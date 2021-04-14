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Новости Агрессия России против Украины
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"Ты заврался, Путин!" - командир миротворческого батальона Мовчанюк напомнил Путину, как украинцы спасли город Жепа от резни союзниками России по образцу Сребреницы

Сергей Мовчанюк, командир миротворческого батальона в Югославии в 1994-1995 годах, напомнил Путину о том, как украинцы спасли боснийский город Жепа от резни союзниками России сербами по образцу Сребреницы.

Его слова цитирует в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напоминает, что 9 апреля пресс-секретарь Путина Песков сделал угрожающее заявление для обоснования вторжения российских войск в Украину: "В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концентрация войск РФ может стать основой для ограниченного вторжения в Украину, - директор ЦРУ Бернс

"Хочу опубликовать обращение полковника Мовчанюка, который обеспечивал безопасность боснийского города Жепа от резни союзниками России - боснийскими сербами, разгромившими Сребреницу, и которых Россия активно защищала:

"Послушай, Путин! К тебе обращается полковник Сергей Мовчанюк, ветеран войны в Афганистане в составе 103 воздушно-десантной дивизии в 1982-1984 гг. и ветеран войны в Боснии 1994-1995 г., командир 240-го отдельного батальона ООН (УКРБАТ-1), сектор Сараево.

Я процитирую слова моего БРАТА ПО ВДВ, проживающего в Дагестане, старшины разведроты Алибекова Асхаба, адресованные тебе: "Ты все врешь русскому народу, ты сталкиваешь лбами русских и украинцев, нагнетаешь ненависть, своим недальновидным подстрекательством убиваешь в первую очередь русских пацанов. Тебе не надоело? Сначала ты убивал чеченцев, потом грузин, потом армян, потом украинцев, следующие кто? Белорусы? Татары? Башкиры? Путин, иди домой, иди к своей жене, только оставь Россию и Украину в покое!".

Ты пугаешь весь мир "Сребреницей в Украине", и ты негативно относишься к страшным, кровавым событиям, происшедшим в Сребренице во время войны в Боснии. Так почему ты не осуждаешь преступления кровавого режима Р. Караджича и Р. Младича? Кто тогда дает тебе право лепить ярлык "убийц резни в Сребренице" украинскому государству, украинскому народу? Да будет тебе известно, что именно украинцы, входившие в состав миротворческого батальона УКРБАТ-1 под моим командованием пресекли планы Младича мусульманского анклава в городе Жепа. Это случилось сразу после захвата и резни в Сребренице. Небольшое количество боснийских мусульман успели чудом вырваться из Сребреницы и пройдя путь в 50 км, спрятались в Жепе, их тоже тогда спасли украинские миротворцы, мы знаем об этих событиях. А ты - нет. Ты заврался, Путин. Ты забыл одну из притч царя Соломона: "А РАЗВЕ БОГАТСТВА И ВЛАСТЬ НАВЕКИ?", - говорится в публикации.

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Ты заврался, Путин! - командир миротворческого батальона Мовчанюк напомнил Путину, как украинцы спасли город Жепа от резни союзниками России по образцу Сребреницы 01

Автор: 

Босния (80) история (2017) миротворцы (1184) путин владимир (31560) Бутусов Юрий (4384)


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Топ комментарии
+28
Всё конечно верно сказано, кроме одной детали.
Это не путен сталкивает украинцев и руцких лбами, а этот самый руцкий народ, который поставил путена в цари. Путен лишь выполняет волю этого самого руцкага народа. Не будет этого путена - будет другой путен.
Виновен не царь, а народец избравший и поддерживающий его, и его подобных...
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15.04.2021 00:25 Ответить
+21
Самое интересное, что на Совбезе ООН кацапы наложили вето на резолюцию касаемой Сребреницы, когда там хотели признать те события геноцидом. Память и мозг у них как у рыбок гуппи.
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15.04.2021 00:20 Ответить
+15
Литвиненко назвал педофилом - Пут- ин его отравил.
Немцов назвал *бнутым - Путин его застрелил , прямо у кремлёвской стены!
Навальный назвал психически больным - Путин его отравил и посадил !
Байден назвал убийцей - Путин двинул полки на Украину.

Вы прослушали историю болезни маньяка-шизофреника с детскими комплексами !
Вот с таким выродком Украина имеет дело 😡
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15.04.2021 00:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Таку вже маячню у всіх змі і соц мережах можна почитати.Московська потвора активізувалася за нової адміністрації.Бо ця сама адміністрація не веде себе з позиції сили.Я це казав,давно.
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14.04.2021 23:44 Ответить
Бідон введи війська!! А Бідон дав задню, відмінив вхід двох військових кораблів до Чорного моря.
Я пам'ятаю як ЦН топив за Бідона, ну що скажете зараз?
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15.04.2021 11:18 Ответить
Якщо ти Зебільне, дурне, дике та неінформоване, то що такому глебану поясниш
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15.04.2021 12:34 Ответить
Щоб пояснити - треба щось мати в голові. А якщо там пусто, то тільки на образи і здатен.
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15.04.2021 13:25 Ответить
***** защіщать як дурному з гори котитись.
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14.04.2021 23:46 Ответить
Ща подивимося, що бубочка у Франції буде плести пра мір в очах путіна...
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14.04.2021 23:53 Ответить
Не пости кремлевские фейки!

