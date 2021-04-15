До 110 тыс. человек, 350 самолетов, 250 вертолетов, 40 боевых кораблей: начальник ГУР Буданов рассказал комитету ВР о сосредоточенных вокруг Украины войсках РФ
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выступил с докладом перед комитетом ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Тезисы из этого выступления привела в Facebook нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая, пишет Цензор.НЕТ.
- По состоянию на начало марта 2021 года вблизи государственной границы Украины были развернуты группировки Вооруженных сил России общей численностью 89 тыс. человек.
- Сегодня отмечается наращивание группировки ВС РФ у границ нашего государства и в оккупированном Крыму. С 18 марта происходит перемещение войск противника с Западного, Южного и Центрального военных округов и Северного флота ВМФ РФ.
- Основные районы сосредоточения - оккупированный Крым и военные полигоны в Брянской и Воронежской областях РФ.
- На полигоны в Воронежской области перемещено по одной тактической группе ракетных войск с ОТРК "Искандер-М". Ожидается прибытие еще одной такой тактической группы.
- Сегодня вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму в целом развернуто 47 батальонных тактических групп РФ. К концу апреля ожидается увеличение до 56.
- Общая численность личного состава должна увеличиться до 110 тыс. человек.
- Авиационную поддержку развернутым войскам должны предоставлять около 350 самолетов и до 250 вертолетов. Возможно задействование самолетов командования дальней авиации Воздушно-космических сил ВС РФ.
- Поддержку и обеспечение действий войск с моря обеспечивает корабельная группировка из 40 боевых кораблей/катеров и двух подводных лодок.
- Кроме того, на указанных направлениях РФ наращена система управления войсками (силами) за счет развертывания полевых и воздушных пунктов управления.
Указанная система управления РФ функционирует в усиленном режиме.
- Также отмечено наращивание систем боевого и логистического обеспечения. В прошлом месяце зафиксирован выход на боевые позиции сил и средств радиоэлектронной борьбы отдельных бригад Западного и Южного округов.
- В марте ВC PФ усилили ведение разведки объектов на территории Украины с привлечением всех видов разведки. Указанные меры являются нетипичными для этого периода.
- Созданное в настоящее время вокруг Украины группировки войск соответствует основным показателям в начале российской агрессии против нашего государства (июль 2014 года).
- Руководство РФ объясняет свои действия проведением в ВС контрольной проверки за зимний период обучения в форме внезапной проверки Западного и Южного ВО.
- В целом анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о росте уровня угрозы с целью сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических стремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях РФ.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
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Откуда мы знаем что у кого в голове?
Ты его попроси поцеловать портрет Бандеры- они как черти от ладана бежать будут
Вставай на смертный Бой
С Российской силой темною
С проклятою ордой
пусть ярость всенародная вскипает как волна
Мочить в сортире- Путина
Мечтает Вся страна!!
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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На пороге войны.
Предатели в Киеве : Ермак, Демченко, Татаров.
Предатели в Вашингтоне: Керри, Саймс, Роджанский.
- Треба вбити 8 москалів і одного кота...
- А кота за що?
- Ви прийняті! viber://forward?text=https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%8F%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E
Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", это "первое (пока) действие, которое указывает, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина 13 апреля что-то начало меняться и от угрозы войны начали понемногу отходить".
и вот еще и еще причина 13 апреля
Внезапная уступчивость сша может объясняется тем, что на днях "Женминь Жибао" , официальный рупор КомПартии КНР, опубликовала на первых полосах статью о том, что пора вернуть Тайвань, как Россия вернула Крым. А потом Китай отправил к Тайваню 25 боевых кораблей.
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/15/novyna/svit/bajden-putin-mozhut-zustritysya-vzhe-nastupnoho-tyzhnya
"РФ вынесла предписание, которое с 24 апреля https://kurs.com.ua/novost/337512-rossija-zakrivaet-kerchenskii-proliv?nocache=1 запрещает судам под иностранными флагами и военным кораблям других государств проходить Керченский пролив в направлении Азовского моря. Такое решение РФ оправдывает военными учениями. Отменят предписание только в октябре 2021 года".(с)Что-то мне непонятно: к ним, в Ростов бегает 90% судов под иностранными флагами!
