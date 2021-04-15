Если Кремлю придет в голову безумная мысль напасть на Украину, то это будет последний гвоздь для России, - Кравчук

Украина будет продолжать защищать свои национальные интересы, несмотря на угрозы России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Если говорить в целом о нашей работе в ТКГ, то Украина всегда была в активной наступательной позиции, Россия всегда делала все для того, чтобы остановить или заблокировать наши возможности. Так было и сегодня, но Украина показала, что у нас есть предложения, у нас наступательная сила в этом плане", - отметил он.

Как подчеркнул Кравчук, "мы предлагаем, мы выходим за формальные рамки, готовы к конструктивному сотрудничеству".

"Я сегодня открыто сказал господину Грызлову (главе российской делегации в ТКГ. - Ред.), что вижу, что Россия все блокирует, и в последнее время прямо и непосредственно угрожает Украине, и не просто на уровне Соловьева или Киселева, а на уровне официальной власти. Но, говорю, вы можете угрожать, писать что хотите, а мы будем защищать национальные интересы Украины. Если кому-то в Кремле придет в голову безумная мысль напасть на Украину, я убежден, что Европа с Украиной, мир, США с Украиной, это будет последний гвоздь для России", - отметил Кравчук.

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