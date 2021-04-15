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Новости Агрессия России против Украины
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До 110 тыс. человек, 350 самолетов, 250 вертолетов, 40 боевых кораблей: начальник ГУР Буданов рассказал комитету ВР о сосредоточенных вокруг Украины войсках РФ

До 110 тыс. человек, 350 самолетов, 250 вертолетов, 40 боевых кораблей: начальник ГУР Буданов рассказал комитету ВР о сосредоточенных вокруг Украины войсках РФ

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выступил с докладом перед комитетом ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Тезисы из этого выступления привела в Facebook нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая, пишет Цензор.НЕТ.

  1. По состоянию на начало марта 2021 года вблизи государственной границы Украины были развернуты группировки Вооруженных сил России общей численностью 89 тыс. человек.
  2. Сегодня отмечается наращивание группировки ВС РФ у границ нашего государства и в оккупированном Крыму. С 18 марта происходит перемещение войск противника с Западного, Южного и Центрального военных округов и Северного флота ВМФ РФ.
  3. Основные районы сосредоточения - оккупированный Крым и военные полигоны в Брянской и Воронежской областях РФ.
  4. На полигоны в Воронежской области перемещено по одной тактической группе ракетных войск с ОТРК "Искандер-М". Ожидается прибытие еще одной такой тактической группы.
  5. Сегодня вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму в целом развернуто 47 батальонных тактических групп РФ. К концу апреля ожидается увеличение до 56.
  6. Общая численность личного состава должна увеличиться до 110 тыс. человек.
  7. Авиационную поддержку развернутым войскам должны предоставлять около 350 самолетов и до 250 вертолетов. Возможно задействование самолетов командования дальней авиации Воздушно-космических сил ВС РФ.
  8. Поддержку и обеспечение действий войск с моря обеспечивает корабельная группировка из 40 боевых кораблей/катеров и двух подводных лодок.
  9. Кроме того, на указанных направлениях РФ наращена система управления войсками (силами) за счет развертывания полевых и воздушных пунктов управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все члены НАТО выразили желание увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает возле границ с Украиной, - Блинкен

Указанная система управления РФ функционирует в усиленном режиме.

  1. Также отмечено наращивание систем боевого и логистического обеспечения. В прошлом месяце зафиксирован выход на боевые позиции сил и средств радиоэлектронной борьбы отдельных бригад Западного и Южного округов.
  2. В марте ВC PФ усилили ведение разведки объектов на территории Украины с привлечением всех видов разведки. Указанные меры являются нетипичными для этого периода.
  3. Созданное в настоящее время вокруг Украины группировки войск соответствует основным показателям в начале российской агрессии против нашего государства (июль 2014 года).
  4. Руководство РФ объясняет свои действия проведением в ВС контрольной проверки за зимний период обучения в форме внезапной проверки Западного и Южного ВО.
  5. В целом анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о росте уровня угрозы с целью сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических стремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях РФ.

Также читайте: НАТО призывает РФ немедленно остановить эскалацию

До 110 тыс. человек, 350 самолетов, 250 вертолетов, 40 боевых кораблей: начальник ГУР Буданов рассказал комитету ВР о сосредоточенных вокруг Украины войсках РФ 01

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Читайте также: Концентрация войск РФ может стать основой для ограниченного вторжения в Украину, - директор ЦРУ Бернс

Автор: 

Буданов Кирилл (459) ВР (29285) россия (96184) Безуглая Марьяна (292)


