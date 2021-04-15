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Новости Агрессия России против Украины
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Если Кремлю придет в голову безумная мысль напасть на Украину, то это будет последний гвоздь для России, - Кравчук

Если Кремлю придет в голову безумная мысль напасть на Украину, то это будет последний гвоздь для России, - Кравчук

Украина будет продолжать защищать свои национальные интересы, несмотря на угрозы России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Если говорить в целом о нашей работе в ТКГ, то Украина всегда была в активной наступательной позиции, Россия всегда делала все для того, чтобы остановить или заблокировать наши возможности. Так было и сегодня, но Украина показала, что у нас есть предложения, у нас наступательная сила в этом плане", - отметил он.

Как подчеркнул Кравчук, "мы предлагаем, мы выходим за формальные рамки, готовы к конструктивному сотрудничеству".

"Я сегодня открыто сказал господину Грызлову (главе российской делегации в ТКГ. - Ред.), что вижу, что Россия все блокирует, и в последнее время прямо и непосредственно угрожает Украине, и не просто на уровне Соловьева или Киселева, а на уровне официальной власти. Но, говорю, вы можете угрожать, писать что хотите, а мы будем защищать национальные интересы Украины. Если кому-то в Кремле придет в голову безумная мысль напасть на Украину, я убежден, что Европа с Украиной, мир, США с Украиной, это будет последний гвоздь для России", - отметил Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полное и всеобъемлющее прекращение огня: Кравчук назвал базовое условие для дальнейших переговоров в ТКГ

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (96184)


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Топ комментарии
+17
Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1232
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15.04.2021 09:35 Ответить
+10
А если кому то из представителей украинской власти придет бредовая мысль дать заднюю по Медведчуку и его СМИ, по вопросу воды в Крым, легализации так называемых "ЛНР и ДНР", выполнения требований Раши по амнистии , особом статусе, границе. Отказе на курс в НАТО и ЕС. В вопросе языка, украинской церкви и т.д. То это будет не гвоздь, а осиновый кол в голову, и все остальные места , включая ниже спины каждому из этих " деятелей".
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15.04.2021 09:15 Ответить
+9
...а я запишусь в батальон комбата Кравчука !
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15.04.2021 09:09 Ответить
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...а я запишусь в батальон комбата Кравчука !
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15.04.2021 09:09 Ответить
однако мощный старик этот Кравчук
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15.04.2021 09:11 Ответить
стопудово !
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15.04.2021 09:14 Ответить
Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7101
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15.04.2021 09:31 Ответить
В сумасшедшем доме каждый мог говорить всё, что взбредёт ему в голову, словно в парламенте.(с)
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15.04.2021 09:32 Ответить
да,кацапня оуела,тут ты прав..
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15.04.2021 10:16 Ответить
Не то, что ты, ботва позорная.
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15.04.2021 09:36 Ответить
Как там *****? Не подохло ещё?
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15.04.2021 10:00 Ответить
мощный - это в плане одни мощи от него остались? святые))

