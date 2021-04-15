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Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114. ДОКУМЕНТ

Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114. ДОКУМЕНТ

Окружная избирательная комиссия на 87 округе в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол довыборов в Верховную Раду.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает Цензор.НЕТ.

Побеждает по-прежнему кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

По данным уточненного после решения суда протокола, Вирастюк набирает 15 536 голосов, кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко – 15 114, разрыв сократился с 749 до 422 голосов. Протокол отправлен в ЦИК.

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ОИК собралась на заседание 14 апреля 2021, на котором рассмотрела вопрос о семи участках, по которым со 2 апреля начались судебные процессы. Окружной избирком решил включить в протокол результаты голосования по пяти участкам, на которых ранее признал выборы недействительными и на которых при пересчете голосов была обнаружена недостача бюллетеней за Шевченко. В уточненный протокол были внесены результаты пересчета, т.е. без исчезнувших голосов.

"При таких условиях есть основания ожидать, что сторона кандидата Шевченко снова обжалует такие решения и действия ОИК", - отмечает ОПОРА.

По одному из участков ОИК решил не учитывать голоса, поскольку на контрольных листах отсутствовали печати. Таким образом, сведения о голосовании за каждого кандидата на указанном участке не войдут в уточненный протокол ОИК. 

Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 01
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 02
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 03
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 04
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 05
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 06
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 07
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 08
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 09
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 10
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 11
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 12
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 13
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 14
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 15

Ранее кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщил, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Автор: 

Вирастюк Василий (82) ВР (29285) выборы (24760) избирком (199) Ивано-Франковская область (929) ОПОРА (247) Шевченко Александр Леонидович (327)


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Топ комментарии
+5
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 - Цензор.НЕТ 5433
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15.04.2021 09:47 Ответить
+4
то, що прихвостень бені не проходить, це чудово.... краще тупий Вірастюк, чим підступний Шевченко... але питання в іншому, клони роблять чорну, злочинну справу, коли буде відповідний закон????
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15.04.2021 09:49 Ответить
+4
так как Кошулинского тут уже не берут в расчет. То первые двое это что " шило и мыло". или "хрен редьки не слаже" Поэтому "чисто по барабану", оба шмурдяки если не вдаваться в подробности. И еще не известно кто из этой пары "лучше" ( у нас же давняя традиция, национальная игра, мы всегда пытаемся выбрать "лучшее только из худшего"
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15.04.2021 09:56 Ответить
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15.04.2021 09:47 Ответить
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ОИК составила уточненный протокол - Вирастюк набирает 15 536 голосов, Шевченко - 15 114 - Цензор.НЕТ 5433
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15.04.2021 09:47 Ответить
Неплохой автопортрет, в самую суть.
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15.04.2021 09:55 Ответить
При Трускавецькому юнівєрсітєті додаткові курси закінчував?
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15.04.2021 10:04 Ответить
то, що прихвостень бені не проходить, це чудово.... краще тупий Вірастюк, чим підступний Шевченко... але питання в іншому, клони роблять чорну, злочинну справу, коли буде відповідний закон????
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15.04.2021 09:49 Ответить
73 звикли обирати з покидьків та дурнів. Обрати розумного - тями не вистачає!
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15.04.2021 11:24 Ответить
калічне й дурнувате тягнеться до собіподібного...
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15.04.2021 11:51 Ответить
из 95-го квартала Коломойского-в обезьянник Коломойского.
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15.04.2021 09:51 Ответить
Это все, что надо знать про демократические выборы в Украине.
И какого тогда вообще в них участвовать?
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15.04.2021 09:54 Ответить
на дамбасє за акс...ва 100% і ніт проблєм.
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15.04.2021 09:54 Ответить
А тут даже договориться не могут, цирк устроили.
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15.04.2021 09:56 Ответить
за громадянина іншої країни, Карл!
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15.04.2021 09:56 Ответить
Вони будуть зустрічати бурятські танки з квітами.
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15.04.2021 10:22 Ответить
так как Кошулинского тут уже не берут в расчет. То первые двое это что " шило и мыло". или "хрен редьки не слаже" Поэтому "чисто по барабану", оба шмурдяки если не вдаваться в подробности. И еще не известно кто из этой пары "лучше" ( у нас же давняя традиция, национальная игра, мы всегда пытаемся выбрать "лучшее только из худшего"
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15.04.2021 09:56 Ответить
по сути дело скоты выбрали скота,
радоваться нечему, но и делать уже, похоже, нечего,
мусора рулят
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15.04.2021 10:10 Ответить
А потім брати бандуру і співати про тяжку долю.
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15.04.2021 10:54 Ответить
Західна Україна прозріла кого вибирати до ВР. Це не із 5 -ї колони, та пі.....ов.
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15.04.2021 10:22 Ответить
Хруні не прозрівають. Це як сліпі кроти.
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15.04.2021 10:24 Ответить
Сильна заруба, провладний кандидат, популярний націоналіст, і місцевий напіволігарх, у нас теж такі напіволігархи програли.
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15.04.2021 10:23 Ответить
в чём игра ?
мусора ещё при кучме научились победителя назначать
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15.04.2021 10:33 Ответить
Видно що Ви ніколи не були при підрахунку, нереально у нас підробити, для цього треба щоб всі члени ДВК і спостерігачі були від одної команди. Можливо це можна зробити на Донбасі, де може бути абсолют від жопоблоку, на заході нереально, що мають мусора до підрахунку взагалі незрозуміло.
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15.04.2021 10:41 Ответить
сбу+провладні котлети = вибори в утіль.
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15.04.2021 10:33 Ответить
Так буде і по всій Україні. До ВР потрібні патріоти держави, а не олігархі та їх холуї, вороги їз 5-ї колони, та піз...ли.
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15.04.2021 11:02 Ответить
До Пасхи хоча б визначаться з так званим переможцем. Десь була інфа що лише близько третини виборців взяли участь в цьому "дійстві".
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15.04.2021 12:43 Ответить
Два клона таки отщипнули достаточно, чтобы не дать выйти на первое место.
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15.04.2021 13:05 Ответить
Януковичь тоже фальсифицировал выборы, но благодаря финансам господина Ахметова и еще много чего со второго раза в Президенты прошел,когда захотел стать царем, народ не понял такой выходки,несмотря на посредственные соц.выплаты, которые не в сострянии заплатить Соросятинская власть за 7 лет и по сей день , "Бо держава у нас бідна і на всіх коштів не вистачає,навідь на зброю, а владі якось жити і лікуватись треба". Инвест няня не хочет стать царем,он умнее,предпочитает быть в тени, но хочет не сам делать "инвестиции" в природные ресурсы Украины принадлежащие всему народу,а что бы крупный инвестор про монополизировал, офшоры не помеха,главное продать ,что бы народ стал свободным , без отягтяющих его мысли, про богатствами страны, когда "мусорам"-владі потрібно платити пів вражаю, чи поросятами за ропосюдження африканської поросячої чуми бо посадять і заберуть останні гроши. Вот в этом вся разница, но ни то не другое не потрібне.
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15.04.2021 14:29 Ответить
Маскальська свиня залила рило і заснула з недопалком в зубах
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15.04.2021 14:51 Ответить
 
 