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Топ комментарии
+23
ГУР хоче щоб Бубочка обісрався...
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15.04.2021 01:46 Ответить
+23
Западу, как никогда, сейчас выгодно поддержать Украину вооружением, получив взамен высоко мотивированную, тем злом что натворили российские вооружённые бандиты в Украине, армию против их основного противника. Если ***** решило вторгнуться, он все равно получит сильное сопротивление, а при вооружённой поддержке ВСУ, настоящий отпор, даже без солдат НАТО.
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15.04.2021 01:55 Ответить
+18
И это не запугивание как некоторые тут думают !!! такой контингент гонять туда-сюда никто в холостую не будет, и тем более нас не напугать - пуганые...Тут цель видна и ясна как два пальца апасфальт... Вопрос о начале активной фазы войны с русней - дело времени.. и времени у Нас осталось до Пасхи... Куйло любит приурочивать все к праздникам и там и 1-2-9 мая...
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15.04.2021 01:57 Ответить
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будем вооружать всех? И патриотов и сепаратистов?
Откуда мы знаем что у кого в голове?
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15.04.2021 10:19 Ответить
Уверен ,что вооружать всех подряд не понадобиться уже и так известно кто и чем дышит
Ты его попроси поцеловать портрет Бандеры- они как черти от ладана бежать будут
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15.04.2021 11:35 Ответить
Начальник ГУР Буданов рассказал комитету ВР о сосредоточенных вокруг Украины войсках РФ: До 110 тыс. человек, 350 самолетов, 250 вертолетов, 40 боевых кораблей - Цензор.НЕТ 6226....
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15.04.2021 06:02 Ответить
Вставай Страна Огромная
Вставай на смертный Бой
С Российской силой темною
С проклятою ордой
пусть ярость всенародная вскипает как волна
Мочить в сортире- Путина
Мечтает Вся страна!!
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15.04.2021 06:08 Ответить
Когда помер Сталин, Европа плакала от счастья - есть документальные фильмы об этом
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15.04.2021 23:32 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1382513531694804994 1 ч

На пороге войны.
Предатели в Киеве : Ермак, Демченко, Татаров.
Предатели в Вашингтоне: Керри, Саймс, Роджанский.
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15.04.2021 06:07 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%8F%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E Як вступити в вашу організацію?
- Треба вбити 8 москалів і одного кота...
- А кота за що?
- Ви прийняті! viber://forward?text=https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%8F%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E
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15.04.2021 06:20 Ответить
короче все вот так, насрать им, не будут они лезть

Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", это "первое (пока) действие, которое указывает, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина 13 апреля что-то начало меняться и от угрозы войны начали понемногу отходить".

и вот еще и еще причина 13 апреля

Внезапная уступчивость сша может объясняется тем, что на днях "Женминь Жибао" , официальный рупор КомПартии КНР, опубликовала на первых полосах статью о том, что пора вернуть Тайвань, как Россия вернула Крым. А потом Китай отправил к Тайваню 25 боевых кораблей.
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15.04.2021 06:18 Ответить
Торопятся, да? Наверное, есть тому причины. Вот там, мне кажется, всё и станет ясно:

