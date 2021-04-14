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За нарушение требований пожарной безопасности теперь будут наказывать строже, - Зеленский подписал законы

За нарушение требований пожарной безопасности теперь будут наказывать строже, - Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1366-ІХ о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"В течение последних пяти лет в Украине возникло более 352 тыс. пожаров, которые нанесли прямой ущерб более чем 6 млрд грн. В результате возгорания погибли более 11 тыс. человек, в том числе 359 детей, а травмы получили более 7 тыс. человек", - отмечают в Офисе Президента.

Там подчеркивают, что в целях охраны жизни людей и их имущества, национального богатства и окружающей среды и был принят закон, который увеличивает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

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Согласно документу, такие нарушения теперь будут караться штрафом в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 грн до 5 100 грн. - Ред.).

"Кроме того, за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, повлекших аварии и причинивших вред здоровью людей или повредивших имущество, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 68 340 грн. - Ред.) или исправительных работ на срок до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

В ОП добавляют, что если такие действия повлекли гибель людей или повредили имущество в особо крупном размере, ответственность будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

"Также закон усиливает административную ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб - пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады скорой помощи или других аварийно-спасательных формирований (предусмотрены штрафы от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан против штрафов на сумму от трех до семи необлагаемых минимумов, которые существовали ранее); за невыполнение предписаний должностных лиц пожарной и техногенной безопасности (штрафы от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан)", - отмечает пресс-служба президента.

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Сообщается, что глава государства также подписал взаимосвязанный закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности" № 1367-IX, который парламент принял 30 марта.

"Этот документ дополняет предыдущий и устанавливает административную ответственность за воспрепятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности", - подчеркивают в Офисе Президента.

Там уточняют, что создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц в сфере пожарной и техногенной безопасности, связанной с проведением проверок, будет караться штрафом на сумму от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Оба закона вступают в силу на следующий день после их опубликования.

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Автор: 

безопасность (1116) закон (3177) пожар (5969)


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Топ комментарии
+4
Дегенераты...те кто принимал этот закон могут внятно обьяснить...нахрена нужен журнал учета огнетушителей...если огнетушитель по нормам всего один??
Нахрена нужно вести журнал проверки занай ПБ если чел который его ведет...ведет его сам на себя??
И таких бумажек....за которые пожарники получает бабло...немерянно...одлни только наклейки на розетки 220В чего стоят.....бред...совковый...
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14.04.2021 23:26 Ответить
+3
Есть паспорт на этот ОДИН огнетушитель....зачем нужен этот сраный журнал??
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14.04.2021 23:47 Ответить
+2
Дебилы зеленые...
Все чего они добьются этим законом...это увеличение наполнения карманов проверяющих....

Закон нужный и правильный...но перед этим следовало упорядочить и обновить правила пожарной безопасности...которым уже лет под сраку...и которые одинаковы как для супермакета и крупного офисного центра...так и для магазинчика с одним продавцом...
Только у первых есть бабло...на взятки..и на тех кто отвечает и заполеяет кучу бумаг...а у вторых нет...
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14.04.2021 23:23 Ответить
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Дебилы зеленые...
Все чего они добьются этим законом...это увеличение наполнения карманов проверяющих....

Закон нужный и правильный...но перед этим следовало упорядочить и обновить правила пожарной безопасности...которым уже лет под сраку...и которые одинаковы как для супермакета и крупного офисного центра...так и для магазинчика с одним продавцом...
Только у первых есть бабло...на взятки..и на тех кто отвечает и заполеяет кучу бумаг...а у вторых нет...
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14.04.2021 23:23 Ответить
Дегенераты...те кто принимал этот закон могут внятно обьяснить...нахрена нужен журнал учета огнетушителей...если огнетушитель по нормам всего один??
Нахрена нужно вести журнал проверки занай ПБ если чел который его ведет...ведет его сам на себя??
И таких бумажек....за которые пожарники получает бабло...немерянно...одлни только наклейки на розетки 220В чего стоят.....бред...совковый...
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14.04.2021 23:26 Ответить
Вогнегасники мають певний термін зберігання і періодично повинні перезаряджатись. Тому і повинен бути журнал обліку.
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14.04.2021 23:42 Ответить
На саммо огнетушителе есть вся информация...
Понятно если из десять...двадцать...сто....а если он ОДИН....нахрена??
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14.04.2021 23:46 Ответить
Есть паспорт на этот ОДИН огнетушитель....зачем нужен этот сраный журнал??
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14.04.2021 23:47 Ответить
Зачем нужен акт скрытых работ...если на основании этого акта помещение ввели в эксплуатацию...и есть акт ввода в эксплуатацию??
И этот акт восстановить...взять дубликат...не возможно....это вечная кормушка для пожарников....
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14.04.2021 23:49 Ответить
Сколько денег получают взятками скоты пожарники...за типа необходимость железной подложки под розетку..если розетка установлена на пластике?? Отвечаю...много...чуть ли ни с каждого маленького магазина или офиса....
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14.04.2021 23:52 Ответить
Вижу вы тоже столкнулись, мне как то после проверки такое предписание выписали, что его физически невозможно было выполнить даже если бы я очень захотел. А часть предписания касательно техногенной безопасности вообще шедевр, там такие требования как будто у меня ядерный объект ))))))
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15.04.2021 10:48 Ответить
"В течение последних пяти лет в Украине возникло более 352 тыс. пожаров, которые нанесли прямой ущерб более чем 6 млрд грн..... Всё из за того что у нас в Украине коррупционные суды ,которые ловко крутят законами Украины, придуманными и утверждёнными Депутатами. из за этого нужно будет кормить УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ещё одну коррупционную надстройку пожарно коррупционную лестничную инспекцию. не знаю выдержит ли это УКРАИНСКИЙ НАРОД, налог то он платит Источник: https://censor.net/ru/n3259779
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14.04.2021 23:39 Ответить
Загорілось наметове містечко під Воронежем, куди останнім часом стягують військову техніку, розташованого в безпосередній близькості українського кордону.(с)

та за це орден давать потрібно...
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14.04.2021 23:52 Ответить
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14.04.2021 23:53 Ответить
найвеличніший підкришив хлібця пожежникам
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15.04.2021 00:10 Ответить
А коли буде покарання за колабораціонізм? Чи колабораціоністи будуть і далі сидіти в кріслах чиновників і навіть в Раді. Це небезпечніше всіляких пожеж. Держава може "згоріти".
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15.04.2021 08:49 Ответить
Инспектора потирают руки и присматривают себе новые авто и недвижимость, ну или как минимум куртки как у Степанова ))))
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15.04.2021 10:50 Ответить
За нарушение требований пожарной безопасности теперь будут наказывать строже. А взятки станут в 2 раза больше...

Тем более что согласно ППБУ все запрещено..
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15.04.2021 10:54 Ответить
За эти же 5 лет на автодорогах погибло ...
Примут запрет на автомобили?
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15.04.2021 13:08 Ответить
 
 