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Новости Агрессия России против Украины
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США отменили решение об отправке двух военных кораблей в Черное море, - дипломатические источники

США отменили решение об отправке двух военных кораблей в Черное море, - дипломатические источники

Источник в Министерстве иностранных дел Турции сообщил, что посольство США в Анкаре уведомило республику, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос "Америки".

Как сообщили агентству "Рейтер" в среду турецкие дипломатические источники, Соединенные Штаты отменили решение об отправке двух военных кораблей в Черное море, принятое ранее на фоне опасений по поводу наращивания российской военной мощи на границах Украины.

Вашингтон и Брюссель встревожены скоплением российских войск возле границы с Украиной и в украинском Крыму, оккупированном Москвой в 2014 году. На прошлой неделе Турция заявила, что Вашингтон направляет в Черное море два военных корабля. Россия назвала этот шаг "недружественной провокацией".

Источники агентства "Рейтер" утверждают, что посольство США в Анкаре уведомило МИД Турции об отмене отправки кораблей без указания причины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия направила в Черное море 15 военных кораблей. ВИДЕО

Источники в администрации США, по сообщению "Рейтера", заявляют, что Турция, скорее всего, неверно интерпретировала первоначальное уведомление, так как отправка кораблей в Черное море так и не была подтверждена Вашингтоном. По словам источников, Соединенные Штаты часто уведомляют Турцию о потенциальном заходе своих кораблей в Черное море. Однако сам факт запроса не обязательно означает неминуемый проход кораблей – это скорее гарантия того, что корабли могут зайти в акваторию в случае необходимости.

Россия, которая уже предупредила США, чтобы они держались "подальше от Крыма" и его черноморского побережья, заявляет, что наращивание сил на границе с Украиной проходит в рамках трехнедельных экстренных военных учений для проверки боевой готовности в ответ на "угрожающее поведение со стороны НАТО". В Кремле заверяют, что учения должны завершиться в течение ближайших двух недель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведка США всерьез обеспокоена концентрацией войск РФ у границы с Украиной

После появления сообщений о возможной отправке американских военных кораблей, ВМФ России в среду начал учения в Черном море, в ходе которых отрабатывалась стрельба по надводным и воздушным целям. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал Москву прекратить наращивание войск.

Президент Турции Тайип Эрдоган также призвал на этой неделе положить конец "тревожным" событиям, происходящим на востоке Украины.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден призвали Россию отвести войска от украинских границ.

Белый дом во вторник заявил, что Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести двусторонний саммит для решения спорных вопросов и рекомендовал Москве снизить градус напряженности в ее отношениях с Киевом.

корабль (2046) США (27145) Турция (3500) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+45
Политика Байдена будет соответствовать интересам США. И если он будет выбирать между интересами США и Украины, он выберет США
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15.04.2021 08:05 Ответить
+41
Вы там держитесь, и хорошего вам настроения. Завтра зебилу объяснят, что отвод российских войск от украинской границы будет в обмен на водичку в Крым и США с Парижем уже об этом договорились с Путины и нужно выполнить это незамедлительно!
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15.04.2021 08:03 Ответить
+38
Фантастику любите? Так даже в ней подобные мысли были бы фантастическими.
Не будет Крыму никакой воды до его освобождения.
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15.04.2021 08:06 Ответить
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Страница 5 из 5
Тебя, петушок, шо, заклинило? Меняй методичку
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15.04.2021 12:56 Ответить
щен, в будку
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15.04.2021 12:58 Ответить
Лахта сраная, на каком языке вещаешь, мордовско-удмуртском?
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15.04.2021 13:39 Ответить
Финита ля комедия ! ***** добился что его позвали на встречу и шойгу уже заявил что боеготовность проверена и в течении 2 недель мясо вернётся на основные базы !
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15.04.2021 11:10 Ответить
довіряти москалям - це тупість
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15.04.2021 11:28 Ответить
_Запад утратил способность защищаться ибо обовечился и правят ими - овцы! А людоедами правят отборные людоеды - бандиты и убийцы. Овцы им не соперники, станут на колени как перед неграми.
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15.04.2021 11:12 Ответить
15.‎04.‎2021

