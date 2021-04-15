В Украине за сутки от COVID-19 умерли 433 человека, зафиксированы 16 427 новых случаев заражения, 11 148 человек - выздоровели

16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 15 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 апреля 2021 года. В частности, заболели 628 детей и 383 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 4 229 человек;

летальных случаев - 433;

выздоровели - 11 148 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 119 615 (в том числе методом ПЦР - 51 344, методом ИФА - 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 254).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 903 765 ​​человек;

выздоровели - 1 453 766 человек;

летальных случаев - 38 658;

проведено ПЦР-тестов - 8 822 097.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях", - рассказал Степанов.







