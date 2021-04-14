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На Житомирщине на взятке 114 тыс. грн задержан чиновник Нацакадемии аграрных наук, - прокуратура. ФОТО

В Житомирской области правоохранители задержали на взятке чиновника регионального подразделения Института Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

На Житомирщине на взятке 114 тыс. грн задержан чиновник Нацакадемии аграрных наук, - прокуратура 01

По данным следствия, директор исследовательской станции организовал схему систематического вымогательства и получения от частных предпринимателей взяток за реализацию по заниженным ценам селекционных сортов овощей, выращиваемых в питомниках. В частности, он требовал деньги за продажу 14 т сортового товара на общую сумму 168 тыс грн.

Чиновника задержали во время получения от предпринимателя 84 тыс грн взятки.

На Житомирщине на взятке 114 тыс. грн задержан чиновник Нацакадемии аграрных наук, - прокуратура 02

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Во время проведения обыска также изъято 30 тыс грн - первую часть ранее полученной им неправомерной выгоды и бухгалтерские документы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Автор: 

взятка (6183) НААН (19) Житомирская область (1413)


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В Житомирской области правоохранители задержали на взятке чиновника регионального подразделения Института Национальной академии аграрных наук Украины. Интересно сколько чиновник бы отстегнул инспектору Пожарной охраны? Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1366-ІХ в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Кумовская Украина = коррупция и предательство...вот с чем нужно боротьсяИсточник: https://censor.net/ru/n3259779 Источник: https://censor.net/ru/n3259781
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14.04.2021 23:53 Ответить
Оце бізнесмен!
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14.04.2021 23:54 Ответить
 
 