https://www.slovoidilo.ua/2021/04/15/novyna/svit/bajden-putin-mozhut-zustritysya-vzhe-nastupnoho-tyzhnya
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15.04.2021 06:22 Ответить
А я навпаки на ехо мацкви прочитала, що москалі дали зрозуміти Штатам, що кремль поспішати з відповіддю щодо зустрічі не буде.
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15.04.2021 07:08 Ответить
Да я и сам читал такое же вчера, что встреча летом планировалась. Но, сегодня, на УКРНЕТе встретил вот эту инфу, которая выше.
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15.04.2021 07:10 Ответить
Начальник ГУР Буданов рассказал комитету ВР о сосредоточенных вокруг Украины войсках РФ: До 110 тыс. человек, 350 самолетов, 250 вертолетов, 40 боевых кораблей - Цензор.НЕТ 8866
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15.04.2021 06:26 Ответить
В 2021 году граждан РФ на Донбассе станет больше миллиона. Надо же будет их защитить. А пока надо мирняки всякие изображать, отведение войск, клоунаду с ТКГ и ОБСЕ. Главное для Украины - ничего не предпринимать, пассивная позиция нам поможет. Или нет.
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15.04.2021 06:52 Ответить
Ни хрена себе! Такого ещё не было! Это что же получается, капец портам Бердянск и Мариуполь??? Обратите внимание на сроки:
"РФ вынесла предписание, которое с 24 апреля https://kurs.com.ua/novost/337512-rossija-zakrivaet-kerchenskii-proliv?nocache=1 запрещает судам под иностранными флагами и военным кораблям других государств проходить Керченский пролив в направлении Азовского моря. Такое решение РФ оправдывает военными учениями. Отменят предписание только в октябре 2021 года".(с)Что-то мне непонятно: к ним, в Ростов бегает 90% судов под иностранными флагами!
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15.04.2021 07:09 Ответить
Тупорылый Цаплиенко уже удалил эту бредятину из своего телеграмма
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15.04.2021 07:29 Ответить
Ага!!! Понял, благодарю! А то я уже кореша будить собрался, он в порту мариупольском работает.
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15.04.2021 07:30 Ответить
У війні 73-го, так званій "Судного дня" проти Ізраїлю Єгипет та Сирії зібрали 980 тис. солдат, 1700+1200 танків, 700 літаків. На 6 день боїв з Ізраїлю залишалось 4 з половиною міста, поки в бій не вступили резервісти з бойовим досвідом.
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15.04.2021 07:41 Ответить
Китайци ловите шанс, пока кацапы в основном возле нас топчутся.
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15.04.2021 07:51 Ответить
250 вертолетов. Что вы с ними собираетесь делать? Ну, например? Где ваши Тунгуски? Где Иглы?
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15.04.2021 07:55 Ответить
Ну и как бы для специалиста по системному анализу... Как кто это? Нуу...некто Арахамия, прогнозист геособытий.
Американське командування у Європі підвищило рівень загрози в Україні зі статусу "можливої" кризи до "потенційної неминучої".
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15.04.2021 07:59 Ответить
Американцы уже объявили режим ЧС.... тоесть за океаном «Аппалачи» уже на боевом дежурстве готовы отражать возможный ядерный удар 🥊....Коксошут манеж собирает.... Европа перебрасывает к восточным границам технику....
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15.04.2021 19:10 Ответить
ну 250 вертолётов это конечно серьёзно, но обратимся к опыту трёх войн.
1) Афганистан - "крокодилы" были опаснейшим инструментом войны до тех пор пока у духов не появились китайские и американские ПЗРК. Нас спасало лишь то что это было не везде и не у всех. Но потери были большие.
2) Первая и вторая чеченские войны - та же ситуация что и в войне в Афганистане, как сказал Гиркин- птичкопад не прекращался.
3) 2014 год - начало Украино-ордынской войны. Наша вертолеты перемалывали врага пока орда не перебросила на нашу территорию ПЗРК с расчётами.
При достаточном насыщении ПЗРК на фронте ваши 250 вертолётов закончатся буквально через 1-2 недели боёв. А ведь это почти все ваши вертолёты способные летать.
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15.04.2021 12:54 Ответить
Вертолеты и другая техника пойдут только после Арт подготовки района высадки как поддержка десанта или продвижения войск.... Самый страшный сценарий - отрежут по самый Днепр...и окружат силы ООС. Потом на выгодных условиях подпишут как захотят...
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15.04.2021 19:13 Ответить
Начальник ГУР Буданов розповів комітету ВР про зосереджені навколо України війська РФ: До 110 тис. осіб, 350 літаків, 250 гелікоптерів, 40 бойових кораблів - Цензор.НЕТ 6858
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15.04.2021 07:56 Ответить
С фото, может будет полезно https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=315271620030801&id=100046438957368
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15.04.2021 08:00 Ответить
)))))
Смешно!))))
Это набор фото рашистской армии за всю ее историю!!!)))) Есть даже фотки с российско-грузинской войны и даже с баз хранения совковых танков.
А в реальности рашисты гонят к нам на границу весь еще хоть сколь-нибудь годный металлолом, и тот местами даже без ДЗ, да толпы срочников)
Кроме авиации рашке нам угрожать нечем. Так что от всех наших союзников нам нужно добиться только закрытия неба над Украиной. И тогда в случае вторжения рашисты все тут передохнут нах все и довольно быстро.
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15.04.2021 11:47 Ответить
Після розмови з Путіним, Байден передумав відправляти оті два обіцяні кораблі (що мали зайти 14-15 квітня в чорне море).

І Зеленський і Порошенко не хотіли і не хочуть сприймати один факт - потрібно припинити ось цю жебрацьку, побиральницьку, споживацьку ущербну психологію.

Ні в кого і нічого не потрібно просити, і клянчити. Почати потрібно з себе. Ставку потрібно робити на власні збройні сили, на власний народ.

У нас достатньо ресурсів щоб захистити державу.

