Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - 8 нарушений "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

за прошедшие сутки, 14 апреля, российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 14 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник осуществил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Пески - из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Невельское противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Майорское враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что 14 апреля передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами.

В частности недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области дважды зафиксированы инженерные работы с применением окопных зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников.

Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

"По состоянию на 7:00 утра 15 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщили в штабе.

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