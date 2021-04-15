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Новости Агрессия России против Украины
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Все члены НАТО выразили желание увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает возле границ с Украиной, - Блинкен

Все члены НАТО выразили желание увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает возле границ с Украиной, - Блинкен

Все участники видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО выразили обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ вблизи границ Украины и потребовали деэскалации.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также провели некоторое время сегодня, обсуждая глубокое беспокойство, которое разделяют союзники, относительно России и ее действий на границах Украины - самую большую концентрацию войск там с 2014 года. Для меня было поразительно, что на встрече Североатлантического совета - все 30 из нас выразили обеспокоенность и приверженность увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе в среду после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО.

Госсекретарь также обратил внимание на продолжающиеся атаки возглавляемых Россией войск на линии соприкосновения на Востоке Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает войной, чтобы "защитить" Украину от "второй Сребреницы", хотя именно украинские миротворцы пресекли подобное в Боснии, - Бутусов

"Тем временем Украина продемонстрировала, по моему мнению, настоящую сдержанность перед лицом российских провокаций. Вот почему мы сосредоточены на этом и почему Альянс обеспокоен и мы объединены в этой обеспокоенности", - указал Блинкен.

В то же время он отметил, что США бы предпочли стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако для этого необходимы открытые линии коммуникации, чтобы быть очень четкими относительно соглашений, политик, возражений относительно действий России.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Также читайте: Украинский институт будущего наработал стратегию действий в связи с эскалацией на Донбассе: Инициировать новое перемирие

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Автор: 

НАТО (10076) россия (96169) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+6
Вы лучше нам оружие порезче перебрасывайте. Да разведанными помогайте.
Понимаем, что при таком гавнокомандующем - разное может быть, но на данном этапе - другого у нас нет...
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15.04.2021 00:27 Ответить
+6
Загрози сусідньої країни в нормальних державах ведуть зміцнення держави і до зростання промисловості, хоча б завдяки виробнитва зброї. А в Україні - до її розкрадання ослаблення. Це ненормально. Настільки ненормально, що зрозуміло, що така влада України не має права на існування.
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15.04.2021 00:35 Ответить
+4
Гарне бажання. Головне-правильне. Тільки це бажання запізніле. Воно мало бути ще у 2008 році. Коли пуцин ґвалтував Грузію. Тепер це бажання має вигляд буцної фантазії.
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15.04.2021 00:30 Ответить
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Вы лучше нам оружие порезче перебрасывайте. Да разведанными помогайте.
Понимаем, что при таком гавнокомандующем - разное может быть, но на данном этапе - другого у нас нет...
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15.04.2021 00:27 Ответить
Да..подкинули бы срочно штук 5-10 бортов геркулесов с катриджами для джавелинов
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15.04.2021 00:55 Ответить
Уже! Не озвучивается.
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15.04.2021 10:07 Ответить
Гарне бажання. Головне-правильне. Тільки це бажання запізніле. Воно мало бути ще у 2008 році. Коли пуцин ґвалтував Грузію. Тепер це бажання має вигляд буцної фантазії.
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15.04.2021 00:30 Ответить
Як всігда. Глибоке занепокоєння і крайня стурбованість.
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15.04.2021 00:34 Ответить
Загрози сусідньої країни в нормальних державах ведуть зміцнення держави і до зростання промисловості, хоча б завдяки виробнитва зброї. А в Україні - до її розкрадання ослаблення. Це ненормально. Настільки ненормально, що зрозуміло, що така влада України не має права на існування.
показать весь комментарий
15.04.2021 00:35 Ответить
Все члены НАТО выразили желание увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает возле границ с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9199
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15.04.2021 00:40 Ответить
Макрон буде виконувати таке завдання як і Саркозі в 2008 році по Грузії?
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15.04.2021 08:32 Ответить
Байден нарушил один из главных законов полит-диалектики - " С путиным нельзя разговаривать". Нельзя !!!! От слова - СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ !!! .. только бить и желательно ногами....
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15.04.2021 00:59 Ответить
Кого? Путина? Ну прибъешь Путина, а есть народ... всех перебить?
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15.04.2021 06:27 Ответить
Ніхто б не заперечував.
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15.04.2021 08:00 Ответить
да - ВСЕХ представителей кацапо-фауны..
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15.04.2021 13:00 Ответить
А єто что за херня?
https://twitter.com/rianru/status/1382418129305886721 Вот
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15.04.2021 01:10 Ответить
США уведомили Турцию об отмене прохода двух своих военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в турецком МИД.
9 апреля телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить в Черное море свои военные корабли для поддержки Украины. Затем стало известно, что США уведомили Турцию о прохождении двух военных кораблей через Босфор и Дарданеллы в Черного море. В соответствии с конвенцией Монтрё США должны были за две недели уведомить Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы.
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15.04.2021 01:19 Ответить
Теж знайшла - з турецьких дипломатичних джерел
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/u-s-cancels-warships-deployment-to-black-sea-turkish-diplomatic-sources-2

U.S. cancels warships deployment to Black Sea -Turkish diplomatic sources

Apr 14, 2021 • 1 hour ago • 2 minute read • https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/u-s-cancels-warships-deployment-to-black-sea-turkish-diplomatic-sources-2#comments-area Join the conversation

ANKARA - The United States has canceled the deployment of two warships to the Black Sea, Turkish diplomatic sources said on Wednesday, amid concerns over a Russian military build-up on Ukraine's borders.