После ознакомления с утренним докладом в части данных разведки и доклада космического командования , после консультации с министром обороны Остином, Байден отдал распоряжение отозвать проход кораблей ВМС США в Черное море и снять планы запуска патрулирования беспилотниками акватории Черного моря. Штатные полеты с Сигонеллы остаются. Это означает только одно - США не увидело прямой угрозы Украине.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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15.04.2021 11:19 Ответить
С Сигонеллы сегодня что-то никого не видно (Раньше ежедневно летал страт.развд.

США Global Hawk), зато сегодня появился турецкий , шарится по Черному морю..)
Ну, и как всегда --- британский страт.развд. Boeing RC-135W Rivet Joint..
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15.04.2021 14:05 Ответить
Байдену задали простой вопрос: "РФ проводит в Черном море учения (практически постоянно). Что будешь делать если в наши корабли прилетит? Такая вероятность есть и не маленькая."
Байден подумал, подумал и сказал: "Да ну нах ..."
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15.04.2021 11:19 Ответить
Да что ты, а не ***** ли умоляло Байдена не отправлять корабли, в общем обосралось твоё ***** по полной
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15.04.2021 12:57 Ответить
Главное чтобы ты сам в это верил. Особенно когда к нашей границе стянуты силы вторжения на порядок превосходящие ВСУ.
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15.04.2021 17:37 Ответить
К нашей или вашей?
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15.04.2021 18:08 Ответить
С "вашей" границей все понятно: шапками закидаем, путин-ху...ло, ВСУ всех порвет и т.п. А "наша" граница вызывает беспокойство. Начиная от "стены Яценюка" и заканчивая материальным, организационным и моральным состоянием ВСУ.
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16.04.2021 11:12 Ответить
Вы там на лахте так переживаете, кушать не можете?
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16.04.2021 12:53 Ответить
Ты там своим ФСБшным кураторам намекни, що українці не дуже розуміють слово "лахта".
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16.04.2021 12:56 Ответить
Если в их корабли прилетит, пусть уже ***** думает, что будет делать...
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15.04.2021 14:12 Ответить
Немає, нажаль, лідерів з характером щоб вказати ***** його місце, знову ублажають фашистів як у 1938му.... нічого історія не вчить.
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15.04.2021 11:19 Ответить
Корабли США так и не зашли, но перестать обсираться кацапы уже не могли.
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15.04.2021 11:28 Ответить
+100500 )))
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15.04.2021 13:25 Ответить
Ми не знаємо зміст розмови Байдена з ху"лом. Але ми точно знаємо, що розмова була про найвищі рівні напруги в регіоні. Ми знаємо, що для зниження напруги мають бути конкретні кроки. Байден продемонстрував готовність робити такі кроки. Черга за ху"лом.

