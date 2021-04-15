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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-паспорта введут к лету, они будут признаваться везде в ЕС, - Урсула фон дер Ляйен

COVID-паспорта введут к лету, они будут признаваться везде в ЕС, - Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о том, что COVID-паспорта будут признаваться везде в ЕС и будут доступны для каждого.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом она написала в Twitter.

Президент Европейской комиссии также отметила, что "цифровые зеленые сертификаты" - COVID-паспорта для путешествий во время пандемии коронавируса будут готовы к лету.

Она сообщила, что послы Евросоюза согласовали переговорную позицию, которую Совет ЕС будет отстаивать в переговорах с Европарламентом, по разработке и внедрению "цифровых зеленых сертификатов" для путешествий во время пандемии.

"Важный шаг вперед: он приближает нас ближе к нашей цели - ввести в действие сертификаты до июня, чтобы создать возможность европейцам безопасно путешествовать этим летом", - подчеркнула фон дер Ляйен, наповнив, что эти сертификаты будут признаваться везде в ЕС и будут доступны для каждого.

"Сейчас мы должны оставаться сдержанными, но подготовка зависит от времени", — отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Радуцкий о паспорте вакцинации: "Скорее всего, это будет какой-то электронный документ"

Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения паспортов вакцинации от коронавируса как обязательного требования при международных поездках. Отмечается, что требование обязательной вакцинации при международных поездках связано также с риском "дискриминации в отношении людей, которые не имели возможности сделать прививку по той или иной причине".

В Украине президент Владимир Зеленский поручил разработать систему паспортов вакцинации.

карантин (16729) паспорт (1182) Урсула фон дер Ляйен (541) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Нова сегрегація людей, мрак!
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15.04.2021 09:27 Ответить
+6
а когда введут остальные заразопаспорта? типа ковидла - единственный вирус.
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15.04.2021 09:27 Ответить
+6
COVID-паспорта введут к лету и будут признаваться везде в ЕС, - Урсула фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 3909
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15.04.2021 09:33 Ответить
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Нова сегрегація людей, мрак!
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15.04.2021 09:27 Ответить
а когда введут остальные заразопаспорта? типа ковидла - единственный вирус.
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15.04.2021 09:27 Ответить
ну вот ещё одна ниша для бандитского зароботка в стране- бумажки по-быстрячку клепать кому надо
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15.04.2021 09:27 Ответить
когда введут паспорта от чесотки запора гемороя???
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15.04.2021 09:29 Ответить
COVID-паспорта введут к лету и будут признаваться везде в ЕС, - Урсула фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 3909
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15.04.2021 09:33 Ответить
О , а вот и новую тему подогнали...
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15.04.2021 09:40 Ответить
...Надежды на коллективный иммунитет, судя по всему, рухнули, и это особенно отчетливо видно из опыта Индии и Бразилии. Более того, нас всё чаще предупреждают, что реального срока, когда ковид будет укрощен, когда зверя загонят в клетку, в обозримое время ожидать не приходится. Прививки, которых мы ожидали как спасения, тоже недотягивают - отчасти из-за обилия идеологизированных антипрививочников, но им также подлила воды на мельницу публичная неразбериха с вакциной AstraZeneca. А неприглядные вакцинные войны, которые ЕС учинил по поводу импорта-экспорта, лишний раз демонстрируют, что эта организация не очень в состоянии выполнять функции, под которые она специально не заточена.

Не претендуя на лавры прорицателя, я всё же попытаюсь в нескольких словах пояснить, почему мир, в котором мы уже фактически оказались, будет непохож на тот, в котором мы жили ещё полтора года назад, до роковых вестей из Уханя.

Прежде всего - о самой болезни, которой мы (некоторые раньше, некоторые позже) предрекали срок исчезновения, момент, когда мир вернется к тому, что мы полагали нормой. Всё большее число специалистов считают, что она теперь станет просто дополнительным и вряд ли благоприятным условием нашей дальнейшей жизни. И если прививками от гриппа многие из нас до сих пор пренебрегали (подумаешь, насморк), то здесь риски выше. Кроме того, бок о бок с имущественным расслоением возникает вакцинное: в то время как многие богатые страны запаслись с лихвой, десятки бедных и даже не совсем нищих не в состоянии себе это позволить. Глобальная инициатива ВОЗ по сбору средств и закупке вакцин для покрытия этого спроса явно терпит поражение из-за такой расторопности богатых. Это вопиющий пример близорукости, инфекция не знает границ даже при самой строгой изоляции, и миллиарды не охваченного вакцинацией населения создают пул для дальнейших мутаций вируса, потенциально обнуляющих все национальные меры защиты. Вакцинация будет действенной только тогда, когда она будет всеобщей. - А. Цветков
https://www.svoboda.org/a/31196467.html
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15.04.2021 09:41 Ответить
Якщо це не чергова тупа журналістська спекуляція, то це дурна ідея. Є система електронних документів і база даних Шенген, і достатньо буде вносити дані про вакцинацію туди. Я в Польщі їжджу автомобілем, а права і техпаспорт залишаю, бо знаю, що поліція і так має всі дані і легко перевіряє при необхідності. Що за проблема вписувати в базу даних вакцинацію!?
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15.04.2021 10:08 Ответить
з пафосом вводять ветпаспорти для людей
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15.04.2021 10:15 Ответить
Наши чинуши ждут и у нас ваедение такого паспорта, аж пищат руки нагреть.
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15.04.2021 10:20 Ответить
Людство в 21 столітті ще навіть не здатне відмовитися від свідомого вбивства собі подібних. Важко навіть це уявити. Що тоді говорити про зкоординовану спільну боротьбу з якимось вірусом. Та пів планети готове знищити іншу половину просто з ненависті. Такий "гуманізм".
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15.04.2021 10:29 Ответить
 
 