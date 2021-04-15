Полное и всеобъемлющее прекращение огня: Кравчук назвал базовое условие для дальнейших переговоров в ТКГ

Глава украинской ТКГ Леонид Кравчук во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций 14 апреля заявил о том, что Украина продолжает настаивать на возвращении к полному соблюдению режима прекращении огня и усилить эффективный контроль за его выполнением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Украинская делегация и ОБСЕ, в соответствии со своим мандатом, готовы работать 24/7 для того, чтобы как можно быстрее достичь мира. Однако никакие попытки давления на Украину не будут иметь успеха, Украинская делегация будет защищать наши национальные интересы при любых условиях", - заявил Кравчук.

По его словам, продвижение по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня. Именно поэтому Украина инициировала обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в подгруппе по безопасности ТКГ.

Также украинская делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мероприятий:

- сохранение режима прекращения огня;

- беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц;

- освобождение удерживаемых лиц;

- разблокировка российской стороной работы КПВВ;

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

- допуск представителей МАГАТЭ на оккупированных территориях для обеспечения проведения инспекции ядерных объектов на временно оккупированных территориях.

Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.

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Как сообщалось, страны-члены ОБСЕ провели заседание на фоне эскалации ситуации в приграничных областях Украины, и напомнили России о выполнении пяти условий в рамках венского договора 2011 года.