Доречі, не захід в ЧМ двох ЕМ. ЕМ. УРО майже нічого не міняє. Ракетне озброєння цього класу кораблів США і НАТО ніхто не відміняв, так само, як ТТХ Томагавків з дальністю польоту цієї КР до 2,5 тис. км. і точністю ураження до метрів. Це означає, що свою бойову задачу ці кораблі здатні виконувати з акваторії Середземного моря по любій цілі, що знаходиться в зоні акваторії та узберіжжя ЧМ. А ще хочу нагадати, що більшість ЕМ УРО США на своєму борту мають більше ста таких ракет. Нічого і близько подібного у парашоїдів немає. Отже, не треба тут розводити хвилі в склянці з віскі. І взагалі, є речі, що спроможні вдарити по паРаші не менше болючіше ніж ракетна зброя. Наприклад, відключення її від системи СВІФТ. Далі буде. А що саме - подивимось. Головне - не проспати Азовське море разом з Маріуполем і Бердянськом. Нехай нам в цьому Бог і Байден допомогають.
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15.04.2021 11:29 Ответить
Азов зі сторони Керчі вже закритий для всіх, в тому числі і для Укри
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15.04.2021 11:50 Ответить
ахрененная новость в ПОДДЕРЖКУ Украины !!! 7 год как , мир подумал и СЛИЛ нас !!!
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15.04.2021 11:43 Ответить
Олл
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15.04.2021 11:48 Ответить
Все? Сдулся. Трамп грозился еще сильнее и на Ким Чен Ина, и на Иран, и что? ястребы б..ять.
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15.04.2021 12:04 Ответить
Господи, откуда столько эмоций? Вы что все с ума посходили?)
Вы всерьез когда-то считали, что два или четыре эсминца могут что-то всерьез изменить в ситуации? Вы все6рьез считаете, что стратегически важно эти эсминцы на 300 км ближе или дальше от Крыма?
Алло, народ! Это же просто символизм дипломатии! Ивсе.
Т.е. нужно подкрепить ДЕМОНСТРАЦИЕЙ силы дипломатическое давление на ***** - вводим эсминцы в Черное море. Нужно ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ***** что о переговорах договорились - выводим корабли из Черного моря, чем ДЕМОНСТРИРУЕМ деэскалацию ситуации, ожидая от ***** аналогичного ЖЕСТА по дээскалации. И все.
А реально раздалбывать *****, в случае чего будет вся авианесущая группа, которая как покинула базу в Италии так и сейчас находится в Восточном средеземноморье. А еще бОльшую роль в процессе закрытия неба над Украиной сыграет американская авиация наземного базирования с базами в Польше, Румынии, Германии, Британии, Болгарии и Турции.
Так что если вы пытаетесь тут угомонить ***** в духе: "Да, *****, ты могуч и все срутся от тебя! Все, собирай металлолом и иди есть кашку и жрать галопередол!", то вы правы.
А если всерьез истеричите о чьей-то зраде/победе на основе движения 2 эсминцев на 500 км - то вы идиоты))))))))
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15.04.2021 12:06 Ответить
сладко поешь , НАХРЕННА гонять технику ПОПУСТУ ????
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15.04.2021 12:33 Ответить
???
Это ты у ***** спроси, с которым, публично названным убийцей, никто не собирался общаться, сообщив на весь мир, что публично обсуждать свою сущьность кровавого маньяка ***** будет не когда захочет, а когда его Президент США вызовет.
Вот ***** и нашло способ "звонить" в Вашингтон - ничего дешевле массового сгона металлолома и боевых рабов к границам Украины ***** не придумало. Да наверное и нет у него больше других способов. Больше-то ни в какой сфере жизни Человечество ни само *****, ни захваченная им страна, ничего не значат. Вот и остается ему проявлять свою шизу и понты только лишь бряцая оружием. Нет у него больше ничего)))
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15.04.2021 13:36 Ответить
Если бы эти два эсминца стояли в Одессе, то в радиусе 300 км ни один рашен окупант не появился.
Не стоит их не дооценивать. На вооружении стоит 2 пусковых установки на 96 ракет Иджис (зенитные ракеты сбивают ВСЕ что находится в воздухе), крылатые ракеты Томогавк, противокорабельные ракеты Гарпун. Двух этих эсминцев хватит. чтобы поддержать рашен традицию топить свой черноморский флот.
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15.04.2021 23:52 Ответить
Да, жиденькие ноги оказались у Джо, затряслись раньше времени.
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15.04.2021 12:15 Ответить
время показало что нихрена, Джо ещё в седле.
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15.04.2021 17:41 Ответить
А чого Ви хотіли, якщо в країні 73 відсотки вибрали громадянина рассєї в ***********... Яка підтримка для малороссів?
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15.04.2021 12:17 Ответить
у тебя вообще путин бессменный президент . так что сиди молчи .
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15.04.2021 18:56 Ответить
Эй байденофилы, аууу, кто там агент кремля, Трамп или всё-таки байден?
