Все члены НАТО выразили желание увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает возле границ с Украиной, - Блинкен

Все участники видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО выразили обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ вблизи границ Украины и потребовали деэскалации.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также провели некоторое время сегодня, обсуждая глубокое беспокойство, которое разделяют союзники, относительно России и ее действий на границах Украины - самую большую концентрацию войск там с 2014 года. Для меня было поразительно, что на встрече Североатлантического совета - все 30 из нас выразили обеспокоенность и приверженность увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе в среду после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО.

Госсекретарь также обратил внимание на продолжающиеся атаки возглавляемых Россией войск на линии соприкосновения на Востоке Украине.

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"Тем временем Украина продемонстрировала, по моему мнению, настоящую сдержанность перед лицом российских провокаций. Вот почему мы сосредоточены на этом и почему Альянс обеспокоен и мы объединены в этой обеспокоенности", - указал Блинкен.

В то же время он отметил, что США бы предпочли стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако для этого необходимы открытые линии коммуникации, чтобы быть очень четкими относительно соглашений, политик, возражений относительно действий России.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.