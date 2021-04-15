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Рада сегодня рассмотрит льготную растаможку "евроблях", реформу КС, противодействие рейдерству и ответственность за ложь в декларациях

Рада сегодня рассмотрит льготную растаможку

Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в четверг продолжат рассмотрение поправок в законопроект №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", после чего запланировано проведение внеочередного заседания.

Согласно повестке дня, народные депутаты продолжат рассмотрение поправок в законопроект №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Накануне парламентарии завершили рассмотрение поправки №1831 из 3128.

В 16:00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, в повестке дня которого президентский проект закона №4651 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины по совершенствованию ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления".

Вторым вопросом депутаты рассмотрят законопроект №4533 "О конституционной процедуре", который должен обеспечить реформирование Конституционного Суда.

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На этом заседании парламентарии также рассмотрят в первом чтении проект закона №4416-1 "О внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках" по упрощению создания и стимулирования деятельности индустриальных парков".

Во втором чтении планируется к рассмотрению законопроект №5197-2 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, парламентарии намерены рассмотреть проект закона №3774 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию механизма противодействия рейдерству".

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен законопроект №5173 "О внесении дополнений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" (по усовершенствованию отдельных аспектов декларирования)".

Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты №4535 по развитию института старост и №3695 по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.

Последними вопросами на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит проекты законов о временном упрощении таможенного оформления и налогообложения "евроблях" (законопроекты №4643-д и 4644-д).

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Как сообщалось, в Верховной Раде со вторника, 16 марта, продолжается рассмотрение поправок в проект закона №2194. Всего ко второму чтению законопроекта вынесено 3128 поправок.

Автор: 

ВР (29285) декларация (1366) Конституция (2236) КС (2248) рейдерство (918) внеочередное заседание (262) электронное декларирование (1025) евробляхи (206)


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Топ комментарии
+3
враг у ворот а им бляхи нужны
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15.04.2021 09:16 Ответить
+3
На порозі *****, а вони про євробляхи. Зебіли, кого ви обрали у владу?
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15.04.2021 09:18 Ответить
+3
Вы зря так . Враг на пороге - НАОБОРОТ НУЖНО ПОБОЛЬШЕ АВТО ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.
Депутаты ведь свои Ламборджини не отдадут для фронта
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15.04.2021 09:23 Ответить
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враг у ворот а им бляхи нужны
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15.04.2021 09:16 Ответить
Удовлетворение крикунов и хитрожопой части биомассы ! Вместо того чтоб привлечь их за контрабанду и ввоз опасного для здоровья металлолома. Тогда как большая часть страны честно заплатила все налоги за авто ! Чмошники и идиоты наша власть !
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15.04.2021 11:08 Ответить
На порозі *****, а вони про євробляхи. Зебіли, кого ви обрали у владу?
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15.04.2021 09:18 Ответить
Вы зря так . Враг на пороге - НАОБОРОТ НУЖНО ПОБОЛЬШЕ АВТО ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.
Депутаты ведь свои Ламборджини не отдадут для фронта
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15.04.2021 09:23 Ответить
сама едь на фронт на гражданском авто
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15.04.2021 10:17 Ответить
Так то воно так,але ж Петро бух хрещенним батьком бляхерів і дав їм зелене світло.
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15.04.2021 12:13 Ответить
ПОЗОРИЩЕ , украинцам не дают возможности иметь дешевые хорошие авто из ЕС
И все из-за автобарыг украинских и заказа из раши
Раша , считает территорию Украины своею для продажи авто, собранных в раше
И гавнюк Васадзе и гавнюшка Южанина хорошо заработали на лоббировании интересов агрессора
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15.04.2021 09:19 Ответить
Украинцы не в состоянии покупать хорошие Авто и везут сюда то что в Европе дороже утилизировать чем продать украинцам. А «умные» украинцу превращают города в Авто свалку и Вы потом говорите что дышать не чем. На 100 завозимых таких евроблях в лучшем случае на 1-2 будет стоять католизатор я не говорю про то что практически все эти машины после серьезного ДТП а то и нескольких.
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15.04.2021 09:50 Ответить
ВОТ НЕ ПИШИТЕ ЕРУНДУ !!!

