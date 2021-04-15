Вооружение, небоевое снаряжение, инструкторы: Пентагон заверил, что продолжит поддерживать Украину на фоне обострения с РФ
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США поддерживают Украину в сохранении ее территориальной целостности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе по результатам видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел и министров обороны стран-членов НАТО.
По словам Остина, США предоставили Украине материальную поддержку и собираются это продолжить. Речь идет о некоторых видах вооружения, инструкторах и другой помощи.
"Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Украине", - сказал министр обороны США.
Он добавил, что США будут продолжать помогать Украине в зависимости от потребностей.
"Надеемся продолжить это, в зависимости от их (Украины. - Ред.) потребностей", - добавил Остин.
Также Остин подчеркнул, что Россия должна уважать территориальную целостность Украины и выразил опасения по поводу наращивания войск РФ на границе с Украиной.
Напомним, все члены НАТО осудили действия России на границе с Украиной. Там призвали Россию снизить напряженность ситуации.
Ранее сообщалось, что Россия в Крыму у границ с Украиной разместила 31 500 военных. Об этом рассказали в миссии США в ОБСЕ.
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Это как очкарик с пухлым кошельком и такими же пухлыми щеками идет мимо сявки и молится чтоб тот его не зацепил...а даже если тот плюнет на спину-сделает вид что ничего не произошло. Ну а если совсем туго-придется кричать "полицияяя" (США).
Нам (Украине) нужно 123 ракеты типа ТОМАГАВК.
При Трампе, как то лучше было...
Помните с какими фанфарами разводили войска год назад? Целый год Украину дрессировали сидеть в окопах тише мышей, шоб не спровоцировать бухого шахтера стрельнуть в воздух из бутылки шампанского. Мы год назад капитулировали, морально на уровне руководства, показали всему миру мокрые памперсы власти, ее невежество и необразованность, низменные инстинкты и практически полное невежество общества. Такое ощущение, как будто крепостное советское право отменили только вчера.
А теперь, через год даже страшно запускать дрон стало - тут же очередная российская танковая дивизия начинает грузиться на жд платформы.
Никто не пойдет воевать за такую страну - американцы даже Гитлеру войну не объявляли, это он им объявил. А верить в то, что американцы рискнут жизнью хоть одного матроса с эсминца Кук ради спокойствия посетителей киевских ресторанов может только нация невежд и дебилов. И боюсь, скоро даже трудно будет найти желающих воевать среди собственных граждан, потому что все патриоты будут иметь бронь как пропагандисткий работник приписанный к конкретному телеканалу. Тем более, что Зеленский кажись глупее Керенского в разы и поэтому штык в землю - это будет джек-пот в сравнении со штыком в задницу...
Есть поговорка: "Умные люди учаться на чужих ошибках, а дураки - на собственных". Мы, похоже не попадаем ни в одну из этих категорий, т.к. не учимся даже на собственных... Уникальный народ с уникальным танцем - "Гопак на граблях" муз. Макрона, либретто А. Меркель в переводе на украинский Ю.Мендель, генеральный продюссер Шифер & Миша с Гришей...