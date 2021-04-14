"Ты заврался, Путин!" - командир миротворческого батальона Мовчанюк напомнил Путину, как украинцы спасли город Жепа от резни союзниками России по образцу Сребреницы

Сергей Мовчанюк, командир миротворческого батальона в Югославии в 1994-1995 годах, напомнил Путину о том, как украинцы спасли боснийский город Жепа от резни союзниками России сербами по образцу Сребреницы.

Его слова цитирует в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напоминает, что 9 апреля пресс-секретарь Путина Песков сделал угрожающее заявление для обоснования вторжения российских войск в Украину: "В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось".

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"Хочу опубликовать обращение полковника Мовчанюка, который обеспечивал безопасность боснийского города Жепа от резни союзниками России - боснийскими сербами, разгромившими Сребреницу, и которых Россия активно защищала:

"Послушай, Путин! К тебе обращается полковник Сергей Мовчанюк, ветеран войны в Афганистане в составе 103 воздушно-десантной дивизии в 1982-1984 гг. и ветеран войны в Боснии 1994-1995 г., командир 240-го отдельного батальона ООН (УКРБАТ-1), сектор Сараево.

Я процитирую слова моего БРАТА ПО ВДВ, проживающего в Дагестане, старшины разведроты Алибекова Асхаба, адресованные тебе: "Ты все врешь русскому народу, ты сталкиваешь лбами русских и украинцев, нагнетаешь ненависть, своим недальновидным подстрекательством убиваешь в первую очередь русских пацанов. Тебе не надоело? Сначала ты убивал чеченцев, потом грузин, потом армян, потом украинцев, следующие кто? Белорусы? Татары? Башкиры? Путин, иди домой, иди к своей жене, только оставь Россию и Украину в покое!".

Ты пугаешь весь мир "Сребреницей в Украине", и ты негативно относишься к страшным, кровавым событиям, происшедшим в Сребренице во время войны в Боснии. Так почему ты не осуждаешь преступления кровавого режима Р. Караджича и Р. Младича? Кто тогда дает тебе право лепить ярлык "убийц резни в Сребренице" украинскому государству, украинскому народу? Да будет тебе известно, что именно украинцы, входившие в состав миротворческого батальона УКРБАТ-1 под моим командованием пресекли планы Младича мусульманского анклава в городе Жепа. Это случилось сразу после захвата и резни в Сребренице. Небольшое количество боснийских мусульман успели чудом вырваться из Сребреницы и пройдя путь в 50 км, спрятались в Жепе, их тоже тогда спасли украинские миротворцы, мы знаем об этих событиях. А ты - нет. Ты заврался, Путин. Ты забыл одну из притч царя Соломона: "А РАЗВЕ БОГАТСТВА И ВЛАСТЬ НАВЕКИ?", - говорится в публикации.

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