https://dumskaya.net/allnews///2021/04/14/ 14 апреля , 20:46
Американские ракетные эсминцы спешат в Черное море

Два американских ракетных эсминца USS Roosevelt (DDG80) и USS Ross (DDG71) два часа назад покинули греческую военно-морскую базу Суда, что на Крите, и взяли курс на пролив Дарданеллы.
По предварительной информации, завтра днем, 15 апреля, они войдут в Мраморное море, а поздно ночью, преодолев Босфор, попадут в Черное море.
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15.04.2021 00:41 Ответить
США отменили решение об отправке двух военных кораблей в Черное море, - дипломатические источники

https://censor.net/ru/news/3259795/****************************************************************************************************
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15.04.2021 08:18 Ответить
Если бы идиоты умели летать, то в Кремле пришлось бы строить аэродром...
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14.04.2021 23:56 Ответить
Щови-щови!
Яка збройна агрессія проти суверенної країни?
Це подвиг во імя дідов і зараді визволення України від українців.
Щоб ви свинособаки срюські виздихали до останньої лічинки!
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15.04.2021 00:09 Ответить
Вероятность крупномасштабной российской агрессии резко возросла за последние сутки. Звонок Байдена воспринят кремлевскими как знак слабости и они абсолютно уверовали в свою безнаказанность.(с)... И когда начнется замес с кацапами вопрос только в коротком промежутке времени. Вон и наше МЧС уже пямятку выпустила - как вести себя гражданам в ситуации связанной с военным положением и т.д... Короче - скоро будет "весело ***"...
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15.04.2021 00:10 Ответить
С русней бесполезно вести переговоры и призывать к миру. Они расценивают это как слабость и буду наглеть. Лучший вариант нанести массированный упреждающий удар по скоплениям орды уже сейчас, раздербанить их на запчасти пока они не оргназовались и не начали наступление....
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15.04.2021 00:17 Ответить
Монахов - лучший друг советника Пукина Илларионова, который вечно всех запугивал и запугивает, сеет панику.
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15.04.2021 00:22 Ответить
я никого не запугиваю а вижу ситуацию целиком, в отличии от таких как ты дятлов которые сложить простой пазл не могут!!! и если замес начнется - то я знаю что я буду делать, где и с кем и почему.... так что сидите тихо Мыши по норам на своих обосцанных диванах!!!
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15.04.2021 00:29 Ответить
это ты сидишь на диванах и складываешь пазлы и ждешь замесов! а сам первый побежишь встречать танки Путина.
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15.04.2021 00:31 Ответить
я пишу - Куйло, или если цитирую то с маленькой буквы эту крысу... а ты ? вот в чем наша разница москалик..
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15.04.2021 00:44 Ответить
А ти точно герой замєсов ? Чи так на інших гнати можеш ? Оту вас , кацапів так завжди : образити незнайому людину ! А самі ну таку тупість несете !
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15.04.2021 08:11 Ответить
Дай посилання на цю інструкцію МНС.
Передивився весь сайт МНС - нема такої інструкції.
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15.04.2021 10:27 Ответить
https://www.dsns.gov.ua/ua/Diyi-naselennya-v-umovah-nadzvichaynih-situaciy-viyskovogo-harakteru.html?fbclid=IwAR2qMeAxrksZfvjSh28-GxWv7XYnAJXsDtwQGfOSMM5GvT0w3U8zthYWY14
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15.04.2021 10:37 Ответить
Путин пугает всех Этой Сребреницей - видимо судит по себе, он также поступил бы, не моргнув глазом - как поубивал тысячи людей своих граждан ковровыми бомбардировками Грозного, где погибли не только чеченцы, но и русские, как расстрелял наших солдат под Иловайском - 350 погибших и 800 раненых, в том числе и под Зеленодольском. Эти жертвы и есть Сребренице по-русски.
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15.04.2021 00:11 Ответить
Самое интересное, что на Совбезе ООН кацапы наложили вето на резолюцию касаемой Сребреницы, когда там хотели признать те события геноцидом. Память и мозг у них как у рыбок гуппи.
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15.04.2021 00:20 Ответить
Ні-ні, там рибки гуппі ні при чому. Там - гебельсівщина: бреши більше і тобі, врешті, повірять. Повірять так само, як в 2018/18рр. повірили 73/43%зебілів в брехню Г+Г та іншого жовтяка.
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15.04.2021 00:45 Ответить
У нас 5 лет лайно из каждого утюга лилось. Надеюсь, что все, кто тогда этой брехне верил сейчас довольны жизнью и Нелохом. Что касается кацапов, то их остается только пожалеть. За 20 лет из любого можно зомби сделать.
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15.04.2021 00:52 Ответить
От і зробили сталністи зомбі своїх касапів.
Так само нацисти зробили зомбі німецький народ.
Сподіваюсь, що наші 73/43%зомбі ще не остаточно зомбувались. Принаймі, не всі.
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15.04.2021 01:05 Ответить
Не з кожного . З совків так . А жаліти вбивць-потвор ?!! А ці , місцеві , теж невиліковні , на жаль . Поговоріть з зебілом - тільки агресії додалося .
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15.04.2021 08:15 Ответить
не обижайте рыбок таким сравнением
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15.04.2021 10:48 Ответить
Литвиненко назвал педофилом - Пут- ин его отравил.
Немцов назвал *бнутым - Путин его застрелил , прямо у кремлёвской стены!
Навальный назвал психически больным - Путин его отравил и посадил !
Байден назвал убийцей - Путин двинул полки на Украину.

