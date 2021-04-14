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Новости Агрессия России против Украины
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Война с российской армией идет уже 7 лет и будет продолжаться до полной победы, - командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло. ВИДЕО

Война на востоке Украины с российской армией идет уже 7 лет и будет продолжаться до победы, "несмотря на все "перемирия" и другие планы по миру".

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил командир роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая отдельная штурмовая рота ДУК ПС воюет на востоке с российской армией и местными прихвостнями - 7 лет. Все 7 лет войны мы находимся на фронте. И будем продолжать свою борьбу до полной победы, несмотря на все "перемирие" и другие планы по миру. Мы никогда не складывали оружие ни перед кем. И не сложим пока украинские границы не будут восстановлены", - написал Коцюбайло.

Он призвал не воевать сообщениями в Фейсбуке, а на деле уничтожать врага.

"Всех, кто очень переживает и воюет угрожающими сообщениями в фейсбуке который год подряд, кто вечно чистит это несчастное оружие - приглашаю стать в наши ряды и, наконец, "на деле" показать как уничтожается враг. Сохраняйте спокойствие и уймите свои интернет-потуги", - добавил командир роты ДУК ПС.

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"Восточный фронт держится на волевых бойцах Вооруженных сил Украины и добровольцах. Враг уничтожался и уничтожается. Война продолжалась и продолжается", - подчеркнул Коцюбайло.

Война с российской армией идет уже 7 лет и будет продолжаться до полной победы, - командир роты ДУК Правый сектор Коцюбайло 01

Автор: 

оборона (5234) Правый сектор (855) Коцюбайло Дмитрий (61)


