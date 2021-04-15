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Новости Коронавирус и карантин
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Надеемся, что в течение двух недель Киев сможет перейти в "оранжевую" зону, - КГГА

Надеемся, что в течение двух недель Киев сможет перейти в

В Киевской городской государственной администрации надеются, что через две недели город сможет вернуться в "оранжевую" зону карантина. Однако, будут смотреть на показатели по коронавирусу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, жесткий карантин дал возможность стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Киеве. Поворозник отметил, что в городе нет роста заболеваемости, хотя есть большое количество тяжелобольных в больницах.

"Надеюсь, в течение двух недель сможем достичь показателей, чтобы перейти в "оранжевую" зону", - отметил он.

Вместе с тем, заместитель главы КГГА отметил, что местная власть будет разрабатывать правила того, как будет проходить празднование Пасхи.

"Несмотря на то, в какой карантинной зоне мы будем, будем точно разрабатывать правила (на Пасху. - Ред.). Если выйдем 30 апреля из "красной" зоны, то нам еще долго надо будет беречься, чтобы туда снова не попасть", - заявил он.

Напомним, ранее в Киеве продлили жесткие карантинные ограничения до 30 апреля.

Читайте: Кличко о причинах продления локдауна в Киеве: Ситуация остается критической, больницы заполнены

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25682) Поворозник Николай (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Главное ударными темпами отменить карантин на период с 1 мая по 15 мая ( первомай, день победы, Пасха, Красная горка).. Эх "гульнем".. ну а потом .. да что потом .. Там хоть "трава не расти" ( не рейтинговое это дело вводить на этот период реальные ограничения) за одно займем наконец то 1 место в Европе по смертности.. а чего, можно замахнуться и на мировое лидерство. Мы такие...
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15.04.2021 09:46 Ответить
Ну а патом хоч каміння з неба. Десь я вже чув таке.
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15.04.2021 09:50 Ответить
Об этом потом Пидалик по бумажке зачитает с попыткой сделать умную мину. "лица".
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15.04.2021 09:58 Ответить
Идиоты , откройте ЭПИЦЕНТР . Люди бы ремонты тихо дома делали , пока не работают
И в огородах и на дачах работы полно
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15.04.2021 10:04 Ответить
Розумні люди закупили будматеріали ще з осені. У зятя роботи - "вище голови"...
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15.04.2021 11:38 Ответить
Головне школи не відкривати, особливо середню та старшу. Діти знову перезаражають один одного, а потім понесуть ковід додому, а потім влітку - по селах до бабусь та дідусів. Сподіваємося, що протягом двох тижнів Київ зможе перейти в "помаранчеву" зону, - КМДА - Цензор.НЕТ 1952
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15.04.2021 10:59 Ответить
 
 