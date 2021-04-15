COVID-паспорта введут к лету, они будут признаваться везде в ЕС, - Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о том, что COVID-паспорта будут признаваться везде в ЕС и будут доступны для каждого.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом она написала в Twitter.
Президент Европейской комиссии также отметила, что "цифровые зеленые сертификаты" - COVID-паспорта для путешествий во время пандемии коронавируса будут готовы к лету.
Она сообщила, что послы Евросоюза согласовали переговорную позицию, которую Совет ЕС будет отстаивать в переговорах с Европарламентом, по разработке и внедрению "цифровых зеленых сертификатов" для путешествий во время пандемии.
"Важный шаг вперед: он приближает нас ближе к нашей цели - ввести в действие сертификаты до июня, чтобы создать возможность европейцам безопасно путешествовать этим летом", - подчеркнула фон дер Ляйен, наповнив, что эти сертификаты будут признаваться везде в ЕС и будут доступны для каждого.
"Сейчас мы должны оставаться сдержанными, но подготовка зависит от времени", — отметила она.
Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения паспортов вакцинации от коронавируса как обязательного требования при международных поездках. Отмечается, что требование обязательной вакцинации при международных поездках связано также с риском "дискриминации в отношении людей, которые не имели возможности сделать прививку по той или иной причине".
В Украине президент Владимир Зеленский поручил разработать систему паспортов вакцинации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.
Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html