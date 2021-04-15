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Новости Агрессия России против Украины
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Полное и всеобъемлющее прекращение огня: Кравчук назвал базовое условие для дальнейших переговоров в ТКГ

Полное и всеобъемлющее прекращение огня: Кравчук назвал базовое условие для дальнейших переговоров в ТКГ

Глава украинской ТКГ Леонид Кравчук во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций 14 апреля заявил о том, что Украина продолжает настаивать на возвращении к полному соблюдению режима прекращении огня и усилить эффективный контроль за его выполнением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Украинская делегация и ОБСЕ, в соответствии со своим мандатом, готовы работать 24/7 для того, чтобы как можно быстрее достичь мира. Однако никакие попытки давления на Украину не будут иметь успеха, Украинская делегация будет защищать наши национальные интересы при любых условиях", - заявил Кравчук.

По его словам, продвижение по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня. Именно поэтому Украина инициировала обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в подгруппе по безопасности ТКГ.

Также украинская делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мероприятий:

- сохранение режима прекращения огня;

- беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц;

- освобождение удерживаемых лиц;

- разблокировка российской стороной работы КПВВ;

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

- допуск представителей МАГАТЭ на оккупированных территориях для обеспечения проведения инспекции ядерных объектов на временно оккупированных территориях.

Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.

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Как сообщалось, страны-члены ОБСЕ провели заседание на фоне эскалации ситуации в приграничных областях Украины, и напомнили России о выполнении пяти условий в рамках венского договора 2011 года.

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842)


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С этого и надо было начинать. А не крутилово жопой арестовича,,режимфармальнособлюдается,,.
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15.04.2021 08:44 Ответить
А яка вигода парашці від цих перемовин ?
Я думаю, що війна, яку ви проспали і не підготувались, запустили скрізь зрадників та негідників, значно вигідніша для роіські, аніж мирні перемовини ні про що.
Що захід зробить фуйлу, якщо він нападе ? Ви навіть тут мовчите. Бо ледащо на посаді президента абсолютно неспроможне вести зовнішню політику.
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15.04.2021 08:49 Ответить
Полное и всеобъемлющее прекращение огня: Кравчук / Любители пытаются обыграть профессиональных шулеров. Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе. 03.03.21/ РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
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15.04.2021 08:49 Ответить
Кравчучка - комунячка, а де ядерна зброя , куди ти її подів, колаборант і зрадник?
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15.04.2021 09:28 Ответить
Полное и всеобъемлющее прекращение огня: Кравчук назвал базовое условие для дальнейших переговоров в ТКГ - Цензор.НЕТ 8868
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15.04.2021 08:55 Ответить
Леня!
Та все - и уж Путин первый - ипали и тебя, и твоего зеленого коуна, и весь ваш 95 квартал.

Условия они, бл..., выставляют.

Сейчас твои зеленожопые кабанчиком метнутся - и воду в Крым, и ОРДЛО с особым статусом, и УБД боевикам и русский государственный.
Сейчас тебе такие условия будут, что 73% талпайопов всех святых вспомнят.
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15.04.2021 08:59 Ответить
Та куди ж українцям ще повніше й всеосяжніше не стріляти. Мабуть, позабирайте й гвинтівки, а то поранять терориста прикладом.
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15.04.2021 09:51 Ответить
 
 