"Ты заврался, Путин!" - командир миротворческого батальона Мовчанюк напомнил Путину, как украинцы спасли город Жепа от резни союзниками России по образцу Сребреницы
Сергей Мовчанюк, командир миротворческого батальона в Югославии в 1994-1995 годах, напомнил Путину о том, как украинцы спасли боснийский город Жепа от резни союзниками России сербами по образцу Сребреницы.
Его слова цитирует в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он напоминает, что 9 апреля пресс-секретарь Путина Песков сделал угрожающее заявление для обоснования вторжения российских войск в Украину: "В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось".
"Хочу опубликовать обращение полковника Мовчанюка, который обеспечивал безопасность боснийского города Жепа от резни союзниками России - боснийскими сербами, разгромившими Сребреницу, и которых Россия активно защищала:
"Послушай, Путин! К тебе обращается полковник Сергей Мовчанюк, ветеран войны в Афганистане в составе 103 воздушно-десантной дивизии в 1982-1984 гг. и ветеран войны в Боснии 1994-1995 г., командир 240-го отдельного батальона ООН (УКРБАТ-1), сектор Сараево.
Я процитирую слова моего БРАТА ПО ВДВ, проживающего в Дагестане, старшины разведроты Алибекова Асхаба, адресованные тебе: "Ты все врешь русскому народу, ты сталкиваешь лбами русских и украинцев, нагнетаешь ненависть, своим недальновидным подстрекательством убиваешь в первую очередь русских пацанов. Тебе не надоело? Сначала ты убивал чеченцев, потом грузин, потом армян, потом украинцев, следующие кто? Белорусы? Татары? Башкиры? Путин, иди домой, иди к своей жене, только оставь Россию и Украину в покое!".
Ты пугаешь весь мир "Сребреницей в Украине", и ты негативно относишься к страшным, кровавым событиям, происшедшим в Сребренице во время войны в Боснии. Так почему ты не осуждаешь преступления кровавого режима Р. Караджича и Р. Младича? Кто тогда дает тебе право лепить ярлык "убийц резни в Сребренице" украинскому государству, украинскому народу? Да будет тебе известно, что именно украинцы, входившие в состав миротворческого батальона УКРБАТ-1 под моим командованием пресекли планы Младича мусульманского анклава в городе Жепа. Это случилось сразу после захвата и резни в Сребренице. Небольшое количество боснийских мусульман успели чудом вырваться из Сребреницы и пройдя путь в 50 км, спрятались в Жепе, их тоже тогда спасли украинские миротворцы, мы знаем об этих событиях. А ты - нет. Ты заврался, Путин. Ты забыл одну из притч царя Соломона: "А РАЗВЕ БОГАТСТВА И ВЛАСТЬ НАВЕКИ?", - говорится в публикации.
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Я пам'ятаю як ЦН топив за Бідона, ну що скажете зараз?
https://dumskaya.net/allnews///2021/04/14/ 14 апреля , 20:46
Американские ракетные эсминцы спешат в Черное море
Два американских ракетных эсминца USS Roosevelt (DDG80) и USS Ross (DDG71) два часа назад покинули греческую военно-морскую базу Суда, что на Крите, и взяли курс на пролив Дарданеллы.
По предварительной информации, завтра днем, 15 апреля, они войдут в Мраморное море, а поздно ночью, преодолев Босфор, попадут в Черное море.
https://censor.net/ru/news/3259795/****************************************************************************************************
Яка збройна агрессія проти суверенної країни?
Це подвиг во імя дідов і зараді визволення України від українців.
Щоб ви свинособаки срюські виздихали до останньої лічинки!
Передивився весь сайт МНС - нема такої інструкції.
Так само нацисти зробили зомбі німецький народ.
Сподіваюсь, що наші 73/43%зомбі ще не остаточно зомбувались. Принаймі, не всі.
Немцов назвал *бнутым - Путин его застрелил , прямо у кремлёвской стены!
Навальный назвал психически больным - Путин его отравил и посадил !
Байден назвал убийцей - Путин двинул полки на Украину.
Вы прослушали историю болезни маньяка-шизофреника с детскими комплексами !
Вот с таким выродком Украина имеет дело 😡
уже семь лет как ненормальный человек !
Это не путен сталкивает украинцев и руцких лбами, а этот самый руцкий народ, который поставил путена в цари. Путен лишь выполняет волю этого самого руцкага народа. Не будет этого путена - будет другой путен.
Виновен не царь, а народец избравший и поддерживающий его, и его подобных...
- Газета New York Times писала, что готовясь к сербскому наступлению на Жепу и Горажде, боснийцы отобрали у украинских миротворцев оружие и бронетранспортеры.
- Пресс-секретарь ООН Александр Иванько заявил, что армия босняков окружила базу украинских миротворцев и угрожала использовать их как живой щит в случае, если НАТО не начнет бомбить с воздуха их врагов.
- Представитель украинского МИД Владимир Ельченко призвал ООН вывести украинских миротворцев из Жепы и Горажде. "Украинские войска обезоружены и полностью беззащитны. Если их немедленно не вывести, произойдет огромная трагедия", - сказал он
- В конце июля 1995 года при посредничестве украинских миротворцев состоялись переговоры об эвакуации гражданских из города Жепа. Массовых преступлений в этом анклаве не произошло.
Жителей эвакуировали на территории под контролем армии босняков, после чего солдаты отступили из города.