РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6129 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 171 59

Вторжение России возможно, но последствия для Кремля будут катастрофическими, - советник главы МВД Шкиряк

Вторжение России возможно, но последствия для Кремля будут катастрофическими, - советник главы МВД Шкиряк

Стягивание российских войск на границу с Украиной это шантаж всего цивилизованного мира, однако от Путина можно ожидать всего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Просчитать действия, мысли и желания империалистического маньяка-убийцы трудно и возможность полномасштабного вторжения России остается. И началось это не сегодня, а семь лет назад, когда грязный сапог русского солдата впервые ступил на святую украинскую землю. Мы должны также понимать, что последствия вторжения будут катастрофическими для России. И вопрос лишь в том, на что решится хозяин Кремля. Я сторонник той позиции, что это шантаж всего цивилизованного мира и Украины. Но от Путина можно ожидать всего - он не считается с жизнью людей", - сказал Шкиряк.

В то же время советник министра отметил, что украинские воины, как Вооруженные силы, так и бойцы подразделений МВД готовы защищать Украину.

"Я могу сказать гражданам Украины, подразделения МВД и вооруженные силы Украины готовы давать отпор. Бойцы подготовлены и мотивированы. Они знают как защищать государство", - добавил Шкиряк.

Также читайте: Если Кремлю придет в голову безумная мысль напасть на Украину, то это будет последний гвоздь для России, - Кравчук

Автор: 

