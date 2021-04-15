Украина седьмая в мире и третья в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 15 апреля в мире зарегистрировали 804 316 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 532 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 12-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 7-е.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 138 865 551 случай инфицирования, из них 804 316 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 986 118 человек, из них 13 532 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 111,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 7-ю и 3-ю позицию соответственно.
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Ми, скоріш за все, перші.
більша ДУПА в Польщі.
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив про складну ситуацію з кількістю госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів.
Про це повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/14/7122099/ Європейська правда " з посиланням наhttps://www.onet.pl/ Onet.pl.
"Зараз, коли у нас апогей третьої хвилі інфекцій у лікарнях, ми передусім дивимося на параметри, пов'язані із заповнюваністю ліжок, як з апаратами вентиляції, так і стандартними", - заявив Недзельський.
За даними Міністерства охорони здоров'я у вівторок, в Польщі понад 34 тисячі зайнятих коронапацієнтами лікарняних ліжок - це означає приблизно 11 тисяч вільних ліжок(75 відсотків зайнято), та 3,5 тисячі зайнятих ліжок з пацієнтами під апаратами вентиляції - вільних приблизно 900(80 відсотків зайнято).Міністр охорони здоров'я також звернув увагу на важливість процесу вакцинації та пов'язав його із прийняттям рішень щодо послаблення обмежень у Польщі.
"На цей момент у нас близько 40% щеплених у групі 60+. Щоб говорити про послаблення обмежень сміливіше, це число повинно бути вище 70%", - сказав він.
Як повідомлялося, у Польщі щеплення двома дозами вакцини від коронавірусу отримали вже понад 2 млн осіб.
провакцинували тисячу "верхівки" ЛІВОЮ ПАРТІЄЮ ВАКЦИНИ ще минулого року..
як зараз-невідомо...
Турція вакцинується китайською вакциною SINOVAC..