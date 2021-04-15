Рада сегодня рассмотрит льготную растаможку "евроблях", реформу КС, противодействие рейдерству и ответственность за ложь в декларациях
Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в четверг продолжат рассмотрение поправок в законопроект №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", после чего запланировано проведение внеочередного заседания.
Согласно повестке дня, народные депутаты продолжат рассмотрение поправок в законопроект №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Накануне парламентарии завершили рассмотрение поправки №1831 из 3128.
В 16:00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, в повестке дня которого президентский проект закона №4651 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины по совершенствованию ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления".
Вторым вопросом депутаты рассмотрят законопроект №4533 "О конституционной процедуре", который должен обеспечить реформирование Конституционного Суда.
На этом заседании парламентарии также рассмотрят в первом чтении проект закона №4416-1 "О внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках" по упрощению создания и стимулирования деятельности индустриальных парков".
Во втором чтении планируется к рассмотрению законопроект №5197-2 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия.
Кроме того, парламентарии намерены рассмотреть проект закона №3774 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию механизма противодействия рейдерству".
Для включения в повестку дня и принятия решения предложен законопроект №5173 "О внесении дополнений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" (по усовершенствованию отдельных аспектов декларирования)".
Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты №4535 по развитию института старост и №3695 по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.
Последними вопросами на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит проекты законов о временном упрощении таможенного оформления и налогообложения "евроблях" (законопроекты №4643-д и 4644-д).
Как сообщалось, в Верховной Раде со вторника, 16 марта, продолжается рассмотрение поправок в проект закона №2194. Всего ко второму чтению законопроекта вынесено 3128 поправок.
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Депутаты ведь свои Ламборджини не отдадут для фронта
И все из-за автобарыг украинских и заказа из раши
Раша , считает территорию Украины своею для продажи авто, собранных в раше
И гавнюк Васадзе и гавнюшка Южанина хорошо заработали на лоббировании интересов агрессора
У меня два отличных авто - и вечно проблемы на границе со въездом . Я живу в ЕС , авто зарегистрированы на мои адреса в Братиславе по законам Словакии , техосмотр регулярно по законам Словакии . Какого черта я не могу на своей авто , зарегистрированной на свою фирму НАХОДИТСЯ в Украине более 5 дней ??? Депутаты совсем офуели ? А как же совместный бизнес с ЕС ???
Вы бы лучше , не писали с методичек автобарыг ( а может и Васадзе 😀)
1. Общественным транспортом работникам бизнеса не доехать - не дают им пропуска
А НАЛОГИ В БЮДЖЕТ СОБИРАЮТ ТОЛЬКО С НИХ
2. Дешевых хороших авто из ЕС не пропускают - а бизнесу надо работать , БО НАЛОГИ В БЮДЖЕТ СОБИРАЮТ ТОЛЬКО С МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
3, заробитчанам перекрыли ввоз недорогих авто из ЕС, которые они заработали своим трудом и оторванностью от семей . И ШО ? Заробитчане ежегодно ввозили 16 млрд уе в Украину и дети деньги вливались в экономику . Но жлобье из автобарыг и кацапских торговых агентов волнует только свой карман . НЕ БЕРЕЖЁТ ВЛАСТЬ УКРАИНЦЕВ , приносящих в бюджет доход
ПОТОМУ И БЮДЖЕТ ДЫРЯВЫЙ
Вся Европа ездит на подержанных авто , но вот АВТОБАРЫГИ В УКРАИНЕ боятся потерять доходы от своих спекуляций и потому ставят украинцев раком
Автобарыг - НА ГИЛЯКУ !!!!
Источник: https://auto.ria.com/uk/news/autolaw/231357/chto-u-sosedej-ezdyat-li-polyaki-na-avto-za-300-evro.html © AUTO.RIA.com™
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Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.Гетьманцев, Порошенко когда принимал льготу 50 процентную, то для всех!! Вы же полные де..лы!