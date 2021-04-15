Вторжение России возможно, но последствия для Кремля будут катастрофическими, - советник главы МВД Шкиряк
Стягивание российских войск на границу с Украиной это шантаж всего цивилизованного мира, однако от Путина можно ожидать всего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Просчитать действия, мысли и желания империалистического маньяка-убийцы трудно и возможность полномасштабного вторжения России остается. И началось это не сегодня, а семь лет назад, когда грязный сапог русского солдата впервые ступил на святую украинскую землю. Мы должны также понимать, что последствия вторжения будут катастрофическими для России. И вопрос лишь в том, на что решится хозяин Кремля. Я сторонник той позиции, что это шантаж всего цивилизованного мира и Украины. Но от Путина можно ожидать всего - он не считается с жизнью людей", - сказал Шкиряк.
В то же время советник министра отметил, что украинские воины, как Вооруженные силы, так и бойцы подразделений МВД готовы защищать Украину.
"Я могу сказать гражданам Украины, подразделения МВД и вооруженные силы Украины готовы давать отпор. Бойцы подготовлены и мотивированы. Они знают как защищать государство", - добавил Шкиряк.
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Да поможет нам -Шкиряк!
Ви два роки не призначали посла в НАТО. Взаємодія була слабка. А тепер зазираєте в очі Байдену, щоб той все за вас вирішив.
Цуцики безпорадні. Шмаркачі..
А як "мальовничо" пропонується вирішити релігійне питання!!! "...все мракобесные шабаши РПЦ должны быть за одну ночь отобраны в РПЦ а сама РПЦ признана террористической организацией." До такого навіть більшовики не додумалися.
Вопрос русского языка закончился в Украине в 2014 году.
сказал - не будет ниче !
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3895362480529255?__cft__[0]=AZXwwPCtlWDmq8acgwve9vwPfmr_NKdxK4LXfKbiQm7En9sIZV-ULm8Ocgwo9nDIu-rSq4MWYDvO_Apon-XwsmnelHHwTSclpAGLLvBgl-8iyb-At08WDpB67BeQgDp2SFo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
Нинішня загроза наступу ерефії дає чудову нагоду здійснити реперсії проти її агентури.
Це настільки логічно, що жодні емністі інтернешнл і єеспеели не будуть проти.
Всі ватні органи влади на загрожених напрямках мають бути замінені на військово-цивільні адміністрації відсьогодні й до переможного закінчення війни.
Це ж очевидно, що бойкам, медведчукам, рабіновичам, новінським, льовочкіним та іншим буде значно безпечніше у таборах для інтернованих перечекати лихі часи.
Репресії в тилу піднімають бойовий дух на фронті.
Кравчука или Шкиряка?...
"масті"партії прихильник: щас формують дівізию "Чоколадні вустриці"