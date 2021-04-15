Рада сегодня рассмотрит льготную растаможку "евроблях", реформу КС, противодействие рейдерству и ответственность за ложь в декларациях

Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в четверг продолжат рассмотрение поправок в законопроект №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", после чего запланировано проведение внеочередного заседания.

Согласно повестке дня, народные депутаты продолжат рассмотрение поправок в законопроект №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Накануне парламентарии завершили рассмотрение поправки №1831 из 3128.

В 16:00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, в повестке дня которого президентский проект закона №4651 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины по совершенствованию ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления".

Вторым вопросом депутаты рассмотрят законопроект №4533 "О конституционной процедуре", который должен обеспечить реформирование Конституционного Суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий и Касминин просят ОАСК запретить госохране не пускать их в здание КС

На этом заседании парламентарии также рассмотрят в первом чтении проект закона №4416-1 "О внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках" по упрощению создания и стимулирования деятельности индустриальных парков".

Во втором чтении планируется к рассмотрению законопроект №5197-2 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, парламентарии намерены рассмотреть проект закона №3774 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию механизма противодействия рейдерству".

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен законопроект №5173 "О внесении дополнений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" (по усовершенствованию отдельных аспектов декларирования)".

Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты №4535 по развитию института старост и №3695 по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.

Последними вопросами на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит проекты законов о временном упрощении таможенного оформления и налогообложения "евроблях" (законопроекты №4643-д и 4644-д).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о льготной растаможке "евроблях": Это разумный компромисс

Как сообщалось, в Верховной Раде со вторника, 16 марта, продолжается рассмотрение поправок в проект закона №2194. Всего ко второму чтению законопроекта вынесено 3128 поправок.