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Топ комментарии
+32
Нам спокойно жить Московия НИКОГДА не позволит - они наш вечный и стратегический враг !!!
Нужно заканчивать войну с кацапами только Победой и полным разгромом русни !!! Слава Украине !!!
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14.04.2021 23:58 Ответить
+18
Героям слава !!
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15.04.2021 00:03 Ответить
+17
Друг ДаВінчі говорить, як справжній український державник. Таких у владі зараз на жаль немає.
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15.04.2021 00:17 Ответить
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Нам спокойно жить Московия НИКОГДА не позволит - они наш вечный и стратегический враг !!!
Нужно заканчивать войну с кацапами только Победой и полным разгромом русни !!! Слава Украине !!!
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14.04.2021 23:58 Ответить
Гібридна війна ,асиміляція українців московитами триває понад 350 років,з часів Хмеля і скінчиться лише разом з руйнацією РІ, чи зникненням України ,як держави та українців як націі !!!))))
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15.04.2021 00:28 Ответить
Понимаешь.. за всю историю войн с кацапами Украина была несколько раз в шаге от победы - но находились всегда в руководстве страны предатели !!! последний раз это было в 2015-м , та и сейчас кишит ими в во всех ветвях власти и МО и ГШ, СБУ , МВД ....... сумно..
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15.04.2021 00:42 Ответить
Если не ошибаюсь, в 2015-м мы потеряли ДАП и Дебальцево. Вряд ли в том году мы были близки к победе.
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15.04.2021 01:11 Ответить
я о том как в 2014-м командовал АТО Геннадий Петрович Воробьёв !!! и Мы вели уже уличные бои в Луганске и Донецке и т.д. и т.п....Но его сняли..потом убили.. начались перемирия, котлы...а Он вел Нас к Победе !!! и она была уже у Нас на горизонте на новый год 2015-го ...
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15.04.2021 01:32 Ответить
За 2014-й - согласен
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15.04.2021 08:28 Ответить
Так Ви праві...тоді ми чекали що ось ось й наші міста будуть очищені...Хоча б як Маріуполь...й це було можливо..тому що наші були вже майже у Луганську..Ювілейний. Камброд..але .....потім якісь перемир*я тижневі....й відступи...а потім повторна здача Дебальцево.....Можливість перемоги тільки в атаці.....так говорив Чингисхан..й це доведено історією....
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15.04.2021 11:44 Ответить
Героям слава !!
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15.04.2021 00:03 Ответить
Война с российской армией идет уже 7 лет и будет продолжаться до полной победы, - командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло - Цензор.НЕТ 8086
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15.04.2021 00:08 Ответить
Повага Дмитрові.
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15.04.2021 00:09 Ответить
Глибока подяка! Міцного здоров"я невідомій силі!
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15.04.2021 00:10 Ответить
огромного слона может завалить даже маленькая мышка
просто она ёще не родилась...
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15.04.2021 00:11 Ответить
Шана захисникам України.
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15.04.2021 00:11 Ответить
Друг ДаВінчі говорить, як справжній український державник. Таких у владі зараз на жаль немає.
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15.04.2021 00:17 Ответить
А когда были эти державники?
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15.04.2021 00:39 Ответить
Справа в тому, щ як не крути, українс кий державник мусить бути українським націоналістом. Не в тому перекрученому понятті, яке нам нав'язати - а у справжньому. Націоналіст - не той, хт зневажає інші нації, а той, хто шанує, цінує і любить свою. Наші можновладці за всі роки Незалежності соромились цього поняття і всіляко уникали його. На догоду і кацапами, і внутрішнім інтернаціоналістам. Тому ми не збудували державу українського народу. Це держава, у якій вільно почувають себе ті, хто не просто заперечує цей народ, але й не визнає його права на існування. Робить все, щоб народ втратив ідентичність, став безлкою масою без ідеї. А без ідеї немає розвитку ому для них націоналіст і державник Бандера, який не закликав підкорювати інші нації, але боровся за визнання своєї і її право мати державу є лютим ворогом. Можемо констатувати, що ставлення жителя України до Бандери і є тим тестом, який визначає його ідентичність, як українця. Чи не українця. До речі, сама національність на жаль не є ідентифікатором.Іноді чеченець Іса Мунаєв є більшим українцем, ніж етнічний українець Бойко.
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15.04.2021 00:59 Ответить
Все відносно, це про українців, та і взагалі про кожну націю. Але саме найбільш роздратовує в українцях те, все нам хтось заважає навести порядок у своїй хаті!? Нехай там Путлєр і РФ палки в колеса ставе з помаранчевої, але ж Ельценська Россія була слаба, а ми самі просрали цей час стати сильними, побудували олігархічну державу, а тепер жаліємось усим і всюди і нічого не робим тільки клянчим гроші.
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15.04.2021 01:13 Ответить
Так всі cоромились?Такого ще не було?
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15.04.2021 01:23 Ответить
И прочти мой коммент ниже.
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15.04.2021 00:42 Ответить
Та,ботва,хватит плюсовать!Наши склады взрывали!А взамен у нас ничего нет.петя ещё циничней,чем я думал.Хотя,куда уже...
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15.04.2021 00:48 Ответить
У тебе проблеми з логічним мисленням, чи просто робота така? Петі-президента вже два роки нема.
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15.04.2021 01:35 Ответить
Совсем он на вас экономит...ПРИ НЁМ взорвали наши склады.Огромные.Стратегические.И надо об этом забыть,так как оно проиграл президентские выборы?Придётся отвечать,наконец.Хватит безответственности.
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15.04.2021 01:48 Ответить
А ти де був? При тобі теж ті ж склади підірвали. Чому дозволив?
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15.04.2021 02:13 Ответить
Топ-1 нелепых отмазок.Я не сивий единственный гетьман.Надёжа всей нации.С него спрашивай.
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15.04.2021 02:24 Ответить
А что, лучше плешивое ботоксное *****?
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15.04.2021 04:56 Ответить
А при чём тут оно?
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15.04.2021 21:45 Ответить
Главные наши враги-внутренние.Прикиньте, если государства воюют,и одно из них взрывает шесть складов боеприпасов другого государства.Ну позор...Ужаснейший.А потом то государство ещё и хвалит своего руководителя.Были вообще примеры такие в истории?Даже интересно.
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15.04.2021 00:20 Ответить
Війна з російською армією триває вже 7 років і триватиме до повної перемоги, - командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло - Цензор.НЕТ 3107
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15.04.2021 00:51 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Совет Украине: С русскими бесполезно вести переговоры и призывать к миру. Они расценивают это как слабость и буду наглеть. Лучший вариант нанести массированный упреждающий удар по скоплениям орды уже сейчас, раздербанить их пока они не оргназовались и не начали наступление
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15.04.2021 00:51 Ответить
у нас нет своих Дудаева и Басаева..
пока нет..
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15.04.2021 10:24 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
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15.04.2021 00:52 Ответить
Это да. Только орда через несколько лет вернулась и до сих пор там.
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15.04.2021 01:09 Ответить
Купили, просто купили, вот такая человеческая натура и не важно чеченец ти , или украинец, или немец, цена разная.
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15.04.2021 01:20 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Украина. Сообщают об интенсивной артиллерийской перестрелке в р-не аэропорта Донецка
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15.04.2021 00:53 Ответить
На цензоре это может быть будет завтра.
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15.04.2021 01:19 Ответить
ИТАР-ТАСС: российские морские пехотинцы под Севастополем держат оборону от наступающей 2-й дивизии т.н. "Правого сектора" (запрещенная в РФ террористическая организация), в то время как 1-я дивизия т.н. "Правого сектора" заняла Керчь и вышла к Крымскому мосту, перекрыв сухопутную дорогу на Кубань. Наши военные, попытавшиеся эвакуироваться морем из осажденных Феодосии и Севастополя, потеряли ориентировку и попали в плен к ВМС США, чьи корабли находятся у берегов Крыма по приглашению националистического правительства Украины, захватившей власть в результате переворота в 2014 г.
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15.04.2021 01:08 Ответить
Фантазер ти меня называла...лалала!
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15.04.2021 01:18 Ответить
Дмитре, Ви - Воїн.
Ми знаємо про Вашу боротьбу і подвиги.
Але не хочеться, щоб жертви були марними. Скільки загинуло чудових людей ...
Помаленьку відвойовували, по клаптику, по метрах ...
Що за два роки ? Політика зрадництва, здачі інтересів держави, тупого замирювання ворога, втрата позицій на міжнародній арені ...

Так, війна триває, але для повної перемоги, як Ви кажете і як нам усім хочеться, потрібно таке саме бажання і воля від влади.

Тримайтеся, хлопці !
Шана вам і уклін.
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15.04.2021 01:19 Ответить
Для повної перемоги потрібно окрім хоробрості і гарячого серця мати вогневу міць, щоб звіру хребет хочаб зламати, а не з старими палками на ведмідя йти. Розум ще повинен бути.
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15.04.2021 01:23 Ответить
Росіяни мають бути утилізовані! Бий окупанта з росії!
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15.04.2021 11:14 Ответить
https://youtu.be/PzDxesbseG8 Нет никаких шансов не быть агрессором! Нужно первыми нанести удар по Украине! Видео
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15.04.2021 11:36 Ответить
 
 