путин владимир (31560) россия (96184) Шкиряк Зорян (568)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Шкіряк гарантує. Мона бути спокійним.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:21 Ответить
+12
Постарел, однако. И быстро постарел Шкиряк. Надо бы на Зоряна глянуть, как он там???
показать весь комментарий
15.04.2021 09:21 Ответить
+11
Специалист во всех сферах Шкиряк. Будучи министром МЧС взял коврик для йоги, свою бабу, государственный самолёт и полетел вызволять граждан Украины. По дороге самолёт, который был после капитального ремонта, на котором распилили бюджетные деньги, сломался. И более недели стоял на пол пути, что не мешало министру и его бабе заниматься йогой и держать себя в форме. За данным позором следил весь Мир. После такой операции данный эффективный менеджер стал советником МВД и уже долгое время даёт какие то советы, которые никто не знает и успешно получает не маленькую зарплату. Вопрос - стоит ли слушать высеры данного специалиста?
показать весь комментарий
15.04.2021 09:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шкіряк гарантує. Мона бути спокійним.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:21 Ответить
А як з гарантіями Зоряна? Теж хочетсся почути...
показать весь комментарий
15.04.2021 09:28 Ответить
так се авторитет, будем откровенны
показать весь комментарий
15.04.2021 09:21 Ответить
Постарел, однако. И быстро постарел Шкиряк. Надо бы на Зоряна глянуть, как он там???
показать весь комментарий
15.04.2021 09:21 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
15.04.2021 09:27 Ответить
а это братья- близнецы ???))) ... или просто одна голова и один язык на две персоны .. .... а вообще то хреново как то от этих икспердов
показать весь комментарий
15.04.2021 09:32 Ответить
Не бзди, они не бессмертные
показать весь комментарий
15.04.2021 09:56 Ответить
Зорян , порвём москалей как тузиктряпку!
Да поможет нам -Шкиряк!
показать весь комментарий
15.04.2021 09:22 Ответить
А для нас наслідки якими будуть ?
Ви два роки не призначали посла в НАТО. Взаємодія була слабка. А тепер зазираєте в очі Байдену, щоб той все за вас вирішив.
Цуцики безпорадні. Шмаркачі..
показать весь комментарий
15.04.2021 09:22 Ответить
Сывочолый назначил посла при НАТО аж на третьем году, но вы его считаете гетьманом и гением
показать весь комментарий
15.04.2021 09:33 Ответить
конечно! уже два года, как не президент, а всё продолжает вам в штанишки гадить.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:45 Ответить
Если бы беспорадні цуцики с маниакальной упертостью не поддерживали рвущегося опять к корыту сбитого торта, про него вспоминали бы разве что следователи прокуратуры. А страна искала замену зеленому скомороху
показать весь комментарий
15.04.2021 09:58 Ответить
Если бы беспорадні цуцики с маниакальной упертостью не поддерживали зеленого скомороха у корыта, и его КалоМойского кукловода, про него вспоминали бы разве что следователи прокуратуры. А страна искала замену зеленому скомороху
показать весь комментарий
15.04.2021 10:09 Ответить
Наслідки правління Янека вже 7 років, як відчуваються. А що таке 2 роки?
показать весь комментарий
15.04.2021 09:49 Ответить
Шишки кончились или ягель? Падла казламордая
показать весь комментарий
15.04.2021 09:57 Ответить
Спасибо, о Великий Гуру мыслей МэВэДэ, вам с Антохой Тарелколизом доверяем на все 100
показать весь комментарий
15.04.2021 09:23 Ответить
советник главы МВД Шкиряк/ Хочешь мира-готовься к войне. Задача МВД готовиться к войне партизанской.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:25 Ответить
о, спасатель катмандуйский голос подал, тоже черт еще тот, как и слобожанец аваков и антифашист геращенко
показать весь комментарий
15.04.2021 09:26 Ответить
Смотрю я на то что происходит в стране - Шуфрич ходит по эфирам и славит Путина а не в тюрьме, как ОПЗЖ выступает против украинского языка, как российский фашизм процветает в церквях РПЦ в Украине и мне кажется вторжение роосийских фашистов будет даже полезным. Потому как государство и люди должны осознать что все мракобесные шабаши РПЦ должны быть за одну ночь отобраны в РПЦ а сама РПЦ признана террористической организацией, полностью запрещен российский язык, арестована вся ОПЗж во главе с Медведчуком и т.д. А судя по тому что происходит это може произойти только после жестокой бойни и осознанием того что все российское нужно выдавить из Украины жеско, быстро и раз и навсегда!!!
показать весь комментарий
15.04.2021 09:28 Ответить
Вот где вы фашистов разглядели... вы хоть поинтересуйтесь, что термин "фашизм" означает.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:32 Ответить
То означает, что гитлер и ***** близнецы братья, как бы там хитросделаной жопой терминами не крутили,они фашисты, оккупанты, убийцы мирных жителей.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:40 Ответить
Так для вас Гитлер - фашист? 😂
показать весь комментарий
15.04.2021 09:49 Ответить
п@здуй в свою кацап@здію, вилупок путінський.
показать весь комментарий
15.04.2021 10:06 Ответить
Ты придурошный?
показать весь комментарий
15.04.2021 10:10 Ответить
Дурачка корчишь, будешь потом в очереди стоять на крематорий в лагере. Или, если "повезет", с колорадской лентой конвоировать людей в лагеря.
показать весь комментарий
15.04.2021 10:47 Ответить
Я тебя не корчу, ты сам справляешься.
показать весь комментарий
15.04.2021 10:56 Ответить
Ти на якiй мовi це написАв?
показать весь комментарий
15.04.2021 09:33 Ответить
Шарлатанство! І провокаційна патетика! На чистій російській мові закликати до "полного запрещения российского языка",- звучить доволі патріотично, але зовсім не переконливо і підозріло.
А як "мальовничо" пропонується вирішити релігійне питання!!! "...все мракобесные шабаши РПЦ должны быть за одну ночь отобраны в РПЦ а сама РПЦ признана террористической организацией." До такого навіть більшовики не додумалися.
показать весь комментарий
15.04.2021 10:01 Ответить
Мой махнарылый друг Вторгнення Росії можливе, але наслідки для Кремля будуть катастрофічними, - радник глави МВС Шкіряк - Цензор.НЕТ 990 https://censor.net/ru/user/471507 !
Вопрос русского языка закончился в Украине в 2014 году.
показать весь комментарий
15.04.2021 11:23 Ответить
Шо значит "возможно" ?! Не-не-не, Арахамия вчерась
сказал - не будет ниче !
показать весь комментарий
15.04.2021 09:29 Ответить
И не он один такое сказал.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:30 Ответить
Все только и говорят о какой-то цене роSSии в случае начала крупномасштабных военных действий против Украины, а кто будет выставлять эту цену? И не логичнее было бы выставить ее еще в 2008 году, при агрессии этих орков в Грузии? А теперь ***** вошло во вкус и куражится от своей безнаказанности.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:29 Ответить
во-во , за сбитый Боинг он уже заплатил .... да и за бамбасс с кримом тоже.. еще ждите сегодня много слюнявой радости в путинских кабачках со скабейкой и соловьем по поводу двух " потопленых " путлером мерриканских кораблей имени Байдена !!
показать весь комментарий
15.04.2021 09:40 Ответить
Вторгнення Росії можливе, але наслідки для Кремля будуть катастрофічними, - радник глави МВС Шкіряк - Цензор.НЕТ 8251
показать весь комментарий
15.04.2021 10:14 Ответить
О,да! Что-что, а понты на ровном месте они умеют разгонять на -ять, причем очень правдоподобно. Особенно, если нужно кого-то унизить и восславить в очередной раз своего педофюрера.
показать весь комментарий
15.04.2021 12:17 Ответить
К тексту от этой говорящей головы претензий нет.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:29 Ответить
Специалист во всех сферах Шкиряк. Будучи министром МЧС взял коврик для йоги, свою бабу, государственный самолёт и полетел вызволять граждан Украины. По дороге самолёт, который был после капитального ремонта, на котором распилили бюджетные деньги, сломался. И более недели стоял на пол пути, что не мешало министру и его бабе заниматься йогой и держать себя в форме. За данным позором следил весь Мир. После такой операции данный эффективный менеджер стал советником МВД и уже долгое время даёт какие то советы, которые никто не знает и успешно получает не маленькую зарплату. Вопрос - стоит ли слушать высеры данного специалиста?
показать весь комментарий
15.04.2021 09:33 Ответить
Шкиряк свое мнение сказал... теперь ждем, что Зорян скажет.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:34 Ответить
ты сам, сплошная катастрофа)
показать весь комментарий
15.04.2021 09:37 Ответить
Подписуюсь под каждым словом Шкиряка. от себя добавлю, кацапы забыли, кто такие бандеровцы.... после 2 Мировой нас было около 100 тысяч, сейчас будет миллионы....
показать весь комментарий
15.04.2021 09:37 Ответить
Эй ты стратег мысли!В какой стране агенты кремля сидят в высшем законодательном органе и получают зарплату от госсударства...мертветчуки и шобла тебе не очем не говорит.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:39 Ответить
Що, Бубочка кинеться на амбразуру і своїм тЄлом захистить державу???
показать весь комментарий
15.04.2021 09:41 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXwwPCtlWDmq8acgwve9vwPfmr_NKdxK4LXfKbiQm7En9sIZV-ULm8Ocgwo9nDIu-rSq4MWYDvO_Apon-XwsmnelHHwTSclpAGLLvBgl-8iyb-At08WDpB67BeQgDp2SFo&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3895362480529255?__cft__[0]=AZXwwPCtlWDmq8acgwve9vwPfmr_NKdxK4LXfKbiQm7En9sIZV-ULm8Ocgwo9nDIu-rSq4MWYDvO_Apon-XwsmnelHHwTSclpAGLLvBgl-8iyb-At08WDpB67BeQgDp2SFo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Нинішня загроза наступу ерефії дає чудову нагоду здійснити реперсії проти її агентури.

