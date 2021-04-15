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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - 8 нарушений "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - 8 нарушений

за прошедшие сутки, 14 апреля, российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 14 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник осуществил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Пески - из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Невельское противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Майорское враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что 14 апреля передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами.

В частности недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области дважды зафиксированы инженерные работы с применением окопных зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников.

Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

"По состоянию на 7:00 утра 15 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщили в штабе.

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Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - 8 нарушений тишины, боевых потерь нет, - штаб ОС 01

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Топ комментарии
+5
"...зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен...."
Весьма загадочная фраза. По крайней мере для меня. Это направленная антена высокой мощности электромагнитного импульса вывела электронику из строя? Или его сбили зениткой? Или просто испугали и беспилотник улетел обратно?
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15.04.2021 08:21 Ответить
+2
Ну подавили, а потім що з ним?
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15.04.2021 08:18 Ответить
+2
подавили та й отпустили....хз
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15.04.2021 08:24 Ответить
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Ну подавили, а потім що з ним?
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15.04.2021 08:18 Ответить
РЕБ подавило канал управління. А БПЛА повернувся назад, з усіма даними. А ЗРП колупалися в носі... В свій час (2 роки тому) нам вдалося збити Орлана на 6 км. за "ЛБЗ" в районі Муратово. Після того місяців зо три в смузі відповідальності орлани взагалі не підіймали в повітря, поки ми не вийшли.
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15.04.2021 09:38 Ответить
Якщо подавили канал управління, то БПЛА стає некерованим і летітиме світ заочі поки вистачить ходу.
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15.04.2021 09:43 Ответить
Ви трішечки не в темі-в багатьох БПЛА в т.ч вищеназваному закладена програма "поверенення в точку зльоту". При подавленні одного каналу управління-БПЛА перелаштовується на інший і т.д. Їх може бути декілька. Такі можливості закладені в майже всі БПЛА. Просто при "забиванні" або подавленні каналу управління БПЛА такого класу переходять у автоматичний режим "повернення". До речі, при програмованому режимі роботи коли БПЛА летить позапрограмованому маршруту-його не так легко подавити. Те що ви написали притаманне, квадрокоптерам малої дальності. Почитайте: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10
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15.04.2021 10:14 Ответить
"...зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен...."
Весьма загадочная фраза. По крайней мере для меня. Это направленная антена высокой мощности электромагнитного импульса вывела электронику из строя? Или его сбили зениткой? Или просто испугали и беспилотник улетел обратно?
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15.04.2021 08:21 Ответить
подавили та й отпустили....хз
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15.04.2021 08:24 Ответить
Українські воїни оперативно подавили безпілотник ворога на Донбасі, за добу - 8 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5981
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15.04.2021 08:38 Ответить
При Порохе практически ежедневно сообщали об отправке на тот свет нескольких орков. Еще и с видео часто.
Сейчас огромное достижение - импотентно что- то там "подавили". Наших же уже больше взвода расстреляли кацапские снайперы в последние дни! Слугам непонятного народа наших воинов не жалко?
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15.04.2021 09:10 Ответить
Позавчера с беспилотника убили нашего мужика, почему тогда не подавили?
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15.04.2021 10:42 Ответить
Многократное нарушение "перемирия" - это многократное добавление в копилку лоха титула "лох бесконечный". Такой бойкий был "я не лох" в 95 отделении ФСБ и так диаметрально меняется сознание некогда успешного клоуна, что характерно для беспринципных, продажных людей
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15.04.2021 09:54 Ответить
 
 