Полное и всеобъемлющее прекращение огня: Кравчук назвал базовое условие для дальнейших переговоров в ТКГ
Глава украинской ТКГ Леонид Кравчук во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций 14 апреля заявил о том, что Украина продолжает настаивать на возвращении к полному соблюдению режима прекращении огня и усилить эффективный контроль за его выполнением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Украинская делегация и ОБСЕ, в соответствии со своим мандатом, готовы работать 24/7 для того, чтобы как можно быстрее достичь мира. Однако никакие попытки давления на Украину не будут иметь успеха, Украинская делегация будет защищать наши национальные интересы при любых условиях", - заявил Кравчук.
По его словам, продвижение по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня. Именно поэтому Украина инициировала обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в подгруппе по безопасности ТКГ.
Также украинская делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мероприятий:
- сохранение режима прекращения огня;
- беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц;
- освобождение удерживаемых лиц;
- разблокировка российской стороной работы КПВВ;
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;
- допуск представителей МАГАТЭ на оккупированных территориях для обеспечения проведения инспекции ядерных объектов на временно оккупированных территориях.
Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.
Как сообщалось, страны-члены ОБСЕ провели заседание на фоне эскалации ситуации в приграничных областях Украины, и напомнили России о выполнении пяти условий в рамках венского договора 2011 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я думаю, що війна, яку ви проспали і не підготувались, запустили скрізь зрадників та негідників, значно вигідніша для роіські, аніж мирні перемовини ні про що.
Що захід зробить фуйлу, якщо він нападе ? Ви навіть тут мовчите. Бо ледащо на посаді президента абсолютно неспроможне вести зовнішню політику.
Та все - и уж Путин первый - ипали и тебя, и твоего зеленого коуна, и весь ваш 95 квартал.
Условия они, бл..., выставляют.
Сейчас твои зеленожопые кабанчиком метнутся - и воду в Крым, и ОРДЛО с особым статусом, и УБД боевикам и русский государственный.
Сейчас тебе такие условия будут, что 73% талпайопов всех святых вспомнят.