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15.04.2021 12:47 Ответить
Трапп и Байда точно агенты, но Белого Дома. И крутят вертят международной политикой они как это выгодно только США и больше никому.
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15.04.2021 13:06 Ответить
Оооо пляска святого виттта.... Хехе так сам «єксперт» сказал сколько при Трампе и при Байдене бабла давали Украине .... только байден взошел на пост- сразу СП2 возобновился.... и обстрелы.... и потери увеличились.... что и требовалось доказать ... свежих троллей нагнали....у всех Ники новые
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15.04.2021 15:58 Ответить
В 2014-м году тоже думали Украину шапками забросать. Забросали...вместе с оторванными головами сепаров и их покровителей. Потому что не брали в расчет, что есть в Украине народ, который любит свою страну и готов ради нее на любые жертвы.
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15.04.2021 12:53 Ответить
Навіщо в Чорному морі американські кораблі? Нам треба якась пулялка, щоб топити російські кораблі, а пульнути ми і самі зможемо!
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15.04.2021 13:32 Ответить
Подруге пульнути американці зможуть і з за меж Чорного моря. Наприклад по Сирії вони пуляли з Перської затоки, а не з Середземного моря. Тобто зовсім з іншого моря.
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15.04.2021 13:38 Ответить
Потретє сам Київ не готовий битись. Зєля всіма силами уникає прийняти тверде рішення, щоб боронитись за будь яких умов. Не важко передбачити його дії, коли по Києву прилетить перший Іскандер - капітуляція. Це американці мають за українців воювати?
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15.04.2021 13:59 Ответить
Так і бачу, як з Кончі-Заспи виїжджають на бойовий рубіж Рейндж-Ровери з кулеметами.
Чи із хлєбом-солью ?
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15.04.2021 15:52 Ответить
Хто тобі сказав що багаті мають воювати ? Так ,такі були ,але одиниці. Ті хто мають хоч якусь копійчину і не хочуть кацап окупації вже давно підготувались - купили квартири в чехіях,турціях,італіях - зважаючи що житло там дешевше Києва.Максимум то вони можуть допомагати ,волонтерити і таких теж мізер з загальної маси.ту кончу і решту царських сіл по Києву і навколо взагалі треба зрівняти з землею разом з тими хто там знаходиться
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16.04.2021 09:09 Ответить
З Вами згоден! Спокійнесенько можна ввалити кацапам
й з іншого моря.Средиземне не так далеко. Звідтам можна
весь Крим раздовбати.Двох есмінців з модерновими "Томагавками"
досить потопити всі кацапськи лоханки!!!
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15.04.2021 18:45 Ответить
слава КПССС и не пистеть
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15.04.2021 13:42 Ответить
Переведи на человеческий
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15.04.2021 13:50 Ответить
пришли в киев русские...надо петь теперь СЛАВА КПСС..шо не ясно
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15.04.2021 14:00 Ответить
Тогда и в Москве откуда ни возьмись могут появиться украинцы.
На каждый Искандер есть станция метро Площадь Ленина (пересечение 3 линий).
Как-то так.
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15.04.2021 15:49 Ответить
???
Русские в Киеве и ранее были, равно как и в ЗСУ, например...
Россияне - тоже были, причем как адекватные, например служившие в ЗСУ или туристы, и сволочи из ФСБ/ГРУ под крышей Россотруднечества, но никто петь пор Славу из КПСС не пел. Первые и дальше по Киеву ходят, вторых - выперают нах за поребрик...
Что такого изменилось, чтоб у дохлой совковой партии так выросла популярность? Я что-то пропустил?
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15.04.2021 16:14 Ответить
русские шо были раньше --это не руссские..это янычары......А ВОТ СЕЙЧАС --РУССКИЕ...те что отняли КРЫМ и ДОНБАСС...а теперь прутся за Киевом...ну ишо неясно....а ети казлы думают шо без народа справятся......НУЖЕН ГИМН ДЛЯ НАРОДА---как в41....ВСТАВАЙ ВКРАИНА МИЛА ..НА СМЕРТНИЙ БИЙ ВСТАВАЙ.....а то будет поздно....или соласиться снова на МАГАДАН. ...
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15.04.2021 16:27 Ответить
Гимн у нас и так вроде есть... да и других классных песен, от того же Рифа, Тартака и многих других, под которые свинособак рашистских силосовать прикольно, тоже хватает. КПСС-то нам зачем?..(
Вопрос только в терминологии... русские - это не только про россиян, а и про граждан Украины, которые вместе со мной в 2015-том воевали против рашистов. Кстати, чем ярко пордемонстрировали, что они точно не янычары. А вот понятие россияне или рашисты - это точный термин, четко очерчивающий агрессора с поломаными мозгами (кстати, значительная часть из них либо имеют кровное родство с украинцами, либо сами есть этнические украинцы, что ничуть не делает их менее рашистами). Так что четкое разделение на русских (нейтральный либо позитивный смысл) и россиян, рашистов (жестко негативная коннотация) стратегически важный момент для нашего внутреннего диалога и четкого разделения свой/чужой. Иначе легко обидеть невиновных и даже героев, что недопустимо.
