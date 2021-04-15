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Новости Коронавирус и карантин
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Украина седьмая в мире и третья в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

Украина седьмая в мире и третья в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 апреля в мире зарегистрировали 804 316 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 532 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 12-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 7-е.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 138 865 551 случай инфицирования, из них 804 316 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 986 118  человек, из них 13 532 за минувшие сутки.

Украина седьмая в мире и третья в Европе по количеству летальных случаев за сутки 01

Побороли болезнь и вылечились 111,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 744 человек, всего - 419 297, - Степанов

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина седьмая в мире и третья в Европе по количеству летальных случаев за сутки 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 7-ю и 3-ю позицию соответственно.

Украина седьмая в мире и третья в Европе по количеству летальных случаев за сутки 03
Украина седьмая в мире и третья в Европе по количеству летальных случаев за сутки 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Чемпионы по короновирусу в мире!
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15.04.2021 08:57 Ответить
+2
По числу умерших " бронзовый призер" Европы и "почетное" 7 место в мире. Но если взять в пересчете на количество населения то мы точно золотые финалисты и Европейского и Мирового "первенства".. Это ж как подать цифры.. А правильно то считать от населения естественно. Так что легкий такой себе кульбит и мы только третьи .. ( судьи блин засудили лишили " золота")
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15.04.2021 09:03 Ответить
+2
Ніби це правда...
Ми, скоріш за все, перші.
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15.04.2021 09:06 Ответить
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Чемпионы по короновирусу в мире!
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15.04.2021 08:57 Ответить
ЗЕперемога. Слава найвеличнішому чемпіону всєя Галактики. Урра!
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15.04.2021 08:58 Ответить
Так ...в*є....штрафи. як в Європі за порушення карантину ..щоб аж *кожух завернувся * ..!
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15.04.2021 09:01 Ответить
Украина седьмая в мире и третья в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 7910
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15.04.2021 09:02 Ответить
По числу умерших " бронзовый призер" Европы и "почетное" 7 место в мире. Но если взять в пересчете на количество населения то мы точно золотые финалисты и Европейского и Мирового "первенства".. Это ж как подать цифры.. А правильно то считать от населения естественно. Так что легкий такой себе кульбит и мы только третьи .. ( судьи блин засудили лишили " золота")
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15.04.2021 09:03 Ответить
В той же Польше всё намного хуже чем у нас.
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15.04.2021 09:13 Ответить
Ніби це правда...
Ми, скоріш за все, перші.
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15.04.2021 09:06 Ответить
ні.
більша ДУПА в Польщі.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив про складну ситуацію з кількістю госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів.
Про це повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/14/7122099/ Європейська правда " з посиланням наhttps://www.onet.pl/ Onet.pl.
"Зараз, коли у нас апогей третьої хвилі інфекцій у лікарнях, ми передусім дивимося на параметри, пов'язані із заповнюваністю ліжок, як з апаратами вентиляції, так і стандартними", - заявив Недзельський.
За даними Міністерства охорони здоров'я у вівторок, в Польщі понад 34 тисячі зайнятих коронапацієнтами лікарняних ліжок - це означає приблизно 11 тисяч вільних ліжок(75 відсотків зайнято), та 3,5 тисячі зайнятих ліжок з пацієнтами під апаратами вентиляції - вільних приблизно 900(80 відсотків зайнято).Міністр охорони здоров'я також звернув увагу на важливість процесу вакцинації та пов'язав його із прийняттям рішень щодо послаблення обмежень у Польщі.
"На цей момент у нас близько 40% щеплених у групі 60+. Щоб говорити про послаблення обмежень сміливіше, це число повинно бути вище 70%", - сказав він.
Як повідомлялося, у Польщі щеплення двома дозами вакцини від коронавірусу отримали вже понад 2 млн осіб.
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15.04.2021 10:26 Ответить
2 млн осіб проти 0.3 млн в Україні - для вакцинації несуттєва різниця.
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15.04.2021 10:27 Ответить
цікавий підхід в Албанії.
провакцинували тисячу "верхівки" ЛІВОЮ ПАРТІЄЮ ВАКЦИНИ ще минулого року..
як зараз-невідомо...
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15.04.2021 10:30 Ответить
Перемога....Такі гарні місця...Не тре Олімпіади
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15.04.2021 09:06 Ответить
Зєшобло - ОЗГ, тому у кожній сфері виключно тотальна брехня. Мета ОЗГ незмінна. Гроші. Зє-ПНХ!
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15.04.2021 09:20 Ответить
Как какое дерьмо так Украина выбивается в лидеры(((
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15.04.2021 09:23 Ответить
популізм "рулить" у всіх ДЕМОКРАТІЯХ...(
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15.04.2021 10:47 Ответить
Да нет. Ерунда это всё. Происки фармкомпаний и рептилоидов. Сдохну но маску не надену ни в жисть.
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15.04.2021 09:38 Ответить
А на кількість населення яка? Бо та ж Німеччина вдвічі більша за населенням.
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15.04.2021 10:01 Ответить
ось вам і "шведська модель" https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d динаміка епідемій по країнах Європи за 14 днів.
Турція вакцинується китайською вакциною SINOVAC..
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15.04.2021 10:36 Ответить
в Украине от начала заболеваемости , работает "зеленая" власть "лидирующая"
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15.04.2021 10:50 Ответить
Треба вберегти людей і весь квітень побути на карантині... Життя людей це найвища цінність! А деякі бовдури хочуть і далі щоб карантин послабити.... Ви неучі бачите ці цифри?
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15.04.2021 10:55 Ответить
 
 