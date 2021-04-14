На Житомирщине на взятке 114 тыс. грн задержан чиновник Нацакадемии аграрных наук, - прокуратура. ФОТО

В Житомирской области правоохранители задержали на взятке чиновника регионального подразделения Института Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, директор исследовательской станции организовал схему систематического вымогательства и получения от частных предпринимателей взяток за реализацию по заниженным ценам селекционных сортов овощей, выращиваемых в питомниках. В частности, он требовал деньги за продажу 14 т сортового товара на общую сумму 168 тыс грн.

Чиновника задержали во время получения от предпринимателя 84 тыс грн взятки.

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Во время проведения обыска также изъято 30 тыс грн - первую часть ранее полученной им неправомерной выгоды и бухгалтерские документы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.