Американське командування у Європі підвищило рівень загрози в Україні зі статусу "можливої" кризи до "потенційної неминучої".
1) Афганистан - "крокодилы" были опаснейшим инструментом войны до тех пор пока у духов не появились китайские и американские ПЗРК. Нас спасало лишь то что это было не везде и не у всех. Но потери были большие.
2) Первая и вторая чеченские войны - та же ситуация что и в войне в Афганистане, как сказал Гиркин- птичкопад не прекращался.
3) 2014 год - начало Украино-ордынской войны. Наша вертолеты перемалывали врага пока орда не перебросила на нашу территорию ПЗРК с расчётами.
При достаточном насыщении ПЗРК на фронте ваши 250 вертолётов закончатся буквально через 1-2 недели боёв. А ведь это почти все ваши вертолёты способные летать.
Смешно!))))
Это набор фото рашистской армии за всю ее историю!!!)))) Есть даже фотки с российско-грузинской войны и даже с баз хранения совковых танков.
А в реальности рашисты гонят к нам на границу весь еще хоть сколь-нибудь годный металлолом, и тот местами даже без ДЗ, да толпы срочников)
Кроме авиации рашке нам угрожать нечем. Так что от всех наших союзников нам нужно добиться только закрытия неба над Украиной. И тогда в случае вторжения рашисты все тут передохнут нах все и довольно быстро.
І Зеленський і Порошенко не хотіли і не хочуть сприймати один факт - потрібно припинити ось цю жебрацьку, побиральницьку, споживацьку ущербну психологію.
Ні в кого і нічого не потрібно просити, і клянчити. Почати потрібно з себе. Ставку потрібно робити на власні збройні сили, на власний народ.
У нас достатньо ресурсів щоб захистити державу.
Але для цього потрібно в першу чергу, через суд і прокуратуру, в законний спосіб, дати по руках тим хто вимиває сотні мільярдів гривень в рік з українського бюджету.
Узяти гроші на війну, у олігархів. Так, саме узяти. Не просити, не залякувати - а поставити перед фактом.
І у держави є всі можливості для цього. Держава (при бажанні) завжди сильніша за будь якого олігарха з його маєтками, автоматчиками, приватними військовими групами-тітуханами і т.д.
Усі мільярди кинути в оборонку і в людський ресурс. Не повинен контрактник на фронті отримувати копійки. Зарплатня має бути не менш як у військових США.
Авіація, ракети, танки, ППО і багато іншого - це все коштує мільярди.
І ці мільярди є. І їх потрібно узяти в тих хто 30 років наживався на цій державі.
А може просто змусити хитро.пий наш "народець" сплачувати податки?
Добре, олігархи гниди і падлюки, їм плювати на Україну, а решта? Чим, робітник отримуючий зарплату у конверті чи ФОП, який використовує нелегальну працю краще за цих падлюк? Може ми почнемо з усіх і разом?
Але факт є фактом. Таке обоссане як ти смоктало і ковтало на цензорі за три копійки і миску супа бот.
А хлопці (власні наші сили і власний наш народ на який потрібно робити ставку) - власноруч захистили Україну. Без США і без ЄС, які "глибоку анальну занепокоєність" висловлювали в якості свого максимального підтримання у 2014-му.
Наші хлопці в шльопках і шортах захистили Україну.
І рости в політичному плані - це штука багатогранна, наскоком там нічого не візьмеш.
Главное - воля,решительность и вера в свой народ..
Представьте,чтобы у Дудаева была Чечня с населением и возможностями Украины - представили ? отож..
т.е. роль Лидера сегодня имеет решающее значение для Украины..
@newkc14
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В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
Там исчё какие то карыта приплыли, луще на них не смотреть, а то со стула упасть можжа.