Це настільки логічно, що жодні емністі інтернешнл і єеспеели не будуть проти.

Всі ватні органи влади на загрожених напрямках мають бути замінені на військово-цивільні адміністрації відсьогодні й до переможного закінчення війни.

Це ж очевидно, що бойкам, медведчукам, рабіновичам, новінським, льовочкіним та іншим буде значно безпечніше у таборах для інтернованих перечекати лихі часи.

Репресії в тилу піднімають бойовий дух на фронті.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:42 Ответить
уже запутался в чей батальон записываться
Кравчука или Шкиряка?...
показать весь комментарий
15.04.2021 09:43 Ответить
Шось мені підказує, що ці товариші зі своїми родинами будуть першими на кордоні з Польщею при першому шухері...
показать весь комментарий
15.04.2021 09:48 Ответить
це цілком залежить якої ви "масті" партії прихильник: щас формують дівізию "Чоколадні вустриці"
показать весь комментарий
15.04.2021 10:17 Ответить
Северная Корея уже давно в катастрофе живёт и что, Кин живее всех живых что и нужно путину, так что он по плану а что погибнут миллионы так русские бабы ещё нарожают и ему глубоко ***** на эти катастрофы.
показать весь комментарий
15.04.2021 09:47 Ответить
Да в мире вообще нет ничего невозможного,как говорят философы и вот теперь Шкиряк.Есть ещё такое чудо природы как Макрон например, пока наши воины будут обороняться,он успеет "добиться прекращения огня".
показать весь комментарий
15.04.2021 09:57 Ответить
Не знаю, який він радник в царині МВД, але краще б він займався йогою, а не військово-політичним аналізом і прогнозуванням.
показать весь комментарий
15.04.2021 10:08 Ответить
шкиряк мусорская гнида
показать весь комментарий
15.04.2021 10:13 Ответить
а що по цьому привіду думає Зорян?
показать весь комментарий
15.04.2021 10:13 Ответить
Нащот готовності мєнтов захищати Україну в мене сумніви. Там зараз ****** та вати скільки як в 14 було. Половина, якщо не більше, під каzапів ляже.
показать весь комментарий
15.04.2021 10:15 Ответить
тоже миркувал об этом,по количеству предателей в МВС в целом до 50% согласен..
показать весь комментарий
15.04.2021 10:42 Ответить
Два пацики : Зорян і Шкіряк рулять)
показать весь комментарий
15.04.2021 10:25 Ответить
Та им уже пох бошки уже сухие, возьмутся за руки и дружно перекочуют в мавзолей.
показать весь комментарий
15.04.2021 10:26 Ответить
Вся мусорня,90%ляже під кацапа.
показать весь комментарий
15.04.2021 10:29 Ответить
А вот курутой пацан из подворотни повторит подвиг Гастелло!
показать весь комментарий
15.04.2021 11:25 Ответить
Никаких последствий для россиян не будет европа промолчит как она делала не раз так что надо молча укреплять обороноспособность страны а советников и прочих кто находиться у власти любителей интернета гнать надо с должностей так как они кроме болтовни и воровства ничего не умеют
показать весь комментарий
15.04.2021 12:07 Ответить
 
 