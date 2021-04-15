Замглавы ОП Жовква обсудил с дипсоветником премьера Испании обострение ситуации на Донбассе и стягивание российских войск к границам Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с дипломатическим советником председателя правительства Испании Эммой Апариси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президена.

Подчеркивается, что во время разговора отдельное внимание было уделено обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины и наращиванию активности российских войск на границах нашего государства. Эмма Апариси отметила обеспокоенность испанской стороны последним развитием событий и заверила в четкой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В контексте двусторонней повестки дня стороны положительно оценили итоги телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем правительства Испании Педро Санчесом, которая состоялась в январе. Игорь Жовква и Эмма Апариси обменялись мнениями по ключевым элементам и содержательному наполнению будущего официального визита в Украину главы правительства Испании. Собеседники согласились с важностью ускорения работы над проектами двусторонних документов, которые могут быть подписаны во время визита", - следует из сообщения.

Жовква также сообщил о ситуации во временно оккупированном Крыму и цели украинской инициативы по созданию Крымской платформы. Была выражена надежда, что испанская сторона примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы на максимально высоком правительственном уровне.

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