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15.04.2021 19:26 Ответить
нет...Вы так заговорили проблему...что ее уже не решить..Я сказала четко---РУССКИЕ ээто те..кто украл у народа УКРАИНЫ Крым и донбасс...Это настоящие русские....И те кто за справедливость..ЭТО ЗОЛОТЫЕ РУССКИЕ.
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15.04.2021 20:21 Ответить
нема ніяких рюзьге, є росіяни, є рашисти...
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15.04.2021 23:29 Ответить
Аргументы убеждения, базирующиеся на американских военных кораблях, прекрасно работают из Средиземного моря, накрывая весь театр действий вокруг Чёрного моря.
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15.04.2021 15:42 Ответить
Политика "умиротворения" за счет третьих стран суперагрессора , которым была Германия с 1933 года, не привела ни к чему хорошему, так что сейчас Запад, понимая это, ищет тактику борьбы с ордой, которая приведет к ее поражению без войны. Здесь я лично вижу попытку затянуть время до "выхода из строя вяликаго хана" - видимо, ХАН хочет восстановить орду в границах 1913 года до своего подыхания - вряд-ли кто-то из его окружения в состоянии объяснить ему, что это - НЕРЕАЛЬНО.
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15.04.2021 17:13 Ответить
Не то, что нереально, а и бессмысленно, и даже вредно, ибо придется вернуться всей страной к качеству жизни 1913 года, дохнуть там без антибиотиков, голодать периодически, воевать технологиями прошлого века и т.д.
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15.04.2021 19:28 Ответить
Получается - предупреждение России, чтобы Штаты держались "подальше от Крыма" на Байдена подействовало.
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15.04.2021 16:03 Ответить
Амеры сделали запрос на проход и не воспользовались - вот что было на самом деле.
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15.04.2021 17:54 Ответить
лел кек лол таки кек
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15.04.2021 16:35 Ответить
Решение об отмене захода двух военных кораблей США в Черное море было принято сразу после разговора Байдена с Мутеным. Мутин ему сказал, что в американские эсминцы совершенно случайно залетит ракета и не одна типа калибра. Дед усрался.
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15.04.2021 18:30 Ответить
Не так.. Путин действительно сказал.. что корабли потопят. И Байден ему поверил.. Но испугался ли..? Вряд ли.. Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за действий России
Чтоб вы понимали, последний раз это было.. при Карибском Кризисе
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15.04.2021 18:53 Ответить
Дальше что ? Готов байден на вооруженное противистояние с расеей ?
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15.04.2021 18:59 Ответить
Как по мне, США как Великая и мощная держава не боится войны, но никогда ее не начнет без крайней необходимости (только когда будут под ударом ее территория ) и даже в случае открытого нападения на нас, они будут только наблюдательной стороной. Особенно когда дело касается ядерной и непредсказуемой России. Никто нам не поможет, и боюсь санкции москалям до сраки, что бы про них не говорили, они обладают мощным запасом прочности и их тоже не испугаешь. Ну а если все-же ошибаюсь, и дело дойдет до ядерной войны, можно сказать только - Боже , спаси всех нас....Не наше поколение, а человечество в целом, Земля уже на ладан дышит и такого удара она не вынесет.
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15.04.2021 21:40 Ответить
На другом конце планеты вполне себе готов.
Оставить кремль без нефтегазовых месторождений - сразу прозреет.
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15.04.2021 23:57 Ответить
Рашка зараз слабка , конфлікт в Нагорному доказав...саме час розділити ...на декілька країн ...для чого стільки землі бур'яном заростає.
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16.04.2021 01:46 Ответить
Испугались ?
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15.04.2021 18:53 Ответить
США скасували рішення про відправлення двох військових кораблів у Чорне море, - дипломатичні джерела - Цензор.НЕТ 4149
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15.04.2021 19:50 Ответить
Аль Капоне - американский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 гангстер итальянского происхождения, один из самых безжалостных убийц в истории итальянской мафии. Наркозависимый, страдал слабоумием, гонореей и сифилисом.

