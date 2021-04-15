Надеемся, что в течение двух недель Киев сможет перейти в "оранжевую" зону, - КГГА
В Киевской городской государственной администрации надеются, что через две недели город сможет вернуться в "оранжевую" зону карантина. Однако, будут смотреть на показатели по коронавирусу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
По его словам, жесткий карантин дал возможность стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Киеве. Поворозник отметил, что в городе нет роста заболеваемости, хотя есть большое количество тяжелобольных в больницах.
"Надеюсь, в течение двух недель сможем достичь показателей, чтобы перейти в "оранжевую" зону", - отметил он.
Вместе с тем, заместитель главы КГГА отметил, что местная власть будет разрабатывать правила того, как будет проходить празднование Пасхи.
"Несмотря на то, в какой карантинной зоне мы будем, будем точно разрабатывать правила (на Пасху. - Ред.). Если выйдем 30 апреля из "красной" зоны, то нам еще долго надо будет беречься, чтобы туда снова не попасть", - заявил он.
Напомним, ранее в Киеве продлили жесткие карантинные ограничения до 30 апреля.
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