Вы прослушали историю болезни маньяка-шизофреника с детскими комплексами !
Вот с таким выродком Украина имеет дело 😡
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15.04.2021 00:20 Ответить
там не только Путин, там всё ФСБ такое, Путин - это только вершина айсберга под названием ФСБ.
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15.04.2021 00:24 Ответить
там вся россия такая...
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15.04.2021 01:26 Ответить
І , головне , такі ж і піддані в цього ху..а .
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15.04.2021 08:16 Ответить
тот, кто считает, что путин творит с Украиной добро -
уже семь лет как ненормальный человек !
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15.04.2021 00:23 Ответить
ОПЗЖ де всі нац.корпуси і автомайдани коли потрібно.
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15.04.2021 01:30 Ответить
Всё конечно верно сказано, кроме одной детали.
Это не путен сталкивает украинцев и руцких лбами, а этот самый руцкий народ, который поставил путена в цари. Путен лишь выполняет волю этого самого руцкага народа. Не будет этого путена - будет другой путен.
Виновен не царь, а народец избравший и поддерживающий его, и его подобных...
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15.04.2021 00:25 Ответить
Почему Нелоха выбрали президентом, можете ответить?
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15.04.2021 00:55 Ответить
Хотілось змін від цих держиморд. Но нелох всех налошил.
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15.04.2021 01:32 Ответить
А чего у меня спрашиваешь, бот?
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15.04.2021 13:24 Ответить
в цьому і є суть московії - пожирати людей, пожирати народи
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15.04.2021 07:07 Ответить
Золоті слова ! Я завжди нагадую про їхню 300-400 річну історію . Здохне путін - поставлять собі чергового сраліна .
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15.04.2021 08:19 Ответить
Странно почему никто до сих пор не пошутил про город,который мы спасли.
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15.04.2021 01:41 Ответить
Де немає рашисстов там не вбивають рюсскіх - Аксіома (довели міста: Харьків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Маріупіль ).
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15.04.2021 02:17 Ответить
Отже Путін хоче влаштувати Серебриницю по усій України!
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15.04.2021 06:50 Ответить
Окрім усього вище зазначеного додам що Срєбрєніца то ганьба таких цивілізованих европейців. А саме, нідерландський батальйон, який забеспечував охорону міста без бою здався військам сербів, після чого була вчинена різанина
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15.04.2021 07:05 Ответить
От і треба запросити через ООН миротворців з Хорватії , Боснії щоб цього разу вони нам допомогли . Ну а брати Литовці та Поляки точно не відмовлять .
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15.04.2021 08:07 Ответить
- В отчете ООН сказано, что с наступлением боснийских сербов на Сребреницу началось и давление на анклав Жепа. В отличие от голландских миротворцев в Сребренице, которые придерживались мирового соглашения и не дали боснякам оружие, украинские военные в Жепе по требованию командира босняков открыли склад оружия, которое перед этим сами отобрали у них
- Газета New York Times писала, что готовясь к сербскому наступлению на Жепу и Горажде, боснийцы отобрали у украинских миротворцев оружие и бронетранспортеры.
- Пресс-секретарь ООН Александр Иванько заявил, что армия босняков окружила базу украинских миротворцев и угрожала использовать их как живой щит в случае, если НАТО не начнет бомбить с воздуха их врагов.
- Представитель украинского МИД Владимир Ельченко призвал ООН вывести украинских миротворцев из Жепы и Горажде. "Украинские войска обезоружены и полностью беззащитны. Если их немедленно не вывести, произойдет огромная трагедия", - сказал он
- В конце июля 1995 года при посредничестве украинских миротворцев состоялись переговоры об эвакуации гражданских из города Жепа. Массовых преступлений в этом анклаве не произошло.
Жителей эвакуировали на территории под контролем армии босняков, после чего солдаты отступили из города.
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15.04.2021 08:22 Ответить
Таварищь не панимает, после всего, что они там натворили, Сребреница это цветочки.
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15.04.2021 08:31 Ответить
російський царьок міг прийти до влади лише в країні дегенератів... Жоден нормальний етнос не захоче собі такого плєшивого недомірка мати в царях. отже логічно, що росіяни це країна дегенератів і лохів.
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15.04.2021 11:18 Ответить
Ой лишенько... А як міг прийди до влади дегенерат ЗЕ в Україні? "Отже логічно" що українці ще тупіші за дегенератів....
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23.07.2021 20:51 Ответить
 
 