а если разбираться - то именно он в свое президентство обязан был заниматься экономикой Украины, а не отправить всех людей огороды и дачи обрабатывать! да, разрыв всех производственно-экономических связей СССР был болезненным... но не смертельным! но эти все кравчуки, кучмы и т.д. особо не парились! у них был на первом месте свой карман!
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15.04.2021 12:50 Ответить
Если Кремлю придет в голову безумная мысль напасть на Украину, то это будет последний гвоздь для России, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3022
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15.04.2021 09:15 Ответить
Отак *фейкують * ...
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15.04.2021 09:16 Ответить
очень жаль, что это фейк! реально нам надо готовиться к войне! и каждый мальчик и девчонка лет с 15 должен знать устройство АК и гимн Украины! и что главный наш враг - кацапы! и что уничтожить нужно украинских гнид тоже в первую очередь!!!
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15.04.2021 12:52 Ответить
Про смерть москаля сподобалось.
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15.04.2021 09:58 Ответить
Меня тоже возьмите.
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15.04.2021 09:19 Ответить
никто не будет забыт и без оружия !
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15.04.2021 09:24 Ответить
Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 383
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15.04.2021 09:29 Ответить
тока за спиной его не оставляйте. "он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере". (с) ДУ
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15.04.2021 09:32 Ответить
да, есть такой стрём ...
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15.04.2021 09:37 Ответить
И я,хочу на звук стрелять.
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15.04.2021 09:36 Ответить
ну шо те посоветавать:
пусть в твоих колонках не звучит химн раSSеи
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15.04.2021 09:39 Ответить
именно поэтому нам сейчас надо
https://censor.net/ru/news/3259801/polnoe_i_vseobemlyuschee_prekraschenie_ognya_kravchuk_nazval_bazovoe_uslovie_dlya_dalneyishih_peregovorov
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15.04.2021 09:10 Ответить
Пару недель слушаю политиков и политологов и ни один никак не выродит главное. Пуйлу для дальнейшего царствования нужен железный занавес, какой был при совке. Осенью есть реальная угроза продуть выборы единороссам. И сейчас все будет делаться с его стороны для обострения, усиления санкций и как итог, захлопнутые ворота, чтобы никаких наблюдателей на выборах, чтобы никто нос не совал в подсчеты.,
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15.04.2021 10:07 Ответить
да они итак никого к подсчетам не пускаю.
для окукливания ему нужен повод. сильный. чтобы мог сказать своим баранам "видите, а я вам говорил что нас не любят, а вы не верили". пока кацапию варят как лягушку - медленно. и народ постепенно привыкает. для перекрытия изнутри нужно что то яркое и громкое
слышала, радио свободы выгоняют?
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15.04.2021 10:18 Ответить
Ещё раз напасть? Или как? Шо оно лепит...
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15.04.2021 09:10 Ответить
На маразм спишут,скажут это его личное мнение.
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15.04.2021 09:38 Ответить
В каждом вбросе "воинственного патриота" кравчукчи проталкивается кремлевская пропаганда.
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15.04.2021 09:12 Ответить
А в каждом твоем вбросе просматриваются ольгинкие методички.
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15.04.2021 09:19 Ответить
Нет. У комуняцкого пропагандиста кравчукчи и рзунова.

Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО, - Кравчук.



https://censor.net/ru/news/3258930/ukraina_predlagaet_obse_chtoby_soblyudenie_tishiny_kontrolirovalos_pri_uchastii_vsu_i_nvf_ordlo_kravchuk
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15.04.2021 09:26 Ответить
Что-то вменяемое способен написать или только абырвалг?
Какое ....! совместное партрулирование с Незаконными Воооруженными Формированиями лугандоний?
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15.04.2021 09:38 Ответить
Славик, у тебя истерика. Здесь форум, на котором обсуждают заявления и действия политиков. Отвечай на вопрос:
"Какое ....! совместное партрулирование с Незаконными Воооруженными Формированиями лугандоний?"
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15.04.2021 09:46 Ответить
Кравчук не говорил того, что я показала?
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15.04.2021 10:03 Ответить
Например?
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15.04.2021 10:10 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3259823/nemnogo_preuvelichil_vozrast_uje_ne_strelkovyyi_no_zaschischat_ukrainu_doljen_kajdyyi_kravchuk_obyasnil
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15.04.2021 11:01 Ответить
И что? Где там пример моих прокацапских взглядов?

