Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - 8 нарушений "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС
за прошедшие сутки, 14 апреля, российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"За прошедшие сутки, 14 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник осуществил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Пески - из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Невельское противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Майорское враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что 14 апреля передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами.
В частности недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области дважды зафиксированы инженерные работы с применением окопных зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников.
Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.
Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.
"По состоянию на 7:00 утра 15 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщили в штабе.
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Весьма загадочная фраза. По крайней мере для меня. Это направленная антена высокой мощности электромагнитного импульса вывела электронику из строя? Или его сбили зениткой? Или просто испугали и беспилотник улетел обратно?
Сейчас огромное достижение - импотентно что- то там "подавили". Наших же уже больше взвода расстреляли кацапские снайперы в последние дни! Слугам непонятного народа наших воинов не жалко?