Але для цього потрібно в першу чергу, через суд і прокуратуру, в законний спосіб, дати по руках тим хто вимиває сотні мільярдів гривень в рік з українського бюджету.

Узяти гроші на війну, у олігархів. Так, саме узяти. Не просити, не залякувати - а поставити перед фактом.

І у держави є всі можливості для цього. Держава (при бажанні) завжди сильніша за будь якого олігарха з його маєтками, автоматчиками, приватними військовими групами-тітуханами і т.д.

Усі мільярди кинути в оборонку і в людський ресурс. Не повинен контрактник на фронті отримувати копійки. Зарплатня має бути не менш як у військових США.

Авіація, ракети, танки, ППО і багато іншого - це все коштує мільярди.
І ці мільярди є. І їх потрібно узяти в тих хто 30 років наживався на цій державі.
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15.04.2021 08:25 Ответить
Узяти гроші на війну, у олігархів. Так, саме узяти. Не просити, не залякувати - а поставити перед фактом.

А може просто змусити хитро.пий наш "народець" сплачувати податки?
Добре, олігархи гниди і падлюки, їм плювати на Україну, а решта? Чим, робітник отримуючий зарплату у конверті чи ФОП, який використовує нелегальну працю краще за цих падлюк? Може ми почнемо з усіх і разом?
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15.04.2021 09:33 Ответить
та канєшна.. де б ти був в 14 році зі ставкою на "власні сили і власний народ"))))) Смердить сволотівськими мантрами: ми пуп землі і у нас свій шлях.. *****.. запиши , щоб не забути ***** ми не зробимо без світової підтримки..Як не зробили б нічого ів 14 році..
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15.04.2021 09:39 Ответить
Відчувається пороходуполизні мантри, "тільки мирнашляхавськими шляхами", "тільки світоваспільнота..бла-бла-бла". Одне слово російська дешева обоссана барига торгашка цукерками, яка працювала на путіна і працює й досі.

Але факт є фактом. Таке обоссане як ти смоктало і ковтало на цензорі за три копійки і миску супа бот.

А хлопці (власні наші сили і власний наш народ на який потрібно робити ставку) - власноруч захистили Україну. Без США і без ЄС, які "глибоку анальну занепокоєність" висловлювали в якості свого максимального підтримання у 2014-му.
Наші хлопці в шльопках і шортах захистили Україну.
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15.04.2021 13:14 Ответить
Якщо ти до цього недотичний (що скоріш за усе притаманно такому сцикуну і боту), то краще проходь повз, не треба нічого коментувати вояка диванна.
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15.04.2021 13:15 Ответить
Якщо ти з окопа пишеш, то шана.
І рости в політичному плані - це штука багатогранна, наскоком там нічого не візьмеш.
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15.04.2021 13:44 Ответить
Пора говорить о возобновлении просранного Кравчуком ядерного статуса Украины, раз с Будапештским меморандумом кинули
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15.04.2021 09:12 Ответить
для этого должен быть Президент,со стальными яйцами,который может выступить по ТВ и заявить - сунетесь,суки,получите такой сюрпрайз,что 500 лет в некоторых ваших городах даже травинка не вырастет - ибо нам терять неуй..
Главное - воля,решительность и вера в свой народ..
Представьте,чтобы у Дудаева была Чечня с населением и возможностями Украины - представили ? отож..
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15.04.2021 10:06 Ответить
Если бы Дудаеву наш потенциал, то кацапстана уде бы не было де факто)
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15.04.2021 11:13 Ответить
именно..
т.е. роль Лидера сегодня имеет решающее значение для Украины..
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15.04.2021 11:35 Ответить
А в Україні для свого захисту ******* палки.
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15.04.2021 09:19 Ответить
Что они нагнетают, у них всего 350 летает с транспортними, все отказ. От у них висока рекламація, даже Венесуела Індія, а СВР два Крузака купілі за 6 млн
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15.04.2021 09:45 Ответить
Все дивніше і дивніше, з одного боку США відміняють захід кораблів в Чорне море, з іншого у нас вже тиждень літають транспортники, про чому зграями.
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15.04.2021 09:57 Ответить
Розвідка працює, їм видніше.
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15.04.2021 12:29 Ответить
Хватит этот бред писать про 350 самолётов и 250 вертолётов. У них на дымящем Кузе вместо самолётов пожарные машины стояли.
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15.04.2021 10:01 Ответить
Це "импортозамещение" системи пожежегасіння.
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15.04.2021 10:04 Ответить
Будет минус 110 тыс. человек, 350 самолетов, 250 вертолетов, 40 кораблей.
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15.04.2021 10:08 Ответить
Як Буданов міг пригріти біля себе братана Вовка і не розпізнати, що то за "фрукт"???!!!.....
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15.04.2021 10:19 Ответить
Его просто попросили скорее всего) место для хорошего человека))
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15.04.2021 11:14 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
·