Однозначно человек достоин что бы его цитировали.......
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15.04.2021 21:21 Ответить
Ульянов (Ленин) - тоже психически больной человек, маньяк, сифилитик, убийца миллионов..., но его преверженцы цитируют его ещё чаще...
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15.04.2021 21:38 Ответить
А некоторые дебилы сатане поклоняются, всякое бывает) Я не с наездом, просто выразил мнение что цитаты такого зверя как Капоне, не имеют ценности. Он был нелюдью с психическими отклонениями, который жил за счет жизней других людей. Таких надо стирать с памяти)
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15.04.2021 21:46 Ответить
ну то таке слабоуміє- цитувати садистів, маньяків і масових вбивць
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15.04.2021 21:47 Ответить
Человек со слабоумием не держал бы в руках такой синдикат плюс финансы.
Сифилис был и у пассивного ********* Ленина - но тем не менее его
называют кремлёвским мечтателем.
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16.04.2021 00:00 Ответить
Рас3.14здячить в хлам Москву можно и с Адриатики. Разницы никакой...
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15.04.2021 21:10 Ответить
Не вошли,да просто после подтверждения Турцией поддержки Украины в американском флоте в Черном море просто нету смысла и пустая трата средств.А Турция свое слово держит да и дала по рылу мокшанам в Сирии которые молча все это проглотили.
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15.04.2021 21:38 Ответить
дивно, що всі так кинулись розганяти "зраду", навіть не перевіривши першоджерел. а першоджерело- як завжди кацапська помийна яма. за останніми даними, есьмінець США після дозаправки та поповнення запасів на Кіпрі, продовжив свій маршрут до ЧМ. вірте і далі зливним бачкам.
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15.04.2021 21:49 Ответить
Після розмови з ватником ,Байден зіграв доброго і злого для Путіна ..І ті санкції, що він вів ....набагато гірші за два корабля..найскоріше, що Путіну він зробив умову .., ми заберемо корабель. А ви відводити війська...Путін не зрозумів ...ось і получив санкції ..Путін осколок ссссрашки , тормоз..., живе картинками з піонер лагеря ...
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16.04.2021 01:54 Ответить
В Рашці сьогодні співають хороводи .., свято в них..! Нові санкції мають....а як Рашці без них )))
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16.04.2021 01:55 Ответить
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