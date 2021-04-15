Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114. ДОКУМЕНТ

Окружная избирательная комиссия на 87 округе в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол довыборов в Верховную Раду.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает Цензор.НЕТ.

Побеждает по-прежнему кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

По данным уточненного после решения суда протокола, Вирастюк набирает 15 536 голосов, кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко – 15 114, разрыв сократился с 749 до 422 голосов. Протокол отправлен в ЦИК.

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ОИК собралась на заседание 14 апреля 2021, на котором рассмотрела вопрос о семи участках, по которым со 2 апреля начались судебные процессы. Окружной избирком решил включить в протокол результаты голосования по пяти участкам, на которых ранее признал выборы недействительными и на которых при пересчете голосов была обнаружена недостача бюллетеней за Шевченко. В уточненный протокол были внесены результаты пересчета, т.е. без исчезнувших голосов.

"При таких условиях есть основания ожидать, что сторона кандидата Шевченко снова обжалует такие решения и действия ОИК", - отмечает ОПОРА.

По одному из участков ОИК решил не учитывать голоса, поскольку на контрольных листах отсутствовали печати. Таким образом, сведения о голосовании за каждого кандидата на указанном участке не войдут в уточненный протокол ОИК.



































Ранее кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщил, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).