До 110 тыс. человек, 350 самолетов, 250 вертолетов, 40 боевых кораблей: начальник ГУР Буданов рассказал комитету ВР о сосредоточенных вокруг Украины войсках РФ

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выступил с докладом перед комитетом ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Тезисы из этого выступления привела в Facebook нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая, пишет Цензор.НЕТ.

По состоянию на начало марта 2021 года вблизи государственной границы Украины были развернуты группировки Вооруженных сил России общей численностью 89 тыс. человек. Сегодня отмечается наращивание группировки ВС РФ у границ нашего государства и в оккупированном Крыму. С 18 марта происходит перемещение войск противника с Западного, Южного и Центрального военных округов и Северного флота ВМФ РФ. Основные районы сосредоточения - оккупированный Крым и военные полигоны в Брянской и Воронежской областях РФ. На полигоны в Воронежской области перемещено по одной тактической группе ракетных войск с ОТРК "Искандер-М". Ожидается прибытие еще одной такой тактической группы. Сегодня вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму в целом развернуто 47 батальонных тактических групп РФ. К концу апреля ожидается увеличение до 56. Общая численность личного состава должна увеличиться до 110 тыс. человек. Авиационную поддержку развернутым войскам должны предоставлять около 350 самолетов и до 250 вертолетов. Возможно задействование самолетов командования дальней авиации Воздушно-космических сил ВС РФ. Поддержку и обеспечение действий войск с моря обеспечивает корабельная группировка из 40 боевых кораблей/катеров и двух подводных лодок. Кроме того, на указанных направлениях РФ наращена система управления войсками (силами) за счет развертывания полевых и воздушных пунктов управления.

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Указанная система управления РФ функционирует в усиленном режиме.

Также отмечено наращивание систем боевого и логистического обеспечения. В прошлом месяце зафиксирован выход на боевые позиции сил и средств радиоэлектронной борьбы отдельных бригад Западного и Южного округов. В марте ВC PФ усилили ведение разведки объектов на территории Украины с привлечением всех видов разведки. Указанные меры являются нетипичными для этого периода. Созданное в настоящее время вокруг Украины группировки войск соответствует основным показателям в начале российской агрессии против нашего государства (июль 2014 года). Руководство РФ объясняет свои действия проведением в ВС контрольной проверки за зимний период обучения в форме внезапной проверки Западного и Южного ВО. В целом анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о росте уровня угрозы с целью сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических стремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях РФ.

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Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

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