...

The U.S. Embassy in Ankara had notified Turkey's foreign ministry of the move, the sources said, but did not provide a reason. Turkey's state-run Anadolu news agency later reported that no new notices had been conveyed to Ankara for potential deployments at later dates.
U.S. officials said that Turkey may have misunderstood the initial notification and the deployment was never confirmed.
They said the United States frequently notifies Turkey for potential access to the Black Sea. But a request does not necessarily mean its ships will pass through, but rather ensures that if they choose to, they already have the required approval.
Russia, which warned Washington to stay far away from Crimea and its Black Sea coast, says the build-up is a three-week snap military drill to test combat readiness in response to what it calls threatening behavior from NATO. It has said the exercise is due to wrap up within two weeks....
Треба почекати офійної інформації.
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15.04.2021 01:35 Ответить
не верь брехне, лови
https://dumskaya.net/allnews///2021/04/14/ 14 апреля , 20:46
Американские ракетные эсминцы спешат в Черное море

Два американских ракетных эсминца USS Roosevelt (DDG80) и USS Ross (DDG71) два часа назад покинули греческую военно-морскую базу Суда, что на Крите, и взяли курс на пролив Дарданеллы.
По предварительной информации, завтра днем, 15 апреля, они войдут в Мраморное море, а поздно ночью, преодолев Босфор, попадут в Черное море.
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15.04.2021 01:19 Ответить
В случае войны с Украиной все закончится "страшным поражением" для России. Такое мнение в своем видеоблоге, опубликованном в YouTube 11 апреля, выразил российский публицист Александр Невзоров.
По его словам, несмотря на неравенство сил, победа будет за Украиной, поскольку "для Украины любой исход войны является победой".
Невзоров отметил, что есть два варианта развития возможной войны и "оба они смертельные для РФ".
"В одном случае огромный, злобный, кровавый монстр - Россия - затоптал маленькую, гордую, беззащитную соседку. Во втором случае маленькая, гордая, беззащитная соседка растоптала огромного кровавого монстра. Для России одинаково трагичны оба варианта", - подчеркнул публицист.
Все начнется с того, что заблудится пара российских дивизий, "без этого не бывает", считает Невзоров.
"Эти дивизии накроет обязательно российская авиация, которая в Чечне приобрела потрясающею способность бомбежки своих же частей, истребив как минимум четверть российского воинства таким образом. Вот этот опыт пропить, я думаю, еще не успели. И авиация сможет применить весь наработанный опыт на практике", - сказал он.
Публицист также не исключает участия в войне военно-морского флота, который "с помощью дальней артиллерии, биноклей и портвейна обязательно накроет пару пляжей с расположившимися там позагорать российскими же туристами".
Но, по словам Невзорова, никто из российских так называемых военных аналитиков не учитывает фактора "сверхъяростного сопротивления Украины и полного неумения армии России воевать". Украинские военные будут "даже позлее чеченцев", считает публицист.
"Что бы ни было, в любом случае все закончится страшным поражением и трагедией России. К афганскому, вьетнамскому, чеченскому бедная страна отрастит еще один горб позора", - резюмировал Невзоров.
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15.04.2021 01:16 Ответить
Скільки ви будете киздіти, шановні говноміси?!!! Хіба так важко зробити Україну позачергово членом Нато та смасти мільйони життів?!!! Паскуди.
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15.04.2021 02:25 Ответить
ну сша и начали деэскалацию

Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", это "первое (пока) действие, которое указывает, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина 13 апреля что-то начало меняться и от угрозы войны начали понемногу отходить".
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15.04.2021 06:01 Ответить
значит надо организовываьь удар по маскве, гадина должна быть раздавлена, россия
будет расчленена, тюрьма народов падёт
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15.04.2021 06:26 Ответить
Все члены НАТО выразили желание увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает возле границ с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 801
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15.04.2021 06:12 Ответить
Мдя, одни троли остались.... Скушно с вами, господа.....
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15.04.2021 06:29 Ответить
Внезапная уступчивость сша может объясняется тем, что на днях "Женминь Жибао" , официальный рупор КомПартии КНР, опубликовала на первых полосах статью о том, что пора вернуть Тайвань, как Россия вернула Крым. А потом Китай отправил к Тайваню 25 боевых кораблей.
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15.04.2021 06:36 Ответить
Може треба виразити бажання перекрити усі російські нафто та газопроводи у випадку нападу на Україну. А також будь-які транспортні і фінансові операції.
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15.04.2021 07:36 Ответить
Хотілося б сподіватися, що подібні "намеки" і подаються закулісною дипломатією.
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15.04.2021 08:37 Ответить
собрались не для того,что бы помочь Украине а для того, что бы выразить пожелание рашисту
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15.04.2021 11:01 Ответить
 
 