США отменили решение об отправке двух военных кораблей в Черное море, - дипломатические источники

Источник в Министерстве иностранных дел Турции сообщил, что посольство США в Анкаре уведомило республику, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос "Америки".

Как сообщили агентству "Рейтер" в среду турецкие дипломатические источники, Соединенные Штаты отменили решение об отправке двух военных кораблей в Черное море, принятое ранее на фоне опасений по поводу наращивания российской военной мощи на границах Украины.

Вашингтон и Брюссель встревожены скоплением российских войск возле границы с Украиной и в украинском Крыму, оккупированном Москвой в 2014 году. На прошлой неделе Турция заявила, что Вашингтон направляет в Черное море два военных корабля. Россия назвала этот шаг "недружественной провокацией".

Источники агентства "Рейтер" утверждают, что посольство США в Анкаре уведомило МИД Турции об отмене отправки кораблей без указания причины.

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Источники в администрации США, по сообщению "Рейтера", заявляют, что Турция, скорее всего, неверно интерпретировала первоначальное уведомление, так как отправка кораблей в Черное море так и не была подтверждена Вашингтоном. По словам источников, Соединенные Штаты часто уведомляют Турцию о потенциальном заходе своих кораблей в Черное море. Однако сам факт запроса не обязательно означает неминуемый проход кораблей – это скорее гарантия того, что корабли могут зайти в акваторию в случае необходимости.

Россия, которая уже предупредила США, чтобы они держались "подальше от Крыма" и его черноморского побережья, заявляет, что наращивание сил на границе с Украиной проходит в рамках трехнедельных экстренных военных учений для проверки боевой готовности в ответ на "угрожающее поведение со стороны НАТО". В Кремле заверяют, что учения должны завершиться в течение ближайших двух недель.

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После появления сообщений о возможной отправке американских военных кораблей, ВМФ России в среду начал учения в Черном море, в ходе которых отрабатывалась стрельба по надводным и воздушным целям. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал Москву прекратить наращивание войск.

Президент Турции Тайип Эрдоган также призвал на этой неделе положить конец "тревожным" событиям, происходящим на востоке Украины.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден призвали Россию отвести войска от украинских границ.

Белый дом во вторник заявил, что Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести двусторонний саммит для решения спорных вопросов и рекомендовал Москве снизить градус напряженности в ее отношениях с Киевом.