У меня два отличных авто - и вечно проблемы на границе со въездом . Я живу в ЕС , авто зарегистрированы на мои адреса в Братиславе по законам Словакии , техосмотр регулярно по законам Словакии . Какого черта я не могу на своей авто , зарегистрированной на свою фирму НАХОДИТСЯ в Украине более 5 дней ??? Депутаты совсем офуели ? А как же совместный бизнес с ЕС ???
Вы бы лучше , не писали с методичек автобарыг ( а может и Васадзе 😀)
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15.04.2021 09:58 Ответить
Если Вы живете в ЕС то, наверное, Вам не стоит писать то чего Вы не знаете. Если бы Вы внимательно читали мой комментарий, то ключевое слово было БОЛЬШИНСТВО таких евроблях. Конечно, завозятся и хорошие машины, но такие, как правило, растамаживаются, потому что они хорошие. А постоянно кричат про беспредел те, кто завез 20 летний хлам за 1000 евро и на растаможку у него уже денег нет да жалко этот хлам растамаживать, потому что он того не стоит. И такие ограничения, о которых Вы пишете, вводятся для того что бы такие вот "умники" не превращали страну в свалку а страдаете от этого Вы. Да, и после фразы про методички, так и хочется верить что Вы живете в ЕС....
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15.04.2021 10:10 Ответить
И про то что Вы не можете находиться более 5 дней на территории Украины что то Вас не туда понесло... "Стамбульская конвенция" Вам в помощь. Проблемы возникают у "умников" которых останавливает полиция и те начинают рассказывать что они работают на латвийскую, польскую или еще какую то фирму....
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15.04.2021 10:17 Ответить
и ни слова про оборону Похоже, зеленое стадо совсем не волнует безопасность страны.
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15.04.2021 09:21 Ответить
Вот и посмотрим какому числу депутатов отлистал Васадзе и Петя.
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15.04.2021 09:28 Ответить
Наблюдаю позорище - «забота» власти о налогоплательщике
1. Общественным транспортом работникам бизнеса не доехать - не дают им пропуска
А НАЛОГИ В БЮДЖЕТ СОБИРАЮТ ТОЛЬКО С НИХ
2. Дешевых хороших авто из ЕС не пропускают - а бизнесу надо работать , БО НАЛОГИ В БЮДЖЕТ СОБИРАЮТ ТОЛЬКО С МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
3, заробитчанам перекрыли ввоз недорогих авто из ЕС, которые они заработали своим трудом и оторванностью от семей . И ШО ? Заробитчане ежегодно ввозили 16 млрд уе в Украину и дети деньги вливались в экономику . Но жлобье из автобарыг и кацапских торговых агентов волнует только свой карман . НЕ БЕРЕЖЁТ ВЛАСТЬ УКРАИНЦЕВ , приносящих в бюджет доход
ПОТОМУ И БЮДЖЕТ ДЫРЯВЫЙ
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15.04.2021 09:31 Ответить
И не евроблях, а доступных подержанных автомобилей.
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15.04.2021 09:46 Ответить
Да,
Вся Европа ездит на подержанных авто , но вот АВТОБАРЫГИ В УКРАИНЕ боятся потерять доходы от своих спекуляций и потому ставят украинцев раком
Автобарыг - НА ГИЛЯКУ !!!!
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15.04.2021 10:00 Ответить
Бо Європа катається у своїх кордонах, і машини там виробляють. А притягніть туди тачку зі США, заплатите ще біля 30% вартості.
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15.04.2021 10:18 Ответить
слуги народа и зеленский мрази
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15.04.2021 10:14 Ответить
Зараз ніяких перешкод на імпорт старих автомобілів до Польщі з інших країн (в тому числі з-за меж Євросоюзу) немає. Кожен може вільно пригнати машину, розмитнити і поставити на облік, незважаючи на рік випуску, об'єм двигуна і екологічний стандарт Євро. Останній важливий тільки для імпорту нових автомобілів. Якщо машина з пробігом ввозиться з країни-члена ЄС, потрібно заплатити 3,4% від вартості авто з об'ємом двигуна до 2,0 літра, і 18,6% - якщо об'єм більше. Якщо ТЗ ввозиться з-за меж Євросоюзу, то додатково потрібно буде ще заплатити 10% мита і 23% ПДВ.
Источник: https://auto.ria.com/uk/news/autolaw/231357/chto-u-sosedej-ezdyat-li-polyaki-na-avto-za-300-evro.html © AUTO.RIA.com™

Ось вам розмитнення в Польщі - 50% на так улюблене в нас 3-літрове корито BMW Х5, якщо ви притягнете його з-за меж ЄС. Почитайте, там і про ТО, і про страховку написано, а то звикли до халяви...
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15.04.2021 10:17 Ответить
Нужно доплачивать из Бюджета по 10 000 евро, за каждую ввезенную евробляху!
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15.04.2021 12:58 Ответить
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.Гетьманцев, Порошенко когда принимал льготу 50 процентную, то для всех!! Вы же полные де..лы!
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15.04.2021 13:03 Ответить
 
 