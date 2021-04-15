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Вооружение, небоевое снаряжение, инструкторы: Пентагон заверил, что продолжит поддерживать Украину на фоне обострения с РФ

Вооружение, небоевое снаряжение, инструкторы: Пентагон заверил, что продолжит поддерживать Украину на фоне обострения с РФ

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США поддерживают Украину в сохранении ее территориальной целостности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе по результатам видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел и министров обороны стран-членов НАТО.

По словам Остина, США предоставили Украине материальную поддержку и собираются это продолжить. Речь идет о некоторых видах вооружения, инструкторах и другой помощи.

"Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Украине", - сказал министр обороны США.

Он добавил, что США будут продолжать помогать Украине в зависимости от потребностей.

"Надеемся продолжить это, в зависимости от их (Украины. - Ред.) потребностей", - добавил Остин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не оставят Украину наедине с агрессором, - Таран провел телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом

Также Остин подчеркнул, что Россия должна уважать территориальную целостность Украины и выразил опасения по поводу наращивания войск РФ на границе с Украиной.

Напомним, все члены НАТО осудили действия России на границе с Украиной. Там призвали Россию снизить напряженность ситуации.

Ранее сообщалось, что Россия в Крыму у границ с Украиной разместила 31 500 военных. Об этом рассказали в миссии США в ОБСЕ.

