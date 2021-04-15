В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели
16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 15 апреля 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 апреля 2021 года. В частности, заболели 628 детей и 383 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 4 229 человек;
летальных случаев - 433;
выздоровели - 11 148 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 119 615 (в том числе методом ПЦР - 51 344, методом ИФА - 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 254).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 903 765 человек;
выздоровели - 1 453 766 человек;
летальных случаев - 38 658;
проведено ПЦР-тестов - 8 822 097.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях", - рассказал Степанов.
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Ты уже "свалил из страны", бот дебильный?
Хотя, боты все такие.
Вот она - ботоферма на работе!
Да в парламент приходи-
На киву-бойка-ермака
Да на зелю умдака
все списано на коронавирус
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/flu_operinfo_2021_14.pdf • інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 4,7% вище показника аналогічного періоду минулого сезону; • з 28 вересня до 11 квітня 2021 року перехворіло 12,9% населення країни; • госпіталізовано 139 804 осіб, із них 25,8% - діти віком до 17 років; • зареєстровано 1 712 пацієнтів із ГПЗ, серед них у 510 осіб узято зразки матеріалів для одночасного тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на грип та SARS-CoV-2, за результатами дослідження визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 (7), А не субтиповані (2) та інші віруси респіраторної групи інфекцій - SARS-CoV-2 (128), коронавiруси типів OC-43 (25), NL-63 (1), NKU-1 (7) і 229Е (1), парагрип (12), аденовіруси (4), РС-віруси (21), риновіруси (26), бокавіруси (9), метапневмовіруси (15); • зареєстровано 4 035 пацієнтів із ТГРІ, у яких для одночасного тестування методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2 взято 752 зразки матеріалів, у 452 випадках отримано позитивні результати: виявлено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 (8) і А не субтипований (6) та інші віруси респіраторної групи інфекцій - SARS-CoV-2 (362), коронавiруси типів OC-43 (17), NL-63 (3) і NKU-1 (1), парагрип (5), аденовіруси (1), РСвіруси (4), риновіруси (20), бокавіруси (13), метапневмовіруси (12); • летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано;