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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели

16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 15 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 апреля 2021 года. В частности, заболели 628 детей и 383 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 03госпитализированы - 4 229 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 03летальных случаев - 433;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 03выздоровели - 11 148 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 119 615 (в том числе методом ПЦР - 51 344, методом ИФА - 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 254).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 08заболели - 1 903 765 ​​человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 08выздоровели - 1 453 766 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 08летальных случаев - 38 658;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 8 822 097.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Вирус-вирус, уходи,
Да в парламент приходи-
На киву-бойка-ермака
Да на зелю умдака
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15.04.2021 08:21 Ответить
+4
Привет, пидлога.
Ты уже "свалил из страны", бот дебильный?
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15.04.2021 08:58 Ответить
+3
Hi from Bukovel, dudes
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 2561
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15.04.2021 08:18 Ответить
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Hi from Bukovel, dudes
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 2561
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15.04.2021 08:18 Ответить
Привет, пидлога.
Ты уже "свалил из страны", бот дебильный?
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15.04.2021 08:58 Ответить
все как слуги урода завещали
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15.04.2021 09:10 Ответить
Какой же ты тупорылый.
Хотя, боты все такие.
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15.04.2021 09:15 Ответить
англичанин половой. В Україні за добу від COVID-19 померли 433 людини, зафіксовано 16 427 нових випадків зараження, 11 148 осіб одужали - Цензор.НЕТ 9223
Вот она - ботоферма на работе!
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15.04.2021 09:00 Ответить
Не ґаньбися, підлога.
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15.04.2021 09:02 Ответить
Если бы не вакцинация, то на плато не вышли бы! )
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15.04.2021 08:21 Ответить
Вирус-вирус, уходи,
Да в парламент приходи-
На киву-бойка-ермака
Да на зелю умдака
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15.04.2021 08:21 Ответить
Еще полтора "Боига" упали.
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15.04.2021 08:56 Ответить
ни одного заболевания грипом, ни одного пневмонией
все списано на коронавирус
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15.04.2021 09:03 Ответить
Брехать не устали?
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/flu_operinfo_2021_14.pdf • інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 4,7% вище показника аналогічного періоду минулого сезону; • з 28 вересня до 11 квітня 2021 року перехворіло 12,9% населення країни; • госпіталізовано 139 804 осіб, із них 25,8% - діти віком до 17 років; • зареєстровано 1 712 пацієнтів із ГПЗ, серед них у 510 осіб узято зразки матеріалів для одночасного тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на грип та SARS-CoV-2, за результатами дослідження визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 (7), А не субтиповані (2) та інші віруси респіраторної групи інфекцій - SARS-CoV-2 (128), коронавiруси типів OC-43 (25), NL-63 (1), NKU-1 (7) і 229Е (1), парагрип (12), аденовіруси (4), РС-віруси (21), риновіруси (26), бокавіруси (9), метапневмовіруси (15); • зареєстровано 4 035 пацієнтів із ТГРІ, у яких для одночасного тестування методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2 взято 752 зразки матеріалів, у 452 випадках отримано позитивні результати: виявлено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 (8) і А не субтипований (6) та інші віруси респіраторної групи інфекцій - SARS-CoV-2 (362), коронавiруси типів OC-43 (17), NL-63 (3) і NKU-1 (1), парагрип (5), аденовіруси (1), РСвіруси (4), риновіруси (20), бокавіруси (13), метапневмовіруси (12); • летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано;
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15.04.2021 11:10 Ответить
Меня заинтересовала ситуация с умершими: как их считают? Вот пишут 433 умерших, причина смерти - коронавирус? сколько среди умерших умерло в больницах, сколько дома?
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15.04.2021 09:45 Ответить
считают тех кто официально болел короной, а вот тех кто помер от сердечно-сосудыстых, пневмонии и других осложнений при самолечении дома без сдавания тестов не считают
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15.04.2021 10:21 Ответить
 
 