https://censor.net/ru/video_news/3259823/nemnogo_preuvelichil_vozrast_uje_ne_strelkovyyi_no_zaschischat_ukrainu_doljen_kajdyyi_kravchuk_obyasnil
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15.04.2021 11:07 Ответить
На словах. Главный коммуняцкий политрук всю жизнь боролся против независимой от кремля Украины. И сейчас под прикрытием слов-лозунгов ДЕЛАЕТ, выполняет кремлевскую программу.
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15.04.2021 11:19 Ответить
рзунов, когда будет хотя бы один пример моего прокацапского поста?
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15.04.2021 11:40 Ответить
да ты патологический лжец, раз таке заявляешь! И совсем новенький, наверное , только вылупился на форуме. Тут у большинства все хорошо с памятью, мокша)))
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15.04.2021 11:54 Ответить
А если кому то из представителей украинской власти придет бредовая мысль дать заднюю по Медведчуку и его СМИ, по вопросу воды в Крым, легализации так называемых "ЛНР и ДНР", выполнения требований Раши по амнистии , особом статусе, границе. Отказе на курс в НАТО и ЕС. В вопросе языка, украинской церкви и т.д. То это будет не гвоздь, а осиновый кол в голову, и все остальные места , включая ниже спины каждому из этих " деятелей".
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15.04.2021 09:15 Ответить
Они уже напали, проснись, болван!
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15.04.2021 09:18 Ответить
Вы правда это поясняете "болвану" Кравчуку? До него дойдёт?
Каждый должен быть на своём месте. Болваны Бессмертный, Кучма, Кравчук 7 лет тянут резину, разговорами пудрят мозги кацапам и не дают радикально (кацапам) решить проблему. Они выиграли 7 лет, для чего? Создание армии, ракетная программа, построение консолидированного общества? Поднятие экономики, - смех. Мы просрали 7 лет которые нам выторговали переговорщики.
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15.04.2021 09:44 Ответить
Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1232
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15.04.2021 09:35 Ответить
твой ржавый гвоздь в СДПУо остался....
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15.04.2021 09:38 Ответить
Ядерну зброю не треба було ЗДАВАТИ!!!! Звездун.
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15.04.2021 09:38 Ответить
Зброю сдавал Кучма, А Звездун Харьковские угоды подписывал.
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15.04.2021 09:47 Ответить
Нє, це був процес - при Кравчуку почали підписувати доки, а при Кучмі закінчили фактично передачу ЯЗ і знищення ракет і стратег. бомберів.
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15.04.2021 09:53 Ответить
Здав кравчук, кучма вже тільки вже ставив крапку.

Леонід Кравчук.
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві , всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Лісабонському протоколу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9E-1 СНО-1 ), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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15.04.2021 09:55 Ответить
І хто цей цвях заб'є? Ти з фельдмаршалом ВАЗеленським та ОПівською армією штатних дуполизів?
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15.04.2021 09:56 Ответить
ну.... якби.... москалі напали вже сім років назад!! Чому московія до цих пір жива?
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15.04.2021 09:56 Ответить
Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1240
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15.04.2021 10:00 Ответить
Безумные мысли к москалям прийти не могут.По причине того,що они вже пришли 8 лет назад
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15.04.2021 10:09 Ответить
Вы про здравый смысл ? Так ведь нет его на мацкве..... А, ввиду его отсутствия , нужно ждать, казалось бы, невозможного. При нашем "главкоме" ,который и воинской присяги не принимал и прочих "голубях победы", один дедушка Кравчук с врагом не справится.
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15.04.2021 10:18 Ответить
Да. В крышке гроба, в котором лежит паРаша, уже достаточно много гвоздей. И тут я с Кравчуком полностью согласен - Украина будет последним гвоздём. Так забьём же его вместе, общими усилиями!
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15.04.2021 12:44 Ответить
в окоп лично пойдешь? под Искандеры?
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15.04.2021 12:57 Ответить
Леонід Кравчук.
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві , всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Лісабонському протоколу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9E-1 СНО-1 ), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій.

покаяться не хочет, старый ублюдок? этим он раздел Украину!!!
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15.04.2021 12:57 Ответить
Кравчуку не сказали - уже напали!
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15.04.2021 13:04 Ответить
правильно.
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16.04.2021 06:20 Ответить
 
 