидит за океаном
в большом кресле
и читает о манёврах пуйла новостя,
надеясь что тот таки п резидент
а тот убийца , причём не простой, а
й опнутый, как сказал БН
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14.04.2021 23:29 Ответить
Вова не так давно присылал армянский десант в Донецк, чтобы те попросили РФ от имени горняков их "забрать". Вот и на Западе все скоро спокойно выдохнут и возрадуются, когда Вова "не нападёт" на Украину, а только официально зайдёт в ОРДЛО и "заберёт". На этом этапе "мощнейшей обеспокоенностью" всё и закончится
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14.04.2021 23:43 Ответить
Нуль Арахамия сказал, что вероятность вторжения равна нулю...
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14.04.2021 23:58 Ответить
Ще треба його "помножити на ноль".
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15.04.2021 07:30 Ответить
З форуму... Повністю погоджуюсь з автором.

Маковій

"Все це брязкання іржавим металоломом це вистава перед засіданням ТГК 19 квітня. Будуть нагинати пісюніста.

Але Зеленському ні в якому випадку на можна погоджуватись ні на які уступки. Тому що це буде розцінено як те, що БЛЕФ СПРАЦЮВАВ, і обов'язково буде продовження. Аж до західних кордонів. А привід знайдуть, можете не турбуватись про такі дрібниці.

І у випадку СПРОБИ помиритись із агресором Україна допоможе агресорові. З агресора знімуть санкції а світ перестане підтримувати Україну. Як слабку. А слабаки нікому не потрібні."
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15.04.2021 01:29 Ответить
В цьому зв'язку згадайте про що говорила жЮлька на нараді РНБО напочатку рашистської агресії, на кого вОну працювала та працює:

«Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен взяти зброю, інакше це означає поразку. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми повинні стати наймирнішою нацією на планеті, просто вести себе як голуби миру ... »- цитата зі стенограми.

Не менш панічну позицію зайняв призначений за протекцією тимошенко міністр оборони Ігор Тенюх. За його даними, на кордонах України стояло, готове до вторгнення, 38 -тисячне угруповання російських військ, і тому перекидання додаткових підкріплень до Криму було ризикованим.

Як справедливо зазначив колишній радник пуйла Андрій Ілларіонов, «з угрупованням в 38 тисяч чоловік в таку країну, як Україна, неможливо ні успішно вторгнутися, ні окупувати скільки-небудь помітну частину її території, ні утримати її скільки-небудь відчутний час".

Інші силовики, глава СБУ Наливайченко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, також боялися приймати скільки-небудь рішучі заходи, виправдовуючи свої позиції масовою зрадою кримських силовиків.

Загалом, за введення воєнного стану з 50 учасників секретної наради проголосував тільки один Олександр Турчинов.

Факт оприлюднення стенограми РНБО жЮлька назвала «зрадою». А як називати політика, який без опору віддає ворогові свою територію?

пуйло, яке, як відомо, вважає за краще вести неоголошені гібридні війни, з повною підставою міг присудити медалі за «Анексію Криму» практично всім учасникам цієї наради РНБО.

Відзначимо, що, на думку генерала Володимира Замани, незважаючи на в цілому плачевний стан української армії, у нас були підрозділи, здатні виконати в цей день бойове завдання. Це 12-15 батальйонно-тактичних груп: ВДВ, 30-я і 72-а бригади, повітряні сили.

Що б змінилося, або Роль особистості в новітній українській історії

За визнанням терориста гіркіна, який брав участь у захопленні Криму, для того, щоб зібрати депутатів Верховної Ради автономії на незаконне засідання, йому довелося в буквальному значенні витягати їх за шкірку з будинків.

Це говорить про те, що навіть проросійськи налаштована еліта Криму не була до кінця впевнена в успіху заколоту. Коли перша бронетанкова колона російських військ вирушила із Севастополя до Сімферополя, їх міг зупинити на трасі будь-який український воєнізований патруль. Прориватися за всяку ціну наказу у російських військових не було.

А могли б, після введення воєнного стану в березні і квітні, натовпи завезених з Ростова і Воронежа росіян безкарно зривати українські прапори і захоплювати адмінбудівлі в Донецьку і Луганську?

Як склалася б доля Донбасу, якби «альфівців», які потрапили під Слов'янськом у засідку терористів гіркіна, підтримали б вогнем десантники, які зі своїми БМД знаходилися в безпосередній близькості? Як пізніше пояснив пораненому на його очах «альфівцю» командир десантників: йому ніхто не дав наказу відкрити вогонь.

Була б у нас історія героїчної оборони донецького аеропорту, якби снайпер кіровоградського спецназу не прийняв рішення і першим 26 травня не відкрив вогонь по позиціях терористів на даху терміналу?

А якби після розгрому в аеропорту, коли були вбиті десятки терористів, на плечах відступаючих деморалізованих "востоковцев" знайшовся б командир, який дав наказ зайняти в Донецьку будівлі ОДА і СБУ 27 травня 2014 року? Історія «ДНР» могла б закінчитися в цей же день.

Сподіваюся, прийде час, і ми також дізнаємося, які накази дав або не дав начальник Генштабу Муженко, щоб колона гіркіна практично безперешкодно подолала відстань від Слов'янська до Донецька в липні 2014 го.

За боягузтво, лукавість українських політиків ми заплатили вже тисячами загиблих воїнів і мирних жителів, майже двома мільйонами біженців і розореним Донбасом.

Поки ми не почнемо судити політиків за їхні справи, відправляючи їх (краще на виборах, ніж на Майданах) в політичне небуття, ми приречені виглядати в очах світу країною левів, якими правлять цапи.
Цю невідповідність необхідно усунути якомога швидше.

Роман Лазоренко
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15.04.2021 01:55 Ответить
любая угроза потерь испугает зелоха доусрачки, и он подпишет все, включая воду в крым. куйлу достаточно подвести какие-то наши части под удар, и осел сразу запоет про защиту жизни наших мальчиков, что лучше сдаться и выполнить все требования, как он выполнил требования террориста который заставил его записать ролик...
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15.04.2021 04:28 Ответить
Та і без загрози достатньо лише однієї вимоги "вірного піхотинця" про вибачення!
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15.04.2021 07:38 Ответить
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключает, что Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3259769
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Может прибегнуть, т. е. в настоящее время вторжения нет?
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15.04.2021 06:37 Ответить
Можливо він вже далі свого носа не бачить або ж "забув" про Крим і Донбас.
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15.04.2021 07:34 Ответить
 
 