Если Кремлю придет в голову безумная мысль напасть на Украину, то это будет последний гвоздь для России, - Кравчук
Украина будет продолжать защищать свои национальные интересы, несмотря на угрозы России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
"Если говорить в целом о нашей работе в ТКГ, то Украина всегда была в активной наступательной позиции, Россия всегда делала все для того, чтобы остановить или заблокировать наши возможности. Так было и сегодня, но Украина показала, что у нас есть предложения, у нас наступательная сила в этом плане", - отметил он.
Как подчеркнул Кравчук, "мы предлагаем, мы выходим за формальные рамки, готовы к конструктивному сотрудничеству".
"Я сегодня открыто сказал господину Грызлову (главе российской делегации в ТКГ. - Ред.), что вижу, что Россия все блокирует, и в последнее время прямо и непосредственно угрожает Украине, и не просто на уровне Соловьева или Киселева, а на уровне официальной власти. Но, говорю, вы можете угрожать, писать что хотите, а мы будем защищать национальные интересы Украины. Если кому-то в Кремле придет в голову безумная мысль напасть на Украину, я убежден, что Европа с Украиной, мир, США с Украиной, это будет последний гвоздь для России", - отметил Кравчук.
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а если разбираться - то именно он в свое президентство обязан был заниматься экономикой Украины, а не отправить всех людей огороды и дачи обрабатывать! да, разрыв всех производственно-экономических связей СССР был болезненным... но не смертельным! но эти все кравчуки, кучмы и т.д. особо не парились! у них был на первом месте свой карман!
пусть в твоих колонках не звучит химн раSSеи
https://censor.net/ru/news/3259801/polnoe_i_vseobemlyuschee_prekraschenie_ognya_kravchuk_nazval_bazovoe_uslovie_dlya_dalneyishih_peregovorov
для окукливания ему нужен повод. сильный. чтобы мог сказать своим баранам "видите, а я вам говорил что нас не любят, а вы не верили". пока кацапию варят как лягушку - медленно. и народ постепенно привыкает. для перекрытия изнутри нужно что то яркое и громкое
слышала, радио свободы выгоняют?
Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО, - Кравчук.
https://censor.net/ru/news/3258930/ukraina_predlagaet_obse_chtoby_soblyudenie_tishiny_kontrolirovalos_pri_uchastii_vsu_i_nvf_ordlo_kravchuk
Какое ....! совместное партрулирование с Незаконными Воооруженными Формированиями лугандоний?
"Какое ....! совместное партрулирование с Незаконными Воооруженными Формированиями лугандоний?"
https://censor.net/ru/video_news/3259823/nemnogo_preuvelichil_vozrast_uje_ne_strelkovyyi_no_zaschischat_ukrainu_doljen_kajdyyi_kravchuk_obyasnil
Каждый должен быть на своём месте. Болваны Бессмертный, Кучма, Кравчук 7 лет тянут резину, разговорами пудрят мозги кацапам и не дают радикально (кацапам) решить проблему. Они выиграли 7 лет, для чего? Создание армии, ракетная программа, построение консолидированного общества? Поднятие экономики, - смех. Мы просрали 7 лет которые нам выторговали переговорщики.
Леонід Кравчук.
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві , всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Лісабонському протоколу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9E-1 СНО-1 ), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві , всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Лісабонському протоколу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9E-1 СНО-1 ), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій.
покаяться не хочет, старый ублюдок? этим он раздел Украину!!!