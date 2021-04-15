За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 744 человек, всего - 419 297, - Степанов

По состоянию на 14 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 744 человека привиты против COVID-19 за сутки 14 апреля 2021 в Украине. 419 297 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 124 мобильными бригадами по иммунизации и 747 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 14 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (2 560), Львовской (2 340) областях, Киеве (2 220) и Житомирской (826) области. Вместе с тем, в Черкасской области за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Отметим, что в Черкасской области не делают прививки от коронавируса уже пятые сутки подряд с 10 апреля. Кроме того, в Киевской области за сутки сделали лишь 112 прививок от коронавируса, в Черниговской - 192, в Винницкой области - 195.