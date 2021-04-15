COVID-паспорта введут к лету, они будут признаваться везде в ЕС, - Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о том, что COVID-паспорта будут признаваться везде в ЕС и будут доступны для каждого.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом она написала в Twitter.

Президент Европейской комиссии также отметила, что "цифровые зеленые сертификаты" - COVID-паспорта для путешествий во время пандемии коронавируса будут готовы к лету.

Она сообщила, что послы Евросоюза согласовали переговорную позицию, которую Совет ЕС будет отстаивать в переговорах с Европарламентом, по разработке и внедрению "цифровых зеленых сертификатов" для путешествий во время пандемии.

"Важный шаг вперед: он приближает нас ближе к нашей цели - ввести в действие сертификаты до июня, чтобы создать возможность европейцам безопасно путешествовать этим летом", - подчеркнула фон дер Ляйен, наповнив, что эти сертификаты будут признаваться везде в ЕС и будут доступны для каждого.

"Сейчас мы должны оставаться сдержанными, но подготовка зависит от времени", — отметила она.

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Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения паспортов вакцинации от коронавируса как обязательного требования при международных поездках. Отмечается, что требование обязательной вакцинации при международных поездках связано также с риском "дискриминации в отношении людей, которые не имели возможности сделать прививку по той или иной причине".

В Украине президент Владимир Зеленский поручил разработать систему паспортов вакцинации.