В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
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15.04.2021 10:25 Ответить
120 тыс.бухого быдла
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15.04.2021 12:11 Ответить
будь у Чечни возможности Украины, они бы еще и часть рф прихватили
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15.04.2021 12:12 Ответить
Они её всю прихватили, обложив данью с налогов россиян.
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15.04.2021 15:44 Ответить
а 40 кораблів я так розумію будуть заходити і атакувати степи України, так само як і українські підводні "човни"?
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15.04.2021 10:25 Ответить
Не все так радужно. Кацапы не пойдут через Чонгар. Они будут высаживать десант на побережье азова с захватом канала и части запорожской области. Береговая линия длинная, как наши планируют закрыть все это - я не знаю. А еще с кораблей они будут прикрывать ракетами береговую операцию... вот где нужен Гетьман Сагайдачный в полном всеоружии! Готов ли он, вот вопрос! А он бы шухеру кацапам мог навести
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15.04.2021 11:18 Ответить
Сагайдачный это 1975 года консерва и не более....Авиация РФ с аэродромов Крыма его потопит.... Фрегат или крейсер это основные корабли прикрытия АВИАНЕСУЩЕГО КРЕЙСЕРА... Одна ракета и его просто нет....В 14 его хотел крейсер Москва «хлопнуть» но «консерва» удачно ушла и РФ просто не успела перехватить .... иначе была бы участь как с «донузлавскими» ......
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15.04.2021 19:21 Ответить
А чому ніхто не згадує російські військові сили у Придністровьї та Білорусії ?
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15.04.2021 11:05 Ответить
Почему не вспоминает.... Спецоперация « молдаванин»ъъъъ Цанду уже предъявы зелёнку выставляет за «похищение» А Зеленский игнорит ..... хехех отношения портятся.... Ну а ПМР «примет» нужные самолёты в час Х.
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15.04.2021 20:23 Ответить
Якщо мокшани зайдуть на наші землі, то гнати цих потвор потрібно не зупиняючись по території мокшанії. Нехай мирне населення кацапії відчує "хотят лі рускіє войни". А потім забрати землі ті, що відвоювали. Це теорія, але краще щоб все вирішилось без великого кровопролиття. Життя у людини одне та й гинуть молод,і яким ще жити та й жити.
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15.04.2021 11:33 Ответить
110 т. мардовских трупов, 350 самопадов это на неделю боев, а потом на ссысрань, засрань и город серов де серут па падъездам.
Там исчё какие то карыта приплыли, луще на них не смотреть, а то со стула упасть можжа.
До 110 тис. осіб, 350 літаків, 250 гелікоптерів, 40 бойових кораблів: начальник ГУР Буданов розповів комітету ВР про зосереджені навколо України війська РФ - Цензор.НЕТ 1365
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15.04.2021 12:08 Ответить
Не смотри - это десантные катера.... по каналу Волго-Дона...Под мост РФ всеравно никого не пустит.... Азовское море фактически уже в блокаде....
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15.04.2021 19:23 Ответить
пора валіть...
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15.04.2021 12:38 Ответить
Где ж такую прорву кацапни хоронить? Ладно псковских прикопали и забыли под Донецком, но 100 тысяч - это уже утилизировать надо промышленными масштабами.
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15.04.2021 15:43 Ответить
Нашим политикам могу предложить тактический манёвр: объявляем премию в долларах и водкой за каждый сломанный или сданный рос.танк или единицу техники. Вертолёты по 10000$, танки по 5000, автоматы по сотняшке. Плюс водка и полит.убежище на 10 лет. И через неделю их армия наша )))
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15.04.2021 15:49 Ответить
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