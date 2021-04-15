Украина седьмая в мире и третья в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 апреля в мире зарегистрировали 804 316 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 532 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 12-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 7-е.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 138 865 551 случай инфицирования, из них 804 316 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 986 118 человек, из них 13 532 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 111,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 744 человек, всего - 419 297, - Степанов

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 7-ю и 3-ю позицию соответственно.