Пентагон (1469) помощь (7878) россия (96184) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+7
А Европа , - Где происходит этот Замес , кроме озабоченности и то в очень мягкой форме , - дабы не разозлить путина , - Ничего не происходит . Ваша хата скраю , - Уважаемые Господа.
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15.04.2021 07:13 Ответить
+6
В период Карибского кризиса Хрущев так напугал США, натаскав на Кубу вооружения,- октябрь 1962 года, - что США уступили Кубу СССР ... и по сегодняшний день. Европа и США всегда умиротворяли плохого парня/плохих парней, а потом уступали им своих до того якобы союзников. Особенно показателен позор запада по отношению к Финляндии, которая мужественно отстаивала свой суверенитет и территориальную целостность, а ее соседи не соглашались пропускать войска союзников, которые и не очень-то спешили помогать - изображали готовность... Впрочем как всегда... Так было всегда. Достаточно перелистать некоторые страницы истории после т.н. Версальского мира - Realpolitik Бисмарка - Генри Киссинджера...
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15.04.2021 07:45 Ответить
+4
Они на подсосе у куйла.
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15.04.2021 07:21 Ответить
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А Европа , - Где происходит этот Замес , кроме озабоченности и то в очень мягкой форме , - дабы не разозлить путина , - Ничего не происходит . Ваша хата скраю , - Уважаемые Господа.
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15.04.2021 07:13 Ответить
Вони бачать мір в очах путіна!
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15.04.2021 07:18 Ответить
Они на подсосе у куйла.
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15.04.2021 07:21 Ответить
напомни кто электричество у Россиии покупает, какие машины заз делает?.................. Если сами торгуем, чего они должны себя ограничивать
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15.04.2021 07:50 Ответить
они привыкли жить сыто и мирно им насрать на нас как и всем другим никто не будет умирать за нас
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15.04.2021 07:51 Ответить
в ЕС кроме денег нет силы. У них НЕТ войск (в понимании способных на какие-либо военные задачи), у них нет особого опыта военный действий после 2 мировой войны. Основа НАТО (военный компонент) это США. ЕС-это просто деньги там. Не зря же германие-польши клянчат дайте нам на территорию еще 500 несчастных американских солдат....ОНИ БОЯТСЯ до усирачки просто.Потому и делают вид что ничего не происходит и а вдруг пронесет....
Это как очкарик с пухлым кошельком и такими же пухлыми щеками идет мимо сявки и молится чтоб тот его не зацепил...а даже если тот плюнет на спину-сделает вид что ничего не произошло. Ну а если совсем туго-придется кричать "полицияяя" (США).
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15.04.2021 08:59 Ответить
Уважаемый Джо Байден!
Нам (Украине) нужно 123 ракеты типа ТОМАГАВК.
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15.04.2021 07:21 Ответить
раскулачьте олигархов и сделайте!)
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15.04.2021 09:42 Ответить
Пишут, что американцы передумали вводить корабли в Чёрное море (
При Трампе, как то лучше было...
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15.04.2021 07:22 Ответить
Ми здохнемо сьогодні, а ви - завтра
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15.04.2021 07:33 Ответить
https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-usa-turkey-russia-idUSKBN2C12XC
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15.04.2021 07:42 Ответить
Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук") - один из двух американских боевых кораблей, которые в ближайшее время должны зайти в Черное море, - в среду после пополнения топливом и припасами на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит, направился к Черноморским проливам, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).
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15.04.2021 07:48 Ответить
Якщо люди обирають собі в лідери яників пєць і зєль, то їм в руки давати в руки щось небезпечніше, ніж вантуз для унітазу, не можна
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15.04.2021 07:28 Ответить
А избирателей вАны надо вообще в поликлинику сдать, для опытов.
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15.04.2021 07:41 Ответить
И что конкретно для Украины поменялось с приходом Байдена? Да пока ничего.
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15.04.2021 07:43 Ответить
В период Карибского кризиса Хрущев так напугал США, натаскав на Кубу вооружения,- октябрь 1962 года, - что США уступили Кубу СССР ... и по сегодняшний день. Европа и США всегда умиротворяли плохого парня/плохих парней, а потом уступали им своих до того якобы союзников. Особенно показателен позор запада по отношению к Финляндии, которая мужественно отстаивала свой суверенитет и территориальную целостность, а ее соседи не соглашались пропускать войска союзников, которые и не очень-то спешили помогать - изображали готовность... Впрочем как всегда... Так было всегда. Достаточно перелистать некоторые страницы истории после т.н. Версальского мира - Realpolitik Бисмарка - Генри Киссинджера...
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15.04.2021 07:45 Ответить
***** стягивает войска к Украинской границе к моменту окончания СП-2. После этого сразу начнется захват Украины. Я бы на месте клована подготовил диверсию и потопил бы этот единственный трубоукладчик. Но, он на такое не способен, к сожалению, только смотреть в глаз. А сработать на опережение, яиц не хватает.
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15.04.2021 08:08 Ответить
Возможно так и будет. Ибо такие как кива и.т.д наташки так смело себя бы не вели
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15.04.2021 08:10 Ответить
Армия сша и нато хорошо вооруженны, но они не мотивированы к боевым действіям. У орды бешеная армия которым нечего терять
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15.04.2021 08:09 Ответить
руки-ноги у всех есть.
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15.04.2021 08:22 Ответить
Пока после Зеленского второй человек - друг Козака, Ермак, ничего ждать не нужно, кроме неприятностей. Он кроме как работать на российскую пропаганду ничего не умеет. Теперь он захотел "Патриот", чтобы повысить число добровольцев в российских военкоматах.
Помните с какими фанфарами разводили войска год назад? Целый год Украину дрессировали сидеть в окопах тише мышей, шоб не спровоцировать бухого шахтера стрельнуть в воздух из бутылки шампанского. Мы год назад капитулировали, морально на уровне руководства, показали всему миру мокрые памперсы власти, ее невежество и необразованность, низменные инстинкты и практически полное невежество общества. Такое ощущение, как будто крепостное советское право отменили только вчера.
А теперь, через год даже страшно запускать дрон стало - тут же очередная российская танковая дивизия начинает грузиться на жд платформы.
Никто не пойдет воевать за такую страну - американцы даже Гитлеру войну не объявляли, это он им объявил. А верить в то, что американцы рискнут жизнью хоть одного матроса с эсминца Кук ради спокойствия посетителей киевских ресторанов может только нация невежд и дебилов. И боюсь, скоро даже трудно будет найти желающих воевать среди собственных граждан, потому что все патриоты будут иметь бронь как пропагандисткий работник приписанный к конкретному телеканалу. Тем более, что Зеленский кажись глупее Керенского в разы и поэтому штык в землю - это будет джек-пот в сравнении со штыком в задницу...
Есть поговорка: "Умные люди учаться на чужих ошибках, а дураки - на собственных". Мы, похоже не попадаем ни в одну из этих категорий, т.к. не учимся даже на собственных... Уникальный народ с уникальным танцем - "Гопак на граблях" муз. Макрона, либретто А. Меркель в переводе на украинский Ю.Мендель, генеральный продюссер Шифер & Миша с Гришей...
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15.04.2021 08:22 Ответить
Я помню перепалку Остина с сенатором Маккейном. Остин выступал в сенате, год эдак 2015-16, и Маккейн его спросил, "почему американских танков нет в Украине?", Остин ответил:"как Вы себе это представляете?". Маккейн сказал:"Просто погрузите танк в самолет, и отправьте". Остин ответил: "пока будет лететь наш танк, русские введут 100". И сейчас он ответил очень осторожно.
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15.04.2021 08:35 Ответить
Мы вам поможем ! Дадим туалетную бумагу.
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15.04.2021 09:00 Ответить
 
 