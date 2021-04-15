Вторжение России возможно, но последствия для Кремля будут катастрофическими, - советник главы МВД Шкиряк

Стягивание российских войск на границу с Украиной это шантаж всего цивилизованного мира, однако от Путина можно ожидать всего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Просчитать действия, мысли и желания империалистического маньяка-убийцы трудно и возможность полномасштабного вторжения России остается. И началось это не сегодня, а семь лет назад, когда грязный сапог русского солдата впервые ступил на святую украинскую землю. Мы должны также понимать, что последствия вторжения будут катастрофическими для России. И вопрос лишь в том, на что решится хозяин Кремля. Я сторонник той позиции, что это шантаж всего цивилизованного мира и Украины. Но от Путина можно ожидать всего - он не считается с жизнью людей", - сказал Шкиряк.

В то же время советник министра отметил, что украинские воины, как Вооруженные силы, так и бойцы подразделений МВД готовы защищать Украину.

"Я могу сказать гражданам Украины, подразделения МВД и вооруженные силы Украины готовы давать отпор. Бойцы подготовлены и мотивированы. Они знают как защищать государство", - добавил Шкиряк.

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